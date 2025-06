Ubisoft brengt Prince of Persia: Sands of Time-remake in 2026 uit

Ubisoft is van plan om de Prince of Persia: Sands of Time-remake in 2026 uit te brengen. Dat laat de ontwikkelaar weten in een nieuwe teasertrailer. Het spel is de voorbije jaren al meermaals uitgesteld.

Er zijn nog geen details over de game. Ubisoft maakt ook de exacte releasedatum nog niet bekend. Uit de trailer blijkt enkel dat een mechanisme uit het oorspronkelijke spel, waarmee het hoofdpersonage de tijd kon terugdraaien met zijn dolk, terugkeert.

Ubisoft heeft de remake in 2020 aangekondigd. Het spel moest oorspronkelijk in 2021 uitkomen. Sindsdien is het meer dan eens uitgesteld. In 2022 werd aangekondigd dat Ubisoft Montreal de ontwikkeling van de game zou overnemen van de Ubisoft-studio's in Mumbai en Pune, India. Eerder dit jaar vertelden anonieme bronnen aan gamejournalist Tom Henderson dat de ontwikkeling van nul is herbegonnen.

De game bevindt zich volgens Henderson in een vroeg ontwikkelingsstadium. Ubisoft Montreal ontwikkelt de grafische elementen, animaties en gameplay mechanics helemaal opnieuw. Ook het script zou volledig herschreven zijn. Stemacteur Yuri Lowenthal, die de prins in de originele game insprak, zou niet langer bij het project betrokken zijn.