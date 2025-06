SwitchBot kondigt slimme relaisschakelaars met Matter-ondersteuning aan

SwitchBot heeft twee slimme relaisschakelaars geïntroduceerd met ondersteuning voor Matter. De relaisschakelaar past in schakelkasten en stopcontacten en kan zo meer apparaten slim maken. De schakelaars kosten 19,99 tot 21,99 euro.

De relaisschakelaars zijn 42x36x16mm groot en passen daardoor in de meeste schakelkasten en stopcontacten, schrijft SwitchBot. Met de schakelaars kunnen gebruikers bijvoorbeeld verlichting of grotere apparaten aansturen via de smartphone, stemcommando's of vooraf ingestelde schema's. De schakelaars ondersteunen Matter en zijn onder meer compatibel met Apple HomeKit, Alexa, Google Home en SmartThings.

De schakelaars kunnen overweg met andere SwitchBot-producten en ondersteunen bluetooth, waarbij tot tien SwitchBot-bluetoothapparaten gekoppeld kunnen worden. De apparaten ondersteunen ook wifi. De switches hebben een ESP32-processor en hebben een vlamdovende behuizing.

SwitchBot brengt twee varianten uit van de relaisschakelaar. De 1 is bedoeld voor 'eenvoudigere' installaties 'zoals garagedeuren, deurbellen en beregeningsinstallaties'. De 1PM heeft ook een ingebouwde stroommeetmodule en is bijvoorbeeld bedoeld voor lampen of plafondventilators. De schakelaars zijn vanaf woensdag te koop.