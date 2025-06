Rainbow Six Siege X krijgt 6v6-modus, wordt free-to-play en komt 10 juni uit

Ubisoft heeft Rainbow Six Siege X aangekondigd. Het is een nieuwe versie van het bestaande Rainbow Six Siege, dat op 10 juni beschikbaar komt als update. Siege X voegt een 6v6-modus toe en krijgt enkele wijzigingen aan de gameplay. Het spel wordt grotendeels free-to-play.

Rainbow Six Siege X krijgt onder meer een nieuwe gamemodus, genaamd Dual Front. Dat maakte Ubisoft bekend tijdens de onthulling van het spel op donderdagavond. Deze modus wordt permanent aan het spel toegevoegd, boven op de bestaande gamemodi. Nieuw is dat spelers in Dual Front samenwerken in teams met zes operators, waar de huidige Siege-spelmodi altijd teams van vijf spelers hadden.

In Dual Front kunnen spelers kiezen uit een selectie van de bestaande operators. Welke dat precies zijn, wordt twee keer per seizoen veranderd. Dat kunnen zowel aanvallende als verdedigende operators zijn. De game speelt zich af op een geheel nieuwe map: District. De map bestaat, zoals de naam suggereert, uit verschillende districten: beide teams krijgen een eigen district, met in het midden een neutrale zone.

Tijdens een ronde moeten teams elkaars districten aanvallen en daar opdrachten uitvoeren, terwijl ze tegelijkertijd hun eigen district verdedigen. Het einddoel is het vernietigen van een prototype in de basis van de tegenstanders. Front Line laat spelers respawnen als ze doodgaan, in tegenstelling tot de bestaande gamemodi als Bomb, Secure Area en Hostage. Tijdens het respawnen kunnen ze ook van operator wisselen. Deze modus komt overigens niet beschikbaar voor last-genconsoles.

Gameplaywijzigingen: betere graphics en mapreworks

De gameplay van Siege zelf krijgt ook enkele wijzigingen, boven op de nieuwe gamemodus. Enkele bestaande maps worden daarnaast gemoderniseerd met kleine reworks. Daaronder vallen visuele upgrades, zoals betere verlichting en textures. Ook worden nieuwe elementen als brandblussers, gasleidingen of sprinklers toegevoegd, die spelers kapot kunnen schieten voor een tactisch voordeel. In eerste instantie krijgen vijf maps dergelijke reworks. In de maanden na release worden ieder seizoen drie andere maps van deze verbeteringen voorzien, totdat ze allemaal zijn bijgewerkt.

De ontwikkelaars spreken daarnaast over verbeteringen aan de audio van Siege, die het makkelijker moet maken om te horen waar vijanden en schoten vandaan komen. De game krijgt ook nieuwe bewegingsmogelijkheden tijdens het abseilen van muren: het wordt bijvoorbeeld mogelijk om te sprinten. Tot slot krijgt het spel een communicatiewiel, waarmee spelers zonder microfoon beter kunnen communiceren, en een weaponinspectanimatie.

Siege X komt op 10 juni beschikbaar als een update voor Rainbow Six Siege, hoewel er nu al een gesloten bèta is voor de Dual Front-modus. Nieuwe spelers kunnen Siege X bij release gratis downloaden. Ze krijgen dan toegang tot Dual Front, een Onboarding-playlist voor onervaren spelers, quickmatch, events en unranked. De ranked- en Siege Cup-modi blijven alleen toegankelijk voor betalende spelers. Voor bestaande spelers verandert er niets, benadrukt Ubisoft; ze behouden toegang tot de betaalde spelmodi en hun vrijgespeelde operators, skins en andere items, en krijgen toegang tot alle nieuwe features uit Siege X.