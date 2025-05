Xbox-communitytopman Larry 'Major Nelson' Hryb verlaat Microsoft na 22 jaar

Larry Hryb, beter bekend onder zijn gamertag Major Nelson, stopt na 22 jaar bij Microsoft. Hij is al sinds 2003 veelvuldig te zien in video's en op evenementen van Xbox. Ook heeft hij jarenlang gewerkt aan toonaangevende Xbox Live-functies.

Larry Hryb kondigde zijn vertrek op Twitter aan. Hij schrijft dat hij besloten heeft om 'een stap terug' te doen en te werken aan 'het volgende hoofdstuk in mijn carrière'. Een reden voor zijn vertrekt geeft hij niet. Ook is niet duidelijk wat dit volgende hoofdstuk zal inhouden.

'Major Nelson' begon in 2001 bij Microsoft als hoofdredacteur van MSN Music. Sinds 2003 werkt hij bij de Xbox-divisie en duikt hij regelmatig op in marketingvideo's. Zo nam hij op het YouTube-kanaal van Xbox onder meer interviews af en deed hij unboxings. Ook nam hij op verschillende Xbox-evenementen de presentatie voor zijn rekening. De afgelopen tijd was hij de host van de officiële Xbox-podcast. Verder is hij erg actief op Twitter, waarop hij voornamelijk Xbox-nieuws deelt met zijn miljoen volgers.

Hoewel Hryb sinds het begin een publiek figuur is binnen Xbox, was zijn officiële rol initieel senior Project Manager voor Xbox Live. Naar eigen zeggen heeft hij een belangrijke rol gespeeld bij de ontwikkeling van diverse toonaangevende online functies, zoals de Achievements, partychat en cloudsaves. Vanaf 2012 was hij Senior Director of Communications bij Xbox.