Door Olaf Weijers

Redacteur

Feedback • 11-05-2024 06:00 86

Sleuteldraaier met Matter-ondersteuning

SwitchBot Lock Pro Review

11-05-2024 • 06:00

86

SwitchBot Lock Pro

Samengevat

De Switchbot Lock Pro is een slimme slotverdraaier voor een vriendelijke prijs. Die prijs komt wel met een paar aandachtspunten waar niet iedereen even goed mee kan leven. De Nederlandse vertaling van de bijbehorende app rammelt op veel punten. Gelukkig zijn de installatie-instructies iets beter vertaald, en door de Matter-ondersteuning, waarvoor je wel de bridge nodig hebt, kun je in de praktijk ook gebruikmaken van een ander smarthomeplatform met een beter vertaalde app. Het slot werkt in de praktijk fijn, al ontbreken de geofencingfuncties. De deur wordt daardoor niet automatisch geopend en doordat de motor wat traag is, moet je het niet erg vinden om even (5 seconden) voor je deur te wachten. De keypad is een onmisbaar accessoire bij een slim slot, dus ook bij deze SwitchBot. Die beschikt over een goede vingerafdrukscanner, NFC-lezer en pincodemogelijkheid. Samen met de bluetooth-, wifi- en Matter-verbindingen, plus je ouderwetse sleutel, zijn er zo voldoende mogelijkheden om altijd je huis binnen te komen.

Pluspunten

Minpunten

Getest

SwitchBot Lock Pro

Prijs bij publicatie: € 259,-

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De afgelopen maanden zijn we steeds meer Matter-apparatuur tegengekomen op de smarthomemarkt. Het protocol lijkt tractie te krijgen bij fabrikanten. In dit artikel kijken we ook weer naar een product dat met Matter te combineren is: het nieuwe slimme slot van SwitchBot, de Lock Pro. De SwitchBot Lock Pro is de opvolger van de SwitchBot Lock, die al enkele jaren verkrijgbaar is. Het apparaat is net als de normale Lock een ‘sleuteldraaier’. Je plaatst het aan de binnenzijde van je deur op je hang-en-sluitwerk, waar het de cilinder via de sleutel of draaiknop bedient. De Lock Pro heeft ten opzichte van zijn voorganger een krachtiger binnenwerk, een metalen behuizing in plaats van polycarbonaat en een langere batterijduur. Daar staat tegenover dat twee afmetingen van de Lock Pro een centimeter zijn gegroeid. In combinatie met de los verkrijgbare bridge kun je de Lock Pro koppelen aan elk smarthome dat compatibel is met Matter.

SwitchBot Lock Pro
SwitchBot Lock Pro SwitchBot Lock Pro SwitchBot Lock Pro

Zoals traditie lijkt te worden met smartlockreviews, trappen we ook deze af met een overzicht van de eigenschappen van de SwitchBot Lock Pro ten opzichte van andere populaire sloten in onze Pricewatch.

SwitchBot Lock Pro

Loqed

Nuki 4 (/ Pro)

Netatmo Slim Deurslot

Bold Smart Cylinder SX

Yale Linus

Tedee Go (/Pro)

Klink Smart One

Prijs

139,99

€ 349,-

€ 152,- (€ 249,-)

€ 380,-

€ 160,- tot € 200,-

€ 199,-

€ 164,- (€ 299,-)

€ 254,95 tot € 299,-

Cilindertype

Bestaand*

Ingebouwd

Bestaand*

Ingebouwd

Ingebouwd

Bestaand*

Bestaand*

Bestaand*

Wifi

€ 99,- (Ingebouwd)

€ 99,00

€ 68,64

€ 109,-

€ 39,99

Thread

✅*2

Matter

✅*

❓*4

Keypad

€ 63,20

€ 55,99

€ 99,00

Sleutel

Bestaand

Bestaand

3 stuks (99,-)*3

Bestaand

Bestaand

Bestaand

Vingerafdruk

€ 145,-

Sleutelhanger

✅*

€ 44,95

€ 39,-

Noodstroom

Optie voor (garage)deuropener

inbegrepen *6

€ 129,- *5

€ 98,00

✅*6

€ 79,00

Inhoud van de doos

Het pakket dat SwitchBot ons opstuurde, bevat een zwarte kartonnen doos met het slot en daarnaast twee losse doosjes met de SwitchBot Hub Mini en de SwitchBot Keypad Touch. Aan de bovenzijde van de zwarte doos zijn de contouren van het apparaat glanzend aangebracht. In de doos vinden we de Lock Pro, verpakt in beschermend plastic. Naast het slot krijg je ook nog twee kartonnen doosjes met de standaardset boekjes, twee montageplaten, een reserveplakstrip, negen verloopstukjes, een zak schroefjes, twee inbussleutels, een magneet, een lange strip tape en accessoires om oppervlakken te behandelen voordat je er tape op plakt.

SwitchBot Lock Pro verpakking en inhoud
SwitchBot Lock Pro verpakking en inhoudSwitchBot Lock Pro verpakking en inhoud

Het slot is fors van formaat in vergelijking met bijvoorbeeld de Nuki. De behuizing is gefabriceerd uit een legering van magnesium en aluminium, en lijkt gepoedercoat met matzwarte lak. Aan de voorzijde is een grote draaiknop aangebracht om het slot handmatig te bedienen. De binnenzijde fungeert standaard als knop om de motor van het slot te activeren, maar de functie is aan te passen in de smartphoneapp.

Aan de voorzijde bevindt zich ook de batterijklep, die met magneetjes op zijn plaats wordt gehouden. Dat scheelt schroeven of priegelen als je in het batterijcompartiment moet zijn. Het klepje moet voorzichtig worden verwijderd, want het heeft de neiging om zichzelf weg te schieten als je het plaatje lospeutert. De batterijhouder achter het batterijklepje bevat vier AA-batterijen, die het slot tot een jaar moeten voorzien van stroom. Een dubbele batterijhouder is apart verkrijgbaar. Deze houder kan in delen verwijderd worden, terwijl het slot blijft functioneren. Zo kun je batterijen vervangen of opladen zonder dat het slot buiten gebruik raakt. Als de normale batterijen compleet leeg zijn, kan het slot gebruikmaken van een ingebouwde noodaccu. Deze reservecapaciteit wordt niet enkel ingezet als de batterijen van het slot helemaal leeggelopen zijn; het slot gebruikt de noodaccu ook als extra krachtbron als het slotmechanisme dusdanig klemt dat de Lock Pro het niet rondgedraaid krijgt. In dit geval kan de noodbatterij tot vijf keer bijspringen en ‘meeduwen’.

Installatie

De sloten die ik tot nu toe heb bekeken, gingen vergezeld van een heel korte, papieren handleiding. Vaak enkel met een QR-code waarmee je de installatie-instructies verder op je telefoon in de app kunt opvolgen. SwitchBot levert een kleine, papieren, Engelstalige handleiding mee waarin de installatie van het slot compleet wordt beschreven. De QR-code op de eerste pagina is er enkel om handleidingen in verschillende talen op te halen op je smartphone. De handleiding is vertaald in het Nederlands en zekerSwitchBot Handleiding snippet in combinatie met de illustraties moet de installatie wel lukken, hoewel her en der vreemd vertaalde termen verschijnen en ik nog zoek naar de ‘Lock Pro-punaise’.

De eerste stap van de installatie bestaat uit het bepalen van je cilindertype. Als je een cilinder hebt met een knop aan de binnenzijde, komen de verloopstukjes aan bod en moet je hieruit een passend verloopje kiezen. Heb je een sleutel aan de binnenzijde, dan kun je direct door naar de volgende stap, waarbij je bepaalt hoever de cilinder uit de deur steekt. Om slotplaat A te gebruiken, die zich vastklemt op de cilinder met drie inbusschroefjes, moet je meer dan 3mm ‘vlees’ hebben voor de schroefjes. Mijn 2,5mm speling was niet genoeg voor plaat A. Omdat de Nuki zich op dit slot wel kon vastklemmen, heb ik toch geprobeerd om de plaat te monteren, maar de schroefjes kregen niet voldoende grip om het slot goed vast te klemmen.

SwitchBot Lock Pro installatieSwitchBot Lock Pro installatieSwitchBot Lock Pro installatieSwitchBot Lock Pro installatie

Voor mijn deur kwam ik daardoor uit op slotplaat B, die op het slot geplakt wordt met 3M-vhb-tape. Deze tape heeft een enorme kleefkracht als je het oppervlak vooraf goed behandelt. Voor die voorbehandeling heeft SwitchBot een primer en alcoholpad meegeleverd. Het met primer geïmpregneerde doekje ruikt naar thinner, een oplosmiddel. De oude verfresten op mijn hang-en-sluitwerk verdwenen dan ook als sneeuw voor de zon. Goed spul dus, maar je moet wel oppassen voor het schilderwerk dat je niet wil aantasten. Het is jammer dat de installatiehandleiding je niet vertelt dat het beter is om handschoenen te gebruiken tijdens de verwerking van de alcohol en primer. Dat wordt wel met kleine lettertjes op de verpakking van de primer aangegeven.

Voor de montage is een goede plakverbinding van belang. Je wil niet meemaken dat het slot op een dag van de deur afvalt, want gezien het formaat, materiaal en gewicht zou dat minimaal een deuk in het laminaat opleveren. Er komt echter altijd een dag dat het slot weer van de deur moet worden verwijderd. Je zult dan best een klus hebben om de tape los te krijgen. Plak je het slot vast op een gelakt oppervlak, dan zal dit vrijwel zeker sporen achterlaten na het verwijderen. Na de montage moet het slot met een meegeleverde strook blauwe tape 48 uur tegen de deur aan worden getrokken om de hechting van de Lock Pro aan de deur goed tot stand te laten komen. Die blauwe tape nam helaas een hoekje van het schilderwerk mee bij het verwijderen.

Om te detecteren of je deur geopend is, gebruikt de Lock Pro een magneet. Die plak je tegenover het slot op de deursponning en eerlijk gezegd: dat ziet er niet uit, zeker als je deursponning niet zwartgekleurd is zoals de magneet. In geen van de installatiestappen wordt duidelijk gemaakt dat je slotcilinder het best over een noodfunctie kan beschikken. Die functie maakt het mogelijk om de cilinder vanaf de buitenzijde met een sleutel te verdraaien terwijl er aan de binnenzijde ook een sleutel in is gestoken. De laatste stap van de installatie bestaat uit het verwijderen van een strip waarna de batterijen contact maken en de Lock Pro zichzelf start. Hierna verloopt de verdere installatie van het slot via de smartphoneapplicatie.

Keypad

De keypad wordt eveneens geleverd met een stapel accessoires voor de installatie. Naast de keypad zelf krijg je twee CR123A-batterijen, een montageplaat met boormal, pluggen en schroeven, afstandhouders, een plectrum, een NFC-toegangskaart, een alcoholdoekje, een resetpennetje, en instructiekaartjes en -boekjes.

SwitchBot Lock Pro Keypad inhoud

De installatie is eenvoudig. Boor twee gaten met de boormal, en bevestig de basisplaat met de bijgeleverde schroeven en pluggen. Wil je liever niet boren, dan plak je de basisplaat vast. Om de basisplaat goed vast te plakken, is weer een alcoholwipe meegeleverd, maar de primer ontbreekt. Gelukkig ontbreekt in deze verpakking ook de tijdelijke, blauwe tape, want dat maakt de beleving van de eerste 48 uur met het slot er niet fraaier op. Nadat de batterijen in het slot zijn geplaatst, start het en kun je de keypad via de SwitchBot-app instellen en aan het slot koppelen. Hierna kun je een of meer pincodes, vingerafdrukken en NFC-toegangskaarten toevoegen aan de keypad.

Bij het verwijderen van de keypad start een sabotagealarm. De keypad begint dan te piepen en als verse gebruiker was het me niet direct duidelijk hoe je dat kunt stoppen. De batterijen verwijderen hielp tijdelijk, maar zodra je ze herplaatst, is het sabotagealarm nog steeds actief. De pincode en vingerafdruk werken niet en in de app was geen optie aanwezig om het gepiep te stoppen. Uiteindelijk bleek de NFC-toegangspas noodzakelijk om het te laten ophouden. De meegeleverde NFC-kaart gebruikt encryptie en is niet eenvoudigweg te klonen met de NFC-tools van de Android-app. Je hoeft dus niet bang te zijn dat iemand de toegangskaart in je achterzak ongemerkt uitleest en een kloon fabriceert. Extra NFC-toegangskaarten zijn verkrijgbaar via SwitchBot, maar een eigen NFC toevoegen kan ook. Deze moet aan de Mifare Classic 1K-standaard voldoen en beschrijfbaar zijn.

Software

De app van SwitchBot is een fabrikanteigen app zoals we die bij veel smarthomeapparatuur zien langskomen. De app werkt prima om het slot in te stellen en toegangsopties te beheren, en biedt simpele automatiseringsfuncties als er verschillende SwitchBot-apparaten gekoppeld zijn. Een basis voor een serieus smarthome kan de app niet vormen; dat kunnen gespecialiseerde smarthomeplatforms vaak een stuk uitgebreider.

SwitchBot Lock Pro appSwitchBot Lock Pro appSwitchBot Lock Pro appSwitchBot Lock Pro app

SwitchBot heeft wel een stevige steek laten vallen tijdens de vertaling van de app. Dit is duidelijk niet gebeurd door een persoon, maar door een vertaalcomputer. Het gekke is dat dit delen van de app betreft. De automatiseringsopties worden in keurig Nederlands omschreven, maar tijdens het koppelen van Matter biedt een dialoogvenster de optie om te ‘annulering’ of ‘voegmiddel’ (bevestigen). In meldingen komt de term ‘deadbolt’ veelvuldig naar voren. Het is onbegrijpelijk dat SwitchBot niet iets meer moeite heeft gestoken in de vertaling, want dit doet flink afbreuk aan de gebruikerservaring en het kwaliteitsgevoel.

Matter

SwitchBot heeft ervoor gekozen om Matter aan te bieden via de wifiverbinding van de bridge, en de verdere communicatie met het slot en andere accessoires zoals de keypad via bluetooth te laten verlopen. In tegenstelling tot sommige fabrikanten van apparatuur die Matter ondersteunt, heeft SwitchBot er niet voor gekozen om Thread in het slot te implementeren. Dit bespaart kosten bij het ontwerp en de fabricage van het slot, en houdt de prijs lager, maar betekent ook dat de bridge een noodzakelijke component blijft om met het slot te communiceren.

Matter-implementatie voor slimme sloten is pas sinds kort handig voor Nederlandse gebruikers. Een Europees slotmechanisme heeft een extra stand in vergelijking met bijvoorbeeld een Amerikaans slot. Het cilinderslot staat bij ons in verbinding met de dagschoot, die zichzelf terugtrekt als je de sleutel doordraait na het openen van de deur. De nieuwste versie van Matter ondersteunt die extra stand, waardoor vergrendelen, ontgrendelen en openen ook via deze standaard kan worden bediend, maar helaas is die in veel smarthomeplatforms nog niet geïmplementeerd. Openen van het slot via Matter betekent dus dat ook de dagschoot wordt ontgrendeld en de deur openzwaait.

SwitchBot Lock Pro matterSwitchBot Lock Pro matterSwitchBot Lock Pro matter

Het SwitchBot-slot is niet het eerste Matter-apparaat dat ik in mijn netwerk heb opgenomen. Bij mij leidde dat tot problemen, die overigens niet te wijten zijn aan SwitchBot, maar die illustreren hoe de gebruiksvriendelijkheid van het platform nog in de kinderschoenen staat. Ik heb zoals velen twee wifinetwerken, op 2,4 en 5GHz met elk een eigen ssid. Het laatste apparaat dat ik via Matter aan Google Home heb gekoppeld, ondersteunt 5GHz-wifi. Daardoor is de 5GHz-ssid terechtgekomen in het gegevenspakket dat wordt overgedragen aan elk nieuw Matter-apparaat dat wordt gekoppeld. De bridge van SwitchBot ondersteunt enkel 2,4GHz, waardoor de pairing halverwege mislukte. De reden waarom het pairen niet lukte, werd niet vermeld en de oorzaak achterhalen kwam neer op intuïtie. Er is geen mogelijkheid om de ssid in het gegevenspakket te veranderen in Google Home. Door het wifinetwerk te hernoemen en later een bridge handmatig weer met het juiste wifinetwerk te verbinden kon ik het probleem uiteindelijk omzeilen.

Zodra de bridge is toegevoegd aan Matter, bijvoorbeeld via Google Home, zie je het slot nog niet direct bij de toegevoegde apparaten verschijnen. Je zult het via de SwitchBot-applicatie moeten toevoegen aan de apparaten die de bridge beschikbaar stelt. Via het smarthomeplatform waaraan je het slot via Matter hebt gekoppeld, is het mogelijk om het beheer over het slot beschikbaar te stellen aan andere smarthomeplatforms in je huis. Zo koppelde het slot via Google Home aan Home Assistant in mijn eigen smarthome. De bediening van het slot verliep bij beide platforms feilloos, maar statusupdates kwamen niet altijd goed door. Zo bleef Home Assistant een hele werkdag aangeven dat het slot bezig was om zich te vergrendelen, terwijl dat in werkelijkheid al na enkele seconden voltooid was.

Praktijk

Het slot is in de praktijk wat stiller dan de voorgaande sloten die ik heb getest. Hoewel je er nog steeds je huisgenoten mee wakker zult maken, scheelt het wat schrikmomentjes in een stil huis. Het slot is stiller, maar het mechanisme draait ook trager. Nu ik het slot een paar weken in gebruik heb, zou ik dat beetje minder geluid graag inruilen voor een wat vlotter mechaniek. Het slot heeft geen geofencingfunctie die het automatisch ontgrendelt zodra je komt aanlopen. Dat begint pas zodra je een goede pincode, vingerafdruk of NFC-kaart hebt aangeboden, waarna je telkens vijf seconden voor de deur staat te wachten totdat het slot uiteindelijk zover gedraaid is dat de dagschoot wordt ontgrendeld en je naar binnen kunt. Dat is een lange zin en ik verwacht dat nagenoeg iedereen hem uitleest voordat het slot klaar is: ik heb het getest. De deur met mijn sleutelbos openen gaat sneller, zeker doordat ik die vaak al in mijn handen heb als ik kom aanlopen.

De keypad is een fijne toevoeging. De vingerafdruklezer werkt vlot en nauwkeurig, ook als het slot nat is. De toetsen geven feedback, waardoor je niet twijfelt of een nummer of toets goed is ingedrukt. Er is ook een knop om het slot van buitenaf te vergrendelen. Dat lijkt een klein detail, maar het is wel erg fijn om vlot je huis te kunnen verlaten zonder gehannes met sleutels. Dat het slot je deur niet zo snel vergrendelt, is dan niet zo van belang. Door de keypad zijn er ook geen zorgen meer als je de deur achter je dichttrekt zonder sleutels of telefoon op zak. Je komt altijd wel weer binnen met je vingerafdruk of pincode. De meegeleverde NFC-kaart werkt ook prima, maar is niet vlot om te gebruiken met een moderne portefeuille die de kaarten afschermt.

SwitchBot Lock Pro 2
SwitchBot Lock Pro 2SwitchBot Lock Pro 2SwitchBot Lock Pro 2

Met de standaardinstellingen heeft de SwitchBot-app net als de app van Loqed enorm veel te melden; de notificatiehoeveelheid loopt al snel uit de hand. De app genereert elke keer dat je de deur opent en sluit twee meldingen. Als de deur iets langer openblijft, komt daar de melding bij dat de deur open is blijven staan. Gelukkig kun je die notificaties uitschakelen. Vervelender is dat de Nederlandse vertaling van de app verschrikkelijk slecht is, zoals ik al heb vermeld. Soms is de app ronduit verwarrend, zoals de keer dat ik ‘s avonds laat de melding ‘Deurslot links ontgrendeld’ kreeg. Na een uitgebreide controle van het slot en de deur viel pas het kwartje dat de melding letterlijk is vertaald van ‘Doorlock left unlocked’.

Een mooie functie die ik ergens op een achterafje in de documentatie ontdekte, is de virtual passcode. Die hoef je niet apart in te stellen, maar kun je gebruiken om je pincode in te voeren terwijl er mensen met je meekijken. In dat geval vul je de pincode in, maar omringt die met willekeurige cijfers. Is je pincode 13377331, dan is 43958796513377331534980 ook een geldige pincode en hoef je niet bang te zijn dat de meekijker zichzelf voortaan binnen kan laten, tenzij die beschikt over een fotografisch geheugen.

Conclusie

De SwitchBot Lock Pro biedt veel functionaliteit voor een prima prijs, maar de basisvariant zonder accessoires is zeker geen aanrader. De bridge is een must-have voor de koppeling met een smarthomeplatform. Dat werkt waarschijnlijk fijner dan de slecht vertaalde SwitchBot-app. De keypad is ook onmisbaar, want zonder de keypad mis je veel toegangsmethoden en moet je altijd je telefoon tevoorschijn halen om binnen te komen. Bovendien voorkomt de keypad dat je buitengesloten wordt zonder telefoon of sleutels op zak. De vingerafdrukfunctie werkt vlot en is in de praktijk mijn favoriete methode om met dit slot te gebruiken. Matter is een fijne toevoeging, zeker om het slot toe te voegen aan platforms die SwitchBot niet standaard ondersteunt. Het is fijn dat je het slot hiermee lokaal kunt bedienen zonder de SwitchBot-app en onafhankelijk van de status van het internet of de achterliggende cloud. Voor uitgebreide functionaliteiten, zoals het toevoegen van pincodes of NFC-kaarten, is echter nog steeds de SwitchBot-app nodig.

De communicatie met Matter is nog niet volledig betrouwbaar, vooral vanwege de statusupdates die niet altijd goed doorkomen op elk platform. Houd er ook rekening mee dat nog niet alle smarthomeplatforms de Matter-variant met drie slotstanden, op slot, van het slot en geopend, ondersteunen.

De bouwkwaliteit van het slot en de keypad oogt stevig en het slot zit solide en zonder speling op je deur als deze volgens de aanwijzingen is gemonteerd. De snelheid van het draaimechanisme laat wel iets te wensen over. Mede doordat de geofencingfuncties ontbreken en het slot niet automatisch ontwaakt en ontgrendelt als je aan komt lopen, sta je telkens vijf seconden te wachten voordat de deur zich opent.

Design en formaat zijn persoonlijke voorkeuren, maar naar mijn mening is de Lock Pro vrij lomp en allesbehalve subtiel op mijn witgekleurde deur. De losse magneet is niet fraai doordat deze vol in het zicht wordt geplakt. Dat maakt de magneet moeilijk te negeren. Het was fraaier geweest als SwitchBot hier had gekozen voor een losse deursensor met magneet die je meer uit het zicht kunt monteren.

In de afgelopen maanden heb ik ook andere slimme sloten getest, waaronder de Nuki. De werking en eigenschappen daarvan lijken nog het meest op dit slot, met uitzondering van de geofencingfuncties. De Lock Pro wint het in mijn ogen niet wat uiterlijk betreft, maar als je kijkt naar de prijs, levert SwitchBot een veel betere deal. Het complete pakket van SwitchBot dat we in dit artikel hebben bekeken, vergelijkbaar met een Nuki 4 Pro met bridge, keypad, deursensor en powerpack, kost in totaal 429 euro. Bij SwitchBot kost een vergelijkbare set-up 259 euro, en met dat prijsverschil in het achterhoofd wordt het apparaat gek genoeg toch wat fraaier en vergeef ik de slordigheden in de handleiding en app toch iets makkelijker.

Pluspunten

Minpunten

Getest

SwitchBot Lock Pro

Prijs bij publicatie: € 259,-

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SwitchBot Lock Pro

geen prijs bekend

1 van 5 sterren
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Smarthome-accessoires SwitchBot

Reacties (86)

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Doesnotcompute 12 mei 2024 09:26
Wat ik mij ook nog afvraag, hoe duwt dit ding mijn klinken omhoog zodat de 5 punts slot in het kozijn grijpt? Je kunt je sleutel namelijk niet eerder omdraaien.
AuteurOlafWeijers Redacteur @Doesnotcompute12 mei 2024 10:58
Dat kan het slot niet, dat zul je zelf moeten doen. Ik heb ook in een huis gewoond met zo'n voordeur en ik deed daar uit automatisme altijd al de klink omhoog bij het sluiten van de deur. Heb je dat automatisme ook, dan is dat geen probleem.

Over de deurklink die dicht bij het slot komt, het vormde voor mij geen probleem en voelde ook niet 'krap' maar ik heb wel kinderhandjes ;-)
Doesnotcompute @OlafWeijers12 mei 2024 11:05
Dat is jammer, zou ziets nog wel een keer willen, maar dan in combi met deurdrangers zodat het echt volledig automatisch is.
_gibeon_ @Doesnotcompute13 mei 2024 05:26
Hiervoor zou je eventueel je sluitwerk kunnen vervangen, van krukbediende meerpuntssluiting naar cilinderbediende meerpuntssluiting.
Je kruk omhoog doen lijkt me voor een slim slot best een uitdaging (mechanisch gezien), dus ik vraag me af of zoiets ooit uit zou komen.
Kaspers @_gibeon_13 mei 2024 16:21
Exact zoals ik het hier thuis voor elkaar heb. Een driepuntssluiting aangestuurd met een Nuki Pro welke krachtig genoeg is om de 'sleutel' om te draaien.
Doesnotcompute @_gibeon_13 mei 2024 18:57
Heb even wat rond zitten kijken. De prijzen schrik je je rot van haha. Ik hou mn sleutel wel bij me. :P
Laef @Doesnotcompute12 mei 2024 10:56
edit: verkeerd

[Reactie gewijzigd door Laef op 22 juli 2024 15:13]

peggman @Doesnotcompute12 mei 2024 15:41
Als je een beetje van knutselen houdt, kan je een sensor in je deur installeren voor je multipoint slot. Zie: https://blakadder.com/swi...rk-with-multi-point-locks

Dit is wel de vorige generatie van het slot, maar ik neem aan dat deze ook via home assistant te integreren is.
Odder thing 11 mei 2024 06:58
Alles aan dit product trekt mij niet aan. Het hele mechaniek is van plastic/kunststof werkt op batterijen en ziet er uit als een potloot puntenslijper op je deur geplakt en maakt waarschijnlijk dito geluid. Straalt absolute geen degelijkheid uit. Neen dank u.

[Reactie gewijzigd door Odder thing op 22 juli 2024 15:13]

Blokker_1999 @Odder thing11 mei 2024 08:56
Waarom is een werking op batterijen een probleem? Hoe zou jij anders dit toestel van stroom voorzien? Enig idee hoe moeilijk het is om een kabel tot aan je slot in de deur te krijgen? Als retrofit sowieso onmogelijk.
Reaper.JA2 @Blokker_199911 mei 2024 09:15
Batterijen is een probleem omdat het wel om je (voor)deur gaat, en er altijd een dag komt dat de batterijen op zijn en je genoodzaakt bent uit te wijken naar de backup. Los van de kwestie van 'denken aan de batterij status' wat irritant is. Een klein draadje langs het kozijn wat doorgaat naar een stopcontact zou voor mij een uitvinding zijn waardoor het een stuk aantrekkelijker wordt - mits dit veiligheidsrisicos met zich meebrengt uiteraard.
arnonymous @Reaper.JA211 mei 2024 09:44
Uitwijken naar een backup ->> een sleutel??
The Zep Man @arnonymous11 mei 2024 09:53
Uitwijken naar een backup ->> een sleutel??
Er zijn veel cilinders die vanuit de ene kant niet gedraaid kunnen worden als een sleutel aan de andere kant van de deur geplaatst is. In die situaties heb je dus geen backup.

Als je toch al een cilinder moet vervangen en je wilt "smart" (ugh...), dan kan je net zo goed iets nemen dat beter integreert, met een fatsoenlijke backup.

[Reactie gewijzigd door The Zep Man op 22 juli 2024 15:13]

Blokker_1999 @The Zep Man11 mei 2024 12:48
En bij elk smartlock lees je vooraf dat als je geen sleutel aan beide kanten kunt plaatsen dat hun product eigenlijk niet ondersteund is, net om de reden dat je jezelf dan kunt buitensluiten.
Verwijderd @The Zep Man11 mei 2024 18:36
Meeste cylinders kan je vervangen zodat dit wel kan. Sterk aan te raden als je een smart lock gebruikt. Een zogenaamde "gevarenfunctie"

[Reactie gewijzigd door Verwijderd op 22 juli 2024 15:13]

Rataplan_ @Reaper.JA211 mei 2024 09:49
Als het ook maar een heel klein beetje werkt als mijn alarmsysteem krijg je maanden voordat het daadwerkelijk leeg is al meldingen dat de batterij vervangen moet. Moet je wel even doen dan.
jimshatt @Reaper.JA211 mei 2024 11:30
mits dit veiligheidsrisicos met zich meebrengt uiteraard.
Tenzij?
WillySis @Reaper.JA211 mei 2024 13:36
Ik hoef helemaal geen smart lock, maar deze ziet eruit als een hobby project wat nog een aantal stappen te gaan heeft om uiteindelijk tot een verkoopbaar slot te komen. Eén van die stappen is een flinke reductie in formaat. Wat een enorm blok!
Deveon @Reaper.JA211 mei 2024 10:48
Je kan natuurlijk ook tijdig de batterijen wisselen als je geen sleutel kan gebruiken of andere deur hebt om het huis in te komen.
cmegens @Reaper.JA211 mei 2024 14:51
De backup is gewoon je sleutel. Voorzie je voordeur van een hotel/gevaren cilinder en je kunt altijd nog de sleutel blijven gebruiken.
Sir.roYa @Reaper.JA212 mei 2024 13:18
Gewoon een 3 volt power supply en een draadje trekken, probleem opgelost. Daarvoor zijn we tweakers.
Seth_Chaos @Reaper.JA214 mei 2024 09:03
Ik heb zelf een Bold lock. Die werkt ook op Batterijen. Werkt al 2 jaar zonder oponthoud. De vervangende batterij heb ik al liggen, maar heb nog niet eens bericht gekregen dat hij op begint te raken. Dat is ook wel het voordeel van de Bold, die hoeft alleen het slot te ontgrendelen. Het open draaien van het slot doe je zelf. Waardoor de batterij veeel langer mee gaat.
WillySis @Blokker_199911 mei 2024 13:34
Het is zeker niet onmogelijk. Bij mij ligt het kabeltje er al sinds de bouw (1973) voor de vaste deurbel en met de bel boven de meterkast aan de andere kant van de gang. In de aluminium schuifpui aan de achterkant zitten netjes kabelgootjes voor een eventuele beveiliging.
AardbeiMeloen @Blokker_199911 mei 2024 17:34
Draadloze oplader aan het kozijn zodat ie constant kan opladen zolang in-lock... zonder lelijke kabels die over de deur getrokken moeten worden 🤔
flaskk @Blokker_199911 mei 2024 22:33
Volgens mij zijn heel veel deuren in de wereld voorzien van een elektromagnetische slot ( electric slide strike) waarvan de kabel in het kozijn zit.

Voordeel is dat je niet nauwlijks ziet, en kunt regelen zoals je dit wilt i.c.m alarm systeem. ATS kun je bijvoorbeeld op afstand via de app openen.

Als je uiterlijk belangerijk is ga je niet zo'n gezwel aan je deur hangen. Nee dit ding is een leuke gimmick.
Vicje @Odder thing11 mei 2024 07:24
En hiermee hopen ze je meest waardevolle bezit, je huis, te beschermen. Hmhm.
Blokker_1999 @Vicje11 mei 2024 08:57
Niet echt, uiteindeijk doet je slot dat nog altijd, en het slot zelf wordt niet vervangen. Je zet er slechts een apparaat bovenop dat het slot voor je kan bedienen.
Armada651 @Blokker_199911 mei 2024 09:25
Zolang je em natuurlijk wel goed bevestigd aan de binnenkant van de deur in plaats van de buitenkant. ;)

Denk dat dat is wat gemist wordt hier: Je sleutel mag dan wel in een plastic behuizing zitten, maar deze behuizing is aan de binnenzijde van de deur bevestigd. Dus de inbrekers moeten al binnen zijn voor ze de behuizing kunnen slopen.

[Reactie gewijzigd door Armada651 op 22 juli 2024 15:13]

Doesnotcompute @Armada65111 mei 2024 12:27
Ja, dus kort, raam>tik>draaien maar.
Blokker_1999 @Doesnotcompute11 mei 2024 12:48
Als je een raampje tikt, kun je zelf ook door het raam naar binnen.
Doesnotcompute @Blokker_199912 mei 2024 09:22
Dan zul je het raam wel vakkundig eruit moeten beuken ipv alleen een gat zo groot als een arm. En met het glas van tegenwoordig is dat nog niet zo simpel. 5 a 6x slaan met een grote klauwhamer ben je wel nodig om er echt door te komen, maar daar ps je echt niet doorheen, mijn arm daarintegen..
cmegens @Doesnotcompute11 mei 2024 14:53
Dat kan met iedere voordeur met een knop op de cilinder. Weet je hoeveel huizen dat hebben in Nederland? En bovendien hoeven ze voor een knopcilinder geen ruitje door te tikken, daar zetten ze gewoon een boor tegenaan.
ChevyVanDude @Vicje11 mei 2024 08:15
En niet alleen dat, je huis bevat vaak ook net zo waardevolle 'spullen' . Organisch en inorganisch.
Loqed, Switchbot, alllemaal 1 pot nat.

Ben sowieso geen domotica gebruiker, ik heb nooit de meerwaarde gezien van een paar passen zetten om je licht aan/uit te zetten, maar voor ieder wat wils nietwaar.

Het is een vorm van innovatie, en dat kan je alleen maar toejuichen.
Alleen niet alle innovatie heeft een ......... directe toepassing
icecreamfarmer @ChevyVanDude11 mei 2024 11:58
Dan heb je de verkeerde toepassingen. Dat mijn zonwering automatisch werkt scheelt een hele hoop warmte in huis.
HanslH @ChevyVanDude13 mei 2024 04:45
Minder tweaker dan Chriet Titulaer.

[Reactie gewijzigd door HanslH op 22 juli 2024 15:13]

Marve79 @Vicje11 mei 2024 09:26
Nou ik heb wel waardevollere bezitten dan die paar bakstenen :D
Gelomidor1 @Vicje11 mei 2024 18:52
Mijn zoontje is mijn meest waardevolle bezit 🙈 zou het huis zo opgeven voor hem
Vicje @Gelomidor111 mei 2024 19:27
Dat zou ik toch geen bezit noemen…
Technoid @Odder thing12 mei 2024 12:41
Ik heb zelf al ruim een jaar de Bold en dagelijks meerdere keren (minimaal 6x per dag) wordt de deur ontgrendeld.

Fabrieksbatterij zit er nog in en de batterij status is nog “Uitstekend” volgens de app.

Ik geef toe, ik had ook ernstig bedenkingen over een batterij maar in praktijk valt dat echt mee te vallen zoals je hoort.

[Reactie gewijzigd door Technoid op 22 juli 2024 15:13]

SvenHe 11 mei 2024 07:41
Ik vind het ideaal: zo wordt je huis niet alleen een uitdaging voor een lockpick maar ook nog voor een software geek. Zo verdubbel je je kans op succes!

Edit:

Laat ik het nog even verduidelijken...
Lockpicking is een individuele vaardigheid. Hoe handiger je bent, des te sneller door een slot heen. En het is een vaardigheid die heel veel toegewijde oefening vraagt.

Met een apparaat als deze voeg je de mogelijkheid toe om electronisch toegang te vinden. Dat vinden van die toegang is net zo goed een vaardigheid als lockpicking.

Maar electronische lockpicking kan daarna gekopieerd worden, alsof een lockpicker opeens een universele sleutel voor een type slot kan maken en zonder of met maar heel weinig weerstand kan verveelvuldigen.

[Reactie gewijzigd door SvenHe op 22 juli 2024 15:13]

Nico de Vries @SvenHe11 mei 2024 08:58
Vreemd dat iemand jouw reactie als ongewenst markeert, want je hebt gewoon volledig gelijk. Dit soort hardware kan potentieel bugs of ontwerpfouten in de software bevatten waarmee dieven met speciale software kunnen gaan inbreken.

Daarnaast vraag ik me af of je, als de sleutel aan de binnenkant al in de deur, zit bij sommige sloten niet simpelweg met een schroevendraaier de deur kunt gaan openen.
arnonymous @Nico de Vries11 mei 2024 09:48
Dat geld voor elke slimme lock, dus jij bent niet voor slimme lock, prima.

Maar dit is een review voor mensen die wel interesse hebben daarin.
jimshatt @arnonymous11 mei 2024 11:37
Nee, het punt is dat je bij dit slot de attack surface groter maakt door het toevoegen van een mechanisme om de deur te openen.
Bij veel slimme sloten vervang je het een voor het ander. Niet per se beter maar dat is een andere discussie.
mmboy @jimshatt11 mei 2024 11:54
Attack surface groter, zwart op wit heb je een punt, maar het blijft gewoon een aanname dat je hiermee de kans op een inbraak verhoogt. Het is niet dat het aantal inbraken gaan stijgen door smart locks, of dat een individu door de komst van smart locks ineens een kans ziet en beslist om inbreker te worden. Bij mijn broer hebben ze ingebroken door gewoon het raam in te gooien
Iemand die wilt inbreken doet het ook, smart lock of geen smart lock
cmegens @jimshatt11 mei 2024 14:59
Niet echt. Je kunt aan de buitenkant niet zien dat een dergelijk slot op je voordeur zit en alleen als men fysiek bij je slot in de buurt gaat staan kunnen ze er wat mee.
mphilipp @arnonymous11 mei 2024 15:47
Ja, loop er maar even makkelijk overheen. Ik ben wel een gadgetfreak, maar ik heb van een aantal zogenaamde smartlocks gezien dat ze bijzonder eenvoudig open te maken zijn. Ik mis dat een beetje in deze review (eigenlijk elke review). Je moet het van hackers horen of andere nerds die zo'n ding hebben opengemaakt en gezien hebben dat je soms gewoon met een magneetje dat ding kan openen. Dan is het niet zo'n erg slim slot.
Ik zou het fijn vinden als de reviewers hier aandacht aan zouden besteden, want buiten de hoge bedragen die je voor zo'n slot betaalt, mag het ook wel een beetje veilig zijn vind ik.

Ik zie echt wel een bepaalde use case voor zo'n slot, maar voor een doorsnee bewoner/gezin is een paar honderd euro neertellen voor iets wat naar mijn idee bijzonder weinig voordeel oplevert veel teveel. Maar goed, ieder het zijne, maar wat meer focus op security zou ik wel op zijn plaats vinden.
AuteurOlafWeijers Redacteur @mphilipp11 mei 2024 17:00
Bij slimme sloten die ook de cilinder vervangen zoals de Netatmo heb ik meer aandacht voor de constructie en voorzorgsmaatregelen omdat het slimme slot dan wel direct bereikbaar is. maar ook daar geldt, ondanks de SKG3* constructie, enkel dat inbrekers minimaal 10 minuten vertraagd worden. niet dat het onmogelijk is.

Of het slot eenvoudigweg met een magneet te openen is vraag ik me tijdens een review ook wel eens af en dat heb ik dan ook getest bij dit slot. Ook kwam bij die review een ander beveiligingsprobleem naar voren dat met een update is opgelost.

Ik speur dus wel degelijk naar ontwerp- en gedragsfouten en kijk of ik het slot makkelijk kan bedonderen. Kan ik dat niet, dan meld ik dat niet, maar misschien is dat niet handig, geeft dat een onterecht beeld en moet ik dat heroverwegen.

Aan de andere kant is er ook een grens aan in hoeverre ik een oordeel over de veiligheid kan geven. Uiteindelijk is alles te kraken en voor partijen die daar belang bij hebben zijn veel dingen misschien zelfs al 'vooruit gekraakt'. Maar wie iets te verbergen heeft, bijvoorbeeld door activiteiten voor de inlichtingendiensten, zou cloud-gebaseerde smarthome zaken sowieso fanatiek uit huis moeten weren.

In de reacties van mijn vorige slot-review, de Loqed, leek uit deze reactie even naar voren te komen dat het mogelijk zou zijn voor supportmedewerkers om een slot op afstand te openen en sluiten. Gelukkig bleek dit een stuk genuanceerder en is dat ook netjes gerectificeerd. Zo zie je wel dat de beveiliging van slimme sloten ook af kan hangen van interne procedures van een fabrikant.

Wil je geen risico's lopen, dan moet je zeker geen aanvalsvector toevoegen aan je slot.
mphilipp @OlafWeijers11 mei 2024 17:36
Het commentaar over focus op security was niet direct op deze review gericht, maar meer in het algemeen. Potentiële kopers mogen best worden gewezen op de mogelijkheden dit slot zomaar te openen. Vaak zie je alleen maar de hoera verhalen over hoe makkelijk het wel niet is (of juist niet), maar de beveiliging krijgt doorgaans vrij weinig aandacht. Alles moet tegenwoordig smart zijn, en heel vaak hebben ze niets meer gedaan dan een afstandsbediening aan iets toegevoegd, al dan niet via je smartphone.
Zo zijn er 'smart' kluizen waarbij de backup key een hele simpele sleutel is die door een non-skilled lockpicker open te maken is binnen een paar seconden. Of met het beroemde magneetje.

Eigenlijk zou de mindset van de consumenten vwb smart home producten moeten zijn dat men éérst nadenkt over de beveiliging van dergelijke producten. En dat begint bij de reviewers. Dus misschien in de toekomst er een apart paragraafje aan weiden oid.
Deadso @arnonymous13 mei 2024 09:59
Nee, dit is een waarschuwing voor iedereen die denkt 'slim' te zijn en zo'n apparaat aan te schaffen. Die staan niet stil bij het feit dat je nu een extra systeem toevoegt en dus extra beveiligingsrisico's. Naast lockpicking introduceer je nu ook softwarematige hacking. En zoals bekend staat met "slimme apparaten", zal bijna niemand deze updaten.
n4m3l355 @arnonymous13 mei 2024 12:31
Het grote verschil is dat standaard sloten al gevoelig zijn voor fouten die lock pickers uitbuiten. Ook daar heb je van doen met slechte ontwerpen die makkelijk te brute force zijn (zo kun je menig slot gewoon in twee breken met een baco). Desalniettemin zijn ze vaak gecertificeerd en hebben de producenten jaren, decennia ervaring in het veiliger maken van sloten.

Smartlocks buiten dat die net zo gevoelig zijn, zo niet zelfs gevoeliger voor fysieke aanvallen door het gebrek aan kennis hebben een extra attack vector, zij het electrisch/electronisch naar ook software op zichzelf.

Je neemt dus een heel stuk extra risico waarvan problemen bij lange na niet bekend zijn.

Het wordt nog mooier zoals we met loqed zien, ze kunnen op termijn stoppen met bestaan of zoals ze nu willen doen, de terms aanpassen en dan zit je met een waardeloos slot of een slot die je maandelijks ook nog eens geld kost om je eigen slot te kunnen gebruiken.

Ik zou sowieso wegblijven bij alle nieuwe merken als je echt voor smart locks wilt gaan. Geen enkel slot geeft echt vertrouwen al is het enkel vanwege hun nieuwigheid cq onbeproefde producten.
IStealYourGun @Nico de Vries11 mei 2024 09:06
Normaal is een sleutel aan de binnenkant juist een extra beveiliging en kan je het cilinderslot aan de buitenkant juist niet meer draaien.
batteries4ever @IStealYourGun11 mei 2024 14:04
Bij dat soort sloten gaat het dus gillend mis als de batterijen op zijn of het mechanisme niet wil... te veilig!
cmegens @batteries4ever11 mei 2024 14:56
Met dit soort slimme sloten vervang je eerst je cilinder voor een variant die van beide kanten tegelijk een sleutel kan draaien.
Deveon @SvenHe11 mei 2024 10:42
Iedereen is met een baksteen zo binnen hoor. Enige nadeel is dat hierbij geen braaksporen zichtbaar zijn. Dit zal echter voor een zeer selectief groepje een probleem zijn.

Zelf heb ik twee van deze in pre-order voor de garage. Ik vergeet die wel eens op slot te doen en wil puur een reminder. De klink moet echter nog steeds handmatig omhoog voordat deze hem op slot krijgt.
bamboe @SvenHe12 mei 2024 11:06
Ik denk niet dat je een vaardigheid nodig hebt om met dit slot binnen te komen, het ziet er van plastic uit, en er zit een sleutel in. Een goede schop en het plastic hulsje is er af en je kan de sleutel omdraaien.
Ik denk dat het doel is om binnen in een pand een ruimte voor anderen te beperken, en niet om mensen buiten je pand te houden.
tweaker29789 11 mei 2024 10:37
Ik vraag me af hoeveel mensen dit product serieus hadden genomen als dit artikel op 1 april was verschenen.
Een lomp apparaat dat een sleutel voor je kan omdraaien. Met een app. Leve de automatisering.
Deveon @tweaker2978911 mei 2024 10:53
Hetzelfde werd gezegd over de mobiele telefoon en recenter de videodeurbel. Een slim slot is toch al lang niet meer iets nieuws?
tweaker29789 @Deveon11 mei 2024 11:58
Zelfs de eerste mobiele telefoons waarvoor je een auto nodig had om ze te verplaatsen :p, bewezen hun nut meteen.

Een videodeurbel is gewoon een combinatie van twee dingen die al bestonden. Past niet echt in je rijtje.

Dit 'pro' slot lijkt me verre van pro. Het brengt extra potentiele problemen met zich mee. Wifi, vingerafdruk lezer, nfc, en nog altijd de fysieke sleutel. Oh, en op batterijen. De snelheid, of beter gezegd, traagheid van het slot maakt het ook niet bepaald handiger in gebruik. Het slot wordt er ook niet veiliger op. Dat slot is gewoon betrouwbaarder zonder die bak erop gemonteerd.

(Oh, tip om te voorkomen dat je jezelf buitensluit. Gebruik je sleutel om de deur dicht te maken! Ook wel zo prettig voor je buren als je in een flat woont omdat je niet telkens die deur dicht ramt. )
Deveon @tweaker2978911 mei 2024 12:14
Als wij een sleutel verliezen hebben wij de keuze om 5 sloten te vervangen of het risico te lopen dat de vinder toch ons huis niet weet te vinden. Met 6 gezinsleden waarvan grotendeels minderjarig is dat een aanzienlijk risico. Daarnaast is het bij de volwassen ook meerdere keren voorgekomen dat ‘s ochtends de sleutel nog in deur zat (inclusief autosleutel). In tijden van mijn krantenwijk was dit ook niet zeer uitzonderlijk.

Een slimslot beperkt beide risico’s en voegt dus zeker ook wel wat toe aan de beveiliging. Het risico dat iemand het slot hackt lijkt mij onwaarschijnlijk, zoveel is toegang tot ons huis niemand waard. Zeker niet gezien je met een baksteen net zo makkelijk binnenkomt. Schat de kans laag dat iemand daar de politie om belt. Heb na het buitensluiten zelf ook wel eens het raampje ingetikt, goedkoper dan een sleutelmaker en gelijk dubbelglas erin.

Wat ik wel een reëel risico met deze sloten vind is als vanaf buiten duidelijk is dat er een slimslot is én welk model (ivm scriptkiddies). Plus nog veel belangrijker als je via de brievenbus met een stok de bediening kan triggeren om de deur op te draaien. Om beide redenen zit ons slimslot daarom niet op de voordeur maar wel op de bijkeuken. Tevens is het een reminder of ze op slot zitten.
tweaker29789 @Deveon11 mei 2024 20:47
Je argument voor dit slot is dus mensen die anders een sleutel verliezen? Misschien moet je dan ook zo'n ding op je auto monteren . Dan hoef je helemaal geen sleutelbos meer mee te nemen. Kun je niks vergeten.

Het risico is dat iemand er meteen met de boor doorheen gaat om te voorkomen dat dat ding begint te piepen. Je hebt dan een slot waar de sleutel in zit. De montage maakt nl. dat het vrij makkelijk is om dat kastje eraf te breken. Ik denk dat hacken niet de moeite waard is, tenzij er een ontzettende eenvoudige exploit bekend wordt voor dat specifieke model.

Slimme sloten gemaakt door een tech bedrijf zijn voor mij een rode vlag. Die verkopen nl. 'features'/gemak, niet veiligheid.

[Reactie gewijzigd door tweaker29789 op 22 juli 2024 15:13]

Deveon @tweaker2978911 mei 2024 23:17
Jammer dat je eraan voorbij gaat dat ik herkenbaarheid wel een risico vind, bijvoorbeeld bij een bekende exploit.

Verder heeft onze auto’s maar twee sleutels en zijn in het beheer van volwassenen die deze regelmatig gebruiken. Een verloren autosleutel kan vervolgens eenvoudig uitgeconfigureerd worden, een ”domme” huissleutel niet.

Ben trouwens ook wel benieuwd hoe je van plan was om dat kastje aan de andere kant van deur af te breken, dan ben je toch al binnen? Zodra je een boor op een slot zet is het al snel kansloos.

Daarnaast zijn er ook andere doeleinden zoals tijdelijke toegang of vanaf afstand de deur openen zonder dat gelijk vooraf een sleutel uitgewisseld dient te worden. De uitgeleende sleutel wordt ook niet zo maar gekopieerd.

Tot slot is de primaire reden voor mij een notificatie of de deur wel vergrendeld is. Een dom slot zal dat nooit kunnen.
wagmomma @tweaker2978911 mei 2024 15:31
Zelfs de eerste mobiele telefoons waarvoor je een auto nodig had om ze te verplaatsen :p, bewezen hun nut meteen.
Ik gebruik een slim slot op vanop afstand de deur te openen voor een koerier zodat die een pakje kan binnenzetten (en nee, voor ze echt ons huis binnen zijn moeten ze nog door een andere gesloten deur).

Ook al meerdere keren gehad dat ik mijn sleutel ben vergeten en via de app mezelf kan binnen laten.

De poetsdame krijgt een tijdelijke code om zichzelf binnen te laten, Die kunnen we ook meteen opzeggen. Zo zijn we zeker dat ze geen sleutel nodig heeft of die laat bijmaken.

Brandalarm gaat af maar we kunnen niet meteen naar huis? De buurman komt snel even kijken en laten we via het slot binnen.

En zo kan ik nog wel even doorgaan ...
tweaker29789 @wagmomma11 mei 2024 20:55
Ik heb geen probleem met alternatieve sluitmethodes. Dit kan goed uitgevoerd worden. Auto's hebben dat ook.
Maar ik heb wel een probleem met dit specifieke slot voor op een voordeur.

PS. Meerdere keren je sleutels vergeten betekent dat je er verkeerde gewoontes op na houdt. Ik hoop voor je dat je nooit je ontgrendelde telefoon vergeet.

[Reactie gewijzigd door tweaker29789 op 22 juli 2024 15:13]

bamboe @tweaker2978912 mei 2024 11:07
Als je wil dat je kind niet meer je voorraad kast in komt is dit best wel handig.
Blokker_1999 11 mei 2024 09:04
In dat geval vul je de pincode in, maar omringt die met willekeurige cijfers. Is je pincode 13377331, dan is 43958796513377331534980 ook een geldige pincode en hoef je niet bang te zijn dat de meekijker zichzelf voortaan binnen kan laten, tenzij die beschikt over een fotografisch geheugen.
En dan vraag ik me direct af hoe goed de verbinding tussen slot en keypad beveiligd is. Het is uiteindelijk draadloos. Want als deze functie actief is kan je gewoon oneindig veel cijfers blijven indrukken totdat je de juiste combinatie hebt doorgegeven. En als je de communicatie kunt onderscheppen dan heb je gewoon maar een bitstream te sturen.
Bas Boss @Blokker_199911 mei 2024 10:19
Daarnaast, als je de pincode vaak gebruikt is al snel zichtbaar welke getallen gebruikt worden.
AibohphobiA BoB @Bas Boss11 mei 2024 20:39
Zolang je dubbele cijfers gebruikt is dat geen probleem. Als je kan zien dat 1,2 en 3 vaak gebruikt worden dan weet je niet of dat 1123 1223, 11233, 3312, enz is.
Bor Coördinator Frontpage Admins / FP Powermod @AibohphobiA BoB13 mei 2024 11:27
Dan heb je in ieder geval het aantal mogelijke combinaties gigantisch beperkt. Dat is dus wel een probleem.
AibohphobiA BoB @Bor13 mei 2024 13:14
Dat valt wel mee.
Stel je gebruikt een combinatie van 3 - 6 cijfers (degene die het probeert weet niet hoeveel cijfers je moet invoeren). Als je alleen de cijfers 1,2 en 3 gebruikt hebt je 1074 mogelijkheden.

Maar als je dat onvoldoende lijkt, dan gebruik je vier cijfers. Dan is de hoeveelheid combinaties ineens 5392.
Doesnotcompute 11 mei 2024 08:41
Zon enorme klont ga je toch niet aan je deur hangen..

Vraag me ook af welke gevolgen het heeft voor mijn anti inbraak certificering.

Lijkt wel of de klink nu niet vrij toegankelijk meer is, zo groot.

[Reactie gewijzigd door Doesnotcompute op 22 juli 2024 15:13]

Blokker_1999 @Doesnotcompute11 mei 2024 18:36
Ik maak me meer zorgen om de vingers dan de klink.
Doesnotcompute @Blokker_199912 mei 2024 09:19
Dat is wat ik bedoel. Als je nu de klink omlaag duwt zit er toch een vinger tussen? Ik heb zelf iig niet van die kinderhandjes.
Hann1BaL 11 mei 2024 08:59
Welke innovatie is nu echt voor iedereen? Ik vind de reacties daarom wat voorspelbaar. Genoeg mensen die het lekker bij de sleutel houden, maar er zijn wel use cases te verzinnen:

Kinderen die buiten spelen en zo toch naar binnen kunnen.
Familie die je binnen kunt laten zonder er zelf te zijn.
De schoonmaker heeft geen sleutel nodig.

Voor al deze use cases zijn er uiteraard ook andere methoden, maar dat maakt de sloten nog niet slecht en waardeloos.

Dit is echter wel een groot lomp ding zeg 😊
junkchaser 11 mei 2024 10:29
Bij zo'n ding zou steeds het minpunt vermeld moeten worden: kan via protocol gehacked worden (op afstand).

[Reactie gewijzigd door junkchaser op 22 juli 2024 15:13]

TigoGP @junkchaser11 mei 2024 23:33
Eens
Mijn ervaringen met de aan internet gekoppelde rookmelders: deze geven zeer regelmatig, op alle mogelijke tijdstippen, valse meldingen.
Haal ik de hub die ze met internet verbind er tussen uit, dn gaan ze nooit af.
Zet ik m weer terug, en ja hoor...
Inlognaam en wachtwoord aangepast (was een standaard wachtwoord) maar dat helpt ook niet.
Al blij dat ik m op afgeschermd gastnetwerk had aangesloten.
piforce 11 mei 2024 10:36
Zelf heb ik de eerste generatie.
Bevalt me met kids erg goed geen geklooi met sleutels etc.
Nu half jaar aan deur hangen en zit nog op 97 % batterij. Slot wordt gemiddeld 3* per dag gebruikt. Let wel ik heb drie punt sluiting dus slot moet 3 keer volledig draaien.
Expres niet geupdated naar de nieuwere versie. 1 alleen in zwart heb nu zilver valt nog een beetje weg. 2 de touch to open functie aan de binnenkant weerhield mij ervan. Gaatje boren en met een vouw dingetje terugtrekken was ik bang dat ze eventueel makkelijk slot konden open doordat ze dan de knop kunnen indrukken. Bij versie 1 lukt dat niet.
Dat slot traag is klopt wel tov sleutel voor de deur kan je echter tijdens je loopje al het slot laten openen dan wint de switchbot wel. Ik heb alles lokaal en heb via home assistent en bluetooth koppeling gemaakt. Als ik thuis fiets plaats in schuur en dan op openen druk is mijn deur open als ik aankom. Dit zou nog via geofancing van ha kunnen maar heb ik niet gedaan.

[Reactie gewijzigd door piforce op 22 juli 2024 15:13]

piforce 11 mei 2024 11:21
Zelf heb ik de eerste generatie.
Bevalt me met kids erg goed geen geklooi met sleutels etc.
Nu half jaar aan deur hangen en zit nog op 97 % batterij. Slot wordt gemiddeld 3* per dag gebruikt. Let wel ik heb drie punt sluiting dus slot moet 3 keer volledig draaien.
Expres niet geupdated naar de nieuwere versie. 1 alleen in zwart heb nu zilver valt nog een beetje weg. 2 de touch to open functie aan de binnenkant weerhield mij ervan. Gaatje boren en met een vouw dingetje terugtrekken was ik bang dat ze eventueel makkelijk slot konden open doordat ze dan de knop kunnen indrukken. Bij versie 1 lukt dat niet.
Dat slot traag is klopt wel tov sleutel voor de deur kan je echter tijdens je loopje al het slot laten openen dan wint de switchbot wel. Ik heb alles lokaal en heb via home assistent en bluetooth koppeling gemaakt. Als ik thuis fiets plaats in schuur en dan op openen druk is mijn deur open als ik aankom. Dit zou nog via geofancing van ha kunnen maar heb ik niet gedaan.

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