Samengevat De Switchbot Lock Pro is een slimme slotverdraaier voor een vriendelijke prijs. Die prijs komt wel met een paar aandachtspunten waar niet iedereen even goed mee kan leven. De Nederlandse vertaling van de bijbehorende app rammelt op veel punten. Gelukkig zijn de installatie-instructies iets beter vertaald, en door de Matter-ondersteuning, waarvoor je wel de bridge nodig hebt, kun je in de praktijk ook gebruikmaken van een ander smarthomeplatform met een beter vertaalde app. Het slot werkt in de praktijk fijn, al ontbreken de geofencingfuncties. De deur wordt daardoor niet automatisch geopend en doordat de motor wat traag is, moet je het niet erg vinden om even (5 seconden) voor je deur te wachten. De keypad is een onmisbaar accessoire bij een slim slot, dus ook bij deze SwitchBot. Die beschikt over een goede vingerafdrukscanner, NFC-lezer en pincodemogelijkheid. Samen met de bluetooth-, wifi- en Matter-verbindingen, plus je ouderwetse sleutel, zijn er zo voldoende mogelijkheden om altijd je huis binnen te komen. Pluspunten Prijs

Prijs Stevige montage

Stevige montage Vingerafdruklezer (optie)

Vingerafdruklezer (optie) Matter (optie) Minpunten Erg traag mechanisme

Erg traag mechanisme Slecht vertaalde app

Slecht vertaalde app Afmetingen slot en losse magneet Getest SwitchBot Lock Pro Prijs bij publicatie: € 259,- Bekijk product

De afgelopen maanden zijn we steeds meer Matter-apparatuur tegengekomen op de smarthomemarkt. Het protocol lijkt tractie te krijgen bij fabrikanten. In dit artikel kijken we ook weer naar een product dat met Matter te combineren is: het nieuwe slimme slot van SwitchBot, de Lock Pro. De SwitchBot Lock Pro is de opvolger van de SwitchBot Lock, die al enkele jaren verkrijgbaar is. Het apparaat is net als de normale Lock een ‘sleuteldraaier’. Je plaatst het aan de binnenzijde van je deur op je hang-en-sluitwerk, waar het de cilinder via de sleutel of draaiknop bedient. De Lock Pro heeft ten opzichte van zijn voorganger een krachtiger binnenwerk, een metalen behuizing in plaats van polycarbonaat en een langere batterijduur. Daar staat tegenover dat twee afmetingen van de Lock Pro een centimeter zijn gegroeid. In combinatie met de los verkrijgbare bridge kun je de Lock Pro koppelen aan elk smarthome dat compatibel is met Matter.

Zoals traditie lijkt te worden met smartlockreviews, trappen we ook deze af met een overzicht van de eigenschappen van de SwitchBot Lock Pro ten opzichte van andere populaire sloten in onze Pricewatch.

Inhoud van de doos

Het pakket dat SwitchBot ons opstuurde, bevat een zwarte kartonnen doos met het slot en daarnaast twee losse doosjes met de SwitchBot Hub Mini en de SwitchBot Keypad Touch. Aan de bovenzijde van de zwarte doos zijn de contouren van het apparaat glanzend aangebracht. In de doos vinden we de Lock Pro, verpakt in beschermend plastic. Naast het slot krijg je ook nog twee kartonnen doosjes met de standaardset boekjes, twee montageplaten, een reserveplakstrip, negen verloopstukjes, een zak schroefjes, twee inbussleutels, een magneet, een lange strip tape en accessoires om oppervlakken te behandelen voordat je er tape op plakt.

Het slot is fors van formaat in vergelijking met bijvoorbeeld de Nuki. De behuizing is gefabriceerd uit een legering van magnesium en aluminium, en lijkt gepoedercoat met matzwarte lak. Aan de voorzijde is een grote draaiknop aangebracht om het slot handmatig te bedienen. De binnenzijde fungeert standaard als knop om de motor van het slot te activeren, maar de functie is aan te passen in de smartphoneapp.

Aan de voorzijde bevindt zich ook de batterijklep, die met magneetjes op zijn plaats wordt gehouden. Dat scheelt schroeven of priegelen als je in het batterijcompartiment moet zijn. Het klepje moet voorzichtig worden verwijderd, want het heeft de neiging om zichzelf weg te schieten als je het plaatje lospeutert. De batterijhouder achter het batterijklepje bevat vier AA-batterijen, die het slot tot een jaar moeten voorzien van stroom. Een dubbele batterijhouder is apart verkrijgbaar. Deze houder kan in delen verwijderd worden, terwijl het slot blijft functioneren. Zo kun je batterijen vervangen of opladen zonder dat het slot buiten gebruik raakt. Als de normale batterijen compleet leeg zijn, kan het slot gebruikmaken van een ingebouwde noodaccu. Deze reservecapaciteit wordt niet enkel ingezet als de batterijen van het slot helemaal leeggelopen zijn; het slot gebruikt de noodaccu ook als extra krachtbron als het slotmechanisme dusdanig klemt dat de Lock Pro het niet rondgedraaid krijgt. In dit geval kan de noodbatterij tot vijf keer bijspringen en ‘meeduwen’.

Installatie

De sloten die ik tot nu toe heb bekeken, gingen vergezeld van een heel korte, papieren handleiding. Vaak enkel met een QR-code waarmee je de installatie-instructies verder op je telefoon in de app kunt opvolgen. SwitchBot levert een kleine, papieren, Engelstalige handleiding mee waarin de installatie van het slot compleet wordt beschreven. De QR-code op de eerste pagina is er enkel om handleidingen in verschillende talen op te halen op je smartphone. De handleiding is vertaald in het Nederlands en zeker in combinatie met de illustraties moet de installatie wel lukken, hoewel her en der vreemd vertaalde termen verschijnen en ik nog zoek naar de ‘Lock Pro-punaise’.

De eerste stap van de installatie bestaat uit het bepalen van je cilindertype. Als je een cilinder hebt met een knop aan de binnenzijde, komen de verloopstukjes aan bod en moet je hieruit een passend verloopje kiezen. Heb je een sleutel aan de binnenzijde, dan kun je direct door naar de volgende stap, waarbij je bepaalt hoever de cilinder uit de deur steekt. Om slotplaat A te gebruiken, die zich vastklemt op de cilinder met drie inbusschroefjes, moet je meer dan 3mm ‘vlees’ hebben voor de schroefjes. Mijn 2,5mm speling was niet genoeg voor plaat A. Omdat de Nuki zich op dit slot wel kon vastklemmen, heb ik toch geprobeerd om de plaat te monteren, maar de schroefjes kregen niet voldoende grip om het slot goed vast te klemmen.

Voor mijn deur kwam ik daardoor uit op slotplaat B, die op het slot geplakt wordt met 3M-vhb-tape. Deze tape heeft een enorme kleefkracht als je het oppervlak vooraf goed behandelt. Voor die voorbehandeling heeft SwitchBot een primer en alcoholpad meegeleverd. Het met primer geïmpregneerde doekje ruikt naar thinner, een oplosmiddel. De oude verfresten op mijn hang-en-sluitwerk verdwenen dan ook als sneeuw voor de zon. Goed spul dus, maar je moet wel oppassen voor het schilderwerk dat je niet wil aantasten. Het is jammer dat de installatiehandleiding je niet vertelt dat het beter is om handschoenen te gebruiken tijdens de verwerking van de alcohol en primer. Dat wordt wel met kleine lettertjes op de verpakking van de primer aangegeven.

Voor de montage is een goede plakverbinding van belang. Je wil niet meemaken dat het slot op een dag van de deur afvalt, want gezien het formaat, materiaal en gewicht zou dat minimaal een deuk in het laminaat opleveren. Er komt echter altijd een dag dat het slot weer van de deur moet worden verwijderd. Je zult dan best een klus hebben om de tape los te krijgen. Plak je het slot vast op een gelakt oppervlak, dan zal dit vrijwel zeker sporen achterlaten na het verwijderen. Na de montage moet het slot met een meegeleverde strook blauwe tape 48 uur tegen de deur aan worden getrokken om de hechting van de Lock Pro aan de deur goed tot stand te laten komen. Die blauwe tape nam helaas een hoekje van het schilderwerk mee bij het verwijderen.

Om te detecteren of je deur geopend is, gebruikt de Lock Pro een magneet. Die plak je tegenover het slot op de deursponning en eerlijk gezegd: dat ziet er niet uit, zeker als je deursponning niet zwartgekleurd is zoals de magneet. In geen van de installatiestappen wordt duidelijk gemaakt dat je slotcilinder het best over een noodfunctie kan beschikken. Die functie maakt het mogelijk om de cilinder vanaf de buitenzijde met een sleutel te verdraaien terwijl er aan de binnenzijde ook een sleutel in is gestoken. De laatste stap van de installatie bestaat uit het verwijderen van een strip waarna de batterijen contact maken en de Lock Pro zichzelf start. Hierna verloopt de verdere installatie van het slot via de smartphoneapplicatie.

Keypad

De keypad wordt eveneens geleverd met een stapel accessoires voor de installatie. Naast de keypad zelf krijg je twee CR123A-batterijen, een montageplaat met boormal, pluggen en schroeven, afstandhouders, een plectrum, een NFC-toegangskaart, een alcoholdoekje, een resetpennetje, en instructiekaartjes en -boekjes.

De installatie is eenvoudig. Boor twee gaten met de boormal, en bevestig de basisplaat met de bijgeleverde schroeven en pluggen. Wil je liever niet boren, dan plak je de basisplaat vast. Om de basisplaat goed vast te plakken, is weer een alcoholwipe meegeleverd, maar de primer ontbreekt. Gelukkig ontbreekt in deze verpakking ook de tijdelijke, blauwe tape, want dat maakt de beleving van de eerste 48 uur met het slot er niet fraaier op. Nadat de batterijen in het slot zijn geplaatst, start het en kun je de keypad via de SwitchBot-app instellen en aan het slot koppelen. Hierna kun je een of meer pincodes, vingerafdrukken en NFC-toegangskaarten toevoegen aan de keypad.

Bij het verwijderen van de keypad start een sabotagealarm. De keypad begint dan te piepen en als verse gebruiker was het me niet direct duidelijk hoe je dat kunt stoppen. De batterijen verwijderen hielp tijdelijk, maar zodra je ze herplaatst, is het sabotagealarm nog steeds actief. De pincode en vingerafdruk werken niet en in de app was geen optie aanwezig om het gepiep te stoppen. Uiteindelijk bleek de NFC-toegangspas noodzakelijk om het te laten ophouden. De meegeleverde NFC-kaart gebruikt encryptie en is niet eenvoudigweg te klonen met de NFC-tools van de Android-app. Je hoeft dus niet bang te zijn dat iemand de toegangskaart in je achterzak ongemerkt uitleest en een kloon fabriceert. Extra NFC-toegangskaarten zijn verkrijgbaar via SwitchBot, maar een eigen NFC toevoegen kan ook. Deze moet aan de Mifare Classic 1K-standaard voldoen en beschrijfbaar zijn.

Software

De app van SwitchBot is een fabrikanteigen app zoals we die bij veel smarthomeapparatuur zien langskomen. De app werkt prima om het slot in te stellen en toegangsopties te beheren, en biedt simpele automatiseringsfuncties als er verschillende SwitchBot-apparaten gekoppeld zijn. Een basis voor een serieus smarthome kan de app niet vormen; dat kunnen gespecialiseerde smarthomeplatforms vaak een stuk uitgebreider.

SwitchBot heeft wel een stevige steek laten vallen tijdens de vertaling van de app. Dit is duidelijk niet gebeurd door een persoon, maar door een vertaalcomputer. Het gekke is dat dit delen van de app betreft. De automatiseringsopties worden in keurig Nederlands omschreven, maar tijdens het koppelen van Matter biedt een dialoogvenster de optie om te ‘annulering’ of ‘voegmiddel’ (bevestigen). In meldingen komt de term ‘deadbolt’ veelvuldig naar voren. Het is onbegrijpelijk dat SwitchBot niet iets meer moeite heeft gestoken in de vertaling, want dit doet flink afbreuk aan de gebruikerservaring en het kwaliteitsgevoel.

Matter

SwitchBot heeft ervoor gekozen om Matter aan te bieden via de wifiverbinding van de bridge, en de verdere communicatie met het slot en andere accessoires zoals de keypad via bluetooth te laten verlopen. In tegenstelling tot sommige fabrikanten van apparatuur die Matter ondersteunt, heeft SwitchBot er niet voor gekozen om Thread in het slot te implementeren. Dit bespaart kosten bij het ontwerp en de fabricage van het slot, en houdt de prijs lager, maar betekent ook dat de bridge een noodzakelijke component blijft om met het slot te communiceren.

Matter-implementatie voor slimme sloten is pas sinds kort handig voor Nederlandse gebruikers. Een Europees slotmechanisme heeft een extra stand in vergelijking met bijvoorbeeld een Amerikaans slot. Het cilinderslot staat bij ons in verbinding met de dagschoot, die zichzelf terugtrekt als je de sleutel doordraait na het openen van de deur. De nieuwste versie van Matter ondersteunt die extra stand, waardoor vergrendelen, ontgrendelen en openen ook via deze standaard kan worden bediend, maar helaas is die in veel smarthomeplatforms nog niet geïmplementeerd. Openen van het slot via Matter betekent dus dat ook de dagschoot wordt ontgrendeld en de deur openzwaait.

Het SwitchBot-slot is niet het eerste Matter-apparaat dat ik in mijn netwerk heb opgenomen. Bij mij leidde dat tot problemen, die overigens niet te wijten zijn aan SwitchBot, maar die illustreren hoe de gebruiksvriendelijkheid van het platform nog in de kinderschoenen staat. Ik heb zoals velen twee wifinetwerken, op 2,4 en 5GHz met elk een eigen ssid. Het laatste apparaat dat ik via Matter aan Google Home heb gekoppeld, ondersteunt 5GHz-wifi. Daardoor is de 5GHz-ssid terechtgekomen in het gegevenspakket dat wordt overgedragen aan elk nieuw Matter-apparaat dat wordt gekoppeld. De bridge van SwitchBot ondersteunt enkel 2,4GHz, waardoor de pairing halverwege mislukte. De reden waarom het pairen niet lukte, werd niet vermeld en de oorzaak achterhalen kwam neer op intuïtie. Er is geen mogelijkheid om de ssid in het gegevenspakket te veranderen in Google Home. Door het wifinetwerk te hernoemen en later een bridge handmatig weer met het juiste wifinetwerk te verbinden kon ik het probleem uiteindelijk omzeilen.

Zodra de bridge is toegevoegd aan Matter, bijvoorbeeld via Google Home, zie je het slot nog niet direct bij de toegevoegde apparaten verschijnen. Je zult het via de SwitchBot-applicatie moeten toevoegen aan de apparaten die de bridge beschikbaar stelt. Via het smarthomeplatform waaraan je het slot via Matter hebt gekoppeld, is het mogelijk om het beheer over het slot beschikbaar te stellen aan andere smarthomeplatforms in je huis. Zo koppelde het slot via Google Home aan Home Assistant in mijn eigen smarthome. De bediening van het slot verliep bij beide platforms feilloos, maar statusupdates kwamen niet altijd goed door. Zo bleef Home Assistant een hele werkdag aangeven dat het slot bezig was om zich te vergrendelen, terwijl dat in werkelijkheid al na enkele seconden voltooid was.

Praktijk

Het slot is in de praktijk wat stiller dan de voorgaande sloten die ik heb getest. Hoewel je er nog steeds je huisgenoten mee wakker zult maken, scheelt het wat schrikmomentjes in een stil huis. Het slot is stiller, maar het mechanisme draait ook trager. Nu ik het slot een paar weken in gebruik heb, zou ik dat beetje minder geluid graag inruilen voor een wat vlotter mechaniek. Het slot heeft geen geofencingfunctie die het automatisch ontgrendelt zodra je komt aanlopen. Dat begint pas zodra je een goede pincode, vingerafdruk of NFC-kaart hebt aangeboden, waarna je telkens vijf seconden voor de deur staat te wachten totdat het slot uiteindelijk zover gedraaid is dat de dagschoot wordt ontgrendeld en je naar binnen kunt. Dat is een lange zin en ik verwacht dat nagenoeg iedereen hem uitleest voordat het slot klaar is: ik heb het getest. De deur met mijn sleutelbos openen gaat sneller, zeker doordat ik die vaak al in mijn handen heb als ik kom aanlopen.

De keypad is een fijne toevoeging. De vingerafdruklezer werkt vlot en nauwkeurig, ook als het slot nat is. De toetsen geven feedback, waardoor je niet twijfelt of een nummer of toets goed is ingedrukt. Er is ook een knop om het slot van buitenaf te vergrendelen. Dat lijkt een klein detail, maar het is wel erg fijn om vlot je huis te kunnen verlaten zonder gehannes met sleutels. Dat het slot je deur niet zo snel vergrendelt, is dan niet zo van belang. Door de keypad zijn er ook geen zorgen meer als je de deur achter je dichttrekt zonder sleutels of telefoon op zak. Je komt altijd wel weer binnen met je vingerafdruk of pincode. De meegeleverde NFC-kaart werkt ook prima, maar is niet vlot om te gebruiken met een moderne portefeuille die de kaarten afschermt.

Met de standaardinstellingen heeft de SwitchBot-app net als de app van Loqed enorm veel te melden; de notificatiehoeveelheid loopt al snel uit de hand. De app genereert elke keer dat je de deur opent en sluit twee meldingen. Als de deur iets langer openblijft, komt daar de melding bij dat de deur open is blijven staan. Gelukkig kun je die notificaties uitschakelen. Vervelender is dat de Nederlandse vertaling van de app verschrikkelijk slecht is, zoals ik al heb vermeld. Soms is de app ronduit verwarrend, zoals de keer dat ik ‘s avonds laat de melding ‘Deurslot links ontgrendeld’ kreeg. Na een uitgebreide controle van het slot en de deur viel pas het kwartje dat de melding letterlijk is vertaald van ‘Doorlock left unlocked’.

Een mooie functie die ik ergens op een achterafje in de documentatie ontdekte, is de virtual passcode. Die hoef je niet apart in te stellen, maar kun je gebruiken om je pincode in te voeren terwijl er mensen met je meekijken. In dat geval vul je de pincode in, maar omringt die met willekeurige cijfers. Is je pincode 13377331, dan is 43958796513377331534980 ook een geldige pincode en hoef je niet bang te zijn dat de meekijker zichzelf voortaan binnen kan laten, tenzij die beschikt over een fotografisch geheugen.

Conclusie

De SwitchBot Lock Pro biedt veel functionaliteit voor een prima prijs, maar de basisvariant zonder accessoires is zeker geen aanrader. De bridge is een must-have voor de koppeling met een smarthomeplatform. Dat werkt waarschijnlijk fijner dan de slecht vertaalde SwitchBot-app. De keypad is ook onmisbaar, want zonder de keypad mis je veel toegangsmethoden en moet je altijd je telefoon tevoorschijn halen om binnen te komen. Bovendien voorkomt de keypad dat je buitengesloten wordt zonder telefoon of sleutels op zak. De vingerafdrukfunctie werkt vlot en is in de praktijk mijn favoriete methode om met dit slot te gebruiken. Matter is een fijne toevoeging, zeker om het slot toe te voegen aan platforms die SwitchBot niet standaard ondersteunt. Het is fijn dat je het slot hiermee lokaal kunt bedienen zonder de SwitchBot-app en onafhankelijk van de status van het internet of de achterliggende cloud. Voor uitgebreide functionaliteiten, zoals het toevoegen van pincodes of NFC-kaarten, is echter nog steeds de SwitchBot-app nodig.

De communicatie met Matter is nog niet volledig betrouwbaar, vooral vanwege de statusupdates die niet altijd goed doorkomen op elk platform. Houd er ook rekening mee dat nog niet alle smarthomeplatforms de Matter-variant met drie slotstanden, op slot, van het slot en geopend, ondersteunen.

De bouwkwaliteit van het slot en de keypad oogt stevig en het slot zit solide en zonder speling op je deur als deze volgens de aanwijzingen is gemonteerd. De snelheid van het draaimechanisme laat wel iets te wensen over. Mede doordat de geofencingfuncties ontbreken en het slot niet automatisch ontwaakt en ontgrendelt als je aan komt lopen, sta je telkens vijf seconden te wachten voordat de deur zich opent.

Design en formaat zijn persoonlijke voorkeuren, maar naar mijn mening is de Lock Pro vrij lomp en allesbehalve subtiel op mijn witgekleurde deur. De losse magneet is niet fraai doordat deze vol in het zicht wordt geplakt. Dat maakt de magneet moeilijk te negeren. Het was fraaier geweest als SwitchBot hier had gekozen voor een losse deursensor met magneet die je meer uit het zicht kunt monteren.

In de afgelopen maanden heb ik ook andere slimme sloten getest, waaronder de Nuki. De werking en eigenschappen daarvan lijken nog het meest op dit slot, met uitzondering van de geofencingfuncties. De Lock Pro wint het in mijn ogen niet wat uiterlijk betreft, maar als je kijkt naar de prijs, levert SwitchBot een veel betere deal. Het complete pakket van SwitchBot dat we in dit artikel hebben bekeken, vergelijkbaar met een Nuki 4 Pro met bridge, keypad, deursensor en powerpack, kost in totaal 429 euro. Bij SwitchBot kost een vergelijkbare set-up 259 euro, en met dat prijsverschil in het achterhoofd wordt het apparaat gek genoeg toch wat fraaier en vergeef ik de slordigheden in de handleiding en app toch iets makkelijker.