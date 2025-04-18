Nieuwe Star Wars-film met Ryan Gosling speelt zich vijf jaar na sequels af

Geen idee wat diepgang met dialogen te maken heeft.
Eén van de beste dingen aan de eerste Star Wars films was juist iets waar Lucas heel goed in was; het 'show, don't tell' principe. Diepgang hoeft niet per definitie aan de kijker verteld te worden.
Diepgang zit 'm vooral in het principe dat iedere locatie en ieder karakter zijn geschiedenis heeft, er een reden is dat dingen zijn zoals ze zijn en de wereld ook voelt alsof er daadwerkelijk in geleefd wordt.
dat het daarom de wow factor had
Complete onzin. Er was sowieso bij het maken van de eerste film helemaal geen sprake van een trilogie omdat men nog geen idee had hoe de film zou vallen.
Je kunt over Lucas's dialogen klagen wat je wilt maar zijn uitgangspunt was altijd dat de verhalen/films voor een jonger publiek bestemd waren.
Luke, een verveelde tiener, Leia, letterlijk een prinses, Han Solo, Darth Vader en velen meer zijn allemaal karakters die, zeker in de 70's, maar nu nog enorm aansloegen. En dat in een avontuur met aliens, ruimteschepen en lightsabers was op het geniale af.
Je verkoopt niet voor miljarden aan merchandise alleen omdat de sets en effecten baanbrekend waren.
Maar als het gaat om storyline of goede dialogen, dan moest je daarvoor ook niet bij Star Wars zijn
Geen idee waar dit op slaat. Waar spiegel je dit aan?
Het zal puur objectief en vergeleken met weet ik veel hoeveel andere films niet het best mogelijke zijn geweest, maar blijkbaar waren ze goed genoeg om het verhaal en zo'n beetje alle karakters legendarisch te maken en om het er 50 jaar later nog over hebben.
Ik weet niet hoeveel films je van die tijd hebt gezien, maar houterigheid en stijve dialogen waren niet bepaald een uitzondering en Star Wars was was echt wel beter dan gemiddeld., mede door een aantal goede acteurs.
Ik vind het ook erg vreemd om commentaar op de huidige Marvel films, waar gedrochten als Ant Man Quantumania, Thor 3 en The Marvels tussen zitten, te vergelijken met de 1e Star Wars trilogie.