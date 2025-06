SwitchBot introduceert kleinere en stillere variant van robotstofzuiger

SwitchBot heeft de K10+ gepresenteerd. Het gaat om een kleinere variant van de andere robotstofzuigers van de fabrikant. Ook zou hij stiller moeten zijn.

De K10+ maakt 48dB aan lawaai, veel minder dan het gemiddelde van 70dB in de sector, claimt SwitchBot. De diameter is bijna 25cm, veel kleiner dan de 35cm van de eigen S1 Plus en die van veel andere robotstozuigers. De hoogte is met 9,2cm ook relatief beperkt, claimt de fabrikant. Het dock meet 26x21cm en is 32cm hoog.

De robotstofzuiger is compatibel met stemassistenten van derden, zoals Amazon Alexa. Hij heeft bovendien een eigen app vanwaaruit de stofzuiger te besturen is en plattegronden van de kamers te bekijken zijn. De robotstofzuiger komt volgende week uit voor 500 euro.