Google introduceert nieuwe AI-agent voor auto's, Mercedes wordt eerste gebruiker

Google Cloud komt met een nieuwe Automotive AI Agent, waarmee autofabrikanten AI-diensten kunnen verwerken in hun voertuigen. Mercedes-Benz wordt volgens de techgigant een van de eerste gebruikers. De fabrikant gaat de software dit jaar introduceren in een nieuw CLA-model.

Google schrijft dat zijn nieuwe Automotive AI Agent is gebaseerd op Gemini en het Vertex AI-platform. Autofabrikanten kunnen de AI-software in hun auto's verwerken. Volgens Google maakt de AI Agent geavanceerdere spraakbediening in de auto mogelijk. Gebruikers kunnen bijvoorbeeld via spraak de navigatie, het afspelen van media en meer instellen.

Het is bijvoorbeeld mogelijk om de AI Agent te vragen of er 'Italiaanse restaurants in de buurt zijn', zo noemt Google als voorbeeld. De Automotive AI Agent reageert vervolgens ook op vervolgvragen als 'heeft dat restaurant goede reviews', of 'wat is het populairste gerecht daar'.

Mercedes-Benz gaat de Automotive AI Agent als een van de eerste autofabrikanten inzetten. Het bedrijf gaat de AI verwerken in zijn virtuele MBUX-assistent. De nieuwe AI-functies worden later dit jaar geïntroduceerd in een nieuw Mercedes-Benz CLA-model. De assistent kan gebruikers dan onder andere verkeersinformatie van Google Maps doorgeven, meldt het bedrijf in een persbericht.

Google is niet het eerste bedrijf dat generatieve AI beschikbaar stelt voor auto's. Fabrikanten als Peugeot en Volkswagen gebruiken bijvoorbeeld al ChatGPT voor de virtuele assistenten in hun auto. Mercedes deed eerder ook al tests voor een spraakassistent op basis van ChatGPT.