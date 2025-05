Microsoft vervangt Xbox Live Gold-abonnementen door nieuw Game Pass Core-abo

Microsoft stopt met Xbox Live Gold-abonnementen. Die worden vanaf september vervangen door een nieuw abonnement: Xbox Game Pass Core. Daarmee kunnen spelers voor tien dollar per maand online spelen en 25 games per maand spelen.

Microsoft stopt op 14 september met Xbox Live Gold. Op die datum worden bestaande abonnees automatisch overgezet naar een Game Pass Core-abonnement. Dat kost 10 dollar per maand, maar in Nederland komt dat neer op 6,99 euro per maand, dezelfde prijs als Xbox Live Gold nu heeft.

Met Game Pass Core kunnen spelers online spelen. Daarnaast is er een selectie van 25 games die ze kunnen spelen. Volgens Microsoft gaat het om 'een bibliotheek van nieuwe games'. Het bedrijf noemt voorlopig 19 titels. Die zullen volgens Microsoft 'twee tot drie keer per jaar' worden aangevuld met nieuwe games.

Among Us

Descenders

Dishonored 2

Doom Eternal

Fable Anniversary

Fallout 4

Fallout 76

Forza Horizon 4

Gears 5

Grounded

Halo 5: Guardians

Halo Wars 2

Hellblade: Senua’s Sacrifice

Human Fall Flat

Inside

Ori & The Will of the Wisps

Psychonauts 2

State of Decay 2

The Elder Scrolls Online: Tamriel Unlimited

Spelers krijgen daarnaast 'deals en kortingen', maar Microsoft wijdt daar verder niet over uit. De games die spelers met een Gold-abonnement hebben gedownload, blijven speelbaar zolang gebruikers hun Game Pass Core-abonnement behouden. Voor Xbox 360-titels geldt die beperking niet; die blijven altijd speelbaar.

Update 18 juli, 10.11: In het artikel stond aanvankelijk dat de games niet meer speelbaar zijn na 1 september. Dat klopt niet; de games blijven speelbaar, mits spelers een Game Pass Core-abonnement blijven houden. Ook is de prijs voor Nederlandse gebruikers bijgewerkt.