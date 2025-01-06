Apple, Google en Samsung gaan sneller Matter-apparaten goedkeuren

Matter-apparaten kunnen binnenkort sneller goedkeuring krijgen van Apple, Google en Samsung. Hiervoor gaan die drie bedrijven de certificeringsresultaten van Matter-ontwikkelaar CSA erkennen en overnemen. Zo krijgen Matter-apparaten sneller 'Works With'-labels.

De Works With-labels betekenen dat bedrijven zoals Apple, Google en Samsung bevestigen dat een Matter-product werkt met een ecosysteem zoals Apple Home, Google Home of SmartThings. Voorheen moesten Matter-bedrijven eerst hun apparaat laten verifiëren bij de Connectivity Standards Alliance, kortweg CSA, de ontwikkelaar van de Matter-standaard. Daarna moesten de bedrijven hun Matter-producten weer laten certificeren door de bedrijven achter de ecosystemen, zodat het Matter-apparaat het Works With-label zou krijgen.

CSA zegt dat Apple, Google en Samsung de testresultaten van de CSA willen overnemen. Dit betekent dat die bedrijven de producten niet opnieuw gaan testen, waardoor de Matter-apparaten sneller de Works With-labels kunnen krijgen. Apple is al begonnen met het overnemen van de testresultaten, Google en Samsung gaan dit 'later dit jaar' doen. CSA zegt verder met andere bedrijven samen te werken zodat ook zij de testresultaten kunnen overnemen voor hun Works With-labels.

De Alliance maakt verder bekend software-updates van producten sneller goed te keuren, waardoor Matter-producten sneller van updates voorzien kunnen worden. Voorheen moest een product na zo'n update opnieuw door de CSA gecertificeerd worden, wat volgens Matter-fabrikanten voor extra tijd en kosten zorgde. De CSA gaat het ook voor fabrikanten mogelijk maken om meerdere producten tegelijk te laten certificeren, wat geld en tijd moet besparen.

Door Hayte Hugo

Redacteur

Feedback • 06-01-2025 16:49 16

06-01-2025 • 16:49

16

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Reacties (13)

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BasHouse 6 januari 2025 18:42
Zigbee, Thread en Matter nog even op een rij:

Thread is een netwerkprotocol ontwikkeld door Google, Apple en Amazon. In tegenstelling tot Zigbee werkt Thread uitsluitend op IPv6.

Matter is de standaard die Wi-Fi en Thread samenbrengt en heeft een universele compatibiliteit en beveiligingsfuncties zoals apparaatverificatie en encryptie.

Zigbee lijkt op Thread, maar is niet direct compatibel met Matter. Verbinden met Matter vereist een aparte bridge.
inktvis75 @BasHouse6 januari 2025 19:09
Het is beter te spreken over "Matter over Thread" en "Matter over Wifi".
Als je kijkt naar het OSI model, dan is bijv. Thread een layer 1 t/m 3 protocol, Matter 4 t/m 7.
Thread gaat over de connectiviteit, Matter over de communicatie.
BasHouse @inktvis756 januari 2025 19:45
Het OSI model.. ik wilde er niet over beginnen.. naja beter gezegd.. die post is net verwijderd keurig volgens de AI regel :)
BaBy-G @BasHouse6 januari 2025 20:55
Dank! :Y)
THETCR 6 januari 2025 16:56
@Hayte
CSA is een keuringsinstantie. Dat doen ze ook voor ZigBee.
Ze zijn ook de comite voor Matter.

Matter wordt daadwerkelijk ontwikkelt door Apple, Google en Samsung. Op GitHub kan je zien dat het hun ontwikkelaars zijn.

[Reactie gewijzigd door THETCR op 6 januari 2025 16:59]

AuteurHayte Redacteur @THETCR6 januari 2025 17:00
CSA is de ontwikkelaar van Matter en is een Alliance (of vereniging) met onder meer Apple, Google en Samsung als leden.
THETCR @Hayte6 januari 2025 17:06
Zijn zij daadwerkelijk de ontwikkelaar?
Or een overkoepelende organisatie die de richting bepaald?

De engineers worden niet vanuit de CSA erop gezet. Apple, Google etc maken zelfstandig FTE's ervoor vrij.
Hillie @Hayte7 januari 2025 01:44
Er is ook, en al veel langer, de CSA Group, die apparaten keurt, a la TNO, UL, TÜV, etc. Zie bijvoorbeeld hier: https://www.csagroup.org/about-csa-group/
Vooral van toepassing voor Noord Amerika. Ik keek ook al vreemd op dat de CSA genoemd werd, ik dacht in eerste instantie ook aan de keuringsinstantie, en dat terwijl ik bij een van de Matter leden werk. :)
johnny2000 @THETCR6 januari 2025 17:46
Dat klopt voorheen was CSA de Zigbee Alliance.

Hoop echt dat ze goed certificeren, dat was met Zigbee vrij losjes. Z-wave was daar veel strikter mee.
laserfreak 6 januari 2025 16:56
Probeer maar eens als kleinere fabrikant iets vernieuwends op de markt te zetten:
  • Ontwikkelkosten: dit is logisch en de kern van wat je als bedrijf wil doen
  • Regulatory compliance en testing: CE, FCC, ... productveiligheid en verdedigbaar
  • Verzekeringscertificering: UL, TUV, ... niet altijd verplicht vanuit de overheid maar wel vanuit de markt
  • Protocolcertificering en license fees: Bluetooth, Matter, Zigbee, ...
  • Fabrikant certificering: Apple, Google, Samsung
In veel gevallen is dit allemaal eenmalig te betalen (tenzij je moet herkansen, dan betaal je voor elke herkansing). Maar voor Matter wil men een jaarlijks lidmaatschap zien + een kost per toestel. Ik vind het persoonlijk verschrikkelijk dat als je dit dan allemaal doet en je dus 'CSA Matter certified' bent je dan ook nog eens langs big tech moet passeren als je jouw werk goed wilt kunnen verkopen door het 'Works with' label er op te krijgen.

Dit laatste valt nu weg maar ik betwijfel ten zeerste of dit die doorbraak van Matter betekend. Moest Matter nu eens echt open worden en men een volautomatische testsuite kunnen bouwen om toestellen mee te testen zonder externe partij, dan zie ik wel iets gebeuren.
inktvis75 @laserfreak6 januari 2025 17:54
Bij kleine fabrikanten zal het vaak gaan om derrivates (chipsets die al gecertificeerd zijn etc). Dan heb je geen jaarlijkse fee, maar dan ben je al klaar voor 2500 per product, geen jaarlijkse fee. En ook de andere bedragen voor kleine fabrikanten vallen goed mee. Voor zover ik weet is er voor Threat en Bluetooth LE alleen maar regulatory certificering verplicht. Iets wat met Zigbee nog maar eens de vraag was. Certificering waar een prijskaartje aanzit, betekend ook dat het bedrijf het menens is om het gestandariseerd te houden, bij een self-test is het veel te verleidelijk om afwijkingen in te bouwen. Zeer veel voordelen voor de eindgebruiker dus.
laserfreak @inktvis756 januari 2025 20:55
@inktvis75 ik heb al met veel fabrikanten gesproken en het is toch iets genuanceerder volgens mij voor Matter. Mijn bronnen:Neem de standaard use-case, een slimme lamp. Je bent jaarlijks 7000USD kwijt aan membership fees en dan 2500 euro via een 'derivative product'. Stel je gebruikt Nordic Semiconductor via een third-party certified module en je moet dus enkel CE/FCC doen, dat kost je 5000USD. Deze 7500 USD zijn eenmalig en dus makkelijker verteerbaar.

De 7000USD jaarlijks is toch al vrij veel maar de echte 'verborgen' kost is de noodzaak om elk toestel zijn eigen DAC (Device Attestation Certificate) te geven. Digicert is een van de geaccrediteerde certificate authorities. De kosten hiervan kunnen al snel 0.5 tot 2USD per device zijn.

Stel dus dat je als startup 100k lampen wil verkopen in de eerste 2 jaar dan ben je dus al:
+ 5000 USD CE/FCC
+ 2500 USD certification
+ 14000 USD membership
+ 50000 USD DAC certificates

0,715 USD per lamp kwijt aan certificeringskosten, dat is heel veel. Oh en vergeet niet dat een firmware update je opnieuw moet certificeren.

[Reactie gewijzigd door laserfreak op 6 januari 2025 21:00]

inktvis75 @laserfreak7 januari 2025 15:41
Dank voor de aanvulling. Voor zover ik weet is die 7000usd niet nodig bij een derrivate product, tenzij je assoc member wilt worden.
Even terzijde, ik vond onlangs een leuk artikel over AWS en DAC's: https://aws.amazon.com/bl...-certificates-for-matter/

[Reactie gewijzigd door inktvis75 op 7 januari 2025 16:01]


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