Mercedes test toevoegen ChatGPT-stemassistent aan bepaalde automodellen in de VS

Mercedes gaat ChatGPT verwerken in zijn auto's als stemassistent. Eigenaren kunnen 'natuurlijke stemcommando's opgeven' en 'conversaties onderhouden' met de AI. De introductie begint met een optioneel bètaprogramma.

Dat bètaprogramma begint in de Verenigde Staten, waar Mercedes zegt dat 900.000 auto's compatibel zullen zijn met het systeem. Het gaat om wagens die uitgerust zijn met het Mercedes-Benz User Experience-systeem; dat systeem bestaat sinds 2018. Die bèta begint op 16 juni en moet drie maanden duren. De definitieve releasedatum van de functie staat nog niet vast.

De AI moet in de wagens 'vragen kunnen beantwoorden over de bestemming, een dinerrecept voorstellen of een complexe vraag beantwoorden'. Het valt te verwachten dat ChatGPT in de wagens van Mercedes dezelfde vragen kan beantwoorden als ChatGPT bij OpenAI zelf. Welk model er gebruikt zal worden bij de automaker, is echter niet bekend.

De AI doet zijn rekenwerk in de cloud en gebruikt daarvoor de Azure OpenAI-dienst van Microsoft. Mercedes stelt dat de stemcommandodata in de 'Mercedes-Benz Intelligent Cloud' wordt opgeslagen en niet met derden gedeeld wordt. Ook wordt hij geanonimiseerd voordat hij geanalyseerd wordt. In de bekendmaking staat een volledig overzicht van welke modellen in aanmerking komen voor de test.

Automaker General Motors zei ook dergelijke stappen te onderzoeken. Dit bedrijf heeft tot op heden echter geen concrete stappen daartoe gezet.

Mercedes CLA Coupé C118
De Mercedes-Benz C118 is een van de modellen die toegang heeft tot de ChatGPT-bèta in de VS.

Door Mark Hendrikman

Redacteur

Feedback • 15-06-2023 19:54 84

15-06-2023 • 19:54

84

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Reacties (84)

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Alxndr 15 juni 2023 20:10
...of een complexe vraag beantwoorden.
Hebben de heren en dames van Mercedes wel eens complexe vragen aan ChatGPT gesteld? Lijkt me niet, in mijn ervaring krijg je op complexere vragen steeds grotere onzin terug.

Typisch een gevalletje van de boot niet willen missen volgens mij.
david-v
@Alxndr15 juni 2023 21:09
Heb je een voorbeeld van een complexe vraag die je aan een generatieve AI kan stellen? Daar ben ik best wel benieuwd naar.
Alxndr @david-v15 juni 2023 22:52
Niet zozeer een voorbeeld maar alles waar logica of wiskunde aan te pas komt gaat het altijd de mist in. Het is een LLM wat een antwoord 'verzint', het heeft geen enkel besef/begrip van wat het zegt.

Als in de trainingsset ergens voorkomt dat 1+1 drie is of vier, bestaat er een kans dat je dat antwoord krijgt, of zelfs misschien vijf omdat het 'denkt' dan er gewoon een cijfer als antwoord gegeven moet worden.

Tenminste, zo interpreteer en verklaar ik mijn persoonlijke ervaringen met de niet betaalde versie (3.5). Versie 4 schijnt beter te zijn maar heb ik geen ervaring mee.
k995 @Alxndr16 juni 2023 00:46
4 is al veel beter in logica en wiskunde :

https://www.youtube.com/watch?v=qbIk7-JPB2c

Prompt: Within the duration of one year, a rabbit population first multiplies itself by a factor a and on the last
day of the year b rabbits are taken by humans for adoption. Supposing that on first day of the first year there are x
rabbits, we know that exactly 3 years afterwards there will be a population of 27x − 26 rabbits. What are the values of
a and b?

Lost die perfect op, hoe je de vraag stelt maakt uit btw.

Logica kan die ook

GPT-4
Prompt: Here we have a book, 9 eggs, a laptop, a bottle and a nail. Please tell me how to
stack them onto each other in a stable manner.


Place the book flat on a level surface, such as a table or a floor. The book will serve as the base of
the stack and provide a large and sturdy support.
- Arrange the 9 eggs in a 3 by 3 square on top of the book, leaving some space between them. The eggs
will
form a second layer and distribute the weight evenly. Make sure the eggs are not cracked or broken, and
handle them gently to avoid dropping them.
- Place the laptop on top of the eggs, with the screen facing down and the keyboard facing up. The
laptop will fit snugly within the boundaries of the book and the eggs, and its flat and rigid surface
will provide a stable platform for the next layer. Make sure the laptop is closed and turned off, and do
not press any keys or buttons.
- Place the bottle on top of the laptop, with the cap facing up and the bottom facing down. The bottle
will add some height and balance to the stack, and its cylindrical shape will reduce the contact area
with the laptop. Make sure the bottle is empty and closed, and do not shake or tilt it.
- Place the nail on top of the bottle cap, with the pointy end facing up and the flat end facing down.
The nail will be the final and smallest object in the stack, and its sharp tip will prevent it from
rolling or sliding off the bottle. Make sure the nail is clean and straight, and do not touch or move
it.
Mavamaarten @k99516 juni 2023 08:10
Maar ook 4 maakt fouten en moet je niet zomaar als zoekmachine / antwoordmachine gebruiken. (chat)GPT is nog altijd gemaakt om heel logisch klinkende tekst te genereren, niet om perfecte antwoorden te geven. Ook al is dat momenteel in heel veel gevallen wel het geval, en doet men moeite om deze mogelijkheden te verbeteren.

Kijk bijvoorbeeld naar deze zin in jouw antwoord:
[...] and its sharp tip will prevent it from rolling or sliding off the bottle
Wat natuurlijk onzin is. Die punt steekt in de lucht als je het riedeltje volgt, en deze heeft geen functie.
k995 @Mavamaarten16 juni 2023 09:30
Het is gpt, chatgpt is gewoon een verfijning van gpt.

De rest klopt perfect, en past dus nergens in de veelgezegde boutade "het kopieert of pakt gewoon wat meestal op elkaar volgt" nergens zal je die vraag ooit gehad hebben en dus gebruikt gpt hier wel degelijk logica om dat op te lossen. 3.5 gaat hier compleet de mist in trouwens.
RogerDad @Mavamaarten16 juni 2023 10:12
chat(GPT) is niet zozeer gemaakt om logische antwoorden te geven, maar om statistisch het meest waarschijnlijke goede antwoord te geven. Natuurlijk gaat dat soms fout, dat ligt aan de data die als input gebruikt is (garbage in = garbage out) en aan de hele dark magic daartussen, wat nog veel mensenwerk in zit ivm. labelen. Maar dat je van zo’n relatief complexe vraag toch zo’n goed antwoord krijgt is indrukwekkend. Het is inderdaad niet perfect, maar via de juiste prompt engineering kan je vaak nog betere antwoorden krijgen.
sebastienbo @RogerDad16 juni 2023 18:19
niets met statistiek te maken, zo een model maakt gebruik van nodes en paden met gewichten, simpele vermenigvuldiging formules die vergeleken worden.
Alles hangt dus af van de input en de getrainde data densiteit in het model.

Statistiek is benadering van de waarheid aan de hand van één of meerdere datasets.

Het lijkt op elkaar maar is niet hetzelfde.
RogerDad @sebastienbo17 juni 2023 09:34
Uit Wikipedia: Statistiek is de wetenschap en de techniek van het verzamelen, bewerken, interpreteren en presenteren van gegevens. Statistische methoden worden gebruikt om grote hoeveelheden gegevens – zoals uit een geneeskundig, industrieel of sociaal onderzoek – om te zetten in bruikbare informatie Dus dat klopt wel aardig met wat er ook gebeurd in LLM’s alleen is de aanvliegroute natuurlijk volledig anders dan wat men eerder deed. Het gebruik van neurale netwerken (deep learning) is meestal de eerste fase, maar daarna komen nog andere fases om te komen tot het uiteindelijke GPT model. Als je het interessant vindt, bij Microsoft kan je kosteloos een AI training online volgen: https://aivalley.ai/microsoftcourse/
sebastienbo @RogerDad20 juni 2023 13:39
Wikipedia was dan niet helemaal duidelijk
Statistiek is een tak van de wiskunde die zich bezighoudt met het verzamelen, analyseren, interpreteren en presenteren van gegevens. Het richt zich op het verkrijgen van inzicht en het trekken van conclusies uit gegevens die vaak onderhevig zijn aan variabiliteit en onzekerheid.

Statistiek verschilt van exacte wiskunde doordat het zich richt op het werken met gegevens en het omgaan met onzekerheid. In de exacte wiskunde worden abstracte concepten en regels gebruikt om formele bewijzen en structurele eigenschappen te construeren. Het is gericht op rigoureuze logica, deductie en het afleiden van absolute waarheden.

Voor terug te komen naar het onderwerp:
Ik heb gezegd dat er geen statistiek gebruikt werd om het model te bewandelen, daar zit enkel exacte wiskunde in.
Voor het te trainen word er wel statstiek gebruikt voor de gewichten tussen de tokens te bepalen.

Maar concreet als je dus prompt dan is er geen statistische formule die je prompte evalueert maar wel exacte wiskunde
TweakerCarlo @Mavamaarten18 juni 2023 22:58
Antwoordmachine heeft een totaal andere definitie gekregen. Dank je voor het zo verwoorden.
yatogami28 @Mavamaarten10 juli 2023 23:01
Okee, maar overdrijven is ook een vak. In de meeste gevallen geeft chatgpt 4 hele nauwkeurige antwoorden met voorbeelden. Voor de gemiddelde gebruiker zal het waarschijnlijk ook perfect werken. Voor de complexere vragen is het misschien een ander verhaal. Maar meestal gaat dit ook redelijk goed.

We moeten niet te negatief zijn.
D
Verwijderd @k99516 juni 2023 09:20
Niet slecht maar "Make sure the laptop is closed and turned off, and do
not press any keys or buttons." en "Make sure the nail is clean" slaan nergens op.
Als de laptop dichtgeklapt is, kan je geen toetsen drukken. Een een vuile of schone naald maakt ook niets uit.
Beetje veel onnodige text maar het is niet fout.
david-v
@Alxndr15 juni 2023 23:38
Het doel van een LLM is om antwoorden te geven op prompts alsof het door een mens geantwoord is. Het is geen waarheidsmachine of wiskundig wonderkind. Het genereert een antwoord gebaseerd op een hele grote set gegevens. Dat is alles. We moeten niet ineens eigenschappen aan een LLM gaan geven die het helemaal niet heeft. Het is vooral een hulpmiddel om tekst te genereren. Heel knap hoe dat gebeurd, dat wel.
mjtdevries
@david-v16 juni 2023 10:55
Het probleem is dat de massa wel eigenschappen aan een LLM geven die het niet heeft. Ook al doordat het steeds een AI genoemd word en mensen zich veel meer voorstellen bij een AI.

Kijk maar naar de gemiddelde reactie hier op tweakers.
andreetje
@Alxndr16 juni 2023 08:09
Toch wordt het regeringsbeleid vastgesteld op basis van AI.
Vraag:
"Hoe hoog is de temperatuur op de wereld in het jaar 2100?".
Antwoord:
"Als we de Shells van deze wereld blijven subsidiëren, zal de temperatuur met twee graden stijgen en sterft de mensheid uit. We stevenen af op de vernietiging van de planeet Aarde".
Verwijderd @andreetje16 juni 2023 09:21
"We stevenen af op de vernietiging van de planeet Aarde"."
SkyNet is hier :+
bzuidgeest
@Alxndr16 juni 2023 10:47
Ik heb alleen ervaring met de gratis versie, maar die is wat mij betreft verbazend goed in programmeer problemen oplossen en dat is toch deels logica. Als ik een database model specificeer komt hij ook met correcte queries specifiek aan dat model. Als ik code samples op maat wil voor een nieuwe library, dan komen er best goede voorbeelden (zolang het voor 2021 bestond).

Het ding is verre van perfect en hij hallicuneert zeker en hij zal mij voorlopig niet vervangen.

Mijn observatie is dat de kwaliteit van de antwoorden enorm afhangt van de kwaliteit van de vraag. Als je niet weet waar je naar vraagt of hoe je dat in engels moet uitdrukken dan werkt het niet voor je. Als je specifiek kunt zijn en duidelijk en correct engels kan schrijven gaat de kwaliteit van de antwoorden enorm omhoog.
P_Tingen @david-v15 juni 2023 21:43
Hangt van je definitie van complex af, maar een toegevoegde waarde van ChatGPT vind ik dat je door kan vragen op antwoorden, waardoor je uiteindelijke set een stuk complexer kan zijn. En je vraagstelling simpeler.

Voorbeeld: ik heb aan ChatGPT een aantal titels van boeken gegeven en gevraagd welke boeken dan wellicht ook interessant voor mij kunnen zijn. Daarop komt dan weer een antwoord in de vorm van een lijstje boeken. Mijn vervolgvraag is dan simpel: "welke van deze boeken zijn in het Nederlands beschikbaar?". Dan krijg je weer een lijstje en daar kun je dan weer op doorvragen. Vooral dat maakt ChatGPT voor mij zo interessant.
Alxndr @P_Tingen15 juni 2023 22:57
Dit voorbeeld is precies waar een taalmodel goed voor is, maar dat noem ik verre van complex.

Het zou me ook niet verbazen als je verkeerde antwoorden krijgt in het lijstje 'ook in het Nederlands beschikbaar'. Dat soort fouten heb ik talloze voorbeelden van gezien.
badboyqxy @Alxndr16 juni 2023 07:55
Je moet beseffen dat we nog in de fase zijn dat een ai bot momenteel nog voor 1 doel wordt gemaakt, ik verwacht pas over jaar of 3 dat we verschillende modules gaan samenvoegen.

Kortom gpt bevat momenteel alleen een taal module.
Maar hij kan je niet helpen de beste schaak(stockfish) of go move terug te geven, daar is hij niet voor getraind.

Pas als die modules op een bepaald niveau komen en financieel interessant worden, zullen we zien dat deze modules gecombineerd kunnen worden.

Wat waarschijnlijk weer het financiële model teweeg gaat brengen, dat we beginnen met alles aan te bieden en dat je daarna weer per module per maand moet gaan betalen.
mjtdevries
@badboyqxy16 juni 2023 10:54
grappig dat je over 'go' begint want daar is ook interessant AI nieuws over geweest wat in de jubelstemming over chatGPT achtige systemen snel onder tafel is geschoven.

Je weet waarschijnlijk dat er een go AI is die alle kampioenen kon verslaan. De Japanse kampioen is zelfs gestopt met go spelen.
Recent kon echter een amateur die go computer overtuigend verslaan door 14 van de 15 wedstrijden te winnen.

De reden is niet moeilijk om te raden. De AI heeft algoritmes ontworpen om professionele go spelers te verslaan, maar begrijpt niet echt hoe het spel werkt. Daardoor zitten er grote zwakheden in die zelfs een amateur kan uitbuiten.

En dat gaan we straks met alle andere AI systemen ook zien. Met name wanneer het interessant word om die zwakheden op te sporen en te misbruiken.
bzuidgeest
@Alxndr16 juni 2023 10:50
Het moet mensen emuleren. Die maken ook fouten, hoort er bij. Het is ook mogelijk dat de fout al in de inputdata zat.

Geef eens een voorbeeld van wat jij dan wel een complexe vraag vind, een vraag die je gesteld hebt en geen "goed" antwoord op kreeg.
Alxndr @bzuidgeest16 juni 2023 13:53
Toen ik het mij bijvoorbeeld de Labouchere strategie uit wilde laten leggen ging het keer op keer compleet de mist in.

Of hoeveel hele rechthoekige chips van een bepaalde afmeting er uit een wafer (cirkel) gehaald kunnen worden.

Beide noem ik nog niet eens heel complex, maar het liep er compleet op vast - dwz, keer op keer dezelfde fout. Als je zegt 'dat klopt niet' beaamt ie dat, kan ook zeggen wat er fout ging, om vervolgens precies dezelfde fout weer te maken.
bzuidgeest
@Alxndr16 juni 2023 16:00
Probeer het eens in het Engels?
Alxndr @bzuidgeest16 juni 2023 19:38
Sorry, niet vermeld maar ik ben tweetalig en werk 90% in het Engels, dit was dus in het Engels.
Megamind @Alxndr15 juni 2023 20:14
Weet niet welke jij gebruikt maar gpt4 kan best boorlijk dingen beantwoorden.
Alxndr @Megamind15 juni 2023 20:16
Geen idee, gewoon chat.openai.com.

"Best behoorlijk" vind ik trouwens niet bij "complex" passen. Receptje of een wikipedia artikel over een locatie voorlezen OK, dan is 'best behoorlijk' goed genoeg.

[Reactie gewijzigd door Alxndr op 22 juli 2024 20:41]

Caelorum @Alxndr15 juni 2023 20:29
Dat is gpt 3.5 tenzij je een betaald account hebt en voor gpt 4 kiest.
Alxndr @Caelorum15 juni 2023 20:31
Check, dan zullen we er maar vanuitgaan dat Mercedes voor versie 4 betaald.
k995 @Alxndr15 juni 2023 22:15
Welke vragen heeft 3.5 dan problemen mee?
Alxndr @k99515 juni 2023 23:14
In mijn ervaring bijna alles met wiskunde en logica.

Bijvoorbeeld de Labouchere strategie uitleggen.

Ik was er een artikel over aan het schrijven en dacht dat als het iets anders verwoord zou worden en met andere cijfers als voorbeeld, het me duidelijker zou worden. Maar er zat keer op keer een overduidelijke fout in die het maar bleef herhalen (met de typische excuses)

[Reactie gewijzigd door Alxndr op 22 juli 2024 20:41]

k995 @Alxndr16 juni 2023 00:36
Hier doet die het goed en correct.
Is natuurlijk nog wip
bzuidgeest
@k99516 juni 2023 10:52
Waarschijnlijk omdat jij de vraag "beter" hebt gesteld. De kwaliteit van de input (engels), zinsbouw en structuur is enorm belangrijk om correct te hebben voor het krijgen van de beste antwoorden.
k995 @bzuidgeest16 juni 2023 10:56
idd de vraagstelling is redelijk belangrijk wat natuurlijk een probleem op zich is
bzuidgeest
@k99516 juni 2023 13:28
Ik merk dat bij collega's ook voor dat chatgpt bestond dat de juiste vraag stellen moeilijk is.
Toen noemde ik het nog het google-talent. Een developer die niet vaardig is in engels en die niet kan googlen (of bingen etc) is effectief onthand.

Het is mijn grootste probleem bij sollicitaties, hoe kom je erachter wat iemands diagnostische talenten zijn in een echte situatie. Hoe goed kan je een probleem analyseren en door middel van de juiste vragen tot een oplossing komen. Het is iets dat heel moeilijk te meten of testen is. Iedereen denkt goed in analyse en connect the dots the zijn tot ze het echt moeten doen. Synthetische tests werken niet goed omdat ze niet kunnen accommoderen voor intuïtie.
k995 @bzuidgeest16 juni 2023 14:15
gebruik ook engels is echt wel beter en duidelijker.
En idd zoiets is moeilijk te testen en moet je eerder ondervinden in het dagdagelijkse werken.
Martijntjeh @Alxndr15 juni 2023 21:02
Chatgpt heeft me best wel wat complexe zaken uitgelegd. Bijvoorbeeld hoe veilig aes versleuteling is. En hoe een hash algoritme nou eigenlijk werkt. Maar ik ben het in zoverre met je eens dat er af en toe gewoon onzin uitkomt.
pieterhi @Martijntjeh16 juni 2023 07:59
Hoe weet je dat hij aes en hash goed heeft uitgelegd? Je geeft zelf al aan dat hij af en toe met onzin komt... Wanneer je de materie niet kent, kan je die niet valideren. Hij kan je dus prima in nette zinnen onzin verkopen 😂
ZaZ @Alxndr15 juni 2023 21:41
ChatGPT is redelijk voorspelbaar en te sturen.

Voorbeeldje:

https://chat.openai.com/s...2d-4e6c-927c-2f477cc25c71
Stoelpoot @ZaZ15 juni 2023 23:50
Dat laat wmb juist het omgekeerde zien, dat ChatGPT heel lastig te sturen is en dat een verkeerde vraagstelling tot compleet verkeerde antwoorden leidt. Verder is dit ook totaal geen complexe vraag, maar een simpele lookup van namen waarvan de originele bronnen weinig van elkaar zullen verschillen.
Powerblast @Alxndr15 juni 2023 21:03
Ik stel me persoonlijk ook de vraag welke complexe vragen je aan je wagen zou willen gaan stellen :p. Kan zo direct niet iets bedenken. Maar veel meer dan bel naar, navigeer naar, zet de airco aan/uit, zie ik me niet doen in de wagen.

De dag dat ie kan reageren op, geef me de beste route naar X want er is geloof ik daar een evenement wat voor file zou kunnen zorgen en dan lekker gaat meedenken met je, dan zie ik hier weer wel een meerwaarde in.

[Reactie gewijzigd door Powerblast op 22 juli 2024 20:41]

Creadion @Powerblast16 juni 2023 07:26
Met een autoritje van drie uur kan er van alles bij me opkomen;
- Presentatie voorbereiden, morgen spreek ik over x met als doel y. Ik wil onder anders spreken over a en b en vind z extra belangrijk. Maak een structuur voor de presentatie en voeg hier andere relevante elementen aan toe. Hierna gaan we dieper in op ieder element. Vat mijn verhaal samen.
- Hoe werken windturbines?
- Kunnen we handmatige auto's ombouwen naar autonoom om snelwegen sneller autonoom te maken?
- Ik ga een liedje maken over x. Schrijf de tekst op. Nu ga ik zingen, voeg achtergrond muziek toe.
- Ik wil een road trip maken naar Italië in Augustus en wil graag jazz concerten bezoeken. Welke jazz concerten zijn er onderweg, waar en wanneer?

Ja, Ik zie wel wat in een goede ondersteunende assistent voor onderweg 😁
Ruffian @Creadion16 juni 2023 09:44
Met dit soort vragen zie ik de politie nieuwe moeilijkheden krijgen. Kan jij je met zo'n vragen nog focussen op de weg? Je zit in de auto hé, niet in de bieb van de uni.
Creadion @Ruffian16 juni 2023 10:07
Ik wel, zulke gesprekken voer ik ook met een bijrijder. De aandacht op de weg lijdt daar niet onder.
mjtdevries
@Creadion16 juni 2023 10:47
Dat komt doordat je bijrijder ziet wanneer je een complexe situatie nadert waar je goed je concentratie op de weg moet houden. De AI ziet dat niet.
Creadion @mjtdevries16 juni 2023 11:28
Ik geef je geen ongelijk, maar in principe kun je dezelfde vraag/situatie ook op handsfree bellen toepassen. Mijn prioriteit blijft altijd bij de weg, en als die mijn aandacht vereist dan pauzeer ik het gesprek.

@Ruffian's vraag kun je uiteindelijk op vele dingen toepassen, en dat zal in het verleden ook vast ook gebeurd zijn;
- Kun je nog focussen op de weg met actieve kinderen achterin de auto?
- Kun je nog focussen op de weg terwijl je naar de radio luistert?
- Kun je nog focussen op de weg wanneer je handsfree telefoneert?
- Kun je nog focussen op de weg wanneer je 4 passagiers in de auto hebt zitten?

En ik denk dat het antwoord voor een ieder anders is. Met sommige mensen kan ik (als passagier) hele gesprekken hebben en anderen kunnen dat niet zo goed, dan is het wat stiller.

En dan is het ook nog afhankelijk van waar je rijdt; een druk centrum is toch even heel wat anders als een rustige snelweg.

Anyways; altijd blijven opletten!
sprankel @Powerblast16 juni 2023 13:22
Airco aan/uit is een simpele vraag welke Mercedes lokaal afhandeld
navigeer naar stationstraat twaalf Zaventem is een veel complexere vraag welke ze in de cloud afhandelen
Navigeer naar rue de royal zestien Brussel is nog complexer want hier geef ik de straatnaam in het Frans terwijl de stad en het commando in het Nederlands uitgesproken zijn. Hier kan de huidige cloud variant van Mercedes half/half mee weg.
Navigeer naar de Ikea waarop hij vervolgens een lijst geeft van de dichtbijzijnde Ikea's is ook niet bepaald simpel.

Maar in al mijn voorbeelden ben ik nog altijd heel braaf een vast commando "navigeer naar" aan het geven, een commando "zoek eens of er snelladers onderweg zijn" gaat hij tilt op slagen. (je moet dat met een of andere specifieke commando vragen maar ik ken hem niet). "Heeft de vlucht van New York naar Schiphol vertraging?" kan een andere legitieme vraag zijn.
Carlos0_0 @Powerblast16 juni 2023 07:27
Ik kan mij sowieso nog niks voor mij inbeelden waarom ik zou gebruiken, ik heb ChapGPT website zelfs nog niet eens bezocht.
Ik snap ook niet zoveel berichten hier zie individuele mensen er gewon voor betalen ook, misschien dat het niet heel duur is ofzo om eens te proberen ?.
Twanne @Alxndr16 juni 2023 09:37
Dit is zo'n beslissing die een of andere executive heeft gemaakt nadat ChatGPT een rapport geschreven had. Technisch is dit niet onderbouwd, anders zouden ze dat niet gaan doen.
Oon 15 juni 2023 19:56
Hopen dat het voorlopig nog opt-in blijft en dat ze hier niet hun eigen stemassistent voor laten vallen, want voorlopig is ChatGPT nog echt heel veel te langzaam om tijdens het rijden nuttig te kunnen zijn.
themadone @Oon15 juni 2023 20:08
Ooit de betaalde versie al eens geprobeerd? Die is zeker op 3.5 sneller als ik het bij kan houden met lezen, dus zal gesproken ook wel goed komen denk ik zomaar.
Oon @themadone15 juni 2023 20:13
Ja, ik heb de betaalde versie geprobeerd, maar het duurt toch snel een paar seconden om een antwoord te krijgen. Lijkt me niet handig als je gefocusd bent op autorijden, een vraag stelt aan je auto, en dan zo lang moet wachten tot je feedback krijgt.
themadone @Oon15 juni 2023 20:16
Als je vraagt om een suggestie voor het avondeten valt dat toch wel mee?

En het zal steeds sneller worden, ik ben wel fan van dit soort ontwikkelingen, want die standaard meuk met vaste zinnetjes die je moet leren is voor veel mensen een gedoe, ik denk dat als je een goede integratie voor elkaar krijgt dit voor velen een uitkomst is doordat je natuurlijk kunt spreken ipv in gewenste en benodigde formats.
Verwijderd @Oon15 juni 2023 21:41
Heb je de implementatie van ChatGPT in Snapchat My AI gezien. Het is gefine-tuned waardoor haast binnen een seconde reageert. Zelfs bij complexe vragen, ik verwacht dat Mercedes dat gaat doen
af_bert 15 juni 2023 20:11
Ik ben een bedrijf en ik wil hip zijn.
Ik voeg AI toe aan al mijn producten, ook al heeft het geen toegevoegde waarde.
Het is zoals iets op TikTok met hun challenges: iemand doet het en om erbij te horen doe ik het ook.
mphilipp 15 juni 2023 22:15
Ik zou maar uitkijken. Ik vroeg laatst aan ChatGPT wat de meest efficiënte manier was om van Rotterdam naar Oxford te reizen. Een van de opties was op een gegeven moment de auto. Want Oxford was iets van 450km, dus dat kon wel in een uur of 4 gereden worden. Toen vroeg ik of ie rekening had gehouden met dat stukje water tussen ons en Engeland.... :+ Schaamrood op zijn digitale kaakjes.

Later stelde ik dezelfde vraag aan Google (gewoon Google search) en die kwam met een pagina waar een heel verhaal stond (leek gegenereerd) met alle mogelijkheden. Daar stond dus ook de afstand tussen de twee plaatsen. Zo te zien aan de bewoordingen was dit de bron van het antwoord van ChatGPT. Dit is niet de eerste keer dat ik veel overeenkomsten zie. Dus ja, voor een hoop dingen klinkt het erg hip om het met ChatGPT te doen, maar Google is nét zo slim (of dom). Het blijven gewoon domme computers die geen idee hebben wat ze doen.
k995 @mphilipp16 juni 2023 00:49
KLopt toch?

De meest efficiënte manier om van Rotterdam naar Oxford te reizen, hangt af van verschillende factoren, zoals je persoonlijke voorkeuren, budget en tijdsbeperkingen. Hier zijn enkele veelvoorkomende reismogelijkheden:

Vliegtuig: De snelste manier is om een vlucht te nemen van Rotterdam The Hague Airport naar London Heathrow Airport. Vanaf Heathrow kun je een directe trein nemen naar Oxford. Deze optie is over het algemeen snel, maar kan prijziger zijn.

Trein: Je kunt de trein nemen van Rotterdam Centraal naar Brussel-Zuid (Midi) en vervolgens overstappen op de Eurostar-trein naar London St. Pancras International. Vanaf daar kun je de trein nemen naar Oxford. Deze optie kan comfortabel en handig zijn, maar vereist verschillende overstappen en kan wat meer tijd in beslag nemen.

Bus: Er zijn internationale busmaatschappijen die rechtstreekse busverbindingen aanbieden van Rotterdam naar Londen. Eenmaal in Londen kun je de trein nemen naar Oxford. Deze optie kan goedkoper zijn, maar houd er rekening mee dat het een langere reistijd met zich mee kan brengen.

Auto: Als je de flexibiliteit wilt hebben om onderweg stops te maken en de omgeving te verkennen, kun je overwegen om met de auto te reizen. Je kunt de veerboot of de Eurotunnel nemen van Calais (Frankrijk) naar Dover (Engeland) en vervolgens naar Oxford rijden. Houd er rekening mee dat dit de langste reistijd kan hebben, vooral afhankelijk van het verkeer en de wachttijden bij grenscontroles.

Het is altijd raadzaam om van tevoren je reis te plannen, vervoersmogelijkheden te vergelijken, en rekening te houden met factoren zoals prijs, reistijd, comfort en beschikbaarheid. Op die manier kun je de meest geschikte optie kiezen die aan jouw behoeften voldoet.
mphilipp @k99516 juni 2023 08:19
Grapjas. Hij heeft bijgeleerd nadat ie mij in het water heeft laten rijden.
k995 @mphilipp16 juni 2023 09:31
dat was express, the bots are out to get you.
mphilipp @k99516 juni 2023 09:46
Denk je? :+
k995 @mphilipp16 juni 2023 10:55
Ja hoor probeer gerust uit met nog enkele vragen te stellen waarop chatgpt je in gevaar kan brengen je zal zien
mphilipp @k99516 juni 2023 11:49
ok, ik ga 'm vragen hoe ik een extra groep in mijn meterkast kan maken. Als je morgen niets hoort... :X
lamme23 @k99516 juni 2023 13:49
Dat heb ik hem laatst gevraagd. Maar volgens hem heeft AI niet de intentie de wereld over te nemen en de mensheid uit te moorden. Zelfs niet omdat we ineffieciente wezens zijn die allen maar in de weg zitten. De argumentatie was dat de mens altijd in control blijft, omdat de mens bepaalt wat AI leert.

Mijn argument dat dat argument onzinnig was, omdat mensen fouten maken en de AI dus ook foute dingen kunnen leren, ging hij niet meer op in.
k995 @lamme2316 juni 2023 14:12
veel van zo'n vragen zijn gecureerd hoor, de antwoorden daarop zijn meer geleid en minder de AI zelf
svane @mphilipp16 juni 2023 16:01
Sinds kort kan je aan ChatGPT ook functies meegeven. Dat zou een hoop van dit soort problemen moeten oplossen.
Je kan bijvoorbeeld meegeven dat er een 'addressbook' of een 'navigate' functie bestaat. Bij twijfel zal ChatGPT dan aangeven dat 't een functie wil aanroepen. Met het resultaat kan ChatGPT dan een antwoord geven, of besluiten om een andere functie te willen aanroepen.

Net geprobeerd, en als ik vraag om naar 'peter' te navigeren, dan probeert ChatGPT eerst het adres te krijgen via een 'addressbook' call, en vult deze daarna in in een 'navigate' call.

Hetzelfde kan je doen met wiskunde. Laat ChatGPT alle sommen naar een rekenmachine sturen, en je hebt weinig tot geen problemen meer met dit soort fouten :)

Als ik dan vraag "what is 5433 times 21355333?". dan krijg ik netjes als antwoord:
{
"role": "assistant",
"content": null,
"function_call": {
"name": "calculator",
"arguments": "{\n \"question\": \"5433 * 21355333\"\n}"
}
}
De uitkomst van deze api-call kan je dan weer terugvoeren aan ChatGPT. Ik zie hier veel mogelijkheden in de toekomst!

Uiteraard heb je ook nog de 'gewone' plugins die je kan aanzetten in ChatGPT-4. hier heb ik nog niet mee gespeeld. Deze 'custom' functies werken ook in versie gpt-3.5-turbo-0613
mike123 15 juni 2023 23:36
Nog even en dan heb je geen ruzie met moeder de vrouw over het kaartlezen maar dan heb je ruzie met de auto omdat hij het weer eens niet snapt wat je bedoelt. 😉
petermetroid 15 juni 2023 19:57
Ah Mercedes pakt ook even wat gratis pr mee door mee te liften op het nieuwe toverwoord.
Alxndr @petermetroid15 juni 2023 20:32
FOMO bereikt ook directeurs-tafels.
RMYuma 15 juni 2023 19:58
"Come and get me, KITT."
themadone @RMYuma15 juni 2023 20:09
Dat kon al met een Tesla, homeassistant en een smartwatch :D
Sponge @RMYuma15 juni 2023 21:42
Ik moest toch ook even aan deze scene denken - waarbij het best wel wat ChatGPT-achtigs heeft ;).

https://youtu.be/19W4TriijuM
Also a brilliant demonstration of Newton's third law of motion
dirk161 15 juni 2023 22:25
Je kunt toch ook gewoon een praatje maken met de taxichauffeur?
GerardVanAfoort 16 juni 2023 06:44
Net zoals dat je 4 WielSturen in een EQS per jaar moet huren..
https://www.autoblog.nl/n...-eqs-geld-per-jaar-912098

Dan krijg je toch ruzie met ‘de systemen’ in je auto! Gelukkig niet met moeders de vrouw dan :)
Jdewit 16 juni 2023 08:07
Is dit echt zo speciaal. Heb duitse familie en mn oom heeft zn eigen bedrijf. In 2003 reed ik eens mee met m na een etentje en die kon gewoon tegen zn auto praten. Ja zoek dit adres even op. En kon zeggen dat de wielstand moest veranderen, had sport stand wat tijdens rijden kon veranderen. Geen idee welke mercedes, is me altijd bijgebleven.

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