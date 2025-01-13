Google introduceert nieuwe AI-agent voor auto's, Mercedes wordt eerste gebruiker

Google Cloud komt met een nieuwe Automotive AI Agent, waarmee autofabrikanten AI-diensten kunnen verwerken in hun voertuigen. Mercedes-Benz wordt volgens de techgigant een van de eerste gebruikers. De fabrikant gaat de software dit jaar introduceren in een nieuw CLA-model.

Google schrijft dat zijn nieuwe Automotive AI Agent is gebaseerd op Gemini en het Vertex AI-platform. Autofabrikanten kunnen de AI-software in hun auto's verwerken. Volgens Google maakt de AI Agent geavanceerdere spraakbediening in de auto mogelijk. Gebruikers kunnen bijvoorbeeld via spraak de navigatie, het afspelen van media en meer instellen.

Het is bijvoorbeeld mogelijk om de AI Agent te vragen of er 'Italiaanse restaurants in de buurt zijn', zo noemt Google als voorbeeld. De Automotive AI Agent reageert vervolgens ook op vervolgvragen als 'heeft dat restaurant goede reviews', of 'wat is het populairste gerecht daar'.

Mercedes-Benz gaat de Automotive AI Agent als een van de eerste autofabrikanten inzetten. Het bedrijf gaat de AI verwerken in zijn virtuele MBUX-assistent. De nieuwe AI-functies worden later dit jaar geïntroduceerd in een nieuw Mercedes-Benz CLA-model. De assistent kan gebruikers dan onder andere verkeersinformatie van Google Maps doorgeven, meldt het bedrijf in een persbericht.

Google is niet het eerste bedrijf dat generatieve AI beschikbaar stelt voor auto's. Fabrikanten als Peugeot en Volkswagen gebruiken bijvoorbeeld al ChatGPT voor de virtuele assistenten in hun auto. Mercedes deed eerder ook al tests voor een spraakassistent op basis van ChatGPT.

Google Cloud Automotive AI Agent in Mercedes
Bron: Google

Door Daan van Monsjou

Nieuwsredacteur

Feedback • 13-01-2025 17:30 80

13-01-2025 • 17:30

80

Lees meer

Met deze EV kom je per kWh het verst

23 mrt 2025

Met deze EV kom je per kWh het verst

Mercedes CLA rijdt 792 kilometer met 85kWh-accu

372
Google Maps geeft meer info over fietsroutes in Europese steden
Google Maps geeft meer info over fietsroutes in Europese steden Nieuws van 21 juni 2025
BMW wil DeepSeek AI integreren in Chinese voertuigen
BMW wil DeepSeek AI integreren in Chinese voertuigen Nieuws van 23 april 2025
Google brengt experimentele Gemini 2.0 Pro en Gemini 2.0 Flash-Lite uit
Google brengt experimentele Gemini 2.0 Pro en Gemini 2.0 Flash-Lite uit Nieuws van 6 februari 2025
OpenAI introduceert ChatGPT-agent voor diepgaand onderzoek
OpenAI introduceert ChatGPT-agent voor diepgaand onderzoek Nieuws van 3 februari 2025
Google Gemini kan opdrachten uitvoeren in meerdere apps achter elkaar
Google Gemini kan opdrachten uitvoeren in meerdere apps achter elkaar Nieuws van 23 januari 2025
Google laat Gemini-gebruikers in het Nederlands Agenda en wekker aansturen
Google laat Gemini-gebruikers in het Nederlands Agenda en wekker aansturen Nieuws van 22 januari 2025
Mistral AI's chatbot Le Chat krijgt toegang tot nieuwsberichten persbureau AFP
Mistral AI's chatbot Le Chat krijgt toegang tot nieuwsberichten persbureau AFP Nieuws van 17 januari 2025
Google en persbureau AP werken samen voor realtime informatie in Gemini
Google en persbureau AP werken samen voor realtime informatie in Gemini Nieuws van 16 januari 2025
VK investeert miljarden in AI-infrastructuur en supercomputing
VK investeert miljarden in AI-infrastructuur en supercomputing Nieuws van 14 januari 2025
Google richt platform op voor delen van sites die gebruikers oplichten
Google richt platform op voor delen van sites die gebruikers oplichten Nieuws van 9 oktober 2024
Peugeot biedt ChatGPT aan in alle nieuwe auto's met spraakbediening
Peugeot biedt ChatGPT aan in alle nieuwe auto's met spraakbediening Nieuws van 15 juli 2024
Peugeot gaat ChatGPT integreren in spraakassistent voor auto's
Peugeot gaat ChatGPT integreren in spraakassistent voor auto's Nieuws van 30 januari 2024
Volkswagen brengt ChatGPT-assistent uit in EV's en nieuwe Passat, Tiguan en Golf
Volkswagen brengt ChatGPT-assistent uit in EV's en nieuwe Passat, Tiguan en Golf Nieuws van 9 januari 2024
Mercedes test toevoegen ChatGPT-stemassistent aan bepaalde automodellen in de VS
Mercedes test toevoegen ChatGPT-stemassistent aan bepaalde automodellen in de VS Nieuws van 15 juni 2023
Meer producten en artikelen
Cartech Gemini Google Google Cloud Kunstmatige intelligentie Spraakassistent

Reacties (80)

-Moderatie-faq
80
80
37
2
0
25
Wijzig sortering

Sorteer op:

Weergave:
Morress 13 januari 2025 17:34
Ik heb recent nieuwe modellen Toyota's gereden.
Ik weet: geen AI, maar elders al eens gequote; een rijdende privacyschender.
Verplicht account voor navigatie.

Laat maar. Om over rij'hulpen' nog maar te zwijgen. Er wordt veel te veel geeist wat volgens mij nog niet helemaal gebruiksvriendelijk of klaar is.

Niks tegen toyota, dat rijden we nu ook.

Zie niet hoe dit met ai minder zal worden.

[Reactie gewijzigd door Morress op 13 januari 2025 17:35]

Cyb @Morress13 januari 2025 17:53
Voor als je er wat aan hebt, hier een lijst van Mozilla van merken gesorteerd van minst "creepy" qua privacy, naar meest creepy.

Er wordt gekeken naar privacy, security en AI.
supersnathan94
@Cyb13 januari 2025 22:15
Wat een dramatisch slecht onderzoek zeg. Volgens mij hebben ze de lijst precies verkeerd om opgesteld.

Tesla heeft bij iedere optie die ook maar iets doet met data keurig een disclaimer en warning op het scherm die duidelijk te lezen is en de komplete informatie bevat!

Even ter vergelijking. Een willekeurig andere auto heeft niet eens de scherm capaciteit om dat te kunnen weergeven.

Daarnaast heeft Tesla veruit de meest nuttige functies in zijn app zitten. Inclusief OPEN koppelingen met bijvoorbeeld iOS shortcuts en allerlei homebrew Logging systemen.

Dus ik zie niet zo goed hoe dingen verkeerd worden gedaan door dees en genen. BMW heeft ook redelijk policy management, maar mist detailinfo zowel in de auto als in de app.
freespeech_nl @supersnathan9414 januari 2025 07:29
Ik geloof dat je de website niet helemaal goed leest. Voor zover ik kan zien is Tesla de twee na beste qua privacy, na Renault en Dacia. Daarna komt BMW en dan de rest. Nissan is de slechtste (note to self: ik koop een andere auto).

Als je de uitleg er bij leest is dat ook duidelijk. Dus Tesla staat in de top van minst slechte keuzes, maar een goede keuze is er niet. (Alhoewel mijn VW T3 busje 0 data collectie heeft...)
Morress @freespeech_nl14 januari 2025 09:57
Ik heb ook een nissan, maar het loont wel om even de gehele text en uitleg te lezen op die review
supersnathan94
@freespeech_nl14 januari 2025 13:06
oke wtf. De link op telefoon geeft een hele andere visualisatie en ordening dan op PC.

Dat verklaart waarom ik het niet snapte.

terwijl ik dit Type ga ik even op zoek naar de originele link waar ik in de thread op klikte en dat is deze: https://foundation.mozill...ver-reviewed-for-privacy/

Een fixed page met daarin een tabel die een heel ander beeld schetst.

apart dat twee pagina's op hetzelfde domein zulke verschillende weergaven hebben. Het kan aan mij liggen, maar volgens mij staat er op deze lijsten geen enkele wagen op dezelfde plek. hoogstens ballpark een beetje vergelijkbaar, maar het zegt dus helemaal niets zo.

Ik zie ook heel slecht waar dan precies naar gekeken wordt vanuit het originele artikel, maar goed. best wel off topic op het geheel denk ik, volgens mij kunnen we zonder discussie ook wel zeggen dat dit gewoon geen goed idee is.
Tintel @supersnathan9414 januari 2025 12:33
Een disclaimer en informatie m.b.t. tot wat wordt overgestuurd is alleen maar een juridische tussenstap. Een tussenstap die je bijna niet kunt weigeren omdat je dan vaak functionaliteit mist. Dus hoe is dat 'goed'?
DamirB @Cyb13 januari 2025 18:05
Gezien de schandalen die naar buiten zijn gekomen ben ik enorm verbaasd dat Tesla zo laag staat.
DdeM @DamirB13 januari 2025 19:03
Laag? Er is gewoon geen goede optie..
All 25 car brands we researched earned our *Privacy Not Included warning label -- making cars the official worst category of products for privacy that we have ever reviewed.

[Reactie gewijzigd door DdeM op 13 januari 2025 19:03]

nbaugniet @DamirB13 januari 2025 20:33
Wat bedoel je met laag? 'All the car brands we reviewed, ranked from bad to worst for your privacy' De ergste, Tesla, staat helemaal onderaan.
DamirB @nbaugniet13 januari 2025 20:43
Nee hoor, sorteren van minst erg naar ergst en je hebt tesla asl 3e
nbaugniet @DamirB13 januari 2025 20:56
ik heb het over de lijst op deze pagina: https://foundation.mozill...ver-reviewed-for-privacy/
supersnathan94
@nbaugniet13 januari 2025 22:37
Hoe is Tesla hierin de ergste? Ik snap heek die website niet. Wie heeft dit onderzoek gedaan en wat is er precies onderzocht?
SillieWous @Cyb13 januari 2025 18:38
Kanttekening hierbij is dat het vgm vooral gaat om de privacy voorwaarden in de VS. Dus dat zegt niet meteen iets over hoe het in de EU is.
Benadski @Cyb14 januari 2025 11:04
Waar valt Volvo onder? Of zijn er een paar merken weggelaten?
3raser @Morress14 januari 2025 09:41
Het lijkt wel alsof we niets leren uit het verleden. We staan toe dat autofabrikanten massa's data opslaan over hun gebruikers zonder dat we ooit inzicht krijgen in wat ze precies van ons bezitten en hoe lang ze dat mogen bewaren. Het voelt een beetje als het wilde westen onder de data verzamelaars. Al zou die data nodig zijn voor de ontwikkeling van bepaalde systemen dan is het nog maar de vraag in hoeverre dit geanonimiseerd wordt. En als er straks een nieuwsbericht naar buiten komt wat stelt dat hackers jarenlang toegang hadden tot deze data en dat ze zo belangrijke personen tot in detail konden volgen dan is de wereld weer te klein.

Ik wil weten welke data er over mij verzamelt wordt en wat de verzamelaars eraan doen om dit te beschermen.
Tintel @3raser14 januari 2025 13:16
Sterker nog: ik wil de keuze hebben om te weigeren dat er data wordt verzameld.
apeklootje @Morress14 januari 2025 19:38
Gewoon nooit een account aanmaken, de auto zal nog steeds rijden
Morress @apeklootje14 januari 2025 19:39
Ook niet gedaan(leenauto) maar alle piepjes en niet uitschakelbare opties doen mij mn 2013 auris lang willen bezitten :p
apeklootje @Morress14 januari 2025 22:00
Wij houden onze Honda uit 2017 ook maar, destijds waren de nanny's een optie die we gelukkig niet hebben genomen, enige dat erop zit is sttart/stop en die schakel ik automatisch uit na het starten moet er zelfs niet meer bij nadenken...
Pufster 13 januari 2025 19:26
Ik heb dat nooit gesnapt heel dat ‘praten tegen je auto’.
Wie gaat er nu echt aan zijn auto vragen welke Italiaanse restaurants er in de buurt zijn. Je zoekt dat 1) ofwel op voorhand op 2) of je laat je passagier dat doen of 3) je zet je aan de kant en zoekt het op je gsm op waar je veel sneller info zal zien en kan doorklikken enz.

Dit is nu al enkele jaren aan de gang het hele assistent gebeuren in de auto maar ik snap nog steeds niet waarom ze dat blijven pushen.
sprankel @Pufster13 januari 2025 22:20
Met hybride/elektrisch/rijhulpsystemen is er een sterke terugkeer van de ingebouwde GPS waarbij je die continu gaat gebruiken. De wagen moet immers continu weten waar jij naar toe rijd om te bepalen of je moet laden, waar je moet laden, of de batterij opgewarmd moet worden, welke hybride strategie toegepast moet worden (indien van toepassing) en of de auto alvast de remrecuperatie mag aanzetten want jij gaat de volgende afslag nemen.

Om zoals vroeger letter per letter telkens een bestemming in te geven, dat houd je niet vol.

Als ik dan in mijn 2020 Mercedes stap en zeg "navigeer naar Ikea" dan is het wel zo handig dat die weet wat ik bedoel en komt vragen welke Ikea winkel ik juist wens (ik ken uiteraard de straatnaam niet). Dat wilt daarom niet zeggen dat ik de GPS nodig heb, echter de auto rijd gewoon prettiger als de auto weet waar hij naar toe moet.

Echter dat 2020 systeem kan wel overweg met "navigeer naar" opdrachten maar zeggen van navigeer naar locatie X maar zorg dat ik genoeg batterij heb om deze avond heen en weer naar locatie Y te rijden zonder te moeten laden, daar heb je een full AI voor nodig.
supersnathan94
@Pufster13 januari 2025 22:31
Mwah. In een Tesla is het best nog wel handig, maar daar heb je minstens een 15” touchscreen ter beschikking met daarop de volledige Google Maps ervaring (dus inclusief reviews en fotos).

Alsof je het op een laptop/tablet opzoekt dus.
Tintel @Pufster14 januari 2025 13:20
waarom ze dat blijven pushen.
Ik ben bang dat hier weer een verdienmodel is bedacht - de restaurants betalen om 'gepushed' te worden...

Maar je hebt gelijk; je auto 'vertrouwen' een goed restaurant te zoeken gaat niet goed komen...
BlaDeKke @Pufster13 januari 2025 19:33
Ik gebruik het vooral om een berichtje te sturen of een telefoongesprek te starten. Maar eens je CarPlay verbonden hebt loopt dat toch via Siri. Verder gebruik ik het nergens voor. Het kan zijn nut hebben. Maar daarvoor hoeft het geen llm te zijn.

[Reactie gewijzigd door BlaDeKke op 13 januari 2025 19:33]

DamirB 13 januari 2025 17:41
Auto's modden nu(ish): uitlaat, andere map voor de ECU

Auto's modden straks: microfoon's eruit, SIM eruit, camera's onklaar maken
Blokker_1999
@DamirB13 januari 2025 19:24
En je wagen voldoet niet aan de regelgeving en mag eigenlijk niet meer op de weg komen.
DamirB @Blokker_199913 januari 2025 19:25
Dat is wel vaker zo tegenwoordig, een EGR verwijderen/afsluiten mag ook niet maar zat mensen doen het. Plus ik ben benieuwd wat ze gaan doen als je gewoon de simkaart uit je auto haalt. Phoning home is dat lastig
moonlander @DamirB13 januari 2025 19:50
Esim eruit halen wordt lastig
Damic @moonlander13 januari 2025 20:11
Antenne afkoppelen ;) of antenne naar de massa leggen kans op schade is wel groot.
Zeekr001 @DamirB13 januari 2025 18:31
Ga er maar vanuit dat de SIM eruit en camera's onklaar maken er voor zorgt dat de auto geen meter meer rijdt.
supersnathan94
@Zeekr00113 januari 2025 22:17
Mwah. Camera onklaar moet geen issue zijn toch? Anders kun je ook niet meer naar de garage rijden.
Damic @supersnathan9414 januari 2025 06:54
Laten takelen is het nieuwe wegslepen voor wagens.
supersnathan94
@Damic14 januari 2025 12:55
Mja als een fabrikant dat wil doen als er een cameraatje stuk is of een dingetje niet lekker werkt, mag dat van mij, maar dan mag ie ook de rekening betalen.

Tot op heden werken Tesla's (de auto's met het hoogste "I am a computer" gehalte) vrijwel feilloos als er een camera niet of niet goed functioneert. Soms kun je een functie niet geheel gebruiken of alleen bij gereduceerde snelheid (door verblinding bijvoorbeeld), maar zelf rijden kan in principe wel tenzij er een essentieel systeem (zoals motor of batterij) niet 100%.

Maar dat is hetzelfde als bij een ICE als de brandstoftank leeg is of je een cilinder door je pan hebt gejaagd dus dan is dat niet zo erg.
FPSUsername @DamirB13 januari 2025 22:59
Toekomstige auto's zullen niet door de apk komen als er ongeauthorizeerde wijzigingen zijn plaatsgevonden in de software/coderingen. Alles wordt gecheckt met de servers. Dus alle retrofits moeten online gecodeerd worden, en dat betekent €€€.
HijDieAllesWeet @FPSUsername14 januari 2025 13:01
Lijkt mij sterk dat ze de software gaan controleren bij de APK. Laatst nog doorheen gegaan met een kapotte snelheidsmeter bijvoorbeeld. De keurmeester moet enkel zien dat er een snelheidsmeter aanwezig is, hij hoeft het niet te testen. Lijkt mij voor de modernere hulp systemen niet zoveel anders. Denk ook niet dat een APK station toegang heeft tot die servers.
FPSUsername @HijDieAllesWeet14 januari 2025 19:28
Dit geld ook alleen voor voertuigen die "compliant" zijn met UNECE R155/R156. Voor oudere auto's geld dit niet.
apeklootje @DamirB14 januari 2025 19:40
Gebruik een jammer, geen gps en telefoon signaal meer, die keer dat ikbhet wel nodig heb zet ik het wel uit, hoe minder de fabrikant over me weet hoe beter
tronmedia 13 januari 2025 17:41
Tegen je auto praten, doe ik altijd als ik deze in de wax zet dit vind hij echt heerlijk.
PeterM007 @tronmedia13 januari 2025 20:55
Fluister je dan in zijn spiegel?
Sylvia @PeterM00713 januari 2025 23:56
😂
Sylvia @tronmedia13 januari 2025 23:55
Dan gaat hij zeker gelijk shinen hé 😂
moonlander 13 januari 2025 18:25
Kunnen we niks meer zelf? Ik wordt een beetje moe van al dat geregel door de slimme tech, en als het er in zit dan werkt het half gebakken. Bij aankoop van auto nog 1 update en daarna nooit meer (op papier misschien niet, maar de praktijk is vaak anders. Mijn auto heeft 1 update gehad in 4,5 jaar tijd en bevat nog altijd de bugs die ik ooit gemeld heb.) dus nee hier zit ik niet echt op te wachten.
Zeekr001 @moonlander13 januari 2025 18:40
Auto's zijn net zo veel software als hardware tegenwoordig. Dan is het toch niet heel raar dat je een software bedrijf vraagt software te ontwikkelen (of de ontwikkelde software afneemt).

De slager ontwikkelt toch ook niet zijn eigen kassasysteem?
supersnathan94
@Zeekr00113 januari 2025 22:29
Dan is het toch niet heel raar dat je een software bedrijf vraagt software te ontwikkelen
Zolang die externe software bedrijven nog steeds een diashow op wielen afleveren, mogen ze wat mij betreft heel ver weg blijven van AI.

Als je de boot animatie op dag 1 al niet vloeiend kunt krijgen kun je beter gewoon stoppen. Updates gaan het dan hoe dan ook alleen nog maar slechter maken.
moonlander @Zeekr00113 januari 2025 20:28
En toch heeft elke auto zijn eigen systeem, dus die software wordt wel zelf geschreven. AI is helemaal niet nodig in een auto om een restaurant op te zoeken, dat doe je voorhand al of je stopt even om te kijken waar je heen kunt. Het is allemaal maar afleiding tijdens het rijden.
Zeekr001 @moonlander14 januari 2025 10:31
AI is helemaal niet nodig in een auto om een restaurant op te zoeken, dat doe je voorhand al of je stopt even om te kijken waar je heen kunt.
Nou je kan toch gewoon met spraakopdrachten een restaurant zoeken? Verander jij nooit van plan tijdens een autorit? Daar hoef je helemaal niet voor stil te staan. Mooiste is als AI dan ook meteen even een reservering voor je maakt.
Alxndr 13 januari 2025 17:49
Hoe lang zullen we nog auto's zonder al deze ongein en spy-ware kunnen kopen?

En wie gaat er nu in z'n auto pas bedenken waar hij z'n 'speciale verjaardagsetentje' wil gaan vieren? Lekker 'speciaal' als je het zelf net eens verzint, of niet de moeite neemt dat van tevoren thuis uit te zoeken.

Natuurlijk is dit alleen maar het voorbeeld uit het artikel, maar volgens mij zijn alle andere toepassingen net zo nutteloos.
Hell-Slave @Alxndr13 januari 2025 17:54
Juist gewoon zelf uitzoeken op de bank op je 120inch oled tv met copilot+ en die vragen waar je je "speciale" party kan vieren. ;) :*)
SillieWous @Hell-Slave13 januari 2025 18:44
Je vergeet te melden dat die TV een 1000k scherm heeft met een refresh rate van 1MHz (want dat verschil merk je echt wel!)
Alxndr @Hell-Slave14 januari 2025 09:47
Ik zag net die CES video over RGB miniLED waar ze het over 98" hebben en vroeg me af wat voor balzaal van een woonkamer je daar voor moeten hebben, en dan heb jij het over 120"?!

Als je in een paleis woont heb je dan geen lakeien of butlers die feestjes voor je organiseren? :+ :Y)
BlaDeKke 13 januari 2025 18:41
Zie eerst dat de basis correct werkt. Dit gaat jou niet redden Mercedes! Veel features die lekker werken voor de reviewer en influencer. Maar eens de sale rond is en er iets mis loopt, zit je dealer er mee, die weinig tot geen ondersteuning krijgt van Mercedes. Dan nog te zwijgen over de wachttijd op onderdelen.

Een half jaar wachten op een kapotte airco compressor, maar ondertussen wel lekker met je AI kunnen praten. Heel leuk, komt zeker niet belachelijk over.

[Reactie gewijzigd door BlaDeKke op 13 januari 2025 18:44]

GalaxyNote 13 januari 2025 21:15
Ik vind het praten tegen de auto tijdens rijden best wel handig. Zeker nu alles achter touchpaneel zit en je door een menu moet om de stoelverwarming hoger of lager te zetten. Overigens probeerde ik dit laatst uit en toen zei de VW ID3 dat spraakbestuting niet werkt voor klimaatbeheersing instellingen.. beetje jammer. Dus kom maar op met die spraakbesturing dan hoef ik tenminste niet bij elke auto eerst alles zelf uit te vogelen voor ik onderweg ben en kan ik gewoon me handjes aan het stuur houden. Ik kan me ook voorstellen dat ik door een plaats rij en dan vraag aan AI om mij iets over die plaats te vertellen. Lijkt me best leuk. Ik zie hier alleen maar kritisch geluiden, natuurlijk privacy is een ding. Dat zou verboden moeten worden het gaat niemand wat aan en dat zou gerespecteerd moeten worden en nageleefd met regelgeving.
supersnathan94
13 januari 2025 22:36
Als Mercedes nu eens gewoon luistert naar wat haar klanten daadwerkelijk willen dan zouden ze er misschien achter komen dat echt helemaal iemand hier op zit te wachten.

Buiten het feit om dat dit de kompleet debiele hypothetische situatie is, De in de auto aanwezige telefoon kan dit hoe dan ook al 20 keer beter en sneller.

Nee dan liever betere smartphone integraties. Calendar cabin-prep, auto defrost, allerlei andere shit waar je nu al zo’n €700/jaar voor kwijt bent bij Mercedes verbeteren (dus géén AI implementeren valt ook onder verbeteren)
_Pussycat_ 14 januari 2025 04:16
'wat is het populairste gerecht in restaurant xyz' is volgens mij een vraag die nog nooit iemand heeft gesteld. Het lijkt lijkt me ook heel sterk dat Google dat überhaupt zal weten, maar de generatieve AI zal wel "Pizza Margarita" als antwoord verzinnen, ook als die niet eens op het menu staat.

Raar wat voor voorbeelden mensen die deze dingen programmeren verzinnen.

Op dit item kan niet meer gereageerd worden.