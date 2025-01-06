SwitchBot kondigt slimme deurbel, slot en vernieuwde robotstofzuiger aan

SwitchBot kondigt tijdens de CES 2025 verschillende apparaten voor smarthomewoningen aan, waaronder de Video Doorbell, Lock Ultra en de Floor Cleaning Robot S20 Pro. Het bedrijf deelt nog geen prijzen en releasedata.

De SwitchBot S20 Pro is het vervolg op de S10-robotstofzuiger en kan zowel stofzuigen als dweilen. De robotstofzuiger beschikt over een uitklapbare borstel en dweil zodat het schoonmaakapparaat ook in de hoeken van een ruimte kan komen. De stofzuiger heeft een zuigkracht van 15.000Pa. SwitchBot brengt de S20 Pro uit met twee varianten van het dockingstation. Beide varianten beschikken over een 'automatisch hervul- en afvoersysteem', waarbij de duurdere versie een extra groot waterreservoir heeft. De S20 Pro is ook backwards compatibel met het S10-dockingstation en de Evaporate Humidifier. Het apparaat werkt op Matter.

SwitchBot Floor Cleaning Robot S20 ProSwitchBot Floor Cleaning Robot S20 ProSwitchBot Floor Cleaning Robot S20 Pro

Dat laatste geldt ook voor de Lock Ultra, een slim slot dat volgens de fabrikant zestien ontgrendelmethoden ondersteunt, waaronder vingerafdruk, waarvan er honderd opgeslagen kunnen worden, ontgrendeling via een smartphone, met NFC-chips en op basis van spraakbesturing via onder meer Amazon Alexa, Google Assistant en Apples Siri.

SwitchBot stelt dat het apparaatje op drie manieren van stroom te voorzien is, wat het risico om door een storing buitengesloten te worden moet minimaliseren. Het slot heeft een accu die tot negen maanden meegaat, een 'kouresistente batterij' en een 'noodsupercapacitor' die vijf keer noodstroom kan leveren. Verder ondersteunt de Lock Ultra AES-128-encryptie, een automatisch vergrendelsysteem en meldingen wanneer iemand het kastje probeert te saboteren.

SwitchBot Lock UltraSwitchBot Lock UltraSwitchBot Lock Ultra

Tot slot kondigt het bedrijf tijdens de beurs een slimme deurbel aan. De Video Doorbell-set bestaat uit een camerakastje met een speaker en microfoon en een schermsysteem. De camera ondersteunt een 2k-resolutie en een kijkhoek van 165 graden. De deurbel moet dankzij de low-powerwifiverbinding twaalf maanden op een acculading werken, al ondersteunt het apparaat ook een directe netstroomtoevoer. Daarnaast levert het bedrijf een monitorsysteem bij de deurbel om videogesprekken mee te voeren. Dit apparaat heeft een 4,3"-scherm en ondersteunt maximaal 512GB lokale opslagruimte, wat de gebruiker apart moet aanschaffen.

SwitchBot Video DoorbellSwitchBot Video DoorbellSwitchBot Video Doorbell

Door Yannick Spinner

Redacteur

Feedback • 06-01-2025 02:00 29

06-01-2025 • 02:00

29

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Reacties (29)

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carlo 6 januari 2025 02:43
Dat laatste geldt ook voor de Lock Ultra, een slim slot dat volgens de fabrikant zestien ontgrendelmethoden ondersteunt,
Jammer. Een slot met zoveel verschillende ontgrendelmethoden vind ik veel te gevoelig voor hacken. Als één van die methodes een bug of zwakke implementatie heeft, dan is je hele slot nutteloos.
Rambolinie @carlo6 januari 2025 03:53
Volgens mij wordt met die zoveel verschillende ontgrendel mogelijkheden bedoeld het type “slot”

Het ene slot is simpel met een domme klink te bedienen.

Het andere slot heeft 3 of 4 puntsluiting die je bijv “activeert” dmv de klink omhoog te doen.

Bij mij thuis (nieuwe deur) activeer je dit weer door “gewoon” het slot op slot te draaien en 2 slagen extra door te draaien.

En zo heb ik al 3 verschillende manieren benoemd.

[Reactie gewijzigd door Rambolinie op 6 januari 2025 03:55]

lenwar
@carlo6 januari 2025 07:11
Het ondersteund het. Je hoeft ze niet alle 16 te gebruiken. Als je het slot niet aansluit op Alexa zal een eventuele kwetsbaarheid van Alexa geen impact hebben?
Als je vingerafdrukken niet vertrouwd, zet je ze er niet in. Enzovoorts.
(Ik maak nu de aanname dat de modules die niet geactiveerd zijn, ook daadwerkelijk niet actief zijn natuurlijk.)
Elidibus @carlo6 januari 2025 14:57
Als iemand je wil hacken, komen ze niet aan je deur, maar hacken ze je software en beroven je op andere manieren. Iemand die slim genoeg is om dat te doen, doet dat liefst op afstand met minimale kans om gepakt te worden en gaat dus niet met je TV over straat lopen. Het is waarschijnlijker dat als er bij je ingebroken wordt dat ze de deur forceren of een ruit ingooien.

In dat kader is een slim deurslot misschien nog wel veiliger dan zonder, omdat je altijd je deuren op slot houdt. Hierdoor heb je minder momenten waarop je deur per ongeluk toch open is. Daarnaast kan je nauwkeuriger toegang verlenen, zonder jan en alleman een sleutel te hoeven geven. Makkelijkste inbraak is nog altijd als je je sleutel kwijtraakt of iemand er een kopietje van maakt.
Executor16 @carlo6 januari 2025 12:32
+Koevoetontgrendelingsmethode xD
Oon 6 januari 2025 02:07
Hoewel ik totaal niet geïnteresseerd ben in de veel te dure spullen van SwitchBot vind ik het schermpje dat bij de slimme deurbel zit wel vet. Zou willen dat die er ook was voor een Ring deurbel!
The Realone @Oon6 januari 2025 02:30
Ik zie persoonlijk niet echt de toegevoegde waarde van een los schermpje wat je overal mee naartoe moet zeilen wanneer de meeste deurbellen dit met je smartphone/tablet kunnen.
Oon @The Realone6 januari 2025 02:32
Waarom zou je dat schermpje ergens mee naartoe moeten nemen?

Ik heb mijn telefoon meestal niet in m'n zak zitten, we hebben een dichte deur in de woonkamer en melkglas in de voordeur. Zou echt super zijn om te zien wie er voor de deur staat vanuit de woonkamer.
Dr C @Oon6 januari 2025 07:31
Ik doe meestal open om te zien wie er voor de deur staat.
david-v @Dr C6 januari 2025 07:46
De kracht van een videodeurbel is juist dat je ziet wie er bij de voordeur staat. Je wilt niet zomaar de deur voor een onbekende open doen. Voor mij is het ideaal aangezien er vaak door de kinderen van de buurt wordt aangebeld terwijl mijn kinderen er niet zijn. Ik hoef dan niet vanuit mijn werkplek helemaal naar beneden te lopen om de deur open te doen. Je kan dan terug praten en aangeven dat ze later thuis zijn.
Peenutzz @david-v6 januari 2025 11:22
Hoe deed je dat vroeger dan? Stiekem uit het raam gluren tussen de luxaflex door? Helemaal naar beneden? Woon je op 5 hoog of zo? Allemaal luxeproblemen die "opgelost" worden door spionageapparatuur in huis te halen.
david-v @Peenutzz6 januari 2025 12:10
Ik werk op 4 hoog, dus dan liep ik naar beneden of ik ging bij het balkon op 4 hoog naar buiten om te kijken wie er voor de deur stond. En dat x keer per dag, er wonen nogal wat kinderen hier in de buurt :D
Allemaal luxeproblemen die "opgelost" worden door spionageapparatuur in huis te halen.
Nee, de deurbel staat op privé terrein en er staat een zwarte blok voor de openbare weg. Ik zie dus alleen degene die bij mij voor de deur staat en alleen als er aangebeld wordt. Jouw aanname over spionage apparatuur is dan geheel onterecht. Deurbel maakt geen gebruik van cloud dienst en de eventuele beelden worden alleen lokaal opgeslagen (en ruim ik ook op na een aantal dagen).

Is het een luxeprobleem? absoluut, maar het hebben van een vaatwasser is ook een luxeprobleem, maar daar hoor je niemand over, toch?
kiang @david-v6 januari 2025 22:08
Ik snap het gemak, en geen kritiek op jou, maar hoe hard ik ook probeer geen boze oude man te zijn die boos is op een wolk, het lukt me niet om niet erg geïrriteerd te worden bij het lezen van je bericht.

Een wereld waar je het grote boze ongemak van de deur opendoen voor de kinderen van de buren om te zeggen dat ze straks pas samen kunnen slelen moet overwinnen... Tsja, sorry, day t maatschappelijk beeld vind ik echt enorm kil.

Nogmaals: niet jouw schuld, ik gun het je, ik snap de praktisce kant van je verhaal, ik neem jou niets kwalijk. Maar gezelliger vind ik het er niet op worden met zn allen.
david-v @kiang7 januari 2025 00:21
Tja, als je vaak thuiswerkt en er wordt in een paar uur tijd 4 of 5 keer aangebeld, dan is het wel een uitkomst. Buiten werktijd, als ik niet 4 hoog aan het werk ben, doe ik de deur gewoon open hoor. Als ik de deurbel niet had zou ik niet eens de moeite nemen om naar beneden te gaan. Nu kan ik tenminste doorgeven dat ze pas later thuis zijn bijvoorbeeld.

Dit is mi niet heel anders dan aanbellen bij een portiekflat met een belknop voor elk appartement. Een soort intercom.
Oon @Dr C6 januari 2025 08:42
Ik heb kinderen, verrekte handig om te kunnen zeggen 'dat is oma, doe maar open', maar ik wil niet dat ze de deur opendoen voor een bezorger van DHL bijvoorbeeld
Klaus_1250 @Oon6 januari 2025 08:49
Die van DHL zijn het ergst hè :-p
Ik laat mijn kinderen juist de deur opendoen voor de pakketbezorgers en voor oma en tante lopen ze zelf wel :-)

Ik gebruik het toch vooral om te zien wie er voor de deur staat als we niet thuis zijn en om dan eventueel instructies te geven.
cricque @Dr C6 januari 2025 09:07
Als ik in mijn bureau boven zit en er belt iemand, dan moet ik helemaal de trap rond, naar beneden etc. Is wel gemakkelijk om te zeggen zet maar aan de deur af (wat de normale postbode ook doet). Dat duurt nu ook niet zo lang, en het is niet dat ik in een kasteel woon. Maar er zijn van die koerierdiensten die na 2 seconden al 3-4x gebeld hebben. Maar anders doe ik ook gewoon de deur open om te zien wie het is :)
matroosoft @Dr C6 januari 2025 23:29
Dat is toch niet meer van deze tijd!?

:o

[Reactie gewijzigd door matroosoft op 6 januari 2025 23:30]

The Realone @Oon6 januari 2025 13:25
Ik heb nou net altijd mijn telefoon in mijn zak, maar iedereen is verschillend. Als jij in je garage, slaapkamer,.tuin of waar dan ook in je huis bent waar je je schermpje niet mee naartoe hebt genomen kan er ook gewoon iemand aan de deur staan.
Oon @The Realone6 januari 2025 14:45
Het zit elkaar niet in de weg hè :)
The Realone @Oon6 januari 2025 18:03
Bij dit systeem wel lijkt het. Ik zie nergens staan dat het beiden ondersteund.
Gelomidor1 @Oon6 januari 2025 07:04
Ik heb unify camera bij de deur hangen en tis super handig om indd te zien wie er bij de deur is. Met unify viewport draait het altijd op een schermpje en zie je overigs ook de andere camera’s als je dat wilt
Phusebox @The Realone6 januari 2025 06:32
Ik wel als dat een directe verbinding gebruikt ipv via een server via internet. Alle videobellen vind ik nagenoeg onbruikbaar omdat er zoveel vertraging in zit. De bezorger zit vaak al terug in zijn bus voordat ik een melding krijg, laat staan beeld heb.
Frits_Stau @The Realone6 januari 2025 08:49
Voor de gemiddelde tweaker en consument is het inderdaad waarschijnlijk genoeg om het allemaal op je smartphone te doen. Echter kreeg ik laatst de vraag van mijn opa (92j) die nog op zich zelf woont of hij ook niet een video deurbel kon krijgen zo een smart ding. Echter kan hij helemaal niets met een smartphone. Na een lange zoektocht kwam ik op de Phillips WelcomeEye. Maar dat is eigenlijk gewoon een intercom met wifi erbij als extra. Maar veel meer keus is er niet en zeker niet binnen een normaal budget of relatief kleine aanpassingen.
The Realone @Frits_Stau6 januari 2025 13:28
Een Nest Hub of Echo Show met compatibel deurbel kan dit probleem oplossen. Ook handig voor je opa om simpele zaken op te laten weergeven zoals herinneringen, het weer, etc. Hoeft ie ook niet daadwerkelijk te bedienen.
kmf 6 januari 2025 08:47
Switchbot heeft mijn interesse verloren vanwege hun gedrag. ik was een van de kickstarters voor hun gordijnmotors, mede vanwege de belofte voor een open API en dus mogelijkheid tot integratie, na 5 jaar is dat nooit terecht gekomen en moet je met bluetooth houtje touwtje automatiseren. Hun eigen firmware is ook nooit afgerond.

De eerste stofzuiger werd heel lovend over gedaan op youtube kanalen om later weer verguisd te worden, vooral vanwege gebrek aan support.

zij krijgen mijn geld niet meer.
metgch 6 januari 2025 08:24
Weinig innovatie.
Jelle Brolnir 6 januari 2025 09:42
Aha dus de slimme deurbel is gewoon een intercom. Tja, niet heel innovatief. Desalniettemin heb ik ook graag een scherm wat goed zou samenwerken met mijn deurbel dus wellicht vullen ze een gat in de markt...
Peenutzz @Jelle Brolnir6 januari 2025 11:26
De innovatie zit ook niet aan de kant van de consument, maar aan het datagraaien aan de andere kant.

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