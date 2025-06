Rainbow Six Siege krijgt betaald abonnement

Er komt een betaald abonnement voor Rainbow Six Siege. Met het abonnement krijgen gebruikers onder meer toegang tot ‘exclusieve content drops’, geanimeerde skins en toegang tot de 'premium battle pass'.

Ubisoft kondigde het abonnement, het zogenoemde R6 Membership, aan tijdens de Blast R6 Major Manchester, een internationaal toernooi voor Rainbow Six Siege. Het abonnement kost 10 dollar per maand of 80 dollar per jaar. De eerste content wordt op 28 juni uitgebracht. Vroege abonnees krijgen extra beloningen.

Het abonnement kon tijdens de aankondiging meteen rekenen op boegeroep van de aanwezige fans. Dat blijkt uit filmpjes die door gebruikers zijn gemaakt. Het wordt op Reddit op een ongunstige manier vergeleken met het Fortnite Crew-abonnement. Daarbij merken gebruikers op dat Fortnite een gratis spel is, terwijl voor Rainbow Six Siege al moet worden betaald.