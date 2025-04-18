Nieuwe Star Wars-film met Ryan Gosling speelt zich vijf jaar na sequels af

Disney brengt in 2027 een nieuwe Star Wars-film uit met Ryan Gosling in de hoofdrol. Star Wars: Starfighter moet zich vijf jaar na de sequel The Rise of Skywalker afspelen. Details over het verhaal zijn nog niet bekend.

De nieuwe film wordt geregisseerd door Shawn Levy. Die regisseerde en produceerde eerder ook de Marvel-film Deadpool & Wolverine. De film gaat later dit jaar in productie en komt uit op 31 mei 2027.

Star Wars: Starfighter speelt zich volgens Disney zo'n vijf jaar na de gebeurtenissen van The Rise of Skywalker af. Dat was de recentste sequel en binnen het Star Wars-universum ook wanneer het laatste verhaal ten einde kwam. Veel details zijn er verder nog niet bekend, behalve dan dat Ryan Gosling in de film speelt, vermoedelijk als hoofdpersonage. Gosling speelt dan 'een volledig nieuw personage', maar verder is er nog niets bekend over de inhoud.