Xbox stopt vanaf januari 2025 met Avatars, behalve 360-Avatars

Microsoft stopt vanaf januari 2025 met de Avatars die sinds de Xbox One zijn ingevoerd. Gebruikers krijgen hun avatar dan niet meer te zien. Consumenten die recent iets voor hun avatar kochten, krijgen hun geld terug.

Het gaat om avatars die zijn aangemaakt met de Avatars Editor, meldt Xbox. Deze avatars verschenen eind 2018 en waren meer aan te passen dan de avatars van de Xbox 360, die inmiddels Xbox Original Avatars heten.

Gebruikers kunnen met de Avatars Editor-app avatars aanmaken of aanpassen, maar vanaf 9 januari zal dit niet meer kunnen. Vanaf dan zal zowel de Xbox- als de Windows-app niet meer werken. De avatars zullen dan ook niet meer te zien zijn. Microsoft zegt dat de avatarapp weinig gebruikt werd en spreekt over een 'verplaatsing van de focus'. Gebruikers die tussen 1 november 2023 en 9 januari 2025 iets kochten voor hun avatar, krijgen hun geld terug.

De Original Avatars blijven wel bestaan. Gebruikers kunnen ook na 9 januari zo'n Original Avatar aanmaken of aanpassen en die avatars blijven beschikbaar in games die ze gebruiken. Deze Original Avatars werden in 2008 voor de Xbox 360 geïntroduceerd.