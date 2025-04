Titel Assassin's Creed Shadows Platform PlayStation 5, Xbox Series X/S, Windows, Mac, Ubi+, Luna, iPad Ontwikkelaar Ubisoft Uitgever Ubisoft Releasedatum 20 maart 2025

Zien jullie ze ook, de donkere wolken die zich samen lijken te pakken boven Assassin’s Creed Shadows? In het najaar maakte Ubisoft bekend dat de jongste telg in de langlopende assassijnenserie naar februari werd doorgeschoven en februari veranderde onlangs in maart. Dat verraadt in elk geval dat de game nog niet is waar Ubisoft wil dat ‘ie is. Dat is niet positief, maar de beslissing om er dan maar meer tijd voor te nemen is dat natuurlijk wel. In gaming is een product te vroeg uitbrengen helaas vrij gewoon geworden en Ubisoft heeft daaraan vaak genoeg meegedaan. Dat de uitgever er nu voor kiest om het spel nog wat extra ontwikkeltijd te geven, is wat dat betreft een stap in de goede richting. Het is alleen te hopen dat alles wat er nu nog aan zou schorten ook echt op te lossen is in de komende twee maanden.

Die twee maanden zijn waarschijnlijk ook de maximale uitsteltijd die Ubisoft het spel nog zal willen geven, want de kans is groot dat het bedrijf de titel wil uitbrengen binnen het lopende boekjaar, dat op 31 maart sluit. Meer ruimte voor uitstel lijkt er dus niet echt meer te zijn.

Het goede nieuws: ik heb de game onlangs een ochtendje kunnen spelen en dat heeft bij mij een deel van de zorgen weggenomen. Assassin’s Creed Shadows voelde in die speelsessie aan als een game die niet heel veel meer nodig heeft. De game maakte daarbij indruk op grafisch vlak. Dat is knap, want ik speelde de game remote en om de stabiliteit van de stream te garanderen, moest ik in 1080p spelen. Dat is niet ideaal, maar zelfs op die instelling vond ik de game er al erg goed uitzien. Natuurlijk zie je in zo’n previewsessie maar een beperkt deel van de game en bovendien kunnen die specifieke delen van de game alvast wat extra getest zijn. Daarop hebben we natuurlijk geen invloed of zicht.

Duo als hoofdpersonages

Tijdens de speelsessie kon ik aan de slag met twee verschillende stukken van de game. Om te beginnen speelde ik de proloog, waarin de speler kennismaakt met hoofdpersonages Yasuke en Naoe. Assassin’s Creed Shadows is weer eens een ‘AC’ met twee hoofdpersonages. Dat hebben we vaker gezien in de serie, zoals met Jacob en Evie Frye in Assassin’s Creed Syndicate, dat zich in Londen afspeelt. Net als in dat spel kun je in Shadows steeds wisselen tussen beide personages. Je keuze baseer je op hun specifieke kwaliteiten of je eigen voorkeur. Hoe zij zich tot elkaar verhouden, hebben we ook al besproken in de preview die ik na Ubisoft Forward heb gemaakt, maar dit keer heb ik dat verschil in de gameplay zelf kunnen ervaren.

Het wisselen tussen personages komt wat verderop in de game, wanneer Yasuke en Naoe elkaar al gevonden hebben en aan dezelfde kant staan. Zo begint de game echter niet. Beide assassins-in-de-dop hebben een eigen inleiding. Yasuke begint zijn verhaal als slaaf van Portugezen, die op audiëntie gaan bij Oda Nobunaga, om te bedingen dat hun geestelijken vrij mogen reizen in zijn gebieden. Oda ziet echter iets speciaals in hun metgezel met donkere huidskleur en eist dat Yasuke bij hem achterblijft. Op het Portugese verweer dat Yasuke niet veel meer zou kunnen doen dan zijn sandalen dragen, antwoordt de Japanse krijgsheer mooi: “Onder mijn leiding veranderen sandaaldragers in lords.” Vervolgens springt de game vooruit en zien we Yasuke vechten in een veldslag. Hier wordt de speler wegwijs gemaakt in Yasukes krachtige manier van vechten en komt zijn deel van de proloog tot een einde.

Elf mysterieuze moordenaars

Op dat moment draait de camera min of meer naar een ander perspectief en krijgen we ineens een jonge vrouw in beeld, die samen met haar vader het naderende leger van Nobunaga aanschouwt. Naoe krijgt van haar vader de taak een bepaalde doos in veiligheid te brengen, maar wanneer ze de doos bereikt, wordt ze verrast door een gemaskerde samoerai. Voordat die haar van het leven kan beroven, grijpt haar vader in, maar een confrontatie met een groep van elf mysterieuze, gemaskerde personen laat hem zwaargewond achter. De moordenaars laten vader en dochter in de veronderstelling dat ze aan hun verwondingen zullen overlijden, maar ze worden gered door een van de spaarzame medestanders die ze nog hebben. Naoe gaat daarna op jacht naar de doos, waarin de speler haar op stealth gerichte gameplay voor het eerst goed meekrijgt.