SwitchBot kondigt slimme deurbel, slot en vernieuwde robotstofzuiger aan

SwitchBot kondigt tijdens de CES 2025 verschillende apparaten voor smarthomewoningen aan, waaronder de Video Doorbell, Lock Ultra en de Floor Cleaning Robot S20 Pro. Het bedrijf deelt nog geen prijzen en releasedata.

De SwitchBot S20 Pro is het vervolg op de S10-robotstofzuiger en kan zowel stofzuigen als dweilen. De robotstofzuiger beschikt over een uitklapbare borstel en dweil zodat het schoonmaakapparaat ook in de hoeken van een ruimte kan komen. De stofzuiger heeft een zuigkracht van 15.000Pa. SwitchBot brengt de S20 Pro uit met twee varianten van het dockingstation. Beide varianten beschikken over een 'automatisch hervul- en afvoersysteem', waarbij de duurdere versie een extra groot waterreservoir heeft. De S20 Pro is ook backwards compatibel met het S10-dockingstation en de Evaporate Humidifier. Het apparaat werkt op Matter.

Dat laatste geldt ook voor de Lock Ultra, een slim slot dat volgens de fabrikant zestien ontgrendelmethoden ondersteunt, waaronder vingerafdruk, waarvan er honderd opgeslagen kunnen worden, ontgrendeling via een smartphone, met NFC-chips en op basis van spraakbesturing via onder meer Amazon Alexa, Google Assistant en Apples Siri.

SwitchBot stelt dat het apparaatje op drie manieren van stroom te voorzien is, wat het risico om door een storing buitengesloten te worden moet minimaliseren. Het slot heeft een accu die tot negen maanden meegaat, een 'kouresistente batterij' en een 'noodsupercapacitor' die vijf keer noodstroom kan leveren. Verder ondersteunt de Lock Ultra AES-128-encryptie, een automatisch vergrendelsysteem en meldingen wanneer iemand het kastje probeert te saboteren.

Tot slot kondigt het bedrijf tijdens de beurs een slimme deurbel aan. De Video Doorbell-set bestaat uit een camerakastje met een speaker en microfoon en een schermsysteem. De camera ondersteunt een 2k-resolutie en een kijkhoek van 165 graden. De deurbel moet dankzij de low-powerwifiverbinding twaalf maanden op een acculading werken, al ondersteunt het apparaat ook een directe netstroomtoevoer. Daarnaast levert het bedrijf een monitorsysteem bij de deurbel om videogesprekken mee te voeren. Dit apparaat heeft een 4,3"-scherm en ondersteunt maximaal 512GB lokale opslagruimte, wat de gebruiker apart moet aanschaffen.