Titel Star Wars Outlaws Platform PlayStation 5, Xbox Series X/S, Windows, Ubi+, Luna Ontwikkelaar Massive Entertainment Uitgever Ubisoft Releasedatum 30 augustus 2024

Games hebben ons in de loop der jaren een waslijst aan helden bezorgd. We houden van onze helden; ze hebben ons prachtige avonturen laten beleven, we hebben lief en leed met ze gedeeld en we hebben samen met hen allerlei hindernissen genomen en uitdagingen volbracht. Maar weet je wat misschien nog leuker is dan een held? Een antiheld, een personage dat helemaal nooit het doel heeft gehad in de schijnwerpers te staan, de wereld nooit heeft willen redden, maar tegen wil en dank in de positie komt waarin hij of zij allerlei bijzondere dingen moet doen. Een normaal persoon die terechtkomt in een niet normale situatie: dat is Kay Vess, het hoofdpersonage van Ubisoft-game Star Wars Outlaws. Haar avontuur is vanaf 30 augustus door iedereen te spelen en op Ubisoft Forward in Los Angeles kreeg ik alvast de kans een uurtje met de game aan de slag te gaan.

“Het verhaal van Kay Vess en haar onafscheidelijke merqaal-vriendje Nix is min of meer het scoundrel-droomverhaal”, zegt creative director Julian Gerighty in een interview dat ik na afloop van de speelsessie met hem had. Hij legt uit dat het verhaal van Kay het verhaal is van een underdog, die door pech in een moeilijke situatie terechtkomt. Kay is straatarm opgegroeid in Canto Bight en hield zichzelf in leven door waar nodig te stelen. Ze komt echter in grote problemen als ze een schip steelt van een machtig personage, dat een Death Mark op haar plaatst. Dat zegt zoveel als dat bountyhunters op haar kunnen jagen en haar kunnen uitleveren voor een beloning. Om geld te verdienen om haar schuld af te lossen, moet Kay samenwerken met allerlei beruchte criminele facties, wat alleen maar meer problemen met zich meebrengt. Zo komt Kay dus dieper en dieper in de problemen terecht.

Het moge duidelijk zijn dat Kay geen typische held is. Ze wil het universum niet redden en ze is niet geïnteresseerd in het verslaan van de Galactic Empire, waar anderen ten tijde van dit verhaal druk mee bezig zijn. Want inderdaad: Star Wars Outlaws speelt zich af tussen Star Wars Episode V: The Empire Strikes Back en Star Wars Episode VI: The Return of the Jedi. De troepen van de Emperor zijn dus de baas in het universum, ook op de planeten waar de criminele families hun handel bedrijven. Je ziet daar dus ook genoeg Stormtroopers en zult het af en toe ook zeker moeten opnemen tegen de Empire, maar hen verslaan is nu eens niet het allerhoogste doel. Het is meer dat ze met enige regelmaat in de weg staan en ze verslaan is meer een noodzakelijk kwaad voor Kay.

Wat het doel dan wel is? Het antwoord op die vraag is even simpel als afgezaagd: vrijheid. Kay leeft haar hele leven al zonder echte vrijheid. Vanaf haar jeugd op Canto Bight, waar de rijken het voor het zeggen hebben, tot het leven in een tijdperk waarin de Empire dominant is: echte vrijheid heeft ze nooit gekend. Kay is dus vooral bezig met overleven en proberen vrijheid te verdienen. Letterlijk, want geld is een manier om vrijheid te krijgen. Dat verklaart ook meteen Kays keuze voor een bedenkelijke beroepsgroep: voor haar is stelen, het liefst van rijken die de allergrootste buit in bezit hebben, een manier om haar persoonlijke doelen te bereiken.