Nieuwe Star Wars-film met Ryan Gosling speelt zich vijf jaar na sequels af

Disney brengt in 2027 een nieuwe Star Wars-film uit met Ryan Gosling in de hoofdrol. Star Wars: Starfighter moet zich vijf jaar na de sequel The Rise of Skywalker afspelen. Details over het verhaal zijn nog niet bekend.

De nieuwe film wordt geregisseerd door Shawn Levy. Die regisseerde en produceerde eerder ook de Marvel-film Deadpool & Wolverine. De film gaat later dit jaar in productie en komt uit op 31 mei 2027.

Star Wars: Starfighter speelt zich volgens Disney zo'n vijf jaar na de gebeurtenissen van The Rise of Skywalker af. Dat was de recentste sequel en binnen het Star Wars-universum ook wanneer het laatste verhaal ten einde kwam. Veel details zijn er verder nog niet bekend, behalve dan dat Ryan Gosling in de film speelt, vermoedelijk als hoofdpersonage. Gosling speelt dan 'een volledig nieuw personage', maar verder is er nog niets bekend over de inhoud.

Ryan Gosling
Bron: Elen Nivrae

Door Tijs Hofmans

Nieuwscoördinator

Feedback • 18-04-2025 10:11 114

18-04-2025 • 10:11

114

Lees meer

Tweede Star Wars: Ahsoka-seizoen verschijnt in 2027, bijna vier jaar na eerste
Tweede Star Wars: Ahsoka-seizoen verschijnt in 2027, bijna vier jaar na eerste .Geek van 13 mei 2026
XCOM-achtige turn-based strategiegame Star Wars Zero Company verschijnt in 2026
XCOM-achtige turn-based strategiegame Star Wars Zero Company verschijnt in 2026 Nieuws van 19 april 2025
Aankomende singleplayergame Star Wars Zero Company wordt turn-based
Aankomende singleplayergame Star Wars Zero Company wordt turn-based Nieuws van 14 april 2025
Disney deelt eerste trailer van tweede seizoen van Star Wars-serie Andor
Disney deelt eerste trailer van tweede seizoen van Star Wars-serie Andor .Geek van 24 februari 2025
Gebruikers van bepaalde Ubisoft-games krijgen nu wel Windows 11 24H2
Gebruikers van bepaalde Ubisoft-games krijgen nu wel Windows 11 24H2 Nieuws van 20 januari 2025
Gerucht: PlayStation 6-soc bereikt eind 2025 tape-out, duidt op release in 2027
Gerucht: PlayStation 6-soc bereikt eind 2025 tape-out, duidt op release in 2027 Nieuws van 19 januari 2025
Ubisoft stopt met ontwikkeling shooter XDefiant, sluit meerdere studio's
Ubisoft stopt met ontwikkeling shooter XDefiant, sluit meerdere studio's Nieuws van 4 december 2024
Xbox stopt vanaf januari 2025 met Avatars, behalve 360-Avatars
Xbox stopt vanaf januari 2025 met Avatars, behalve 360-Avatars Nieuws van 27 november 2024
Meer producten en artikelen
Internet Star Wars Star Wars

Reacties (114)

-Moderatie-faq
114
112
59
2
0
44
Wijzig sortering

Sorteer op:

Weergave:
Tk55 18 april 2025 10:22
De nieuwe film wordt geregisseerd door Shawn Levy. Die regisseerde en produceerde eerder ook de Marvel-film Deadpool & Wolverine
Ik heb Deadpool & Wolverine niet gezien, maar dit baart me zorgen. Het hele probleem met Star Wars is dat het meer zoals Marvel is geworden. Geen enkele diepgang en droevige one-liner humor. Er is geen visie en alles is een dertien in een dozijn product.

Star Wars heeft films nodig van de kwaliteit zoals Andor. Een echt verhaal in een echt universum met echte karakters en echte gevolgen.
Heroic_Nonsense @Tk5518 april 2025 10:44
Shawn Levy heeft meer gedaan naast Deadpool & Wolverine gelukkig. Zo is hij ook de executive producer van Stranger Things (Netflix) en hij heeft ook de science fiction-film Arrival geproduceerd (genomineerd voor de Oscar voor beste film in 2016) en ook alledrie de Night at the Museum-films met Ben Stiller en Robin Williams geregisseerd.

Deadpool & Wolverine is niet een typische Marvel-film overigens.

[Reactie gewijzigd door Heroic_Nonsense op 18 april 2025 11:07]

Tk55 @Heroic_Nonsense18 april 2025 11:03
Dat maakt het al iets beter!

Arrival is trouwens geregisseerd door Denis Villeneuve ;)
Heroic_Nonsense @Tk5518 april 2025 11:06
Je hebt gelijk - hij heeft Arrival geproduceerd, niet geregisseerd. Ik heb mijn post aangepast.
Hann1BaL @Tk5518 april 2025 10:39
maar je vergeet de Amerikaanse markt waar Marvelstijl gewoon heel erg goed werkt helaas.
Tourmaline @Hann1BaL18 april 2025 13:32
Je bedoeld veel breinloze actiefims. Kijk zelf ook actiefilms overigens, LOL.
MrMonkE @Tourmaline18 april 2025 15:58
Ik niet zo. Het is als je genoeg films gezien hebt een voorspelbare herhaling van zetten met uitzonderlijk weinig variatie. Als ik er een kijk en de vecht-scene duurt te lang spoel ik vaak door.
Ik beperk me tot voornamelijk tot komedies. Ook een stervende kunstvorm denk ik.
Obfzk8R @Hann1BaL18 april 2025 11:44
Helaas? Klinkt net als: "Goede tijden, slechte tijden en Bassie en Adriaan doet het niet goed in de VS. Helaas doen die stijlen het wel goed in Nederland." O-)
MrMonkE @Obfzk8R18 april 2025 15:54
Geen kwaad woord over Bassie en Adriaan! :(
PCG2020 @MrMonkE18 april 2025 20:21
Drommels, drommels en nog eens drommels! Altijd weer die vervelende Bassie en Adriaan!
Obfzk8R @MrMonkE18 april 2025 20:43
:P Wel over GTST? (´◡`)
Hann1BaL @Obfzk8R18 april 2025 14:00
Lees vooral de reactie waar ik op reageer waar de persoon liever een ander soort Star Warsfilm ziet en ik leg even uit waarom dat dus helaas minder wordt vanwege de grote US markt. Dus nee, dat lees je echt helemaal verkeerd :)
centr1no @Hann1BaL18 april 2025 15:56
De 'Marvel stijl' was echt niet alleen populair op de Amerikaanse markt en lijkt al een tijdje voor Marvel films zelf niet meer zo goed te werken.
Een recept werkt alleen als je de juiste ingrediënten gebruikt.
Hann1BaL @centr1no18 april 2025 18:53
En dat zeg ik dan ook helemaal nergens. Ik noem alleen dat de Marvel stijl populair is in Amerika, maar nergens dat dat alleen in Amerika populair is.

En het klopt ook dat het geen constante succesformule is en dat zelfs in Amerika inderdaad teveel van hetzelfde op een gegeven moment ook uitgewerkt is.

(Het is altijd ergens wel grappig als mensen het met je oneens zijn over iets wat je niet beweerd hebt, maar dat lijkt een beetje een online ding te zijn.)
centr1no @Hann1BaL18 april 2025 19:31
Wat vooral een online-ding lijkt te zijn is dat mensen dingen negatief opvatten.
Ik ben het niet met je oneens. Ik vul je opmerking aan.
hiostu @Tk5518 april 2025 13:08
Ik heb Deadpool & Wolverine niet gezien, maar dit baart me zorgen. Het hele probleem met Star Wars is dat het meer zoals Marvel is geworden. Geen enkele diepgang en droevige one-liner humor. Er is geen visie en alles is een dertien in een dozijn product.
Maar wees nou eerlijk, diepgang heeft Star Wars toch nooit echt gehad. Het is dat de eerste triologie baanbrekend was in zijn tijd als het aankwam op sets en effecten, dat het daarom de wow factor had. Maar als het gaat om storyline of goede dialogen, dan moest je daarvoor ook niet bij Star Wars zijn. Hele goede world building, maar altijd verschrikkelijk slechte dialogen. Zelfs de acteurs klaagden bij George Lucas over de dialogen.
centr1no @hiostu18 april 2025 17:32
Geen idee wat diepgang met dialogen te maken heeft.
Eén van de beste dingen aan de eerste Star Wars films was juist iets waar Lucas heel goed in was; het 'show, don't tell' principe. Diepgang hoeft niet per definitie aan de kijker verteld te worden.
Diepgang zit 'm vooral in het principe dat iedere locatie en ieder karakter zijn geschiedenis heeft, er een reden is dat dingen zijn zoals ze zijn en de wereld ook voelt alsof er daadwerkelijk in geleefd wordt.
dat het daarom de wow factor had
Complete onzin. Er was sowieso bij het maken van de eerste film helemaal geen sprake van een trilogie omdat men nog geen idee had hoe de film zou vallen.
Je kunt over Lucas's dialogen klagen wat je wilt maar zijn uitgangspunt was altijd dat de verhalen/films voor een jonger publiek bestemd waren.
Luke, een verveelde tiener, Leia, letterlijk een prinses, Han Solo, Darth Vader en velen meer zijn allemaal karakters die, zeker in de 70's, maar nu nog enorm aansloegen. En dat in een avontuur met aliens, ruimteschepen en lightsabers was op het geniale af.
Je verkoopt niet voor miljarden aan merchandise alleen omdat de sets en effecten baanbrekend waren.
Maar als het gaat om storyline of goede dialogen, dan moest je daarvoor ook niet bij Star Wars zijn
Geen idee waar dit op slaat. Waar spiegel je dit aan?
Het zal puur objectief en vergeleken met weet ik veel hoeveel andere films niet het best mogelijke zijn geweest, maar blijkbaar waren ze goed genoeg om het verhaal en zo'n beetje alle karakters legendarisch te maken en om het er 50 jaar later nog over hebben.
Ik weet niet hoeveel films je van die tijd hebt gezien, maar houterigheid en stijve dialogen waren niet bepaald een uitzondering en Star Wars was was echt wel beter dan gemiddeld., mede door een aantal goede acteurs.

Ik vind het ook erg vreemd om commentaar op de huidige Marvel films, waar gedrochten als Ant Man Quantumania, Thor 3 en The Marvels tussen zitten, te vergelijken met de 1e Star Wars trilogie.
CorrieK @Tk5518 april 2025 11:48
Mss moet je eerst eens wat meer kijken ipv het afkeuren met je persoonlijke afkeer voor humor die jou niet ligt. Wil nog wel eens een grap van jou op het niveau van Deadpool & of zonder Wolverine zien, dan praten we verder.

Verder is Ryan Gosling een bijzondere keuze, ik ben benieuwd of hij volledig nieuw of weer een aangepast origineel personage vertolken gaat.
Tourmaline @CorrieK18 april 2025 13:37
Waarom bijzonder? Is toch een van de betere acteurs...en bekendere acteurs. Het zal vast meer mensne trekken dan een volkomen onbekend persoon.
ZinloosGeweldig @Tourmaline18 april 2025 19:01
Is toch een van de betere acteurs...en bekendere acteurs.
Dat is toch best bijzonder, aangezien Star Wars films meestal niet echt een cast van A-listers heeft?

De A-listers uit Star Wars films zijn A-lister geworden door Star Wars, waren het daarvoor niet.

Dus ja ik vind deze keuze ook bijzonder.
Tourmaline @ZinloosGeweldig18 april 2025 20:05
Ik niet, nu Disney het over heeft genomen. Pedro Pascal, Rosario Dawson etc. zijn nu ook niet echt onbekende acteurs. ;)
CorrieK @Tourmaline18 april 2025 15:35
Ik vind hem net iets te commercieel en te dicht tegen het romcom genre aan om bij Star Wars uit te komen. Maar verder best een aardige acteur, dus komt vast goed...
PCG2020 @CorrieK18 april 2025 20:34
Wanneer zijn personage aanschurkt tegen de types die hij in films als Drive, Only God Forgives en Blade Runner 2049 speelde, heb je van de romcom-connectie weinig te vrezen. Overigens vond ik hem ook erg goed in bijvoorbeeld La La Land en, jawel, Barbie.
William_H @PCG202019 april 2025 02:48
Heel sterk gespeeld in Blade Runner 2049, bijna op het ondergewaardeerde af.
En hij kan even bellen met co-speler Harisson Ford, hoe het is om in Star Wars te spelen.
Sinester @CorrieK18 april 2025 13:45
Wil nog wel eens een grap van jou op het niveau van Deadpool & of zonder Wolverine zien, dan praten we verder.
Ik heb me vermaakt hoor met die film, maar om te zeggen dat het echt super grappig was.. Nee

Vond de film persoonlijk ook slechter dan de eerdere Deadpool movies, er zat naar mijn gevoel opeens toch te veel typische Disney humour in en weinig diepgang (lastig uit te leggen)
Sograd @CorrieK18 april 2025 15:55
Wil nog wel eens een grap van jou op het niveau van Deadpool & of zonder Wolverine zien, dan praten we verder.
Verwacht je echt dat iemand net zulke slechte grappen kan maken als Deadpool? Dat is toch wel de meest trieste verfilming van een stripheld.
CorrieK @Sograd19 april 2025 00:23
Dat verwacht ik nu net niet. Of je het triest noemt of niet, de grappen zijn zo droog en scherp tegelijkertijd, dat wordt alleen door trieste mensen triest gevonden. Of om het filosofisch te zeggen: of een film goed cq. grappig is, is ook afhankelijk van zowel de juiste omstandigheden en de juiste mens, dus waarschijnlijk zijn beide voor jou nooit toegankelijk bij Deadpool. Je hebt te veel je eigen input gemaakt van de strips, die je het zicht belemmeren op de briljante, ik overdrijf niet, briljante wijze waarop Ryan het personage Deadpool neerzet in de films... en mogelijk ben je een zuurpruim die niet in de juiste setting kan komen om de film te liken, maar dat zal gissen zijn naar iets wat me minpunten oplevert, dus laat maar
rjmno1 @Tk5518 april 2025 14:56
Zo een verhaal als met darh vador hebben we eigenlijk nodig om de spanning erin te houden.
Manderlay1 @Tk5519 april 2025 12:17
Heb jij de orginele star wars gezien? Ik ben fan maar verhaaltechnisch ook geen diepgang enzovoort. Waren objectief gezien niet eens z'n goede films. Star wars was de voorloper van Marvel.
SomerenV 18 april 2025 10:14
Star Wars: Starfighter moet zich vijf jaar na de sequel The Rise of Skywalker afspelen.
Meh. Star Wars heeft zóveel meer te bieden en persoonlijk ben ik inmiddels al lang en breed klaar met de periode rondom Skywalker. Been there done that. Kom maar eens met wat nieuws en fris.

Ik was fan van Star Wars en had ook aardig wat LEGO-sets staan, maar inmiddels is alles afgebroken en opgeborgen. De franchise interesseert me gewoon niet meer, mede door de enorm wisselvallige kwaliteit van de content, maar ook de onduidelijke/ontbrekende visie die Disney heeft. Zonde.
Nyarlathotep @SomerenV18 april 2025 10:24
Dat lijken ze nu toch juist te doen?
Niet wéér een verhaal dat zich tussen twee van de films afspeelt. Maar dus iets daarná.
Of we de naam Skywalker gaan horen? Zal mij niets verbazen. Maar dit is dus post Skywalker en The Empire.
SomerenV @Nyarlathotep18 april 2025 10:32
Maar dit is qua periode nog steeds aardig dichtbij wat we al kennen terwijl Star Wars echt een enorme geschiedenis kent waar nog bijna niks mee gedaan is. Dat lijkt me persoonlijk veel interessanter dan op safe spelen en dichtbij het bekende blijven.
TgR_KILLER @SomerenV18 april 2025 13:22
Ik denk dat dit wel een beetje het ding is.. Voor de 'echte' Star Wars fan is er veel meer.. voor de gemiddelde film kijker die gewoon Star Wars = cool modus zit maakt dat echt niet zoveel uit. Sterker nog, die trek je veel meer met dingen die terug te herleiden zijn naar andere films/ series denk ik.

Ik zit veel meer in die laatste categorie, ik hoor iedereen altijd zeuren dat die laatste films slecht zijn en van alles. Afgelopen dagen, nu ik toch Disney Plus heb, de 3 laatste films gekeken. (o.a. omdat ik op socials ineens allerlei shorts voorbij zag komen etc.). En ik vond ze best vermakelijk, ik heb alle films wel gezien, en ook enkele van de nieuwe series (Kenobi, Mandalorian, Ahsoka). Ik vind het gewoon een cool universum, maar verder boeit het mij vrij weinig xD.
Nyarlathotep @SomerenV18 april 2025 15:08
Maar ook dan ga je weer de 'prequel' toer op en baseer je het verhaal nog steeds op dingen die al zijn aangehaald. Niks nieuws dus, net als de series. Het hele 'gaatjes opvullen' heeft nu toch wel zijn beste tijd gehad? Alleen Andor is wat dat betreft de moeite waard, ook omdat het naadloos aansluit op Rodue One en Episode IV. Klaar dus nu.

Met Star Trek hebben ze een beetje hetzelfde gedaan. Reboots, rehashes en prequels, terwijl een post-Federation wereld vele malen interessanter kan zijn.

Ik hoop echt dat ze met de nieuwe Star Wars de vieze smaak van de recente trilogie achter zich kunnen laten, en eens écht met iets nieuws komen.
catfish @SomerenV18 april 2025 15:48
Maar of het nu 5, 50 of 500 jaar is, maakt dat zo veel uit?
Mogelijks komen er geen bekende personages in voor en staat het allemaal los.
Mij lijkt het vooral handig dat ze bepaalde art kunnen herbruiken. Want zeg nu zelf, een film die 500 jaar na Epsiode 9 zou spelen kan toch geen x-wings meer bevatten?

Ik denk dat dat safe spelen eerder is om het herkenbaar te maken. Een duur project moet ook veel geld opbrengen. Disney heeft geen interesse in fiasco's zoals Snow White...
De laatste Star Wars series hebben het niet zo geweldig gedaan (zie annuleren van The Acolyte), dus moeten ze wat heropbouwen.
Hansie9999 @catfish18 april 2025 17:14
De laatste Star Wars series hebben het niet zo geweldig gedaan (zie annuleren van The Acolyte)
Het echte schandalige is dat ze dat seizoen 1 op die manier durfde te releasen, wtf was dat voor een gedrocht zeg, heb ze allemaal gezien omdat ik grote fan ben, maar jeezus :( wie durft zo nu iets te releasen, zelfs die "woke" gasten van Disney, realy WTF ??

Zoveel fantastische verhalen om uit te kiezen, en dan komen ze met zo iets af ??? , of was dat misschien een test dat ze al de schrijvers vervangen hadden door AI ??
catfish @Hansie999919 april 2025 12:19
Ik mag dan een uitzondering zijn, maar ik vond The Acolyte best ok.
Wel zag ik een paar acteurs die zogezegd goed waren serieus door de mand vallen. Dat lag echt niet aan het script.
En komaan, het is Star Wars, de helft van de personages is een alien of droid. Het zal mij worst wezen of de hoofdrol een man/vrouw/gekleurd personage is.
Manderlay1 @catfish19 april 2025 15:15
Denk er net hetzelfde over. :) het is fictie dan boeit het mij niet
William_H @Hansie999919 april 2025 02:53
Gast, herhaal alsjeblieft niet die VS propaganda over "woke" etc. Star Wars was altijd al woke, sinds 1977.
drakiesoft @William_H19 april 2025 09:28
Furry is daar uitgevonden 🤪
Chewbacca is het daar alleen niet mee eens.

[Reactie gewijzigd door drakiesoft op 19 april 2025 09:29]

Hansie9999 @William_H19 april 2025 10:23
lol,

We gaan van Darth Vader naar een of andere tiener met een pukkel op zijn neus,

en de helden moeten plots een tiener/jong meisje zijn en een zwarte,

Op zich niets mis mee, maar komaan , niet zeggen dat daar geen Disney Woke achter zit.
(en was totaal niet nodig want Star Wars had al veel sterke vrouwen en alles was goed :) )

Of dat de eerste nieuwe predator film in het predator universum nadat Disney dat ook overnam een nieuwe held heeft, en wie is de held, natuurlijk , een native american , tiener , meisje, !!!!!!!!!!
Geef mij maar "Anold" zene :)

Over de klepel naar de verkeerde kant doorslagen gesproken.

Gelukkig beginnen ze voor moment terug wat normaal te doen.
William_H @Hansie999919 april 2025 12:14
lol,

We gaan van Darth Vader naar een of andere tiener met een pukkel op zijn neus,

en de helden moeten plots een tiener/jong meisje zijn en een zwarte,
Prinses Leia in 1977 was geen held en een jong meisje?
Lando Calrissian werd in 1980 niet gespeeld door iemand met een donkere huidskleur?
De droids werden in Mos Espa in de cantina niet geweigerd met de zin "We don't serve your kind" (een directe aanklacht tegen de segregatie / apartheid / discriminatie die er in oa de VS heerste) ?

Sorry, geen sorry, maar je laat je wel degelijke beïnvloeden door de conservatieve stroming in de VS die ineens alles tegen "woke" heeft. Zullen we die "Culture War" niet de oceaan over laten gaan?
Hansie9999 @William_H19 april 2025 12:20
Dat is net wat ik zeg,

Alles aan Star wars was al perfect, (met sterke vrouwen doelde ik dus op Leia, calrissian is een held, ....)

dat bedoel ik dus, daar moest NIETS aan veranderd worden, en zeker al niet die Disney over the top nu gaan we enkel nog zo doen zever,

daar moest dus echt NIETS aan veranderd worden, gewoon meer van hetzelfde graag, en dan krijgen we die shit :(
Hansie9999 @Manderlay119 april 2025 14:14
bwa, misschien,

Maar zoals ik al zij, het was gewoon goed (allé, "ik" vond het goed :) ), dus Disney kan beter met nieuwe dingen komen, ipv goede dingen op te kopen, uit te melken en naar de schokkedijzen te helpen :(
Vinny_93 @SomerenV18 april 2025 10:18
Persoonlijk zie ik liever meer van Cassian Andor. Rogue One vond ik één van de betere films in de Disney-era en de serie vind ik misschien wel de beste van al het nieuwe wat uit komt. Ben heel benieuwd naar seizoen 2, maar ik verwacht dat het binnen de korste keren weer versimpeld is en dan maken ze het weer stuk.
The Zep Man
@Vinny_9318 april 2025 10:24
Het schijnt dat seizoen 2 van Andor het laatste seizoen is. Daarmee is dan de aansluiting op Rogue One compleet. Er is dus een kans dat het een prima seizoen zal zijn, want er is een duidelijk start- en eindpunt, en die punten zijn goed.

[Reactie gewijzigd door The Zep Man op 18 april 2025 10:25]

EquiNox @SomerenV18 april 2025 11:59
Ik was nog lang niet klaar met de periode rondom Skywalker en The Empire (of The Emperial Remnant). Helaas heeft Disney besloten dit verhaal compleet kapot te maken in de laatste 3 films.

Er was zoveel goede content uit bestaande Expanded Universe lore te halen, zoals bijvoorbeeld 'The Thrawn Trilogy'. Helaas is die geweldige lading aan content grotendeels genegeerd en zelfs gedeeltelijk herschreven naar wat we nu hebben gezien in de films en de daaraan gekoppelde series.

'Ashoka' was bijvoorbeeld zeer teleurstellend, van Thrawn is vrijwel niks overgebleven als echte villain, in mijn optiek. In de boeken een badass, in de serie zeer tam. Erg jammer.

Waar zijn de Yuuzhan Vong uit de Expanded Universe gebleven? Als je dan toch een goede villain wilt hebben na The Empire, dan zou dat serieus de beste keus zijn.
mrkrabs @EquiNox18 april 2025 12:07
Ahsoka was inderdaad echt waardeloos geschreven, de costuums zagen er ook goedkoop uit, en de de actie-scenes van de hoofdrolspeler heb zelden zo'n houterige slome jedi gezien..

Echt zonde hoe Disney de zaak verstiert heeft.
Kastermaster @mrkrabs23 april 2025 07:49
Ik heb al die series gezien en kan me er nauwelijks nog wat van herinneren. Dat zet wel iets over de kwaliteit :+

Ik ga deze film (helaas) wel zien, want de nieuwsgierigheid wint het toch weer. Maar eigenlijk moet je de lading slechte films en series afstraffen door gewoon niet meer te kijken.

Gek genoeg zijn de games juist beter dan ze ooit waren. Met Outlaws, en de Jedi-serie bijvoorbeeld. Zet daat de (meeste) buggy rotzooi uit de 90's en 00's tegenover.
84hannes @SomerenV18 april 2025 10:50
De franchise interesseert me gewoon niet meer, mede door de enorm wisselvallige kwaliteit van de content, maar ook de onduidelijke/ontbrekende visie die Disney heeft.
Is het niet zo dat een verhaal na een tijdje af is en je beter een nieuw project kan starten? Maar helaas is dat het moment waarop Disney doorgaans instapt om een franchise volledig uit te melken. Zakelijk met goede argumenten: mensen kijken het toch wel. Ik vind dat Patrick (H) Willems het mooi uitlegt in "Who Is Killing Cinema? – A Murder Mystery" (ook op Nebula)

[Reactie gewijzigd door 84hannes op 18 april 2025 10:56]

dwarfangel @84hannes18 april 2025 14:39
Thanks watching now
Sograd @SomerenV18 april 2025 15:51
Misschien moet je de reboot van battlestar Galactica eens proberen. Tenminste ik vond de reboot beter dan het origineel, en er zijn 8 seizoenen.

Bij Disney weet je gewoon dat alles wat ze opkopen, dat ze het kapot maken door het tot op het bot uit te melken.
rjmno1 @SomerenV18 april 2025 14:41
Dat nieuwe frisse laat dat maar aan disney over ze weten er wel raad mee.Dat in tIk hoop dat de jedy ook hier weer breedt vertegenwoordig is zodat we wat weer wapengekletter zien van de jedy kant met de lichtzwaarden..tegenstelling van george lucas die zeker ons 20 jaar heeft laten wachten voor de sequels.Tussedoor nog de special edition maar niks nieuws meer.

[Reactie gewijzigd door rjmno1 op 18 april 2025 14:55]

k995 18 april 2025 10:59
Gezien de wel erg lage kwaliteit van zo goed als alle laatste star wars films: nee dank je?
Toch erg te zien hoe een dergelijke franchise gewoon kapot is gemaakt.
Tourmaline @k99518 april 2025 13:03
Ze proberen de films toegankelijk te maken voor iedereen. Niet voor de die hard fans. Daarom wordt in de films alles versimpeld en niet diepgaand uitgelegd.
k995 @Tourmaline18 april 2025 13:26
Je kan toegankelijk maken en op hetzelfde mometn een iet of wat coherent verhaal schrijven dat op iets trekt.
Nu was het precies verschillende actie scenes waar ze dan vlug vlug een verhaalte tussen gemaakt hebben dat kant noch wal raakt.
Tourmaline @k99518 april 2025 13:28
De tijdspanne van concentratie van de jeugd is tegenwoordig toch 5 seconden? Dan moet er weer actie inzitten. Dan blijft er niet veel over voor diepgang.
k995 @Tourmaline18 april 2025 14:15
Star wars is niet echt gekend voor diepgang hoor, maar ten minste een coherent boeiende verhaal op zijn minst dat niet meer plotholes heeft dan een uwe boll film/
Tourmaline @k99518 april 2025 14:18
"dat niet meer plotholes heeft dan een uwe boll film/"

LOL. Uwe heeft soms wel vermakelijke films gemaakt (veel spectakel). Geen hoogvliegers inderdaad.
rjmno1 @Tourmaline18 april 2025 14:59
Ik vond die pilitieke bedoeling best goed in het verleden.Dat yoda met de kabinetten aan het gooien was.
mrkrabs @k99518 april 2025 12:02
Inderdaad, zo ongelooflijk jammer dat ze door blijven gaan op dit dode spoor...
Andor S2 zal voorlopig het laatste goeie (star wars) uit de stal van Disney zijn.
Tourmaline @mrkrabs18 april 2025 13:29
Dat moeten we nog zien he. ;)
Heb me wel vermaakt met alle series en films. Het is tenslotte maar entertainment.
rjmno1 @mrkrabs18 april 2025 15:01
Dat komt door darth vador hij heeft zo een goed verhaal achter gelaten.
PCG2020 @rjmno118 april 2025 20:35
Het heeft blijkbaar zoveel indruk gemaakt dat je niet weet dat het Darth Vader is? ;)
gielie 18 april 2025 10:23
Er zijn zoveel boeken van star wars, waarom daar niet iets van verfilmen.
- new jedi order
- legacy of the force
- fate of the jedi

allemaal aanraders wat mij betreft om te lezen.
Heroic_Nonsense @gielie18 april 2025 11:10
De hele Expanded Universe (de boeken dus) is door Disney non-canon verklaard toen men Lucasfilm kocht.

Daarom is het verhaal hoe de rebellen aan de Death Star-blauwdrukken komen ook helemaal anders in Andor en Rogue One dan in de boeken en games (waarin een huurling-en-later-Jedi genaamde Kyle Katarn de blauwdrukken steelt voor het verzet).
gielie @Heroic_Nonsense18 april 2025 11:23
Ik kan de Star Wars: Dark Forces triolgy ook aanraden.
- Sodier for the Empire
- Rebel Agent
- Jedi Knight
mjansen2016 @Heroic_Nonsense18 april 2025 11:32
Je bedoeld Rogue One, met die Andor-vent die verkleed was als Kyle Katarn uit Jedi Knight 2, waar de vrouwelijke hoofdrolspeelster haar naam wel erg veel leek op Jan Ors, de pilote/vriendin van Kyle? En in hun team hadden ze ook een robot bij zich die als 2 druppels op 8T88 leek? Die Rogue one, lol.
lordawesome 18 april 2025 10:35
Deadpool & Wolverine was een komedie. Wordt deze Star Wars film dan een soort Guardians of the Galaxy? Maar dan zonder Ryan Reynolds die de humor bracht? Heb er weinig vertrouwen in.
Sjekster @lordawesome18 april 2025 11:15
Het hoeft van mij absoluut geen Deadpool & Wolverine te zijn hoor, begrijp me niet verkeerd. Maar Star Wars is toch niet meer dan een setting? Daar zou toch ruimte ( :+ ) moeten zijn voor allerhande verschillende genres? Niet alleen maar herhaling van steeds hetzelfde? Een spannende thriller, een horror, of gewoon een keer een hele flauwe komedie moet toch gewoon kunnen? Eigenlijk hebben de meeste Star Wars films en series in essentie dezelfde toon.

Ik ben niet zo bekend met het Star Wars universum buiten de films en games om, dus wellicht dat daar wel wat meer diepgang zit, maar qua films vind ik de diepgang eigenlijk heel beperkt, het pretendeert meer te zijn dan het eigenlijk is. Qua thema's speelt het leentjebuur bij veel klassieke films, maar weet dat niveau echt nergens te halen. Ik vind de films dan ook een beetje overschat in die zin, al heb ik écht wel van de originele trilogie genoten. Het is bij het grote publiek volgens mij vooral populair vanwege het piewpiew en lightsaber zoomzoom gehalte, niet vanwege de diepgang. Als de diepgang er al was, was George Lucas niet goed in staat die over te brengen (zeker niet met de prequels :X ). En qua lightsaber gevechten had er ook echt véél meer in gezeten. Gek genoeg is dat iets wat in de prequels wel wat beter uit de verf kwam.

[Reactie gewijzigd door Sjekster op 18 april 2025 11:19]

lordawesome @Sjekster18 april 2025 12:13
Star Wars is wel aardig. Het eerste seizoen van de Mandalorian was leuk. Wat ik echt goed vond was Andor en Rogue One. Die waren serieus en spannend. Vooral Andor voelt aan als een wo2 film met verzetsverhalen. De rest van de Star Wars franchise kan me eerlijk gezegd weinig boeien. De originele trilogie is leuk als een aktie-komedie, zoals de originele Indiana Jones films.

De schrijver van Andor en Rogue One werkt helaas niet mee aan deze nieuwe Star Wars film. De schrijver die ze hebben heeft Warrior geschreven, waarvan ik de eerste aflevering niet door kwam omdat het te dom was. Dus dat wordt hem niet. Maar het nieuwe seizoen van Andor begint over 4 dagen! Er is nog hoop :)
Tourmaline @Sjekster18 april 2025 13:20
Zijn we ook niet verwend met andere science fiction films die het erg goed hebben gedaan? Star Wars was in het begin uniek, iets nieuws, dat is nu wel verleden tijd.

Ik kan de Star Wars films zeker waarderen maar in de originele serie films (4,5 en 6) zitten soms tenenkrommende dialogen. Vind ze nu soms zelfs kinderachtig.

Voor velen van mijn leeftijd is het jeugdsentiment. Dat maakt dat je soms wat sneller gemakkelijk stapt over onvolkomenheden in een film.

Persoonlijk vond ik Dune I en II erg goed. Ze moeten eigenlijk naar dat niveau om weer nieuwe mensen aan het Star Wars universum te kunnen binden.

Heleboel jeugd kent de Star Wars films niet eens.

[Reactie gewijzigd door Tourmaline op 18 april 2025 13:31]

Sjekster @Tourmaline19 april 2025 13:44
Ik wilde het niet zeggen, maar inderdaad, de films zijn soms best kinderachtig.

Dune kon ik overigens écht niet inkomen. Met heel veel moeite afgekeken, onder het mom van 'ik ben al halverwege...', toch ook maar deel 2 gekeken. :Y) 8)7

Zag er bij vlagen wel heel mooi uit!
LongTimeAgo 18 april 2025 10:35
Het is jammer wat er met Star Wars gebeurt is.
Nu moet ik wel zeggen dat ik Skeleton Crew echt nog wel leuk vond na de flops er voor. Op de laatste aflevering na die alles van de voorgaande episodes meteen compleet verpestte.

Ach ja. Het voelt een beetje als een laatste stuiptrekking om Star Wars te redden door een geliefde acteur aan te trekken om maar iets er in te spelen.
_Anvil_ @LongTimeAgo18 april 2025 11:47
Bijzonder, mijn zoons van 13 en 14 (beiden serieuze SW liefhebbers) wilden Skeleton crew na 2 afleveringen niet verder kijken om dat ze het "suf en voor kleine kiddies" vonden.. Vond het zelf ook niet te hachelen. Terwijl we alledrie de Mando en Boba Fet series serieus goed vonden, idem voor The bad batch en clonewars animated series...
EquiNox @_Anvil_18 april 2025 12:02
Ik vond Boba Fett ook goed, maar dan alleen de afleveringen met de Mandalorian erin.

De rest was heel erg langdraderig en vooral saai.

En The Mandalorian, we moeten nog even zien hoe die serie verder loopt.
Tourmaline @_Anvil_18 april 2025 13:24
Was soms wel een beetje kinderachtig, inderdaad. Naja, heb de serie wel uitgekeken. Het is entertainment, niets meer, niets minder. Is het soms niet een probleem dat ze de series/films voor iedereen toegankelijk willen maken en daardoor te weinig diepgang kennen?!
Meros 18 april 2025 10:50
Ulic Qel-Droma, Nomi Sunrider, Exar Kun.

Waarom gebruiken ze "the old republic" niet voor inspiratie?
gielie @Meros18 april 2025 11:26
Juistem, om te beginnen bij "The golden age of the Sith"
Waar duidelijk wordt waar het woord "Sith" eigenlijk vandaan komt.

Ik heb overigens de comics in papier en digitaal mocht iemand interesse hebben pm mij maar.

[Reactie gewijzigd door gielie op 18 april 2025 11:29]

Webgnome 18 april 2025 10:13
Laten we hopen dat ze geleerd hebben van de vorige trilogie en dat ze de originele characters zoals Palpatine etc met rust laten en gewoon iets nieuws verzinnen.
stijn014 @Webgnome18 april 2025 10:15
"Somehow palpatine survived (again)" :+
PrimusIP @stijn01418 april 2025 11:26
Ik snap de ophef niet zo. Los van dat de uitwerking wel wat beter had gekund was het idee van de terugkeer van Palpatine niet iets wat Disney voor het eerst had verzonnen. Zo had je de “Dark Empire” comic series al in de expanded universe waar Palpatine ook zoiets soortgelijks deed. En het idee past opzich ook best wel bij de pre-sequels.
CrazyJoe @PrimusIP18 april 2025 11:56
Inderdaad, ik heb die serie een 20 to 30-tal jaren geleden als trade paperback gekocht. Het idee dat Palpatine zich via klonen weer teruggebracht had was inderdaad een koel idee.

Het probleem met de sequel trilogy is "lack of unified vision". Oftewel met andere woorden: er werd teveel gewerkt met losstaande ideeën voor ieder deel, wat zorgt dat het een rommeltje werd.

Deel 7 was JJ Abrams liefdesbrief aan deel 4, wat je wel vaker ziet bij JJ als hij aan een bestaande franchise mag komen of als hij zijn liefde voor een regisseur mag uiten (zie Super 8 ).

Deel 8 was Rian Johnson die probeerde zijn eigen draai te geven aan het verhaal, maar welke voelde als een soort opgetuigde versie van deel 5. Helaas werd daarmee een pad ingezet waar de fandom niet blij mee was.

Deel 9 was een koerscorrectie op deel 8, maar omdat er geen setup was voor "The Return of Palpatine" voelt het nogal geforceerd. Als deel 8 de zaden had geplant voor de terugkeer van Palpatine, was het waarschijnlijk nog wel coherent te maken, maar doordat 8 zo uit de richting ging, voelde het nogal geforceerd.

Je moet bij dit soort projecten iemand aan de leiding hebben die een koers uitzet en die koers vervolgens handhaaft. Dat is het enige verwijt dat ik Kathleen Kennedy kan maken: geen hand op het roer om het goede schip Star Wars op koers te houden.

Ik weet niet of de drie outlines die George Lucas gemaakt heeft voor de sequel trilogy ervoor gezorgd zouden hebben dat die trilogy beter geweest zou zijn, maar er had dan wel een duidelijke verhaallijn ingezeten hebben.

[Reactie gewijzigd door CrazyJoe op 18 april 2025 14:26]

catfish @CrazyJoe19 april 2025 12:52
Het enige verwijt aan Kathleen Kennedy?
Als "baas" van Star Wars had ze alles moeten stroomlijnen. Er voor zorgen dat de verhalen degelijk zijn en geen idiote dingen gebeuren.
Als je een trilogie maakt is het toch evident dat je een lijn uitzet? Episode 8 was gewoon een fiasco (misschien niet als alleenstaande film) waardoor Episode 9 ook niet tot zijn potentieel kwam.
Solo al vergeten? Een complete knoeiboel die Ron Howard heeft mogen redden. Die film had gewoon een easy kassucces moeten zijn, het werd een flop.
Nee, al onder George Lucas was al zichtbaar dat ze de taak niet aan kan.
CrazyJoe @catfish22 april 2025 10:24
Ik had het alleen over de prequel films, niet over de rest van de Star Wars content onder haar "leiderschap".

BTW: George Lucas heeft haar aangedragen als zijn opvolger, dus die is zeker ook niet zonder blaam!
catfish @CrazyJoe22 april 2025 16:14
Logisch, George Lucas heeft bij de start van de prequel trilogie zich omringt door ja knikkers. (Dat is ook de te zien aan de prequel trilogie.)
Het was dus een normale stap dat hij de fakkel door gaf aan dat team, maar toen werd pijnlijk duidelijk dat Lucas de verhalen maakte en de rest faciliteerde. Met als gevolg dat Disney met veel gemak alles van Lucas van tafel veegde.
Ik denk dat Lucas het ook anders had gezien in zijn gedachten.
Webgnome @PrimusIP18 april 2025 14:03
Dat Disney niet als eerste heeft verzonnen betekent toch nog niet dat het een goed idee was? Het voelt erg goedkoop aan om je main vilain terug te laten keren. Neem daarbij de ontzettende slechte uitwerking van de drie films ( zoals @CrazyJoe goed aangeeft ) en je hebt gewoon een serie die niet had gemoeten.

offtopic:
Even los van de manier waarop ze L Skywalker..
Tourmaline @Webgnome18 april 2025 14:15
"offtopic:
Even los van de manier waarop ze L Skywalker.."

I know....Maar de films hebben wel geld opgebracht. Want Star Wars he. Disney moet die miljarden aankoop ook weer terugverdienen.

Star Wars moet weer wat volwassener worden.

[Reactie gewijzigd door Tourmaline op 18 april 2025 14:16]

SomerenV @stijn01418 april 2025 10:19
Ik moet meteen aan deze video denken :+
Dark Angel 58 @SomerenV18 april 2025 17:05
Dat was een goeie… arme Palpatine lol.
Dark Angel 58 @stijn01418 april 2025 17:04
"Somehow palpatine survived (again)" :+
Ik hoop ook, ik wil hem ook graag terug zien…misschien als een jonge kloon.

[Reactie gewijzigd door Dark Angel 58 op 18 april 2025 17:05]

The Zep Man
@Webgnome18 april 2025 10:22
Eens. Star Wars heeft de meeste kans van slagen wanneer men gaat voor nieuw terrein en het originele verhaal met rust laat. "Verticaal" inhaken op een eigen pilaar gaat prima.

• The Mandalorian S1 en S2.
• Andor (en Rogue One). Je kan de originele trilogie zien als onderdeel van dezelfde pilaar in tijd, waardoor het werkt.
• Skeleton Crew.
• Ahsoka, wat een vervolg is op TCW en Rebels binnen diens eigen pilaar.

Ieder van die voorbeelden heeft een eigen groot genoeg publiek die er blij mee is "binnen die pilaar".

Zodra zaken proberen horizontaal in te haken op andere pilaren wordt het minder of gaat het fout:

• The Book of Boba Fett, wat een eigen verhaal probeerde te vertellen maar eigenlijk The Mandalorian S2.5 is.
• The Mandalorian S3, wat eigenlijk een vervolg op Rebels is. Prima vanuit dat perspectief, maar minder vanuit The Mandalorian zelf.
• Obi-Wan Kenobi, wat eigenlijk... om eerlijk te zijn weet ik niet wat het probeerde te zijn. Wellicht een slecht voorbeeld in dit lijstje.

Nog steeds is een volledig eigen pad kiezen geen garantie voor succes, zo liet bijvoorbeeld The Acolyte zien.

[Reactie gewijzigd door The Zep Man op 18 april 2025 10:40]

Djarune @The Zep Man18 april 2025 10:32
Of juist niet. Rogue One en Andor zijn het meest geprezen.

Rogue One is een duidelijke prequel van Star Wars. Zit slechts een week tussen de events.

Andor is weer een prequel van Rogue One / Star Wars. Seizoen 1 speelt zich 5 jaar voor Rogue One. Seizoen 2 speelt zich een jaar later af en dus 4 jaar voor Rogue One.

Een compleet nieuw verhaal en setting zoals met The Acolyte is compleet geflopt.
Torisuta @Djarune18 april 2025 11:02
Volgens mij was The Acolyte niet geflopt door een compleet nieuw verhaal of andere setting... Maar ik kan mijn eigen mening niet geven omdat ik zelf ook nog The Acolyte "moet" kijken.
Tourmaline @Torisuta18 april 2025 13:26
Het is wel een beetje een rare/vreemde eend in de bijt als je naar de andere series kijkt.
Het behoeft wel enige gewenning.

[Reactie gewijzigd door Tourmaline op 18 april 2025 13:26]

SomerenV @Djarune18 april 2025 11:39
Een compleet nieuw verhaal en setting zoals met The Acolyte is compleet geflopt.
Was the Acolyte niet geflopt omdat men walgde van de eendimensionale personages, slecht script, flinterdun onlogisch verhaal en doordat het op en top woke was?
MrMonkE @Djarune18 april 2025 15:50
Mandolorian S1 en Andor vond ik wel kijkbaar. Ik ben geen Star Wars fanboy of zo dus dat maakt me allemaal niet zo veel uit als de hele 'lore' wordt genegeerd. Die ken ik toch niet. Dat kan de meeste mensen niet zoveel schelen denk ik.

Het gaat mij er meer om hoe goed of slecht de karakters zijn geschreven, ze zich logisch gedragen, de verhalen zich normaal voltrekken. Dat het niet uncanny is. Bijvoorbeeld een kleuter die meerdere volwassen soldaten ontsnapt. momenten in vecht scenes waar het gevecht effectief een seconde word gepauzeerd voor een loser-action-film moment. Onlogisch gedrag van karakters kan ik me ook kapot aan ergeren.
Ik vermoed dat het komt omdat er veel meer shows worden gemaakt nu en er daardoor nu veel meer mindere Goden een kans krijgen iets te maken, schrijven of te acteren. Mensen die eigenlijk alleen in de B-genres actief zouden zijn 40 jaar terug.
stijn014 @The Zep Man18 april 2025 10:29
Andor en Rogue one zijn natuurlijk wel voorlopers op de originele trilogie (maar doen er hun eigen ding mee)
The Zep Man
@stijn01418 april 2025 10:34
Het verschil is dat men niet probeert hard aan te sluiten. Het is voornamelijk een eigen cast met een eigen missie, die naast een enkele lijn in de originele drie films nergens door gerefereerd wordt. Effectief is er dus veel vrijheid.

Star Wars werkt goed wanneer men niet heel hard probeert het heelal kleiner te maken dan dat het is. Dat staat haaks op zaken zoals hyperspace drifting. :+

[Reactie gewijzigd door The Zep Man op 18 april 2025 10:36]

Bas Boss @Webgnome18 april 2025 14:40
De nieuwe series vind ik geweldig. Ik merk vooral dat de jedi verhaallijnen minder interessant zijn. Ik weet niet wat het is. Dan wordt het misschien te snel een soort marvel superhelden verhaal.
theduke1989 18 april 2025 10:24
jammer dat ze de serie aan het uitmelken zijn, in mijn optiek is de serie afgelopen, alle film rondom het origineel vindt ik niet zo spanned om eerlijk te zijn...
M3m3nt0m0r1 18 april 2025 10:42
Het wordt tijd dat Kennedy daar het veld gaat ruimen.
Als ze slim zijn gaan ze beginnen bij The Old Republic. Als ze ballen hebben, hebben ze niet, beginnen ze dan met een Sith trilogie.

Op dit item kan niet meer gereageerd worden.