Microsoft-studio's maken geen nieuwe Xbox One-games meer

Microsofts eigen studio's werken niet meer aan nieuwe games voor de Xbox One. Nieuw in deze situatie is wel dat de Xbox One-consoles 'ondersteund' blijven in de vorm van Xbox Cloud Gaming, dat blijft werken op die generatie consoles.

Dat bevestigt Xbox Game Studios-hoofd Matt Booty aan Axios. Hoewel er geen nieuwe games ontwikkeld worden voor de Xbox One, wordt werk aan bestaande titels die 'voortdurend' zijn wel gewoon doorgezet. Een voorbeeld daarvan is Minecraft.

De algemene verwachting is dat gameontwikkelaars beter in staat zijn om de mogelijkheden van een nieuwe generatie volledig kunnen benutten op het moment dat ze niet tijd en energie hoeven steken in een functionerend product maken voor de vorige generatie. Axios tekent wel aan dat een dergelijk onderscheid in rekenkracht echter binnen de Series-generatie ook bestaat in de vorm van de sterkere X en de zwakkere S. Er gaan geluiden op binnen de gamesindustrie dat die verplichte ondersteuning voor de Series S een soortgelijke belemmering vormt.

Booty vertelt verder dat de ontwikkelcycli voor games langer worden. "High-end-games kosten geen twee of drie jaar meer om te maken. Dat is vier, vijf of zes jaar." Dat ligt volgens hem aan 4K-graphics en geavanceerde verlichtingssystemen.

Starfield-screenshot
Starfield is waarschijnlijk de prominentste first-party Xbox Series-game in ontwikkeling op dit moment.

Door Mark Hendrikman

Redacteur

Feedback • 15-06-2023 20:32 54

15-06-2023 • 20:32

54

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Reacties (54)

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Powerblast 15 juni 2023 20:42
Wat ik altijd wel wat dubbel vind is dat de development tijd van de games wel de hoogte ingaat, maar de kwaliteit niet altijd evenredig. Het is niet zo omdat ze twee jaar langer aan een game werken er dubbel zoveel content en/of kwaliteit afgeleverd wordt. Dus van mij zouden ze gerust games van 2-3j development tijd mogen blijven afleveren. Zolang de kwaliteit en gameplay er maar is.

Ben zelf niet zo heel into gamedev, maar ik vraag me af of er niet meer reuse kan zijn van ontwikkelde onderdelen. Is het echt voor elke game opnieuw nodig dat je de lighting en dergelijke opnieuw maakt? Ik neem aan dat zelfs inhouse ontwikkelde engines gewoon een doorontwikkeling betreffen van de engine van de generatie ervoor. Misschien mensen die hier meer in thuis zijn die hier iets zinnig over kunnen zeggen :).

Op zich wel netjes dat ze de support behouden voor de cloud gaming variant. Al is dat volgens mij gewoon eerder een kwestie van de playerbase groot houden met relatief weinig kosten.

[Reactie gewijzigd door Powerblast op 24 juli 2024 00:37]

Olaf van der Spek @Powerblast15 juni 2023 20:49
Wat ik altijd wel wat dubbel vind is dat de development tijd van de games wel de hoogte ingaat,
Wat vind je daar dubbel aan?
Als je 3x zo lang aan een auto werkt gaat ie toch ook niet per se 3x zo snel?
GeertBoer @Olaf van der Spek15 juni 2023 23:43
Wat een onzin vergelijking. Ik moet hardop lachen.

Als ik 3x zo lang aan een muur bouw wordt 'ie wel 3x zo groot.

De echte reden dat dit niet toeneemt is dat complexe projecten heel moeilijk te managen zijn. En games worden steeds complexere projecten. Als je 5 jaar ergens naartoe werkt met tientallen mensen, is het aantal uren gewerkt niet meer per se gekoppeld aan de output, omdat het aansturen en plannen gewoon lastig is. Ook hebben veel ontwikkelstudio's gewoon geen goede visie.
Schway @GeertBoer16 juni 2023 01:02
3x zo lang wel.
Maar als je muur omhoog gaat, wordt ie dan ook 3x zo hoog? Je moet dan op eens betere fundering hebben, steigers, alles omhoog slepen. De tijd die je er insteekt is dan niet even redig aan de muur

Met game dev net zo. Hoe meer je er insteekt, hoe meer je moet werken aan samenwerken met andere systemen.

Wij als consument willen steeds meer van games; groter, mooier, sneller, dieper.
En om al die shit goed te laten samen werken kost tijd en geld.
Finraziel
@Schway16 juni 2023 07:53
Wij als consument willen steeds meer van games; groter, mooier, sneller, dieper.
En om al die shit goed te laten samen werken kost tijd en geld.
Sommige consumenten misschien maar van mij zouden meer grote devs ook wel wat meer de 80/20 regel mogen toepassen, 80% van het resultaat met 20% van het werk/kosten. Nu zijn er gelukkig genoeg kleinere ontwikkelaars maar het gevolg is dat grote series zoals Fallout of Elder Scrolls (of GTA) belachelijk lange tijden tussen delen krijgen. Als er dan wel wat uitkomt dan kan dat heel mooi zijn, zo ziet Starfield er erg goed uit van wat ze getoond hebben, maar ik ben er niet van overtuigd dat het niet beter zou zijn om de scope iets te beperken als we dan wel gewoon elke 2-3 jaar een nieuwe game konden spelen.
Jimmy_ @Finraziel16 juni 2023 08:32
Voor mij het tegenovergestelde; er is momenteel al genoeg te spelen en de markt wordt al overspoeld met talloze games. Ik heb liever dat er meer tijd aan een echte, genre definierende topper wordt besteed.

Ben onderhand de zoveelste CoD/AC/etc ook allang beu, haha.
chrisboers @Jimmy_16 juni 2023 10:41
Grappig dat je AC in dit rijtje noemt. Precies een serie die weliswaar games onder de zelfde IP uitbrengt, maar zich juist iedere keer her-uitvindt. AC 1-3 lijken totaal niet op Black Flag, die weer niet lijkt op Origins - Valhalla. Ook de nieuwe generatie waar nu aan gewerkt wordt lijkt weer totaal anders te gaan worden (deels terug naar de oorsprong, deels weer een nieuwe richting in).

Voor CoD, de vele EA sportgames ed geldt dit uiteraard wél duidelijk voor.
Jimmy_ @chrisboers16 juni 2023 15:25
Nouja, ik zou zo uit m'n hoofd toch zeggen dat
  • Assassin’s Creed
  • Assassin’s Creed II
  • Assassin’s Creed: Brotherhood
  • Assassin’s Creed: Revelations
  • Assassin’s Creed III
  • Assassin’s Creed: Rogue
  • Assassin’s Creed: Unity
  • Assassin’s Creed: Syndicate
Tamelijk veel op elkaar lijken. Even vlug op youtube en het is toch lastig om de combat sequences tussen de eerste 11(?) games te onderscheiden.

Eens dat Black Flag met de schepen en Origins/Valhalla anders 'genoeg' zijn.
chrisboers @Jimmy_16 juni 2023 15:50
Rogue is de 'last gen' versie van Black Flag, zowel wat verhaal betreft als gameplay. Brotherhood lijkt in veel op ACII maar is daar dan ook samen met Revelations een trilogie meer.
Unity en Syndicate zijn echt wel anders dan delen I en II.
Als je ze toch wil groeperen, zou ik zeggen:
AC 1, II, Brotherhood en Revelations
AC III
AC Rogue en IV
AC Unity en Syndicate, waarbij misschien II nog het meeste past bij Unity en Syndicate.
LurkZ @Schway16 juni 2023 07:15
Een ander ding is dat bij langdurige projecten vaak de doelen een beetje veranderen.
- Heb je het nieuws gezien? BLM gaat heel boos worden om dat dingetje in ons spel. Eruit slopen.
- In de game van die andere studio slaat dat ene dingetje heel erg aan, gaan wij ook doen.
- De financiers eisen meer/andere P2W.
- Etc
SG
@LurkZ17 juni 2023 16:29
Dat is ook meer van geval van hoe realistisch de publsher is en of de producer goed de gevolgen communiceert met die publisher. Bij ja en amen producer van we doen dat effe. of van producers die crunch time normaal vinden en dat voor te lange periode. Of de visionair of game designer die iets te groot scope wil doen. Zal door goede producer weer back to earth genomen worden.
Vexxon @Schway16 juni 2023 10:11
Wij als consument willen steeds meer van games; groter, mooier, sneller, dieper.
Hoewel ik het verder helemaal eens ben met je post vraag ik me af waar ontwikkelaars het idee vandaan halen dat games altijd maar groter moeten. Ik vind het prima om na pakweg 20uur klaar te zijn met een game. Er komen zoveel games uit tegenwoordig en ze willen je allemaal zolang mogelijk aan de game binden.
En dan heb ik het nog niet eens de trucs die worden uitgehaald om je XP-boosters te verkopen omdat het kunstmatig uitgerekt wordt.
Die wereld hoeft niet altijd steeds groter met alleen maar meer collectables en saaie fetch quests, er zijn maar weinig ontwikkelaars die dat echt goed kunnen.

Edit: Maar ik lees nu de post van @Finraziel en die verwoordt het eigenlijk beter.

[Reactie gewijzigd door Vexxon op 24 juli 2024 00:37]

GeertBoer @Schway16 juni 2023 10:47
Ja dat is precies mijn punt
Techno Overlord @Schway16 juni 2023 11:52
Idd willen wij dat en men steekt er ook meer tijd, geld en energie in. Dat neemt niet weg dat het schering en inslag is van games die gereleased worden die helemaal niet af zijn .Ik game zelf zo'n 30u per week en ik koop erg veel games op releasedag dus ik heb er veel ervaring mee. Ze zitten vol bugs of beloofde content is niet aanwezig. Dat laatste is wat minder probleem imo en kan alsnog in updates verstrekt worden maar dat eerste is gewoon ronduit slecht. De keren dat het wel goed lukt om een game zonder problemen af te leveren zijn zowat op één hand te tellen. Slechte ontwikkeling imo. En tóch koop ik vrijwel elke grote game. Dat is ook slecht van mij natuurlijk.
Powerblast @Olaf van der Spek15 juni 2023 21:00
Daar heb je gelijk in, maar vroeger was het wel zo vond ik dat meer development tijd bijna garant stond voor betere kwaliteit en/of meer content. Nu mag je al tevreden zijn als ze de helft er niet uit hebben gestripped tegen de release om nadien als DLC te verkopen. Het verdienmodel is momenteel wel anders, maar dat wordt ook mede door die massa producties naar mijn mening veroorzaakt. Ze moeten al skins en DLC's gaan verkopen om nog uit de kosten te komen. Dat terwijl games van vroeger meer bij de basis bleven (core gameplay was top en de rest plakken we er later wel bij) en naar mijn mening evenveel of meer spelplezier geven. Ik merk gewoon dat ik zeker geen meer plezier beleef aan die zeer "grote" games.

Het is wel fantastisch om te zien wat er technisch kan, dat wel :).
LurkZ @Powerblast16 juni 2023 07:03
Daar heb je gelijk in, maar vroeger was het wel zo vond ik dat meer development tijd bijna garant stond voor betere kwaliteit en/of meer content. Nu mag je al tevreden zijn als ze de helft er niet uit hebben gestripped tegen de release om nadien als DLC te verkopen.
Als ze echt de helft strippen is dat je antwoord.
Veel meerwerk geeft een veel uitgebreidere game, maar ze releasen het in twee delen.
Dus bij 5 jaar werk verkopen ze eerst een spel met 3 jaar werk en later nog eens de overige 2 jaar.
Toshirou @Powerblast16 juni 2023 07:56
Vroeger speelde je ook skins vrij door challenges te doen, storymodes op allerlei manieren en missions met bepaalde eisen te halen. Dat deed je echt spelen om dingen vrij te spelen. Nu is het gewoon je portemonnee open trekken en klaar… 😒. Net als de gemiddelde fighting game alle character vanaf het begin beschikbaar heeft. Vroeger was het keer op keer de arcade mode doorspelen… goede tijden daaraan beleeft met Tekken en Battle Arena Toshinden 3 😉.

Aanvullende DLC vind ik niet erg, maar skins om simpel te cashen, daar spendeer ik geen cent aan. Dit hoort in de game van dag 1 te zitten.
SG
@Powerblast17 juni 2023 16:24
Goed voorbeeld is QUAKE 5 jaar langer betere kwaliteit en robuste engine.
Maar dat is probleem niet.
IDSOFT quake is productie waar concurrenten maar 2 of 3 jaar overmogen doen.
Als je de vrijheid hebt om 5 jaar te doen kan je er meer uitwerk Q&A en polish in stoppen op nieveau waar competitie met 2 a 3 jaar productie niet aan kan tippen.
Naast als "it's done wen it done" heb je de druk niet en ook geen crunch time.

2 jaar productie zal met moeite de planning halen zal laatste traject aanzienlijke crunch time hebben.
Wat sowieso bug festijn kan beteken zeer korte Q&A en polosh kan je vergeten.

Wat je ook niet vergeten moet is dat waar 2 a 3 jaar productie voor animatie karater door bepaalde GFX standaard 15000 poligonen nodig heeft .
Als 2 x de tijd hebt geld dat ook voor de assets ontwikkeling ook daar heb je optimalisatie geometrie reductie zonder GFX verlies dat kan flink zijn 7000 poligonen maar ook nog dosis polish dus iets beter resultaat. De engine heeft ook lange optimalisatie productie tijd gehad dus omgeving kan ook verder geoptimaliseerd zijn en daar ook meer rendement halen uit asset optimalisatie en polish.

Waar het hier om gaat is dat nu 4K gangbaar wordt en dus meer geometrie kan toepassen maar ook texture door groter vram en weer sloot meer teraflops. Die data moet ontwikkeld worden houd in dat 2 a 3 jaar erg krap wordt voor nieuw producties. Het is per asset veel meer werk wat verzet moet worden. En ja publiher zijn niet gul met geven van voldoende productie jaren velen moeten het toch doen met 3 a 4 jaar. IDSOFT had voor rage ook 5 jaar maar werd 6 door Megatexture feature. En daar was die 5 jaar ook al de grote luxe niet meer.
hiostu @Powerblast15 juni 2023 20:47
Game engine is maar een deel van de ontwikkeling. Er gaat heel veel tijd zitten in het maken van game assets, animaties, audio, verhaal, motion capture, voice recordings, etc. En hoe meer detail games krijgen, hoe meer werk er gaat zitten in het maken van alle assets. Meer verschillende animaties, meer detail in de textures, grotere werelden, en ga zo maar door. Nu zijn er wel steeds meer tools om dingen te versnellen, maar er blijft gewoon veel werk in zitten.
Wolfos
@Powerblast15 juni 2023 21:41
Veel ontwikkelaars en ook spelers hebben het idee dat iedere game groter en beter en gedetailleerder moet zijn dan de vorige. Dankzij nieuwe hardware kan dat vaak ook, maar daar staat wel meer ontwikkelduur tegenover.
Ik denk dat de rek daar een beetje uit is. Veel mensen verlangen ook terug naar simpelere games. Ubisoft heeft bijvoorbeeld met Assassin's Creed een stapje teruggedaan en daar zijn de reacties veelal goed op. De laatste paar games in die serie waren veel te complex, dat ging echt helemaal nergens meer over.
MN-Power @Wolfos15 juni 2023 23:29
Mwah, wat mij betreft is het probleem van de laatste AC (Valhalla) dat de fantastische wereld juist te weinig interactiviteit biedt. Dat was in deel 1 nog heel veel erger. Viel alleen minder op, omdat het best een kort spel is, en toch was dat iets waar ik me in 2009 al aan stoorde. Ik verwacht dus juist niet dat Mirage mijn ding wordt(al wil ik hem best spelen natuurlijk). Ben bang dat ee teveel naar 'de andere fans' is geluisterd. Want niet iedereen is ontevreden natuurlijk anders had AC al lang niet meer bestaan.

Dat vind ik juist het probleem tegenwoordig veel spellen (en die van Rockstar zijn in mijn ogen daar ook schuldig aan en deels misschien wel de reden) zijn enorme ballenbakken veel tijdsbesteding, weinig diepgang. Ik had na een spel als Outcast(uit 97 of zo) waar je interacties met de lokale bevolking al invloed had op hoe behulpzaam ze waren verwacht dat we een jaar of 25 heel ergens anders waren qua gaming. Dus wat mij betreft mag er nog meer development tijd in spellen, mogen er in totaal best minder spellen komen en mogen ze ook meer kosten als je er dan ook een completere wereld (inclusief zeer goeie graphics, vind ik wél erg belangrijk) voor terug krijgt. We willen voor een dubbeltje op 30 eerste rangen zitten.

Tot nu toe lijkt Starfield(wist niet eens dat die er aan kwam :) ) iets wat eindelijk weer een beetje op niveau is op alle vlakken. Al vond ik Cyberpunk (ja ook met release) ook al een verademing.
mhnl1979 @MN-Power16 juni 2023 08:48
Er is inderdaad niets mis met een shooter zoals Call of Duty die zich vooral focused op het verhaal. Zodat je geen tijd hebt om een andere deur te proberen omdat je team ondertussen al C4 op de de deur daarnaast plaatst :)
GeertBoer @Wolfos15 juni 2023 23:43
Daarom verkoopt Zelda TotK ook zo slecht
Wolfos
@GeertBoer16 juni 2023 00:22
Grootte verkoopt juist heel goed, daarom doen ontwikkelaars dit ook. Maar ook Tears of the Kingdom had een ontwikkelduur van 5 jaar ondanks bestaande engine, bestaande spelwereld en gedateerde graphics.

Maar er zit een keerzijde aan die grootte. Als ze de volgende game weer groter maken, waar houd dat op? Die lange ontwikkelduur begint wel echt een probleem te worden. Al helemaal als de game daarna geen megahit is.

[Reactie gewijzigd door Wolfos op 24 juli 2024 00:37]

GeertBoer @Wolfos16 juni 2023 12:57
Ik begrijp je standpunt maar ik ben het er niet mee eens. Tuurlijk, voor de AAA titels van de AAA bedrijven wordt het steeds moeilijker, maar ik denk niet dat ze daar financieel onder lijden, en uiteindelijk is dat alles wat telt (in principe).

Er is nog altijd genoeg ruimte voor kleinere games die met een paar uur uitgespeeld kunnen worden. Neem Mario Odyssey. Ja, je bent kei lang bezig om het te 100%'en, maar ik heb het over de story.

Ergens heb je wel een punt, alleen kleine games verkopen niet slechter. Ik heb ook helemaal geen behoefte aan een story die 100 uur duurt. Jij wel?
Wolfos
@GeertBoer16 juni 2023 15:28
De meeste ontwikkelaars met wie ik spreek ervaren de neiging om steeds groter te gaan wel als negatief. Het is vermoeiend om zo lang aan hetzelfde project te werken, en fouten worden niet alleen eerder gemaakt (meer mensen, meer fouten) maar zijn ook kostbaarder.

Technisch word het ook steeds lastiger om dit soort projecten af te leveren. De complexiteit van een codebase groeit eigenlijk exponentieel met het aantal features.

Je hebt inderdaad een paar studios die ermee om kunnen gaan maar ook voldoende die het niet lukt. Zat games die door teveel ambitie in "development hell" terecht zijn gekomen.

[Reactie gewijzigd door Wolfos op 24 juli 2024 00:37]

GeertBoer @Wolfos17 juni 2023 09:41
Begin jaren 90 waren er ook al games die in 'development hell' terecht kwamen, en ik heb niet de indruk dat dat er door de jaren heen meer zijn geworden. Daarnaast zijn er veel betere tools om games mee te ontwikkelen dan 20 jaar geleden, dus de omvang neemt toe maar het gemak waarmee grote games gemaakt worden ook.

Niemand verplicht game studios om groter te gaan, kijk maar naar GTA IV ten opzichte van San Andreas.

Ik denk dat het meer een kwestie is van studios die zonder visie maar voor de 'more is more' aanpak gaan, en zichzelf dan tegenkomen.
Wolfos
@GeertBoer18 juni 2023 21:57
maar het gemak waarmee grote games gemaakt worden ook.
Dat is een misvatting. Games zijn duizenden malen complexer geworden.
GeertBoer @Wolfos19 juni 2023 15:34
Ik zeg niet dat ze minder complex zijn geworden, ik zeg dat complexe games gemakkelijker gemaakt kunnen worden.
Wolfos
@Gollnau16 juni 2023 12:29
Tja, luister anders naar Matt Booty:
https://www.xgn.nl/nieuws...en-op-games-wordt-normaal

Ik neem aan dat het hoofd van Xbox Game Studios wel weet waar die het over heeft. En de roep om simpelere games is duidelijk geen meerderheid maar bestaat wel degelijk. Zie je hier ook vaak terug. Mensen die geen tijd hebben voor gigantische open world games of JRPG's van 80 uur lang.
GeertBoer @Wolfos19 juni 2023 15:35
De laatste persoon die ik me op dit moment zou laten adviseren over games is het hoofd van Xbox Game Studios. Afgelopen jaren het voorbeeld wat vooral laat zien hoe je het niet moet doen.
Katsunami @Powerblast16 juni 2023 13:46
Hetgeen ik me afvraag is hoe games tegenwoordig relatief kort kunnen zijn. Veel mensen hebben monsterachtige systemen staan om de laatste nieuwe shooters te kunnen spelen op de hoogste kwaliteit, waarbij de single-player campaign vaak maar 5-10 uur lang is. Daarna is het enkel rondrennen en knallen in de multi-player.

Als je dat vergelijkt met RPG's zoals bijvoorbeeld Baldur's Gate 1 en 2 uit de late jaren 90 en vroege 2000, dan had je twee spellen te pakken die samen makkelijk 300 uur kunnen kosten om helemaal door te spelen. De ontwikkeltijd van BG1 was 3 jaar, inclusief de engine; de ontwikkeltijd van BG2 was 2-3 jaar. En de hoeveelheid inhoud die daarin zit is fenomenaal groot.

Volgens mij gaat er tegenwoordig veel te veel ontwikkeltijd in blitz en glamour zitten.

Ja, hedendaagse spellen zijn vaak grafisch mooi, maar voor mij was het eigenlijk in 2010 al goed genoeg; in elk geval wat betreft de betere spellen uit die tijd. Ik heb er dan ook geen problemen mee om eindelijk eens mijn hele backlog door te spelen aan RGP's, adventures en shooters; dat draait allemaal op mijn RX 6750 XT (en alles behalve de laatste nieuwe draaiden ook al op mijn vorige GTX 1070). Dan weet ik tenminste zeker dat ik 10 jaar geen grafische kaart meer hoef te kopen.

Dan zie ik over 10 jaar wel wat er in 2023 is uitgekomen. Dan zijn de bugs er tenminste ook uit :P

(PS: Ik speel dan wel enkel spellen op een PC, die er, IMHO, vaak beter uitzien dan dezelfde spellen op een console.)

[Reactie gewijzigd door Katsunami op 24 juli 2024 00:37]

John Duh 15 juni 2023 20:43
Bij de introductie van de series S en X werd nog de sympathieke gedachte geuit dat het Microsoft niet uit zou maken of je nog op de One bleef doorspelen. Dat doe ik nog altijd, waarbij ik vooral Flight Simulator mis. Ik weet wel dat er via Game Pass Ultimate alsnog een mogelijkheid is om dat te draaien, maar als casual gamer vond ik dat net too much. Met Flight Simulator 2024 op komst en de "nieuwe" S met 1 TB wordt het nu toch tijd om eens te upgraden.
chrisboers @John Duh16 juni 2023 10:46
MS heeft altijd geroepen dat er een 'grace' periode zou zijn van 2 jaar waarin alle games nog op de oude hardware zou draaien. Die tijd is nu voorbij, dus dat hebben ze netjes gedaan.
(de troll in mij zegt dan: dat was makkelijk, er kwam toch vrijwel geen enkele MS game uit, maar goed).
Overigens zei Sony dat niet, maar bleken de meeste games tóch ook op de PS4 te draaien. Alleen niet allemaal, en nu steeds minder.
Tomatoman @John Duh16 juni 2023 13:48
Bij de introductie van de series S en X werd nog de sympathieke gedachte geuit dat het Microsoft niet uit zou maken of je nog op de One bleef doorspelen.
Die belofte maakt Microsoft netjes waar. De Xbox Series X en Series S werden geïntroduceerd op 10 november 2020, ruim tweeënhalf jaar geleden. Er zijn nog steeds nieuwe games voor de Xbox One in ontwikkeling en en het nog wel even duren voordat de laatste daarvan wordt geïntroduceerd.
Groningerkoek 15 juni 2023 21:22
Dik 2,5 jaar zijn er nog games uitgekomen voor de One na de invoering van een nieuwe generatie en wie wil kan nog jaren doen met zijn console en toch nieuwe games spelen via streaming. Ik vindt het meer dan netjes genoeg.
BiaggioLuciano 15 juni 2023 21:14
Is er een reden waarom devs eigenlijk niet gewoon een Series S als basis model nemen en dan de graphics naar 4K duwen voor de Series X? De architectuur is identiek, en CPU scheelt niet eens zoveel toch?
Caayn @BiaggioLuciano15 juni 2023 21:19
Omdat de PS5 ook bestaat en dat is vaak het leadplatform. De Series S is dan een downscale actie of een "ohja, die bestaat ook nog" zoals je bij Street Fighter 6 ziet.
Finraziel
@BiaggioLuciano15 juni 2023 21:22
Nee het zou ook helemaal niet zoveel moeten uitmaken... Maar als je kijkt naar wat voor games die dev die die claim deed uitgebracht heeft, dat zijn nou niet echt de meest geweldige technische hoogstandjes. Dus of dat nou de beste bron is om maar keer op keer weer als een uitgemergelde koe uit de sloot te blijven sleuren... geen idee waar @Mark_88 dat voor nodig vindt.

edit: Zie wel dat dezelfde link ook in dat Axios artikel staat, dus misschien niet helemaal eerlijk om het Mark compleet aan te rekenen...

[Reactie gewijzigd door Finraziel op 24 juli 2024 00:37]

Wolfos
@BiaggioLuciano15 juni 2023 21:28
Dat doen veel ontwikkelaars ook. Niet zozeer 4K maar wel hogere resoluties.
nullbyte @BiaggioLuciano15 juni 2023 21:18
Te weinig RAM, gaat niet werken.
FrankoNL @BiaggioLuciano15 juni 2023 22:15
Ram en bandbreedte zijn het probleem.
Dutchzilla 15 juni 2023 22:10
Kunnen er gewoon eerlijk over zijn, dat met de xbox one / x
ze ons gamers echt een oor aan genaaid hebben. de support was waardeloos.
echt veel te weinig games, alsof het ze niets uitmaakte.
Retrospect @Dutchzilla15 juni 2023 22:23
Ik heb me prima vermaakt met de originele One. Was ook mijn eerste Xbox.

Xbox zelf geeft aan dat er meer dan 1300 games op de One zijn uitgekomen. Heb ze bij lange na niet allemaal gespeeld.

[Reactie gewijzigd door Retrospect op 24 juli 2024 00:37]

Chanfan @Retrospect16 juni 2023 06:55
Kwaliteit boven kwantiteit en bij de One was daar een serieus gebrek.
Retrospect @Chanfan16 juni 2023 07:49
Ik heb me uitstekend vermaakt met de games op de One. Vooral Sea of Thieves heeft mij een unieke game ervaring gegeven. Maar heb door GamePass (en die EA dienst) ook vele leuke games gespeeld die ik anders nooit gespeeld had.
Autisme_tech 16 juni 2023 10:07
Niet meer dan logisch, want duurzaamheid heeft voorlopig nog geen zin. Beter richt men zich op de nieuwe serie x boxen wat ook de verkoop stimuleert want daar zal meer geconsumeerd worden.
JustFogMaxi 16 juni 2023 13:14
En dan gaan we weer terug naar 30fps games. Want geen last-gen is betere graphics, en dan zeggen ze "jaa deze graphics draaien echt niet op 60fps....". Hoppa lekker cappen op 30 en luie devs zijn weer klaar.

Ik weet zeker dat Starfield echt wel op 60 kan draaien, ziet het er net zo mooi uit, waarschijnlijk niet, draait het op 1080 of minder, vast wel ja. Maar ik wil gewoon de optie hebben.

Echt aan het denken om mijn X te verkopen en weer terug naar gaan naar PC gaming (dan wel niet aan de TV).

[Reactie gewijzigd door JustFogMaxi op 24 juli 2024 00:37]

SA65 16 juni 2023 14:33
Mooi, want voor een pcgamer zijn die consoles toch al een nek slag, telkens zitten we 6 tot 8 jaar vast aan verouderde hardware van die consoles.

De vooruitgang in games staat telkens 6 jaar stil, en dat is ontzettend jammer. Al helemaal toen MS vast hield aan het feit dat alles ook op die one moest kunnen draaien, daar kan CD Projeckt Red heel goed over mee praten :>)
et36s 16 juni 2023 15:24
Goed om te lezen. _/-\o_
Linksquest Moderator Spielerij
16 juni 2023 15:25
Begrijpelijk, ook gezien de aantal verkochte consoles en de cloud gaming support die je nog als back up hebt voor op de Xbox One, geen verkeerde console, maar als je een Xbox Series X hebt, dan is je One console ook op fysieke games overbodig geworden.

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