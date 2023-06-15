Microsoft-studio's maken geen nieuwe Xbox One-games meer

Microsofts eigen studio's werken niet meer aan nieuwe games voor de Xbox One. Nieuw in deze situatie is wel dat de Xbox One-consoles 'ondersteund' blijven in de vorm van Xbox Cloud Gaming, dat blijft werken op die generatie consoles.

Dat bevestigt Xbox Game Studios-hoofd Matt Booty aan Axios. Hoewel er geen nieuwe games ontwikkeld worden voor de Xbox One, wordt werk aan bestaande titels die 'voortdurend' zijn wel gewoon doorgezet. Een voorbeeld daarvan is Minecraft.

De algemene verwachting is dat gameontwikkelaars beter in staat zijn om de mogelijkheden van een nieuwe generatie volledig kunnen benutten op het moment dat ze niet tijd en energie hoeven steken in een functionerend product maken voor de vorige generatie. Axios tekent wel aan dat een dergelijk onderscheid in rekenkracht echter binnen de Series-generatie ook bestaat in de vorm van de sterkere X en de zwakkere S. Er gaan geluiden op binnen de gamesindustrie dat die verplichte ondersteuning voor de Series S een soortgelijke belemmering vormt.

Booty vertelt verder dat de ontwikkelcycli voor games langer worden. "High-end-games kosten geen twee of drie jaar meer om te maken. Dat is vier, vijf of zes jaar." Dat ligt volgens hem aan 4K-graphics en geavanceerde verlichtingssystemen.