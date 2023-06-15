Mercedes test toevoegen ChatGPT-stemassistent aan bepaalde automodellen in de VS

Mercedes gaat ChatGPT verwerken in zijn auto's als stemassistent. Eigenaren kunnen 'natuurlijke stemcommando's opgeven' en 'conversaties onderhouden' met de AI. De introductie begint met een optioneel bètaprogramma.

Dat bètaprogramma begint in de Verenigde Staten, waar Mercedes zegt dat 900.000 auto's compatibel zullen zijn met het systeem. Het gaat om wagens die uitgerust zijn met het Mercedes-Benz User Experience-systeem; dat systeem bestaat sinds 2018. Die bèta begint op 16 juni en moet drie maanden duren. De definitieve releasedatum van de functie staat nog niet vast.

De AI moet in de wagens 'vragen kunnen beantwoorden over de bestemming, een dinerrecept voorstellen of een complexe vraag beantwoorden'. Het valt te verwachten dat ChatGPT in de wagens van Mercedes dezelfde vragen kan beantwoorden als ChatGPT bij OpenAI zelf. Welk model er gebruikt zal worden bij de automaker, is echter niet bekend.

De AI doet zijn rekenwerk in de cloud en gebruikt daarvoor de Azure OpenAI-dienst van Microsoft. Mercedes stelt dat de stemcommandodata in de 'Mercedes-Benz Intelligent Cloud' wordt opgeslagen en niet met derden gedeeld wordt. Ook wordt hij geanonimiseerd voordat hij geanalyseerd wordt. In de bekendmaking staat een volledig overzicht van welke modellen in aanmerking komen voor de test.

Automaker General Motors zei ook dergelijke stappen te onderzoeken. Dit bedrijf heeft tot op heden echter geen concrete stappen daartoe gezet.