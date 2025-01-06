Apple, Google en Samsung gaan sneller Matter-apparaten goedkeuren

Matter-apparaten kunnen binnenkort sneller goedkeuring krijgen van Apple, Google en Samsung. Hiervoor gaan die drie bedrijven de certificeringsresultaten van Matter-ontwikkelaar CSA erkennen en overnemen. Zo krijgen Matter-apparaten sneller 'Works With'-labels.

De Works With-labels betekenen dat bedrijven zoals Apple, Google en Samsung bevestigen dat een Matter-product werkt met een ecosysteem zoals Apple Home, Google Home of SmartThings. Voorheen moesten Matter-bedrijven eerst hun apparaat laten verifiëren bij de Connectivity Standards Alliance, kortweg CSA, de ontwikkelaar van de Matter-standaard. Daarna moesten de bedrijven hun Matter-producten weer laten certificeren door de bedrijven achter de ecosystemen, zodat het Matter-apparaat het Works With-label zou krijgen.

CSA zegt dat Apple, Google en Samsung de testresultaten van de CSA willen overnemen. Dit betekent dat die bedrijven de producten niet opnieuw gaan testen, waardoor de Matter-apparaten sneller de Works With-labels kunnen krijgen. Apple is al begonnen met het overnemen van de testresultaten, Google en Samsung gaan dit 'later dit jaar' doen. CSA zegt verder met andere bedrijven samen te werken zodat ook zij de testresultaten kunnen overnemen voor hun Works With-labels.

De Alliance maakt verder bekend software-updates van producten sneller goed te keuren, waardoor Matter-producten sneller van updates voorzien kunnen worden. Voorheen moest een product na zo'n update opnieuw door de CSA gecertificeerd worden, wat volgens Matter-fabrikanten voor extra tijd en kosten zorgde. De CSA gaat het ook voor fabrikanten mogelijk maken om meerdere producten tegelijk te laten certificeren, wat geld en tijd moet besparen.