Ubisoft meldt uitstel Skull and Bones en mogelijk ook Star Wars Outlaws

Ubisoft zegt in een toelichting bij de kwartaalcijfers dat Skull and Bones pas begin 2024 uitgebracht wordt. Verder is er een andere 'grote game' uitgesteld. Hoewel er geen concrete titel genoemd wordt, gaat het volgens verschillende bronnen om Star Wars Outlaws.

In een toelichting bij de kwartaalcijfers stelt Ubisoft dat het meermaals uitgestelde Skull and Bones in het vierde kwartaal van dit boekjaar uitkomt, wat ergens in de eerste drie maanden van 2024 betekent. De piratengame zou tot dusver 'vroeg' in het huidige boekjaar uitkomen, al werd de releasedatum al meermaals verschoven. Het piratenspel werd in 2017 aangekondigd.

In hetzelfde document geeft Ubisoft aan dat er vanwege een goed tweede kwartaal van boekjaar 2023 een operationeel inkomen van 400 miljoen euro behaald moet worden. "Dat halen we zonder dat de andere grote game, die oorspronkelijk in het laatste kwartaal van dit boekjaar zou uitkomen, wordt uitgebracht. Ubisoft heeft besloten om deze game pas in boekjaar 2024 uit te brengen om een maximale waardecreatie te behalen."

Daaronder vermeldt het bedrijf dat er nog meer games gepland zijn voor een release in dit boekjaar, waaronder Avatar: Frontiers of Pandora, Assassin’s Creed Nexus VR, Prince of Persia The Lost Crown, The Division Resurgence, Rainbow Six Mobile en XDefiant. Over Star Wars Outlaws, dat ergens in 2024 moet uitkomen, zegt de uitgever niets. In mei schreef Kotaku op basis van diverse bronnen daarentegen dat de komende Star Wars-game nog in dit boekjaar, dus begin 2024, moet uitkomen. Diverse media, waaronder VGC, concluderen daarom dat het uitstellen van de onbekende game waarschijnlijk refereert aan de betreffende Star Wars-game. Boekjaar 2024 loopt van april 2024 tot april 2025.