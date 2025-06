Ubisoft gaat op 10 juni meer informatie delen over Star Wars en Assassin's Creed

Ubisoft gaat 10 juni tijdens de Forward-livestream 'meer laten zien' van Star Wars Outlaws en Assassin's Creed Shadows. De stream wordt om 21.00 uur Nederlandse tijd uitgezonden via de officiële YouTube- en Twitch-kanalen van de uitgever en de Ubisoft-website.

Het is nog niet duidelijk of Ubisoft alleen nieuwe trailers gaat tonen of meer zal laten zien van de gameplay van de genoemde spellen. In het half uur voordat de Ubisoft Forward-livestream begint, deelt de uitgever ook nieuws over aankomende updates van andere games.

Assassin's Creed Shadows komt op 15 november uit voor de PS5, Xbox Series X en S, Amazon Luna, Macs met Apple Silicon-socs via de Mac App Store en pc's via de Ubisoft Store en de Epic Games Store. Het speelt zich af in het zestiende-eeuwse Japan, tijdens de onrustige Sengoku-periode. Star Wars Outlaws is een openwereldgame die op 30 augustus verschijnt voor de PlayStation 5, Xbox Series-consoles en pc.