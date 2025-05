Microsoft stopt in augustus met Friends & Family-abonnement voor Xbox Game Pass

Microsoft stopt per 15 augustus met het Friends & Family-abonnement voor Xbox Game Pass voor maximaal vijf personen. De abonnementsvorm bevond zich in een testfase en was slechts in acht landen beschikbaar. Nederland en België zaten daar niet tussen.

Voor het Friends & Family-abonnement betaalden gebruikers 22 euro per maand, waar een Game Pass Ultimate-abonnement voor één persoon 13 euro per maand kostte voordat het bedrijf recent de prijs met 2 euro per maand verhoogde. Via het familieabonnement konden tot vijf personen gebruikmaken van Xbox Game Pass Ultimate. Gebruikers hoefden hierbij niet op hetzelfde adres te wonen, maar moesten wel in hetzelfde land woonachtig zijn.

Aanvankelijk was het Friends & Family-abonnement enkel beschikbaar in Colombia en Ierland. Sinds februari van dit jaar werd de abonnementsvorm uitgerold naar nog eens zes landen. In Nederland en België was het abonnement echter niet beschikbaar.

Het is niet duidelijk of het abonnement in een andere vorm terugkeert, bijvoorbeeld met andere voorwaarden of een andere prijs. Microsoft zegt te 'bekijken wat we de afgelopen maanden hebben geleerd' en te 'onderzoeken hoe we een aanbieding kunnen maken om wereldwijd te starten'.