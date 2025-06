Titel Assassin's Creed Shadows Platform PlayStation 5, Xbox Series X/S, Windows, Mac (Apple Silicon), Ubi+, Luna Ontwikkelaar Ubisoft Uitgever Ubisoft Releasedatum 15 november 2024

Met de aankondiging van Assassin’s Creed Shadows kregen fans van de langlopende serie van Ubisoft iets waar ze al jaren om vroegen: een Assassin’s Creed-game met het Feodale Japan als setting. In een gelikte cinematic trailer maakte het publiek kennis met de twee hoofdpersonages: Naoe en Yasuke, en met Ubisofts versie van het Japan van eind zestiende eeuw. Mijn gedachte? Heel tof, maar eigenlijk net te laat. Het oude Japan is vast groot genoeg voor nog zo’n game, maar ik omschreef het in maart verschenen Rise of the Ronin al als een soort Assassin’s Creed in Japan. Die game bevatte een aantal typische Assassin’s Creed-ingrediënten, zoals het sluipen over daken en het ongezien uitschakelen van vijanden. Dat hoeft Assassin’s Creed Shadows niet per se in de weg te zitten, maar de vergelijking is natuurlijk snel gemaakt.

De game speelt zich af in een periode waarin Japan al jaren gebukt gaat onder burgeroorlogen. De diverse Daimyo, die elk baas zijn van hun eigen regio, hebben het aan de stok met elkaar en ondervinden druk van hun eigen onderdanen. Desondanks is het ook een periode waarin Japan op bepaalde gebieden floreert. Zo ontstaan er in deze tijd steeds grotere kastelen en zelfs kasteelstadjes. De voor de diverse Daimyo belangrijke bouwwerken leveren in elk geval mooie plaatjes op en laten goed zien tot welke prestaties de Japanse cultuur op dat moment in staat was.

Een kentering in de onrust lijkt te kunnen ontstaan met de opkomst van Oda Nobunaga, een jonge en vooral ongehoorzame Daimyo uit centraal Japan, die zijn macht heeft vergaard door slimme deals met Portugese handelaren en door hun wapens in zijn voordeel te gebruiken. Dus … 2024 is niet alleen een uitstekend jaar voor liefhebbers van het oude Japan, de verhaallijnen die je in die games en series tegenkomt, lijken ook nog eens op elkaar, want wie denkt er bij die beschrijving niet aan de Disney+-serie Shogun? Ik in elk geval wel.

Dat die gelijkenissen er zijn, is logisch. Vaststaat dat de Portugezen in Japan waren en daar handel dreven, dus de invloed van die handel speelt in dit soort verhalen al snel een rol. Daarbij is Assassin’s Creed van oudsher een serie die leunt op waargebeurde verhalen. Daarbij wordt vaak wat creatieve vrijheid genomen, maar de basis is altijd te vinden in historische feiten. Een van de hoofdpersonages, Yasuke zelf, is daar een goed voorbeeld van, want hij heeft echt bestaan. Yasuke is het eerste speelbare personage in de Assassin’s Creed-franchise dat echt bestaan heeft. De serie heeft dat soort figuren meestal als npc in games, maar nu dus ook als speelbaar personage.

Uit de setting kun je overigens meteen al enkele uitdagingen afleiden of zaken die uitleg nodig zullen hebben. Zo weten we uit eerdere verhalen dat Oda Nobunaga al een verbond heeft met het gilde der sluipmoordenaars sinds die in Japan aanwezig zijn en dat zij ook degenen zijn die hem uiteindelijk vermoorden, nadat het Zwaard van Eden hem heeft veranderd in een slechterik. We weten ook dat Oda in zijn rol als Daimyo ooit verantwoordelijk is geweest voor het uitmoorden van de clan waar Naoe lid van was, maar dat weerhoudt haar er kennelijk niet van om een bondgenootschap aan te gaan met Oda. De vraag is dus of deze kennis nog canon is. Zo nee, dan kan Ubisoft lekker zijn gang gaan en met allerlei verrassingen aankomen. Zo ja, dan is een deel van het verhaal feitelijk al bekend en lijken bepaalde dingen, zoals Naoes trouw aan Oda Nobunaga, op voorhand al niet hoe ze lijken.