Assassin's Creed Shadows komt in november uit en heeft twee speelbare personages

Ubisoft heeft Assassin's Creed Shadows officieel aangekondigd. De speelt zich af in feodaal Japan en volgt de strijd tussen ninja's en samoerai. Het spel verschijnt op 15 november voor consoles en pc.

Assassin's Creed Shadows speelt zich af in de zestiende eeuw, tijdens de late Sengoku-periode in Japan. Ubisoft schrijft dat die periode bekendstaat om zijn politieke tumult, oorlogsvoering en 'dramatische sociale hervormingen'. De game wordt ontwikkeld door Ubisoft Quebec, dat de game aankondigde met een cinematische trailer, maar nog geen gameplaybeelden deelt. Ubisoft zegt volgende maand de gameplay van het spel te onthullen.

Het spel volgt twee verschillende speelbare personages, ieder met een andere speelstijl. Naoe is een shinobi. Dat personage is volgens de productpagina van Ubisoft vooral gericht op stealth met rookbommen, shuriken en meer. Yasuke is een samoerai, die juist meer bedreven is met vechten. Hij krijgt onder andere katana's, kanabo's en bogen tot zijn beschikking. De verhalen van de twee personages zijn volgens Ubisoft met elkaar verweven. Ze bieden twee verschillende perspectieven op de bekende Japanse daimyo Oda Nobunaga, meldt de ontwikkelaar.

Ubisoft brengt Assassin's Creed Shadows op 15 november uit. De game verschijnt dan voor de PS5, Xbox Series X en S, Amazon Luna, Macs met Apple Silicon-socs via de Mac App Store en pc's via de Ubisoft Store en de Epic Games Store. Ubisoft noemt geen release op Steam in zijn persbericht.