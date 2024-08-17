Ubisoft deelt systeemeisen Star Wars Outlaws, voor 4k60 minstens RTX 4080 nodig

Ubisoft heeft de systeemeisen voor de pc-versie van Star Wars Outlaws gedeeld. Om de game op 1080p te draaien, is minstens een GeForce GTX 1660 6GB of RX 5600 XT 6GB en 16GB aan werkgeheugen nodig. Het spel vereist 65GB aan opslagruimte en is vanaf 30 augustus te koop.

Wie het spel op 1440p wil spelen, met een framerate van 60fps, moet volgens Ubisoft minstens over een RTX 4070 12GB of een AMD RX 6800 XT 16GB beschikken. Wat de cpu betreft, is er dan minstens een Intel Core i5-11600K of AMD Ryzen 7 5800X nodig. Gamers die het spel op een 4k-resolutie met 60fps willen spelen, moeten over een RTX 4080 16GB of AMD RX 7900 XTX 24GB beschikken. De cpu moet in dat geval minstens een Intel Core i7 of AMD Ryzen 7 5800X3D zijn en er moet ook op zijn minst 16GB aan werkgeheugen aanwezig zijn. Bij elk van de vermelde presets wordt er gebruikgemaakt van upscalingtechnologie. Het betreft dus geen native rendering.

Ubisoft schrijft in een blogpost dat Star Wars Outlaws Nvidia DLSS 3.5 ondersteunt, maar ook AMD FSR 3.0 en Intel XeSS 1.3. Wat DLSS betreft, is er ondersteuning voor ray reconstruction, Frame Generation en Super Resolution. Bij FSR 3.0 is er ondersteuning voor upscaling en frame generation. Het spel kan met een 21:9-beeldverhouding gespeeld worden, maar ook met meerdere monitors via multi-monitorsupport.

Star Wars Outlaws wordt ontwikkeld door Massive Entertainment. Deze ontwikkelaar heeft ook Avatar: Frontiers of Pandora gemaakt. De game komt uit voor pc, PlayStation 5 en Xbox Series-consoles en is vanaf 30 augustus te koop.

Update, 11.30 uur: Zin aan de broodtekst toegevoegd waarin te lezen staat dat er bij elk van de vermelde presets gebruik wordt gemaakt van upscalingtechnologie. Met dank aan de reactie van atthias.

Vereisten pc-versie Star Wars Outlaws - Bron: Ubisoft
Vereisten pc-versie Star Wars Outlaws - Bron: Ubisoft

Door Jay Stout

Redacteur

Feedback • 17-08-2024 10:31 272

17-08-2024 • 10:31

272

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Star Wars: Outlaws

vanaf € 19,-

3.5 van 5 sterren

Alles over dit product

Mooi, filmisch en soms wat onhandig

6 sep 2024 | met video

Mooi, filmisch en soms wat onhandig

Star Wars Outlaws Review

210
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Reacties (272)

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maddog4004 17 augustus 2024 10:37
Denk dat dit een game wordt die je 1 keer doorspeelt en nooit meer naar omkijkt. Al die claims met open world.. Het is open-level zoals laatste jedi game. Al die missies zijn volledig gescript.
Majestici @maddog400417 augustus 2024 10:56
Wil je dan unscripted missies? AI/procedurally generated content? Roguelike?
Daar is toch weinig tot geen immersie in te verschaffen? Zie Starfield.

Dit is dus waaorm je niet naar het publiek moet luisteren/focustesting als developer.
Sn0wblind @Majestici17 augustus 2024 11:17
Starfield is scripted.
jdh009 @Sn0wblind17 augustus 2024 12:12
Tot bepaalde hoogte. In Starfield zit net als in Skyrim en Fallout het Radiant Quest System (i.c.m. Radiant A.I) van Bethesda, dat missies aanmaakt door procedureel gegenereerde elementen te combineren, zoals locaties, vijanden, en doelen, waardoor spelers steeds 'nieuwe' quests kunnen tegenkomen.
According to Will Shen (Lead Quest Designer) in this video, they have new tech that will take entire locations and place them on planets, and integrate these locations into dynamic quests. For example, you might discover an outpost where an NPC got kidnapped and the people at the outpost will tell you where the kidnappers might have gone. Will says, “So, it is a dynamically placed settlement that is taking you to a dynamically placed dungeon as you’re walking through the planet.”
Starfield lijkt deze aanpak verder te verfijnen door de missies meer te integreren in het bredere universum van het spel. Missies kunnen bijvoorbeeld afhangen van je interacties met NPC's, je keuzes in het spel, en zelfs je eerdere missies. Dit geeft een iets meer dynamisch en 'persoonlijk' gevoel aan de missies, terwijl ze toch willekeurig gegenereerd zijn.

Ubisoft gebruikt het Dynamic Event System voor vergelijkbare zaken in games zoals Assassin's Creed en Far Cry. Waarbij het gebeurtenissen, activiteiten en missies op basis van de acties van de speler en de staat van de spelwereld genereert. Dit kan variëren van het plotseling opduiken van vijandelijke patrouilles tot het ontstaan van kleine zijmissies, zoals het helpen van NPC's of het bevrijden van gebieden.

Het gaat echter, zover ik het systeem begrijp niet zo ver als het systeem van Bethesda, waarbij missies volledig procedureel worden gegenereerd, maar Ubisoft biedt met het Dynamic Event System toch een vorm van dynamische content die reageert op de omgeving en de keuzes van de speler met als doel een wereld die iets levendig en onvoorspelbaarder is en qua kosten is het ook goedkoper om te implementeren in games. The Division en Ghost Recon hebben een iets uitgebreider systeem die ook gebruikmaakt van procedureel gegenereerde content, zoals willekeurige missies en andere uitdagingen.

https://beehaw.org/post/564079
https://elderscrolls.fandom.com/wiki/Radiant_Quests
https://en.uesp.net/wiki/Skyrim:Radiant
https://www.reddit.com/r/...sts_are_random_generated/
Procedural content generation (PCG) creates video game content (such as maps, background scenery, music, rules, quests, and characters) using computer algorithms with limited or no human intervention.

[...]
This article presented a novel quest generation method that combines planning with an evolutionary search strategy guided by story arcs, generating coherent and diversified branching quests based on a specific narrative structure. [...] previous works on procedural quest generation for games focus mainly on the generation of quests as linear sequences of events, failing to provide the player with the ability of interfering in the narrative of the game. Our method expands the boundaries of traditional linear quests and focuses on the generation of interactive branching quests. In addition, our method maintains the rigor of the formulation of interactive narratives as planning problems.
Een zeer interessant wetenschappelijk artikel dat inzicht biedt in de toekomstige ontwikkelingen. (for better or for worse):
https://www.sciencedirect...cle/pii/S1875952122000155

[Reactie gewijzigd door jdh009 op 17 augustus 2024 12:21]

RoamingZombie @jdh00917 augustus 2024 15:31
Alle story quests zijn gewoon scripted. Jij hebt het over die random missions maar die stellen inhoudelijk echt geen drol voor. Go there, shoot that.

Ik heb liever 10 scripted story quests dan 1000 random gernerated.
HADES2001 @RoamingZombie19 augustus 2024 09:51
Fallout 4 was ook zo en er waren eigenlijk maar 2 missues "random" generated en dat was of ga raiders afmaken op "random" locatie waar geen officiele missie is of ga ghouls afmaken op "random" locatie waar geen officiele missie is. Starfield is niet veel beter. Als die AI wat beter word en wat meer dingen kan toevoegen zoals missies die meer vervolg hebben zoals vind items A breng die naar B daar gebeurt wat en dan finish je op C dan word het al wat interessanter maar nu staan de "overige missies" bij mij op een ignore en doe ik alleen officiele missies
Zoop @HADES200119 augustus 2024 11:15
Dat is inderdaad waar het in de praktijk vaak om neer komt. Net als bij Starfield, leuk om 1000 procedural generated planeten te hebben. Het is niet zo moeilijk om een algoritme te maken dat 1000 unieke planeten genereert. Maar als je er een handjevol hebt gezien, heb je ze eigenlijk allemaal wel gezien. Willekeurig of niet, ze lijken nog steeds verdomd veel op elkaar (met name te maken met het kleine setje aan assets waar die planeten mee gedecoreerd worden, steeds dezelfde soort gebouwtjes).

Ook FO4 kan gigantisch veel verschillende quests genereren, en toch is het allemaal het zelfde, scheelt ook dat als je vaak 1 quest giver ontmoet *kuch preston kuch* dat je toch alleen quests gerelateerd aan die questgiver krijgt. Ook die kan dan wel tientallen quests genereren, maar toch verdomd veel hetzelfde. Vaak is de locatie het enige "unieke" eraan ... en toch wordt je verdomd vaak terug gestuurd naar national guard training yard om ghouls af te maken.

En dat is waar deze systemen allemaal de plank mis slaan, imo. Je hebt echt inmens veel meer speelplezier aan een handjevol scripted quests, dan een stuk of 100 random gegenereerde. Op papier maken die dingen allemaal nieuwe unieke quests, in praktijk is het gewoon eenheidsworst.

(en daarnaast vergeet niet dat bethesda altijd buggy ellende produceert, gebeurd vaak genoeg dat radiant quests vast komen te zitten en dat je alleen maar dezelfde blijft krijgen).
Sn0wblind @jdh00917 augustus 2024 12:16
In de realiteit gedraagd het meer als een multiple choice quest betreft locaties. bethesda maakt het meer dan wat het in realiteit is. Starfield is echt gigantisch static, wat keuzes kunnen je pad wijzigen maar het is geen grote afwijking van een aantal hoofd paden.

Ubisoft dumpt gewoon meer vijanden rondom je als je notoriety level hoog is.
Shademaster @Sn0wblind20 augustus 2024 13:49
GTA ook.
centr1no @Majestici17 augustus 2024 12:39
Waarom nou meteen weer zo zwart/wit?
Het is prima mogelijk een combinatie van de 2 te hebben. Zoals Starfield.
Dat Starfield amper immersie heeft ligt aan meer factoren dan alleen de quests.
munitqua @Majestici17 augustus 2024 15:09
Deus Ex games zijn niet scripted , open world en heel immersive. Je kan elke missie op meerdere manieren aanpakken. Het is juist immersive als je vrijheid hebt naar mijn mening.
RoamingZombie @munitqua17 augustus 2024 15:32
Al die opties zijn gewoon scripted. Er zit niks random in Deus Ex.
PearlChoco @RoamingZombie18 augustus 2024 00:21
Inderdaad, en DX is niet open world.
munitqua @RoamingZombie18 augustus 2024 18:17
Ah ya idd niet open world. Tijdje terug:). Echter wat ik bedoel , bij bijvoorbeeld RDR2 als je al de verkeerde kant op loopt heb je al mission failed in een missie. Daar zit je echt op een treinrails bij een missie en daar haal je ook gelijk de immersie weg. Bij DX kan je in ieder geval nog bekijken hoe je een missie gaat aanpakken.
Majestici @munitqua17 augustus 2024 18:44
Deus Ex vond ik de juiste balans hebben inderdaad. Semi-open world. Kleine omgevingen, maar vol met detail. Zeker in de tweede game kun je zo'n beetje elk appartement in praag naar binnen klauteren.

Echt een doodzonde dat ze die franchise gedood hebben.

[Reactie gewijzigd door Majestici op 17 augustus 2024 18:44]

Martinspire
@maddog400417 augustus 2024 10:46
Het zal er vooral om draaien dat je zelf je missies kunt kiezen en wellicht nog wat side activities kunt doen zoals menig open wereld game tegenwoordig is. Ik denk ook dat je niet echt kunt verwachten dat een wereld echt open is tenzij een game 10 jaar ontwikkelingstijd heeft gekregen (zoals een GTA bv). Dat soort ontwikkelingen zijn gewoon niet te financieren namelijk, plus dat een groot deel van de kopers ook niet de interesse heeft om jaren in een game rond te hangen.
Sn0wblind @Martinspire17 augustus 2024 11:17
Het is de typische "Ubisoft flow" wat het zo laat aanvoelen. Vergelijk het met bijvoorbeeld Ghost of Tsushima wat fors meer open voelt door slimme tweaks.Naast Ubisoft rehashed gewoon teveel soortgelijke missies en tasks binnen hun games wat het hele open world gevoel eruit leeg trekt.
Verwijderd @Sn0wblind17 augustus 2024 11:24
Ghost of Tsushima had dan weer een enorm dode wereld waar weinig te beleven was.

[Reactie gewijzigd door Verwijderd op 17 augustus 2024 11:47]

Sn0wblind @Verwijderd17 augustus 2024 11:27
je kwam letterlijk in elk dorp random mensen tegen met iets van een quest. Het is niet net zo levendig als The Witcher 3, maar GoT was dan wel accuraat qua omgeving. The WItcher 3 heeft natuurlijk fictieve steden. Maar een dode wereld was het zeker niet in GoT.
SHiNeye @Sn0wblind17 augustus 2024 12:01
Dat zijn wel erg lage standaarden voor een open world dan. Ik verwacht van een goede open world toch wel iets meer dan random questgivers tegen te komen.
Sn0wblind @SHiNeye17 augustus 2024 12:17
Wat verwacht je nog meer? GTA is niet veel anders op heel veel random acitviteiten na zoals naar het casino kunnen etc. Waar is dat passend binnen de wereld en tijd van Ghost of Tsushima?
Martinspire
@Sn0wblind17 augustus 2024 12:25
De laatste GTA kwam dan ook al uit 2013, we zijn wel wat verder nu
Sn0wblind @Martinspire17 augustus 2024 12:27
Die is niet wezenlijk veel meer complex dan RDR2 welke erna kwam. Geruchten gaan dat GTA6 ook niet heel veel gaat afwijken.
cold_as_ijs @Sn0wblind17 augustus 2024 17:08
GTA heeft random encounters die volledig geschreven zijn met iets van een verhaal. In realiteit zijn ze niet super random maar afhankelijk van tijd van de dag en wat je al hebt gedaan. Maar dit geeft het gevoel dat je iets ontdekt. Random encounters in GoT zijn standaard groep boeven die je 1000x tegenkomt. Alle NPC’s reageren op jou acties, NPC’s hebben ook echt een leven, ze zullen van a naar b gaan, daar iets doen etc… ja ze verdwijnen als je te ver uit beeld bent. Maar dit alles geeft de illusie dat de wereld leeft.
Zet dat uit tegen de npc’s in GoT. Die zitten maar een beetje de godganse dag op dezelfde plek en reageren totaal niet op jou.
Sn0wblind @cold_as_ijs17 augustus 2024 17:49
In ga GTA heb je NPC's welke alleen lopen, NPC's welke alleen staan te koken, NPC's welke 1 taak dus specifiek uitvoeren. Maar ze hebben geen hele dag planning die je kan volgen.
SHiNeye @Sn0wblind17 augustus 2024 18:59
Ik vind GTA ook geen goede open wereld. Skyrim en Fallout bijvoorbeeld dan weer wel.
cold_as_ijs @Sn0wblind17 augustus 2024 17:01
Ieder dorp waren mensen maar los van wat standaard quest givers reageerde letterlijk niemand op jou ook al stond je er met een zwaard op in te hakken. Overdsg of ‘s nachts deden de mensen exact hetzelfde. Verder waren de random encounters heel standaard en voorspelbaar, groepje bandieten/mongolen etc…
Nu was de rest van de gameplay best goed.
Sn0wblind @cold_as_ijs17 augustus 2024 17:47
90% van allen openworld games dus
cold_as_ijs @Sn0wblind17 augustus 2024 18:43
Ja klopt, zijn maar weinig devs die een wereld levendig maken. Kan in mijn games van de laatste 20 jaar eigenlijk alleen rockstar, cd project red en warhorse studio herinneren waar het op niveau was. Insomniac had in spiderman nog iets van interactie. Maar verder zou ik het eigenlijk niet weten
Cid Highwind @cold_as_ijs17 augustus 2024 23:33
De scope van games is te groot. Wanneer het aantal vierkante kilometers aan content als maatstaf wordt genomen zal je nooit de diepgang meer krijgen die Shenmue had.

Daar had ieder personage z’n eigen ritme, z’n eigen leven, z’n eigen relaties. De wereld draaide, in tegenstelling tot vrijwel alle andere games, niet om jou. Je was slechts een persoon.

Was Warhorse niet van Kingdom Come: Deliverance? Die wisten dat gevoel ook heel goed te benaderen. Het originele Dragon’s Dogma ook (tweede niet gespeeld). Alles kleiner dan de gemiddelde ubigame.
tweakuwe @Verwijderd17 augustus 2024 12:47
Wat is een dode wereld? Ik heb bij sommige open wereld games juist het gevoel dat je helemaal doodgegooid wordt met dingen, net een kermis.

Zo vond ik Zelda BotW en TotK geweldige open werelden, waar speuren echt werd beloond en er ook veel te vinden was. Die games kregen juist aardig wat kritiek omdat het doods zou zijn. De Ubisoft ‘kloon’ er van, Immortals: Phoenix Rising, is juist het tegenovergestelde en vind ik maar niks.

Idem voor een spel als Skyrim waar je ook elke 2-3 minuten wel tegen een nieuwe location aan knalt. De kaart van Skyrim vertaald zich naar nog geen 40 vierkante meter, dat is een stuk kleiner dan bijv. De Veluwezoom; Skyrim is ongeveer 1/6de van de gemeente Amsterdam kwa oppervlak. Niettemin proberen ze in zo’n kleine ruimte een omgeving te proppen die ongeveer gelijk moet zijn aan een historisch hertogdom qua diversiteit. Zo krijg ik echt totaal geen beleving bij in een spel.
PanzerschrekNL @tweakuwe20 augustus 2024 14:10
Skyrim vind ik een van de beste RPG's ooit. Dat jij geen beleving krijgt is echt iets persoonlijks. Ik heb dat bijvoorbeeld bij ' The Witcher 3: Wild Hunt '. VEEL te groot. GTA V vond ik wel weer perfect, in alle opzichten.
tweakuwe @PanzerschrekNL20 augustus 2024 14:16
Het is zeker iets persoonlijks. Ik heb ook wel genoten van Skyrim, maar mijn voorkeur gaat naar iets minder levendig. Ik reageerde ook vooral op dat iets een dode wereld werd genoemd alsof iets meer leegheid per definitie iets slechts zou zijn, terwijl ook dat juist een ontwerp keuze ten behoeve van beleving kan zijn.

Zelf heb ik erg genoten van RDR2 als open wereld, meer nog dan GTA 5. Ook in RDR2 is best veel te ontdekken, maar heel veel zaken daarvan zijn vooral subtiel.
PanzerschrekNL @tweakuwe20 augustus 2024 16:11
Ik snap wat je bedoeld.. maar GTA V of RDR2 zijn toch veel levendiger dan Skyrim ?
nnndoh @Verwijderd18 augustus 2024 10:09
Ik moet hem toch eens spelen, ligt al jaren onbespeeld in de kast
ymmv @Sn0wblind17 augustus 2024 11:47
Ghosts of Tsushima was net zo gescript en open (of dood zo je wilt) als welke Ubisoft-game dan ook. GoT heeft heel veel geleerd (of geleend) van Ubisoft's Assassin's Creed-spellen.
Sn0wblind @ymmv17 augustus 2024 12:18
Het gaat om de opzet en de invulling ervan. Ubisoft heeft heel veel dezelfde soort quests, zelfs verspreid over meerdere van hun titels. De zogenaamde Ubisoft formule. Alles is dan een icoon ook op je compass binnen je hud. Dus je loopt van icoon naar icoon. GoT doet dat al heel anders. Naast elke quest op de liebration quests na zijn anders.
skullsplitter @Martinspire17 augustus 2024 16:25
Deze omschrijving geldt overigens voor haast alle open world games.
Slavy @maddog400417 augustus 2024 10:57
Ik weiger nog volle prijs voor Ubisoft te betalen na alle opnaaierij qua prijzen, zal hem mogelijk kopen in budgetbak, ook voor een keer spelen.
Verwijderd @Slavy17 augustus 2024 12:04
Mocht de game goed blijken te zijn en snel uitgespeeld neem ik een maand Ubi+ en anders ook later in de aanbieding. Tevens heeft het geforceerde DEI pad dat ze gekozen hebben(algemeen in hun games), mijn maximaal aanvaardbare prijs van hun games nog meer verlaagd.

[Reactie gewijzigd door Verwijderd op 17 augustus 2024 12:06]

Tweaker_19 @Verwijderd17 augustus 2024 13:01
DEI?
Wesley-groet @Tweaker_1917 augustus 2024 16:18
diversity, equity, and inclusion.
Is Ubisoft inderdaad verkeerd mee bezig
Deadsy @Wesley-groet17 augustus 2024 18:14
Leg eens uit voor de mensen die niet op de hoogte zijn
Arxonis @Deadsy17 augustus 2024 18:51
Ik ga een poging wagen dit proberen uit te leggen met zo een neutraal mogelijke standpunt en met een bredere kijk over de industrie heen.

Er was ooit eens een document dat aantoonde als bedrijven diverser waren dat dit enorme bijdragen leverde aan hun jaarlijkse omzet. Dit is nu aangetoond als foutief te zijn het is zo dat bedrijven die succesvoller zijn gewoon diverser zijn. (Microsoft heeft hun afdeling al zo goed als opgedoekt)
Daarboven op kon je van investering bedrijven zoals Blackrock goedkoper geld krijgen voor je projecten als ze een hogere DEI score haalde voor hun bedrijf en project.

Dit is belangrijk om te weten omdat nu zulke bedrijven expliciet mensen zijn gaan aannemen voor hun achtergrond.
Hierdoor verzwak je bedrijf omdat je niet meer voor de beste of meest gekwalificeerde werknemers gaat.
Iets wat al langer een probleem is in de games industrie omdat je vaak mensen na een project ontsloeg en dus mensen die de zaken kende of visie hadden rond een bepaalde game er niet meer zijn. Dit is relevant omdat er veel ontslagen zijn geweest de laatste jaren.

Als bijkomend probleem is als je mensen aanneemt juist omwille van hun identiteit en die personen weten dit zelf, gaan deze mede werkers ook vrij mondig zijn over dit element omdat ze dit belangrijk vinden in hun leven. Dit is niet bevorderlijk in een industrie dat kritische stemmen nodig heeft op een creatief ontwikkeld product.

Je krijgt dus veel slecht ontwikkelde spelen die op meerdere vlakken geen goed geheel vormen, je ziet een product dat ontwikkeld is gewoon om een aantal vakjes af te vinken op vlak van DEI, het lijkt niet meer authentiek. En DEI kan werken in een spel Baldurs Gate 3 is diverse maar er een duidelijk verschil in project beheer achter zit.

Dus Ubisoft heeft hier last van en ondertussen blijven ze ook de prijzen verhogen en meer microtransacties toevoegen waar mogelijk.

Zo mijn poging om dit uit te leggen met zo min mogelijk op lange teentjes te trappen.
Cid Highwind @Arxonis17 augustus 2024 23:38
Iets wat al langer een probleem is in de games industrie omdat je vaak mensen na een project ontsloeg en dus mensen die de zaken kende of visie hadden rond een bepaalde game er niet meer zijn. Dit is relevant omdat er veel ontslagen zijn geweest de laatste jaren.
Dat staat hier volledig los van en heeft alles te maken met de Amerikaanse interpretatie van kapitalisme. Dit is een probleem wat al veel langer speelt, eigenlijk sinds de commercialisering / professionalisering van de business. Lees: de opkomst van grote uitgevers als EA.
Wolfos
@Arxonis18 augustus 2024 09:52
Er is van oudsher ook veel kritiek in de game industrie dat ze vrouwonvriendelijk zijn (en dit speelt nog steeds, zie de heisa rond Activision een paar jaar terug), alle hoofdrolspelers in games waren blanke mannen, etc.
Hierdoor zijn sommige bedrijven gaan overcompenseren waardoor het soms geforceerd over kan komen.

Maar dan is er weer de tegenbeweging die standaard haat op een spel waarin de hoofdrolspeler geen blanke man is.
Vayra
@Wolfos18 augustus 2024 12:48
Neuh ik denk eerder dat mensen prima aanvoelen dat het talentloze rommel is die ze voor zich krijgen. Want heel eerlijk al die geweldige diverse 'casts' in games tegenwoordig zien er overal hetzelfde uit. Het is een kaalslag, geen verrijking... er wordt een checklist afgevinkt en of er verder nog een goed character achter zit met enige diepgang is niet meer relevant. Het is erg jammer. Kijk nou bijv eens naar de cast van Dragon Age Veilguard. Jezus wat een treurnis; generic, cartoony, zielloos, gezichtsuitdrukkingen als stripfiguren of zo uit een anime gekopieerd... het slaat he-le-maal nergens op. Grafisch is het ook allemaal niet hoogstaand; zet dat kaliber personage naast een oude Metal Gear Solid, een Hellblade Senua's.. of zelfs een van de eerdere Assassins Creeds en je ziet de verschillen. Het is complete devolutie ondanks veel betere technologie.

Datzelfde is ook met Star Wars als franchise aan de hand overigens.

[Reactie gewijzigd door Vayra op 18 augustus 2024 12:54]

Arxonis @Vayra18 augustus 2024 15:15
Daar wou ik eigenlijk ook een beetje op wijze het is niet omwille van diversiteit maar omdat je de befaamde of beruchte stereotypen krijgt van een diverse cast.

Hierdoor hebben personages geen diepte gang en zijn ze voorspelbaar in hun gedragingen en dialoog, spelers voelen dit aan as niet authentiek.

Dat het allemaal grafisch zwakker begint uit te zien is me ook opgevallen wat raar is aangezien je steeds sterkere engines hebt. Op misschien is dit nog de reeks projecten dat door corona en later een reeks ontslagen te lang in productie hebben gezetten en hierdoor verouderd uitzien maar dat is maar een gok.
Arxonis @Wolfos18 augustus 2024 15:05
Inderdaad je ziet duidelijk een correctie die wilt compenseren voor wat vroeger was en hierdoor te ver gaat.

Uiteindelijk zal dit wil terug gaan aangezien een groot deel van de gamers (blanke) mannen zijn en dus ook je markt aandeel als je iets wilt verkopen op grotere schaal.
Vayra
@Arxonis19 augustus 2024 16:48
Dat verschilt denk ik ook heel sterk per continent en misschien zelfs wel per land. We zien de games op de Aziatische markt ook niet overladen worden met deze onzin.
Zerosum @Arxonis17 augustus 2024 19:24
Netjes gedaan! TL;DR, DEI = Didn't Earn It ;)
Spider-Gwen @Zerosum17 augustus 2024 22:07
Totaal niet, maar goed dat zal je ontgaan.
Zerosum @Spider-Gwen19 augustus 2024 08:52
Ik denk dat de echte agenda achter DEI jou daadwerkelijk ontgaat. Dit is geen onschuldig principe. Check voor de gein is wat er bij Boeing allemaal is misgegaan door dit gevaarlijke "spel". Maar afijn, ieder zijn ding.

[Reactie gewijzigd door Zerosum op 19 augustus 2024 08:55]

Spider-Gwen @Zerosum19 augustus 2024 18:15
Lol het enige gevaar hier is dat mensen dingen zien die er niet zijn.
De enige "agenda" is de agenda waar elk bedrijf naar streeft: zoveel mogelijk geld maken.

Als ze daarvoor bepaalde dingen erin stoppen zodat doelgroepen naar hun films kijken of organisaties in hun investeringen dan is dat eenmaal zo. Volkomen legaal en niks waar complot wappies hun "aha!!!" vandaan kunnen halen.
Gropah @Arxonis18 augustus 2024 09:52
[...]Dit is belangrijk om te weten omdat nu zulke bedrijven expliciet mensen zijn gaan aannemen voor hun achtergrond. Hierdoor verzwak je bedrijf omdat je niet meer voor de beste of meest gekwalificeerde werknemers gaat.[...]
Hierbij lijk je er van uit te gaan dat hoe sterk/goed een bedrijf of team is, de som van de onderdelen is. En daar ben ik het zelf gewoon niet mee eens. Je kunt 10 top programmeurs bij elkaar zetten, maar als die elkaar niet liggen, dan krijg je veel wrevel, waarschijnlijk ruzie, en dan zijn ze echt niet zo goed meer in die situatie.

Op dezelfde manier kan het af en toe enorm helpen om mensen met verschillende carrieretrajecten in een team te hebben. Een ITer met een master zal anders naar een probleem kijken dan iemand die omschooltraject heeft gedaan. De ITer met de master zal misschien een overengineerede oplossing bedenken, de omscholer een te kort door de bocht oplossing, en samen kunnen ze tot een mooie middenweg komen.

Dit is een specifiek voorbeeld, maar volgens mij zie je dit op veel meer vlakken en ook tussen vlakken. En dan kan het zeker voordelig zijn voor een team/afdeling/bedrijf om iemand met een andere achtergrond in te huren, ookal is die wellicht (iets) minder goed puur op het technische gebied.
Spider-Gwen @Tweaker_1917 augustus 2024 22:08
Een term die rechts in een verkeerd keelgat is gevallen waardoor ze nu hatelijke aannemers doen om minderheden in een kwaad daglicht te zetten.
Hunterrnl @Spider-Gwen18 augustus 2024 12:10
Er zijn natuurlijk wel mensen uit die hoek die op twitter lopen te gillen. Precies wat mensen aan de linker kant ook weer doen bij andere onderwerpen. Zoals bij weinig donkere mensen in Super Smash Bros Ultimate.

Ik ben gewoon een simpele consument. Wil gewoon games spelen met een goed verhaal, leuke gameplay en leuke geschreven characters. Games die checklisten af gaan zijn niet leuk en krijg je zielloze characters en werelden van. Voor mij is het totaal niet boeiend of de character blank, zwart, dik, dun, vrouw, trans of wat de persoon in bed doet.

Bij checklist word daar de nadruk op gelegd en krijg je gewoon inhoudloze characters van. Kijk naar de nieuwe Hero shooter van Sony. De game schreeuwt gewoon uit van zielloze meuk.

[Reactie gewijzigd door Hunterrnl op 18 augustus 2024 12:14]

Spider-Gwen @Hunterrnl19 augustus 2024 17:26
Volgens mij ben je niet helemaal op de hoogte van hoe game development al sinds het begin werkt (of elk product).
Checklisten worden gebruikt om die leuke games met goede verhaallijnen voor elkaar te krijgen.
Anders wordt het een chaotisch zooitje.

Betreft de karakters, de karakteristieken waar jij niet voor boeit, boeit voor vele andere wel en zorgt voor connectie en memorable personages met meerdere lagen. Iets wat cruciaal is voor goede verhalen.

Kijk dus verder dan je arm lang is.
Hunterrnl @Spider-Gwen20 augustus 2024 16:03
Totaal niet relevant of ik weet hoe game development werkt net als de andere 99% van de mensen die games kopen.

Klinkt als slechte checklists, want aardig wat AAA games zien langskomen de laatste jaren. Wat gewoon matig tot slechte games waren.

Als RPG liefhebber heb ik daar geen problemen mee, maar om als voorbeeld te geven de enige karakter eigenschap niet verder gaat dan een sterke vrouw. Dan zit er niet bepaald veel diepgang in en zal je weinig connectie hebben met een character. Dan heeft zelfs een Dorpsbewoner van Animal Crossing nog meer diepgang en dat heb je helaas wel bij veel AAA games van de laatste jaren. Eentonig zielloze characters.

[Reactie gewijzigd door Hunterrnl op 20 augustus 2024 16:10]

rmk_ @Verwijderd17 augustus 2024 17:58
Je kan Ubisoft plus een maand proberen en als het je niet bevalt kun je het stopzetten en dan krijg je (voor een deel) je geld terug.

Zo had ik die laatste Prince of Persia uitgespeeld in een week en kreeg ik voor die 3 andere weken mijn geld terug. 🤡
jellybrah @Slavy17 augustus 2024 11:47
Moest dit ff opzoeken maar het is inderdaad niet best. €130 voor een editie zonder fysieke goodies. Bravo Ubisoft, a new low.
Visgek82 @jellybrah17 augustus 2024 12:29
De standaard editie is gewoon voor 69,95 te krijgen wat een dood normale prijs is. Niet zo opnaaien aub.
jellybrah @Visgek8217 augustus 2024 12:37
Nou komt de "ja maar", en dat is op release kant en klare content achter een overpriced paywall zetten. Waarom zouden we dit moeten accepteren?
ymmv @jellybrah17 augustus 2024 16:34
Ubisoft brengt al vele, vele jaren verschillende edities uit van hun games en al net zo lang wordt er onterecht over gezeurd.

Ik heb van AC:Origins, Oddyssey en Valhalla veertig euro extra betaald voor de Gold-editiie met de extra downloadable content. Die games werden elke keer groter, ik deed er elke keer langer over om ze uit te spelen en dat zelfde gold ook voor de steeds uitgebreider wordende DLC die bij de Season Pass zit.

En toch blijven de klagers (die de games niet eens spelen) doen alsof Ubisoft je blij maakt met dode vogeltjes, alsof ze veredelde "horse armor" verkopen, terwijl het uitspelen van de main game al 100 uur duurt en je met de Season Pass ook al tientallen uren zoet bent. In Valhalla waren dat compleet andere verhaallijnen en lokaties (Ierland, Frankrijk) dus het is niet zo dat er handig een stuk uit de game gesneden is en apart verkocht wordt. Ik heb daar geen enkele moeite mee.

Als je na 100 uur gameplay en het uitspelen van de main game meer content wil, biedt Ubisoft je die aan.

Je kunt daarnaast ook een maand lang Ubisoft+ kopen en de hele game incl DLC die maand voor 18 euro uitspelen. Dan pak je Ubisoft in de portemonnee.
jellybrah @ymmv17 augustus 2024 17:47
Kijk het ding voor mij is dat het anti-gaming is wat ze maken. En ja zelfs de inhoud. Je levelt niet snel genoeg om het spel door te spelen, koop daarom onze xp boosters! Dus ik heb er zeker wel wat geprobeerd. Het is een bak goedkope popcorn (verhaal, tongue-in-cheek karakters, grafisch, technisch) waar je de bak, het zout en of suiker er alleen bij krijgt als je extra lapt voor de grotere versie. Als het even uitkomt max. 50 gr popcorn per uur. En ja ik draai al even mee in de gamingwereld.

Dat gezegd hebbende zijn er nog wel een paar pro-consumer AAA titels, alleen niet via de praktijken van Ubisoft.

[Reactie gewijzigd door jellybrah op 17 augustus 2024 17:57]

The Zep Man @ymmv17 augustus 2024 20:27
En toch blijven de klagers (die de games niet eens spelen)
(...)
Je kunt daarnaast ook een maand lang Ubisoft+ kopen en de hele game incl DLC die maand voor 18 euro uitspelen. Dan pak je Ubisoft in de portemonnee.
De klagers zijn tenminste niet hypocriet en raken Ubisoft echt. De enige stem die je hebt als review bombing geen optie is, is de portemonnee.
Vayra
@The Zep Man18 augustus 2024 13:02
Exact... Ubisoft kan allang geen echt goede games meer maken, primair is het business model de game wordt daar aan opgehangen. Je bent het product geworden terwijl je er ook nog voor betaalt.

Ik pas daarvoor en dat zou iedereen moeten doen. Dan is dat snel afgelopen. Iedereen hier die Ubisoft ook maar een maandje abonneert, is gewoon verkeerd bezig. Je bent dan onderdeel van het probleem. Zo simpel is het.

[Reactie gewijzigd door Vayra op 18 augustus 2024 13:03]

nullbyte @ymmv17 augustus 2024 19:02
LOL Het was uiterst vermakelijk een Cheat engine Code in te laden in AC Valhalla en vervolgens een half uur lang middels pop-ups DLC unlocked zien worden. Ook Odessey, Ubisoft denk je nou echt dat ik 10000 stokjes en steentjes ga oprapen of een geforceerde time saver ga kopen. Of pas ik even wat variabelen aan in mijn single player game.

Desalniettemin, ik zeur zelden. En koop ubisoft games enkel in een Steam sale. Deze week nog Prince of Persia opgepikt voor iets meer dan 2 tientjes.

[Reactie gewijzigd door nullbyte op 17 augustus 2024 19:07]

CyberToon
@Visgek8217 augustus 2024 18:15
Ik kan me nog herinneren dat games 100 tot 120 gulden waren. Wat neerkomt op ongeveer 45 tot 50 euro.

Toen koste PC games (triple A) ook rond die prijs. Tot aantal jaar geleden, toen werden games verhoogd naar 60, en nu sinds de PS5 en Xbox Series X,verhoogd naar 70 euro voor de basis games. En dan heb ik het over de PC games.

Nee, 70 euro is geen dood normale prijs. Ik begrijp best dat game ontwikkeling de laatste jaren ook duurder is geworden, en ook veel onkosten hebben. Maar als je kijkt hoe ze tegenwoordig games afleveren... Het hergebruiken van game mechanics en assets van andere games, karige content etc is het mij die 70 euro niet waard.

[Reactie gewijzigd door CyberToon op 17 augustus 2024 18:19]

nullbyte @CyberToon17 augustus 2024 19:11
Guldens kun je niet meer vergelijken met euro's na 2 decennia met inflatie. Destijds was een Euro fl 2,20 waard. Nu kom je erg bedrogen uit. Dat gezegd hebbende, ik leg zelden 70 euro neer voor een game. Uiteindelijk gaat alles waar geen Nintendo opstaat de budgetbak in. Steam sales, Humble Bundles, mijn backlog is enorm.
CyberToon
@nullbyte17 augustus 2024 19:24
Zoals ik zei "Wat neerkomt op ongeveer 45 tot 50 euro.

Toen koste PC games (triple A) ook rond die prijs. Tot een aantal jaar geleden"

Met andere woorden, na 2002 tot een aantal jaar geleden koste triple A spellen 45 tot 50 euro.

Het interesseert mij ook niet zoveel waarom games duurder zijn geworden enof de inflatie, maar wel of games de 70 euro waard zijn of niet.

[Reactie gewijzigd door CyberToon op 17 augustus 2024 19:31]

nullbyte @CyberToon17 augustus 2024 22:00
Zijn ze niet, voor mij niet in elk geval. Op enkele Sony Titels en Baldurs Gate 3 na. Ubisoft is een kip die voor mij nog nooit gouden eieren heeft gescheten. Ik verwacht dat nu ook niet, budgetbak dus over een jaartje.
en koste PC games (triple A) ook rond die prijs. Tot een aantal jaar geleden"
Ik haal ze meestal op instant gaming voor die prijs. Star Wars Outlaws kan je daar halen voor 52€.
CyberToon
@nullbyte17 augustus 2024 23:43
Natuurlijk kan je games goedkoper krijgen op ongeautoriseerde webshops. Dit soort websites hebben verkopers die cd-key's weten te bemachtigen via onofficiële wegens. Denk hierbij aan gestolen key's, key's die worden opgekocht in derde wereld landen of regio's waar cd-key's erg goedkoop zijn en worden dan vervolgens weer voor een hogere prijs doorverkocht. Ook worden er veel cd-key's gekocht met gestolen credit-cards, om dan vervolgens goedkoper door te verkopen. Dit laatste gebeurt nog het meeste en daar hebben veel uitgevers mee te maken. Dit is een veelvoorkomende witwas praktijk onder de criminelen.

Als je games op G2A, Kinguin of zelfs Instant-Gaming koopt, heb je grote kans dat je criminelen ondersteund.

In het verleden zijn er diverse uitgevers geweest die een groot deel van deze cd-key's inactief hebben gemaakt. Alleen kan dit een héél gedoe zijn, zeker als er honderden cd-key's met gestolen credit-card worden gekocht en het kan ook reputatie schade geven aan de uitgever zelf. De kans dat dit gebeurt, is niet groot maar soms komt het wel eens voor dat gebruikers licentie worden ingetrokken van mensen die een cd-key hebben gekocht op één van deze websites.

Kijk ook eens waar al deze webshops gevestigd zijn. Allemaal landen waar weinig wetten zijn op dit gebied. Vandaar dat uitgevers hier weinig aan kunnen doen.

De oprichter van (ik dacht Kinguin) wordt zelfs door Interpol gezocht, wegens belastingontduiking en illegale transacties. Ik weet even niet meer welke key website het was, maar sommige mensen worden daadwerkelijk gezocht door Interpol.

En jawel hoor, ik kocht vroeger games voor 45 tot 50 euro. Dan praat ik over 2001 t/m 2014 ofso. Daarna zijn de games omhoog gegaan, eerst tot 60 euro en nu sinds de Xbox Serie's X en PS5 era, 70 euro.

[Reactie gewijzigd door CyberToon op 17 augustus 2024 23:56]

Cid Highwind @CyberToon18 augustus 2024 01:50
Broodje aap wat al zo vaak voorbij is gekomen.

Het valt niet uit te sluiten dat er ook wel eens een key van minder zuivere oorsprong is verkocht, maar als die toko zo illegaal is als wordt beweerd, was deze al lang offline gehaald. Dat is niet het geval, terwijl legitieme sites als Tomshardware zelfs affiliate deals met hen hebben.

Dat gezegd hebbende, het blijft een marktplaats, met alle problemen van dien.

[Reactie gewijzigd door Cid Highwind op 18 augustus 2024 11:05]

CyberToon
@Cid Highwind18 augustus 2024 02:45
Het is en blijft ongeautoriseerde webshops, hoe je het went of keert. Als jij criminele activiteiten een broodje aap verhaal vindt, betekent niet dat dit niet op grote schaal plaats vindt.

Of zeg je nou dit puur omdat jij key's koopt op deze sites en het gewoon weg niet wilt geloven? Waarom deze site's niet offline worden gehaald, staat ook netjes vermeld in mijn bericht. Of heb je daar overheen gelezen? Deze websites zitten hoofdzakelijk in landen waar weinig tot geen wetten hebben op dit gebied. Daarom kunnen ze doen en laten wat ze willen. Verklaar anders eens waarom deze websites hoofdzakelijk in locaties zitten zoals Dubai, Singapore, Thailand etc.

Of is dit ook een broodje aap verhaal? Geweldig hoe mensen het ontkennen of naar zich neer leggen, omdat ze zelf geld kunnen besparen op key's en gewoon ongeautoriseerde webshops blijven ondersteunen waar witwaspraktijken op voorkomen.

Marktplaats of niet, dit soort websites worden daar voor gebruikt en ze doen zelf niks tegen criminele praktijken. Ze profiteren er zelf ook van. Als ze eens optreden tegen de criminelen, dan geef ik je gelijk. Maar dat doen ze niet, brengt minder geld binnen.

Je hoeft echt niet jezelf goed te praten hoor, iedereen koopt wel eens een key op dit soort websites. Ik ben er ondertussen wel mee gestopt, wegens problemen. Een key deed het niet en dat geloofde de support van Kinguin niet. Maar om te kijken of ik de waarheid sprak, wilde ze toegang hebben tot mijn gehele Steam account om te kijken of ik niet daadwerklijk de game had geactiveerd. Ik uiteraard meteen in protest en gezegd dat dit niet normaal is en eiste dus mijn geld terug. Twee a drie dagen later krijg ik opeens een bericht dat ze een typo hadden gemaakt en de code verkeerd over hadden getyped.

Waar jij ook niet bij stil staat is dat mensen ook je account van Steam kunnen resetten met een key. Via het aantonen van een aankoop bewijs, kunnen ze een account resetten zoals wachtwoord. Als iemand jou een fysieke key verkoopt en ze vernietigen niet hun eigen fysieke exemplaar of hun aankoop bewijs, dan kunnen ze theoretisch jouw account resetten.

Ik heb ook nog een tweede oude Steam account. Hier staan oude games op waaronder Half-life 1 pakket. Helaas wachtwoord vergeten en Steam support vraagt aan mij voor een aankoop bewijs of een fysieke exemplaar waar de code opstaat.

Dus als ik jou een key verkoop van een fysieke exemplaar, en je gebruikt dezelfde mail als voor je Steam account, dan kan ik alsware jouw wachtwoord resetten. Dan kom ik alsnog niet erin, maar als ze toevallig toegang zouden hebben tot je mail, door bijv. een PDF factuur te sturen met spyware erin, dan kunnen ze makkelijk je account overnemen.

Gebeurt dit laatste op grote schaal? Nee, gelukkig niet maar theoretisch kan het wel.

[Reactie gewijzigd door CyberToon op 18 augustus 2024 03:08]

Finraziel
@CyberToon18 augustus 2024 07:28
Je hebt zeker goede punten en ik heb dat argument zelf ook vaker hier aangedragen voor de marktplaats sites als kinguin en g2a (waar ik nooit kom), maar heb je ook bronnen dat het ook een realistisch risico is op stores die zelf in- en verkopen zoals dus instant gaming? Zelf daar nooit wat gekocht maar ik gebruik wel vaker cdkeys en daar zelf in ieder geval nooit problemen mee gehad. Alleen een keer dat ik heel lang gewacht had om mijn key te claimen en toen bleken ze er geen meer te hebben, maar kreeg gelijk mijn geld terug.
Cid Highwind @CyberToon18 augustus 2024 11:10
Jij doet hier de boude statements, dus kom eerst maar eens met de bewijzen voor je claims. Dan praten we verder.

Je doet alsof ze voor CD keys zijn wat The Pirate Bay voor torrents is. Met hooguit een handjevol legale keys, alszijnde hun Linux distros.

Ik koop er overigens zelden, hooguit voor echt nieuwe games als er een deal is. De laatste keer is jaren geleden, dus spaar me je insinuatie dat ik enkel m’n eigen gedrag goed wil praten. Maar als ik het zou moeten vermijden, dan graag wel op basis van feiten, niet het ongefundeerde geraaskal van een Tweaker.
CyberToon
@Cid Highwind18 augustus 2024 15:14
https://thelegality.com/is-cdkeys-legit/

https://kotaku.com/g2a-sc...stolen-indie-g-1784540664

https://www.eurogamer.net...-it-sold-stolen-game-keys

https://www.kitguru.net/g...-with-stolen-credit-card/

https://www.gamedeveloper...lers-on-the-game-industry

https://www.polygon.com/2...m-codes-gray-market-fraud

https://www.eurogamer.net...using-stolen-credit-cards

https://www.gamesindustry...-the-courts-say-otherwise

Er zijn ook andere manieren hoe ze aan keys komen, zoals Steam Curator's. Deze site's zijn geen ongeautoriseerde webshops en deze keys komen overal vandaan, ook van grote credit-card fraude. Deze site's worden gebruikt voor witwas praktijken.

Vooral indie ontwikkelaars blijken hier grote last van te hebben.

https://www.polygon.com/2...m-codes-gray-market-fraud

https://www.bbc.com/news/technology-48908726

Er zullen ook een boel "legale" key's worden verkocht, die niet via gestolen credit-card's zijn gekocht maar een boel wel. En jij als koper zult nooit krijgen te weten waar deze key's precies vandaan zijn gekomen.

En aangezien deze website's er weinig aan doen, zijn ze gewoon in mijn ogen medeplichtig want ze profiteren er ook van. Althans ze zeggen dat ze er iets aan doen, maar wie gelooft dat nou?

Als indie ontwikkelaars zeggen dat ze liever hebben dat hun spel gepirate wordt dan een cd-key wordt verkocht op één van deze sites, dan zit er toch ergens iets niet goed.

[Reactie gewijzigd door CyberToon op 18 augustus 2024 15:37]

Cid Highwind @CyberToon18 augustus 2024 19:06
Een hoop over G2A, ik had de hoop dat er vooral ook wat nieuws was, want het meeste stamt uit 2019. Die praktijken destijds waren voor mij overigens ook reden om het bij Kingiun te houden. Want het feit dat ze plaatsvonden en de manier waarop er werd gereageerd, is in mijn optiek ook een stap te ver.

Mijn punt is echter dat het wel erg makkelijk is om alle platforms dus meteen over dezelfde kam te scheren. Ondanks dat marktplaats-platforms allen natuurlijk aan dezelfde risico's zijn onderworpen.

Daarnaast gaat het hier natuurlijk niet over een indie ontwikkelaar, maar over Ubisoft. Niet dat dat criminaliteit of het faciliteren hiervan goedpraat, zeker niet. Maar met dergelijke ondernemingen heb ik een stuk minder medelijden wanneer de gevolgen van globalisering eens een keertje in hun nadeel werken, wanneer men zelf ook alle trucjes uit het kapitalistische draaiboek toepassen ten behoeve van de eigen winstmaximalisering. Iets waar G2A kennelijk ook graag aan meedoet, gezien het feit ze tegenwoordig een Nederlands bedrijf zijn. Dat laatste is wel zo handig wanneer je het niet zo nauw neemt met je AML processen :P

Met de prijzen van indie games heb ik het eigenlijk nooit overwogen om ergens anders dan simpelweg de Steam store te gluren. Maar anders is het misschien wel beter om dus isthereanydeal te checken, want er bestaat ook nog een middenweg.

Enne, dank voor de moeite en alle links om een hork toch even aan te tonen dat het niet slechts een enkel incident is geweest wat in den treure wordt herhaald. :)
CyberToon
@Cid Highwind18 augustus 2024 22:17
Klopt, het hoofdkantoor van G2A group ligt in Amsterdam, maar het hoofdkantoor van de cd-key webshop ligt in Hong Kong. Dat is een andere onderneming binnen het bedrijf.

Officieel is het een Pools bedrijf.

Omdat de nieuwsberichten uit 2019 komen, wil niet zeggen dat ze niet meer relevant zijn of niet meer gebeurt. Het is en blijft een ongeautoriseerde website waar je niet weet waar de keys vandaan komen. Dit geld voor elke andere key site dan ook.

Zolang G2A hier niet hard tegen optreed, zijn ze voor mij gewoon medeplichtig. Ze zeggen wel dat ze hard optreden, maar gebeurt dit ook daadwerkelijk? Dit geldt ook voor allerlei andere cd-key websites. Er zijn een boel key's in omloop die via illegale manieren zijn verkregen en tot de dag vandaag gebeurt het nog altijd.

[Reactie gewijzigd door CyberToon op 18 augustus 2024 22:29]

nullbyte @CyberToon18 augustus 2024 19:25
Als je games op G2A, Kinguin of zelfs Instant-Gaming koopt, heb je grote kans dat je criminelen ondersteund.
Ik heb het niet over G2A maar over instant Gaming. Alle losse key shops als malafide bestempelen vereist meer bewijs.
CyberToon
@nullbyte18 augustus 2024 22:20
Dan heb jij niet alle nieuwsberichten gelezen, want in diverse nieuwsberichten gaat het ook over Kinguin en ook over de markt in zijn geheel. Hier valt Instant Gaming ook onder, ze zijn geen geautoriseerde website.

G2A is veel besproken, omdat het op dit moment één van de grootste en bekendste is. Maar in diverse nieuwsberichten wordt er gesproken over de handel van CD-key's in zijn geheel.

Of moeten journalisten tegenwoordig alle website namen in een nieuwsbericht zetten? 8)7

Zolang een website niet geautoriseerd is en geen controlle hebben waar hun keys vandaan komen, blijft het gewoon medeplichtig aan criminele activiteiten.

Het grappige is dan ook dat ze overal op Instant Gaming beweren dat hun keys van officiele resellers komen en jullie beweren dat het een marktplaats is waar random mensen keys verkopen. Tegenstrijdige verhalen.. 8)7

[Reactie gewijzigd door CyberToon op 18 augustus 2024 22:26]

nullbyte @CyberToon19 augustus 2024 18:57
Of moeten journalisten tegenwoordig alle website namen in een nieuwsbericht zetten? 8)7
Ja, beschuldigingen vereisen bewijzen. :+ 8)7
gewoon medeplichtig aan criminele activiteiten.
Welke criminele activiteiten? wetsartikelen, bewijzen?

Als alles illegaal was geweest dan was het niet mogelijk geweest om dergelijke key's te activeren.

Je praat maar wat in de ruimte gebaseerd op emotie, dikke duimzuigerij en onderbuikgevoelens, geen wettelijke grondslag, geen bewijzen.

[Reactie gewijzigd door nullbyte op 19 augustus 2024 18:59]

CyberToon
@nullbyte19 augustus 2024 20:56
Ik heb genoeg gepost kwa bronnen dat het geen zuivere markt is. Maar blijf vooral websites steunen die uitgevers schade, en dan maar zeuren dat games duurder worden.

Ik kan ook zeggen dat je het goed probeert te praten omdat je zelf key's koopt op deze website. Nogmaals, ik heb genoeg bronnen gepost die aantonen dat deze key site's geen zuivere markt is.

Het is en blijft ongeautoriseerde websites die niet aantonen waar de key's vandaan komen. Iemand met een zuivere verstand weet echt wel dat deze key's niet altijd via legale manieren zijn verkregen.

Dacht je nou werkelijk dat iemand key's ging kopen voor de volle mep en dan met verlies verkopen? Ja, alleen key's met een gestolen credit-card. Hoe verklaar je anders dat sommige verkopers aan tientallen key's komen? Gekocht van een officiële reseller? Dan waren ze echt niet goedkoper geweest. Behalve als ze gekocht zijn met een gestolen credit-card.

Maar schijnbaar zijn er mensen die niet dit soort denk vermogen hebben. Ik zou zeggen, open Google of moet ik nog meer bronnen posten. Of ga je ook weer zeggen "Ja, de des betreffende website staat er niet tussen."

Het is allemaal 1 pot nat, als ze niet kunnen aantonen waar hun key's vandaan komen, blijft het voor mij gewoon verdacht.

Er zijn ook genoeg channels die dit aankaarten. Het is niet alleen G2A maar alle key site's.
YouTube: Should You Buy Games on G2A?

YouTube: What You NEED TO KNOW about buying CHEAP CD Keys

https://lockesjourney.wor...uin-and-grey-market-keys/

[Reactie gewijzigd door CyberToon op 19 augustus 2024 21:06]

nullbyte @CyberToon19 augustus 2024 20:56
Of moeten journalisten tegenwoordig alle website namen in een nieuwsbericht zetten? 8)7
Ja, beschuldigingen vereisen bewijzen. :+ 8)7

ik zie geen instant gaming. Onschuldig tot het tegendeel bewezen is.

[Reactie gewijzigd door nullbyte op 19 augustus 2024 20:57]

CyberToon
@nullbyte19 augustus 2024 21:10
Oh kijk eens, een community manager van Paradox. Apart dat uitgevers hetzelf ook aangeven.

https://forum.paradoxplaz...t-gaming-is-legal.849595/

Oh kijk eens, een andere uitgever die praat over Instant Gaming en andere key sites

https://forum.scssoft.com/viewtopic.php?t=264305

Andere platformen wordt hier ook over gepraat

https://forums.tomshardwa...m-g2a-and-others.3473786/

:+

[Reactie gewijzigd door CyberToon op 19 augustus 2024 21:12]

nullbyte @CyberToon19 augustus 2024 21:14
This is not a supported retailer, meaning they are most likely using "grey market" keys. We can not guarantee the key is legitimate and Steam may at any time chose to deactivate such games.
Most likely
Nog steeds geen bewijzen.
CyberToon
@nullbyte19 augustus 2024 21:17
Ik ga deze discussie stoppen, want je bijlft deze site gewoon goed praten. Kom niet zeuren als je straks toch ergens een gestolen key hebt gekocht en Valve deze deactiveert. Of dat ze steeds je wachtwoord resetten van Steam.

Als uitgevers dit zelf al zeggen, hou ik het al voor gezien op deze website's.

Ook worden diverse key's gestolen, doordat ze zich voordoen als "journalisten" of "curators" en ja, dit is ook aangetoond door Indie ontwikkelaars. Genoeg over te vinden.

Maargoed, zoals ik al zei, ik ga stoppen met deze discussie. Ik ga geen websites ondersteunen die uitgevers schade en niet kunnen aantonen waar de key's vandaan komen.

[Reactie gewijzigd door CyberToon op 19 augustus 2024 21:22]

nullbyte @CyberToon19 augustus 2024 21:22
LOL Ik gebruik dergelijke, sites op G2A na al jaren zonder issues. Een Steam ww veranderen heeft al helemaal niets met het hele verhaal te maken tenzij je een account zou kopen. Sowieso een no-go voor elk weldenkend mens imo.
CyberToon
@nullbyte19 augustus 2024 21:26
Dan zie ik al meteen dat je niet weet waar je over praat. Wanneer je contact opneemt met Steam, kan de support vragen voor bewijsstukken van aangekochte games.

Wanneer iemand jou een key verkoopt van een fysieke exemplaar en vervolgens niks vernietigd en bewaard, kan deze persoon aantonen dat hij de eigenaar is van jouw Steam account. Of kan zelfs aantonen dat jij de key hebt gestolen van deze persoon.

Ik zie al meteen dat je niet weet waar je over praat. Gelukkig is Steam slim genoeg geworden en vraagt meestal bewijsstukken van meerdere games die je hebt geactiveerd op Steam. Maar je zou maar net een slimmerik er tussen hebben die het wel lukt.


Alsjeblieft,

"After the key is registered to your Steam account, it acts as proof of purchase for the game as well as proof of ownership for your Steam account. Steam Support may ask for it if you need to establish your ownership of an account. Please note that digital keys that are not part of a game's physical packaging cannot be used as proof of account ownership. It is recommended that you keep your key in a safe place to ensure the security of your account"

https://help.steampowered.../view/0E71-0971-324A-1161

En aangezien deze websites ook fysieke key's verkopen. Ik zie echt meteen dat jij er de ballen verstand van hebt.

Succes verder.

[Reactie gewijzigd door CyberToon op 19 augustus 2024 21:39]

nullbyte @CyberToon19 augustus 2024 21:40
Waarom zou ik in godsnaam contact opnemen met Steam support voor een game gekocht op een andere site. Voor een refund? Key werkt niet? LOL doesn't happen.
een fysieke exemplaar
Er zijn geen fysieke exemplaren. Ik heb al sinds 2005 geen fysieke PC game meer gebruikt.

Als deze key's illegaal zouden zijn, dan zouden ze er simpelweg niet zijn. The proof is in the pudding. Soms geven developers keys weg voor reviewers die later op dergelijke sites opduiken. Sommige developers zijn onwetend, andere niet. Daarvan zijn dan ook geen keys vindbaar die veel goedkoper zijn dan de game in een Steam Sale is.

Ik weet wel degelijk waar ik over praat, ik heb namelijk al een honderdtal van deze games gekocht over het laatste decennium met 0,0% problemen en 0 bewijslast van Steam als resultaat. Als er iemand is die hier 0 ervaring heeft dan is het Toonen.

Wat denk je dat die key's uit de lucht komen vallen, uiteindelijk komen ze allemaal bij Steam vandaan. Als op dergelijke sites voor veel minder opduiken is het vaak de fout van de developer dat verklaart ook het wij van WC eend commentaar van Paradox.

Even als toevoeging, wat ik vergeten was te melden. Je dient uiteraard belasting te betalen. Tel dat op bij de prijs, zo erg veel scheelt het niet.
CyberToon
@nullbyte19 augustus 2024 21:52
Ben je nou zo achterlijk? Waarom ga je volledig uit context? Waar zie je mij zeggen dat JIJ contact opneemt met Steam voor support of refund van een key die je hebt gekocht op een andere website? Waar zie je mij dit in godsnaam zegggen?

Ik zeg alleen dat fysieke key's een bewijstuk zijn van een ownership van een Steam account. Als jij een key koopt van deze site's die geripped is van een fysieke exemplaar en vervolgens niet vernietigen en bewaren, dan kunnen ze altijd aantonen dat jouw account van hun is.

Heb je überhaupt wel de Steam pagina gelezen? Als dit je geen zorgen maakt over gekochte key's online die geripped zijn van fysieke exemplaren, dan ben je echt achterlijk bezig.

En waarom zou je ooit contact opnemen met Steam en ze jou om bewijstukken vragen van fysieke key's. Nou, als ooit een keer toch je account wordt gehacked of wanneer je geen toegang meer hebt tot je mail waar Steam op geregistreerd staat.

Zoals ik al zei, je hebt totaal geen verstand waar je over praat. Dus ga AUB geen dingen erbij verzinnen die niet zijn gezegd.

Grappig om iemand te zien die dit soort website's goedpraten en totaal alle waarschuwinge vermijd over fysieke cd-key's "OmDat HiJ PeRsOoNliJk NoOiT PrObLeMeN HeEfT GeHaD." Ik zal het jou anders vertellen, omdat jij geen problemen hebt gehad, betekent niet dat er geen problemen zijn, betekent niet dat de grijze markt volledig legaal is.

En de belastingen is ook nog niet zo lang, ze hebben ook een tijd zonder belastingen verkocht. Totdat hun opeens het te heet onder hun voeten werd. Dit is nu sinds een paar jaar.

Ga vooral zo door met websites te supporten die uitgevers schade, omdat jij denkt "wij van wc eend". Weet je noem ik dit noem? Onmeedogend, het niet interesseren hoeveel het de uitgevers schaad. Puur omdat je denkt "wij van wc eend."

Ik wens je veel succes en een fijne avond, ik ga voortaan gewoon jou berichten negeren met betrekking op dit onderwerp. Want je begint nu toch wel erg ver af te zwakken door dingen erbij te verzinnen en volledig uit context te gaan.

Tot ziens kerel.

[Reactie gewijzigd door CyberToon op 19 augustus 2024 22:06]

nullbyte @CyberToon20 augustus 2024 10:00
Waar heb het over man, wat een blaartrekkend verhaal, er zijn geen fysieke exemplaren, dit is geen probleem. Er zijn nauwelijks problemen met deze keys. Als die problemen er zouden ze in dan zouden mensen ze simpelweg niet kopen.

Je praat onzin over een onderwerp waar je zelf 0,0 ervaring mee hebt.
Ga vooral zo door met websites te supporten die uitgevers schade, omdat jij denkt "wij van wc eend". Weet je noem ik dit noem? Onmeedogend, het niet interesseren hoeveel het de uitgevers schaad. Puur omdat je denkt "wij van wc eend."
Die keys poppen niet uit zichzelf de realiteit in. De keys worden door Steam aan de developer verstrekt. Als deze keys bij derden terecht komen dan heeft de developer hier meestal zelf schuld aan.

[Reactie gewijzigd door nullbyte op 20 augustus 2024 10:54]

Visgek82 @CyberToon17 augustus 2024 19:18
Appels met peren . Triple A games zijn al jaren jaren deze prijs, en in dat opzicht wijkt deze starwars game dus niet af.
The Zep Man @CyberToon17 augustus 2024 20:28
Ik kan me nog herinneren dat games 100 tot 120 gulden waren. Wat neerkomt op ongeveer 45 tot 50 euro.
Appels en konijnen. Je kocht toen een fysiek spel. Voor veel consoles zat er ook nog eens prijzige extra hardware in sommige cartridges.
CyberToon
@The Zep Man17 augustus 2024 20:51
En goedkoper ook nog. :D

Triple A spellen koste eerst 45 tot 50 euro, vanaf 2001 tot ongeveer 2013 a 2014. Toen zijn games naar 60 euro door geschoven en sinds de Xbox Series X en PS5 era richting 70 euro.

Dus we kunnen als grove schatting zeggen dat games de laatste 20 jaar ongeveer 20 euro duurder zijn geworden.

[Reactie gewijzigd door CyberToon op 18 augustus 2024 00:01]

Spider-Gwen @CyberToon17 augustus 2024 22:12
Met hoe het nu gaat betalen we richting 2030 al €90 voor onze games. Dan wordt vrijwel een groot de deel van de players de hobby uit geforceerd of we moeten tegen die tijd al volledig op digitale abonnementen geketend zijn...
CyberToon
@Spider-Gwen17 augustus 2024 23:59
Ik denk dat we dat laatste het meeste gaan zien. Het is een kwestie van tijd, dan krijg je "exclusieve" abonnement games die je niet meer los kunt kopen maar alleen in een abonnementen speelbaar zijn.

"Only playable in EA play pass of zoiets als Only playable in Xbox pass" ofzoiets.

[Reactie gewijzigd door CyberToon op 18 augustus 2024 00:01]

Spider-Gwen @CyberToon18 augustus 2024 00:06
Dystopische gedachte. Streaming-only games...
CyberToon
@Spider-Gwen18 augustus 2024 00:14
Dat zou de volgende stap kunnen zijn. Maar op dit moment komt streaming-only nog niet voor. Maar dat zal ook ooit één keer gebeuren. Op dit moment als je een abonnement afsluit, bij bijv Microsoft, EA games of Ubisoft, dan unlock je games op je account. Je moet ze gewoon downloaden, net als een gekochte spel. Zet je de abonnement stop, dan verdwijnen deze games ook weer van je account. Maar alle progressie blijf je wel behouden. Dus als je dan weer ooit weer verder wilt spelen, dan kan dat.

Streaming is echt wanneer je een spel niet hoef te downloaden en via een server speelt.

[Reactie gewijzigd door CyberToon op 18 augustus 2024 00:16]

Verwijderd @Spider-Gwen18 augustus 2024 01:38
Aan de andere kant, de meeste inkomens gaan in principe ook elk jaar een paar procent omhoog, al was het maar inflatiecorrectie. Vroeger lag je ook 'krom' voor een nieuwe AAA-game, ook al wastie toen maar 45 euro. Voordeel tov van toen is dat je nu ook dijken van (nieuwe) games kan vinden die zomaar slechts 15-30 euro zijn :)
CyberToon
@Verwijderd18 augustus 2024 03:16
Klopt, het zijn hoofdzakelijk de grote uitgevers die voor de volle mep vragen. Je vind gelukkig ook nog uitgevers die inderdaad 15 tot 45 euro vragen voor hun game.

Er zijn ook uitgevers die regelmatig aanbiedingen houden. Senua's Saga: Hellblade II uitgekomen in Mei, nu al meerdere keren in de aanbieding geweest. Sterker nu, het spel is nu alweer in een aanbieding.
Spider-Gwen @Visgek8217 augustus 2024 22:10
"Doodnormaal" terwijl €60 dat was.
Visgek82 @Spider-Gwen17 augustus 2024 23:03
Yup , doodnormaal. Dit is al jaren...je moet in de gaten houden dat letterlijk alles duurder is / wordt , dus games ook. Lijkt mij geen rocket science.
Spider-Gwen @Visgek8217 augustus 2024 23:21
Maar dingen worden ook goedkoper wanneer inflatie bijtrekt. Games doen dat niet.
Finraziel
@Spider-Gwen18 augustus 2024 07:31
Ehm, wat wordt er weer goedkoper dan? Ja er zal vast wel wat te verzinnen zijn maar gemiddeld genomen blijft alles duurder worden. Als het gemiddeld goedkoper wordt dan heb je negatieve inflatie (of deflatie) maar dat zien we eigenlijk nooit.
Spider-Gwen @Finraziel19 augustus 2024 17:17
Supermarkten niet gecheckt? Ik zie verschillende producten alweer in prijs zakken.
Finraziel
@Spider-Gwen19 augustus 2024 17:35
Ja zoals ik al zei, individuele producten kunnen prima in prijs zakken, maar over het geheel bezien gaan prijzen niet meer terug naar waar ze vandaan komen, vooral als je het over een langere periode bekijkt.
Een leuke om mee te vergelijken is de prijzen van de verschillende Diablo delen, wat iemand op Reddit al mooi op een rijtje gezet heeft.
Kijk je naar nog oudere games dan is het nog opvallender hoe goedkoop games gebleven danwel geworden zijn.
En natuurlijk is ook de markt groter geworden, dat heeft er lange tijd voor gezorgd dat het ook kon dat de prijs niet met de inflatie mee steeg. Maar games worden steeds groter, kosten steeds meer manuren om te maken en dan is de inflatie de laatste jaren ook nog flink hoog geweest dus logisch dat de prijs ook was omhoog gaat.
Vayra
@Visgek8218 augustus 2024 12:59
Als de game dan compleet is wel ja, maar helaas...
Visgek82 @Vayra18 augustus 2024 15:01
En dat weet jij al want jij hebt hem gespeeld tot het eind.
Arxonis @jellybrah17 augustus 2024 19:00
Zo lang mensen dit blijven kopen, blijven ze dit doen.

Je gaat altijd mensen hebben die dit verdedigen, er zijn bedrijven die content beschikbaar maken na release zonder extra kosten. Dit is gewoon een verdien model.
Spider-Gwen @Arxonis17 augustus 2024 22:14
Precies, net zoals mensen die nog steeds pre-ordered voor onafgemaakte games. Een ware plaag.
Genosha @maddog400417 augustus 2024 11:01
"Open world within strict borders" is het nieuwe open-level design. Maar denk inderdaad dat dit zo'n een-playthrough game is, behalve als er een idioot grote modding scene komt. Maar met Ubisoft weet je dat niet.
Spider-Gwen @Genosha17 augustus 2024 22:16
Ja met hun kenende zal het wel weer aan een DRM server hangen waar ze elk moment de stekker van kunnen uittrekken waardoor Devs het niet waard zulle vinden om het te modden.
Verwijderd @maddog400417 augustus 2024 11:01
Welke open wereld game heeft missies die niet gescript zijn dan? Bijna bij alle games is dat zo.
Wolfos
@Verwijderd18 augustus 2024 11:24
Veel games geven je toch meerdere manieren om een situatie aan te pakken. In veel RPG's kan zelfs de uitkomst van een missie veranderen door de keuzes die je maakt.
SuperDre @maddog400417 augustus 2024 13:55
Tja, dat is voor mij in principe elke game, want mijn backlog is gigantisch.
Quintiemero @maddog400417 augustus 2024 15:47
Dat doen heel veel met veel games. Niets mis mee.
Vayra
@maddog400418 augustus 2024 12:45
1x is al te veel zou ik zeggen.

Geen cent meer naar deze kutbedrijven
redzebrax @maddog400424 augustus 2024 21:36
eerlijk gezegd, maak me eigenlijk geen zak uit, ik zie wel hoe het verloopt, nog een paar dagen wachten nu
atthias 17 augustus 2024 10:38
@JayStout

sorry als ik het mis heb maar kan je in de tekst verduidelijken dat deze resultaten behaalt lijken te zijn met uppscalign en er dus mogelijk sterkere hardware nodig is voor native rendering


ontopic
pittige eisen en dan met upscaling poeh

wel jammer dat men weer met upscaling doet kunnen ze niet gewoon native doen alles van upscaling is toch maar bonus dus dit vertekend het beeld naar mijn mening
Richardus27 @atthias17 augustus 2024 10:42
wel jammer dat men weer met upscaling doet kunnen ze niet gewoon native doen alles van upscaling is toch maar bonus dus dit vertekend het beeld naar mijn mening
Het geeft een vertekend beeld, maar Ubisoft wil natuurlijk niet gaan zeggen dat je voor 1440p60 native een RTX 4090 nodig hebt. Als ik zie wat je notabene MET upscaling nodig hebt dan moet het grafisch gezien maar beter een dijk van een spel zijn. Mijn vermoeden is echter dat het brak is geoptimaliseerd en dat ze het met framegen een beetje proberen te verhullen.
atthias @Richardus2717 augustus 2024 10:49
dat snap ik en dat is juist waarom ik me hier zo aan stoor het is misleiding ten top

1 van de zo niet het grootste nadeel van de upppscaling tech helaas
k995 @atthias17 augustus 2024 11:05
Nee want anders hadden ze gewoon standaard de graphics terug geschroefd.
Nu kan je dat aan dankzij upscaling.
atthias @k99517 augustus 2024 11:55
waar baseer je dat op?

want andersom kan ik ook aannemen dat dit gewoon is om slechte optimalisatie te verhullen

ook nergens gebaseerd maar dat lijkt me sneller in het geval in een overwerkte industrie als deze dan dat de graphics beter zouden zijn dan zonder upscaling
bovendien is het nog steeds misleiding want als ik het niet wil gebruiken krijg ik geen accuraat beeld terwijl als je native opgeeft het beeld acurraat is en upschaling alleen nog maar beter kan

[Reactie gewijzigd door atthias op 17 augustus 2024 12:02]

k995 @atthias17 augustus 2024 12:02
Op de laatste paar decenia?
Er is een reden waarom een game als crysis zo lang als benchmark gebruikt werd.
Niemand kon dat spelen op 1440p ultra @60fps in 2007 zelfs jaren later moest je een 780 ti in sli hebben om 4k te kunnen spelen. @60 fps.
atthias @k99517 augustus 2024 12:06
goed punt maar dat is dan ook echt wel een uitzondering zover ik weet die de regel bevestigd
k995 @atthias17 augustus 2024 12:48
Nee hoor, veel games was het normaal om settings niet op ultra te zetten om het speelbaar te houden.
De laatste jaren echter is men dat wat vergeten en doet men alsof alles op 4k ultra at 120fps moet draaien anders is het "niet geoptimaliseerd".
atthias @k99517 augustus 2024 12:50
heb je daar voorbeelden van ken geen andere dan crysis zelf
k995 @atthias17 augustus 2024 13:52
Cyberpunk 2077 , MS flight simulator , RDR2 , witcher 3 , metro 2033, ...

Allemaal duwde die stuk voor stuk op de hoogste settings de fps onder de 60fps.
atthias @k99517 augustus 2024 13:56
goed punt vraag is dan of we upsaling moeten willen gezien de foutjes die het maakt iets te scherpe belichting in cyperpunk bijvoorbeeld

ik kies native heb je dit gedoe niet
k995 @atthias17 augustus 2024 14:03
Upscaling doet in sommige gevallen een beeld er beter uitzien hoor.
Zeker iets zoals ray reconstruction doet echt wonderen.

In een game merk je upscaling zelf ook echt niet hoor zeker niet op de hogere resoluties en als je een recente versie van dlss of fsr neemt nog minder.
atthias @k99517 augustus 2024 14:05
sja dat kan als het werkt voor je maar ik zie het liever niet bovendien ben ik septisch over beter dan native
AI tot nu toe kan vooral kopiëren en invullen kan me moeilijk voorstellen dat je daar beter dan native beeld van krijgt

maar als het kan sja mij niet gezien dan maar slechter beeld met nul kans op foutjes door die upscaling
k995 @atthias17 augustus 2024 14:11
Elke engine heeft wel zijn issues en artefacts die je kan zien als je erop let.
Iets als dlss en fsr (beperkter) kunnen dat opkuisen en een beter beeld geven :

YouTube: Is DLSS Really "Better Than Native"? - 24 Game Comparison, DLSS 2 vs...

Zie die flikkering in native die weg is in dlss, dit al een jaar geleden onder dlss 2.4 de 3.5 doet dat nog beter.
atthias @k99517 augustus 2024 14:18
sorry maar zelfs op de traagste playback speed ziet native er hier iets beter uit? kan aan YT compressie liggen natuurlijk dat is altijd lastig in dit soort zaken

scheelt verrassend niet heel veel maar native wint nog nipt naar mijn mening
k995 @atthias17 augustus 2024 14:39
? Merk je dan niet de enorme strepen die native af en toe verschijnen?
Dat merk je in gewone gameplay, de rest niet.
atthias @k99517 augustus 2024 15:26
zie ze wel in de eerste game die je linkt inderdaad na nog eens kijken maar bij nummer 2 en 3 echt niet dus geen idee hoe dat kan


misschien ben ik gewoon kippig kan natuurlijk ook :o
dog4life @k99517 augustus 2024 13:23
Klopt, die goede oude tijd waar je de duurste graka nodig had om shootets etc op ultra te kunnen spelen!
Maar toen was het ook wat normaler om een spel na een paar jaar nog eens te spelen, bvb op je nieuwe graka. In mijn beleving althans, 20 jr geleden :)
SuperDre @atthias17 augustus 2024 13:59
Slechte optimalisatie? De meeste spelers zien het verschil niet eens, anders dat ze nu wel vloeiend kunnen spelen.
En echte optimalisatie op de PC? Dat heeft amper tot geen zin vanwege de ontelbare configuraties.
Ligt natuurlijk ook aan welke engine gebruikt is.
atthias @SuperDre17 augustus 2024 14:02
dat zou geen excuses moeten zijn voor slechte optimalisatie

en wat je zegt het kan afhankelijk van de engine maar het kan voor sommigen doe het dan ook in plaats van maar wegens tijdsgbrek/manpower er upscaling tegenaan te doen
SuperDre @atthias17 augustus 2024 14:16
Wat en waar moet er volgens jou dan geoptimaliseerd worden, games zijn tegenwoordig zo complex. Het is wel makkelijk om te schreeuwen dat er dan beter geoptimaliseerd moet worden, maar misschien is dat al, en kan daardoor een veel gedetaileerdere wereld getoond worden dan anders mogelijk was. En hebben de developers daarvoor dus gekozen met het oog op de volgende generatie GPU's die dit dan wel weer mogelijk native met die resolutie/fps kunnen draaien.
atthias @SuperDre17 augustus 2024 14:19
dat is een goede vraag maar dat lijkt me ergens noodzakelijk een 4080 voor 1440P in feite is absurd niet dan?

daar moet je 4K 60 FPS of meer redelijk mee kunne doen lijkt me
SuperDre @atthias17 augustus 2024 14:28
Hoezo absurd? Alles hangt af van de complexiteit van de wereld. Hell op de PS3 kon je ook al 4K/120fps draaien, maar dan bleef het wel beperkt tot een ronddraaiend blokje.
Hoe meer detail, hoe meer objecten in een wereld hoe complexer de scene wordt.
4K/60fps had rustig gekund, maar dan hadden ze dus wel meer van de wereld moeten terugdraaien.
atthias @SuperDre17 augustus 2024 15:19
ook waar inderdaad maar toch vind ik het schikbarend een 4080 voor 1440p maar goed punt
Majestici @Richardus2717 augustus 2024 11:02
Op technisch vlak kun je bij Ubisoft vaak weinig zeuren. Hun engines draaien behoorlijk geoptimaliseerd en maken extreem goed gebruik van je resources. AC Odysee liet de Geometrieberekeningen bijna volledig op de GPU draaien bijvoorbeeld, iets wat normaal altijd de CPU doet. Vandaar dat ze ook bij die game weg kwamen met vrij hoge asset (objecten, character detail, LOD, etc) quality toendertijd (2017). Ik weet nog dat die engine van hun 90-100K drawcalls kon doorvoeren. Even ter vergelijking, Rise of the Tomb raider kwam niet hoger dan 5000.

De content is waar ze mij altijd kwijtraken. De overvloed aan "stuff", de balans die ze designen rondom hun store met "time savers" etc. Dat soort cynische dingen.
Sn0wblind @Majestici17 augustus 2024 12:31
Errrm er is een hoop te doen geweest rondom AC titels, het CPU verbruik en de perfoprmance degradatie naar aanleiding van Denuvo.

Die AC game in frankrijk was 1 grote stotterende bende.
MN-Power @Sn0wblind17 augustus 2024 12:44
Daar heb ik destijds op de PC geen last van gehad en dat is bovendien inmiddels bijna 10 jaar geleden. ;)
Sn0wblind @MN-Power17 augustus 2024 12:48
Ik speelde ook op pc, het is in zijn geheel gedocumenteerd als een fundamenteel probleem met de engine toen. De titels na syndicate hadden ook een buitensporig hoog cpu verbruik tot die met die vikings.

Andere games, zoals the crew draaien ook niet geweldig. The divison 1 en 2 daarintegen draaiden prima.
MN-Power @Sn0wblind17 augustus 2024 13:15
Misschien dat het uitmaakt dat ik sinds (volgens mij) 2010 een SSD in mijn systeem heb, maar Unity draaide vanaf release gewoon goed op mijn systeem (i7 destijds). Ik weet zelfs dat ik me nog stoorde aan de patch waardoor de polygon count op afstand daarna te laag was. Oftewel een te aggresieve LOD. Weet alleen even niet meer of je dat ook nog terug kon veranderen met ini-files. Maar ik was niet zo blij met de ophef(zoals wel vaker :) ).
Sn0wblind @MN-Power17 augustus 2024 13:34
Heb altijd een top range systeem gehad, het probleem was dat hoe de engine toen gebouwd was dat deze zodanig veel calls deed waar DirectX toen neit voor gemaakt was. DX12 zou dat op moeten hebben gelost. Maar toen gingen ze Denuvo heel diep verweven binnen hun code en ging alsnog het CPU verbruik omhoog.

Het is de API. Dx11 is geoptimaliseerd voor 10.000 draw calls, terwijl AC U er 50.000 vroeg om de crowd te renderen. Ubisoft deed al die calls op 1 enkele CPU core. en daarom stotterde de game enorm. Dit werd alleen maar erger zodra je een vlottere PC had en de gap tussen de hoogste en lage framerates steeds groter werd.
johnbetonschaar @Sn0wblind17 augustus 2024 13:20
Ik heb hier onlangs een paar X posts [1] over gelezen van een graphics engineer (Sebastian Aaltonen) die onder andere ook voor Ubisoft heeft gewerkt.

Het probleem van de Ubisoft games (of in ieder geval AC) van die tijd was niet dat ze technisch slecht in elkaar zaten maar juist het tegenovergestelde. De engine was een van de eerste die overgingen op GPU-driven rendering (een techniek om draw calls te reduceren, en graphics API overhead te verlagen om o.a. de CPU te ontlasten, nu de norm met bijvoorbeeld UE5 met Nanite) wat destijds op console graphics API’s al mogelijk was, maar op PC niet. Heel veel PC gamers zaten nog op Windows 7 en daardoor vast op DX11, en dat had niet voldoende API support voor dit soort dingen. Een DX12 renderer schrijven was tijdens de ontwikkeling geen optie want het percentage PC’s dat W10 draaide en DX12 hardware had was te klein, en de eerste DX12 drivers van NVidia en AMD waren nog vrij brak.

Vandaar dat deze games goed liepen op consoles en voor die tijd/hardware behoorlijk geavanceerde graphics hadden maar de PC ports ondermaats waren.

Edit: de X link geeft niet de hele thread maar alleen de eerste post blijkbaar, geen idee waarom maar als je de thread in de X app opent is daar nog wat meer achtergrond te vinden.

[1] https://x.com/sebaaltonen...&t=5ZxB2UoSRVbJ1WM8FDUtgg

[Reactie gewijzigd door johnbetonschaar op 17 augustus 2024 13:26]

Sn0wblind @johnbetonschaar17 augustus 2024 13:36
AC Unity draaide ook voor geen meter op de consoles om diezelfde reden. Ubisoft zei wel meer, Ze hebben de problemen ook erkent. Maar dit was dus de staat op console toen ze over gingen op de nieuwe engine YouTube: Assassin's Creed Unity: PS4 vs Xbox One Gameplay Frame-Rate Test

Bij Syndicate gefixed (ook lagere crowd). Daarna Origins en toen kwam Denuvo er bij kijken. Deze game draaiden ondermaats voor de graphics op high end systemen. Hoge CPU verbruik.
johnbetonschaar @Sn0wblind17 augustus 2024 14:28
AC Unity was ook gewoon een zwaar spel voor die hardware, dat kun je ook wel in dat filmpje zien. De CPU's in PS4 en Xbox One zijn echt bijzonder zwak dus het is überhaupt een wonder dat ze dat soort crowd density konden realiseren bijvoorbeeld.

Misschien hadden ze dan een ander soort game moeten maken, dat is een valide argument, maar de tech van de engine zelf was gewoon goed en zijn tijd vooruit.
Sn0wblind @johnbetonschaar17 augustus 2024 15:36
Na een aantal patches was het opeens wel speelbaar, wat wel lijkt te duiden op optimalisatie.
SuperDre @Sn0wblind17 augustus 2024 14:02
En dat is dus het probleem met PC, op configuratie A draait het als een tierelier en op configuratie B draait het ruk. Dat maakt fatsoenlijk optimaliseren ook erg lastig, want welke configuratie moet je gebruiken hiervoor?
Sn0wblind @SuperDre17 augustus 2024 14:16
Dat valt wel enigzins mee, er is een overhead, maar developers geven aan dat op de Xbox dezelfde overhead ook enigzins bestaat omdat eht dezefde API's gebruikt (Daardoor is de PS5 bijvoorbeeld ook ondanks de mindere specs soms zelfs een tikkeltje sneller in game).

Maar als het kut draait op 3 van mijn systemen in die tijd (geen extreem unieke hardware). Dan is er wat mis met de game. De problemen met de engines voor de AC games is gewoon haarfijn door Digital Foundry kenbaar gemaakt in hun vele videos.
SuperDre @Sn0wblind17 augustus 2024 14:25
Hoezo kut draaien, kan ook gewoon zijn dat je teveel wilt op mindere specs. Ja, misschien hadden ze ook kunnen kiezen om lagere specs als 'highend' te beschouwen en dus modellen/textures/physics daarop maximaal te benutten, maar dan krijg je weer gezeur op de echte highend die dan weer gaan huilen dat het er uit ziet als een spel van 10 jaar terug.
Zo simpel is het niet.
Sn0wblind @SuperDre17 augustus 2024 15:37
Altijd op top hardware gegamed, na 6 maanden aan patches draaide het opeens wel prima wat dus optimalisatie is. Naast de recente AC games ogen helemaal niet zo geweldig binnen de gehele industrie.
Majestici @Sn0wblind17 augustus 2024 18:41
Denuvo laat geen 100K drawcalls door, dus Odysee zal geen Denuvo gehad hebben...
Sn0wblind @Majestici17 augustus 2024 18:50
Had Denuvo, is onderhand verwijderd, de prestaties gingen ook omhoog. https://steamdb.info/app/812140/history/?changeid=U:8968004
TheBlackbird @Richardus2717 augustus 2024 11:57
Vertekend beeld inderdaad. En er wordt niet verduidelijkt over welke upscaling het gaat: NVidia DLSS, AMD FSR of Intel Xess (tenzij de performance ongeveer gelijk is tussen de drie).

Anderzijds is het duidelijk dat upscaling iets standaard geworden is, het is geen extraatje meer zoals het dat was bij introductie. Dus ik vermoed dat elke next-gen game met dat in het achterhoofd zal worden ontwikkeld.

Wat native betreft: Ultra is... ultra. De perceptie van betere beeldkwaliteit stopt voor mij vaak op High. Het grootste effect van Ultra is het psychologische effect: 'Mijn GPU kan dit aan'.
360Degreez @Richardus2717 augustus 2024 13:16
Prima; Game op de wishlist, eind volgend jaar een gebruikte 5000 series kaart kopen en de game in de Steam Sale op de kop tikken voor een paar tientjes.
SuperDre @360Degreez17 augustus 2024 14:04
Anders moet je een site als Eneba gebruiken, daar inmiddels al tientallen games voor een fractie van de prijs kunnen kopen. Ik kijk bij een steamsale altijd nog even op Eneba of die daar niet nog goedkoper is, en vaak is dat zo.
Ricco02 @atthias17 augustus 2024 11:28
Ik snap het probleem niet zo wat mensen hebben met upscaling.

Als de game upscaling kan doen door DLSS, FSR etc. dan mogen ze dat toch prima gebruiken in benchmarks voor de systeemeisen? Iedereen met die kaarten kunnen het immers gebruiken. En dan haal je gewoon 4K60 op een RTX 4080. Dus dan kloppen de benchmarks toch gewoon?

Ik hou er altijd rekening mee dat als een game upscaling ondersteunt dat de specs dan met upscaling zijn gemaakt.


Echter erger ik me wel aan het feit dat ze dan de game blijkbaar slechter optimizen omdat er toch upscaling in zit.
Maar goed, kan net zo goed zijn dat ze de recommended specs ook met ray tracing hebben gedaan. Dan vind ik de specs niet zo erg fors meer.
atthias @Ricco0217 augustus 2024 11:53
dat mag van mij ook prima maar gaat me erom dat je dan geen goed beeld krijgt als je niet zou willen gebruiken wegens de een of andere reden

terwijl native first je een goed beeld geeft en upscaling er dan allen nog maar bovenop komt
Echter erger ik me wel aan het feit dat ze dan de game blijkbaar slechter optimizen omdat er toch upscaling in zit.
kijk hierom wil ik het uit principe dus niet gebruiken. Ik vind het een beroerde ontwikkeling maar goed heb me erbij neergelegd dat ik een "old man yelling at clouds" aan het worden ben wat dit aangaat de meesteen lijken er lyrisch over helaas.
Ricco02 @atthias17 augustus 2024 11:59
Maar het is altijd een probleem met minimum en recommended specs geweest dat je nooit iedereen en alles kan voorzien van een goed beeld. In dit geval, de mensen die geen upscaling willen gebruiken (wat ik voor geen enkele reden kan bedenken).
atthias @Ricco0217 augustus 2024 12:01
natuurlijk wel gewoon native rendering resultaten en klaar wat je upscaling erbij krijgt is allen maar bonus toch

dus waarom met upscaling de basis word snap ik niet

persoonlijk wil ik het niet gebruiken ik wens geen techniek te ondersteunen die kan leiden tot minder optimalisatie want we gooien eer upsaling tegenaan

[Reactie gewijzigd door atthias op 17 augustus 2024 12:03]

Ricco02 @atthias17 augustus 2024 13:07
Upscaling word de basis omdat standaard de meeste mensen het nu kunnen gebruiken.

Het is hetzelfde als dat straks ray tracing de standaard lighting is in games en dat je het dus niet uit kan zetten. Alleen daar zijn de kaarten nog niet goed genoeg voor.

Uiteindelijk gaan render technieken (waar upscaling ook 1 van is) verder doorontwikkelen. Als jij bij de render en lighting technieken van 40 jaar geleden blijft zitten kom je ook niet verder.

[Reactie gewijzigd door Ricco02 op 17 augustus 2024 13:39]

atthias @Ricco0217 augustus 2024 13:43
Toch is dat niet fraai om zo een beeld te geven want dat zegt mij niet wat ik van native rendering kan verwachten terwijl andersom geld dat iemand dat wrl kan namelijk hoger dan wat native doret

Wat heeft voortgang in RT nou ye doen met upscaling? Van de 1 word gamen beter van upscaling gaat gamen in mijn ogen achteruit gezien de upsaling fouten kan maken in de rendering te scherpe belichtign of shmmer in CP heb ik voorbij zien komen

Al zullen velen die mening niet delen

Ik blijf hopen fat we die meuk assp weer kunnen lozen al vrees ik dat het een ijdele hoop is

[Reactie gewijzigd door atthias op 17 augustus 2024 13:59]

Ricco02 @atthias17 augustus 2024 14:07
De huidige native pixels in games zonder upscaling zijn ook “nep”. Het is allemaal nep. Native pixels worden gerenderd door jouw videokaart. En die huidige native rendering kan die fouten net zo goed maken.
atthias @Ricco0217 augustus 2024 14:14
oh ja dat is nieuw voor me verbazend dat dat kan met native zou je in principe dat soort fouten niet hebben zou je denken gezien en dan geen vage interpretatie laag zoals upscaling tussen de graka en de API zit
Ricco02 @atthias17 augustus 2024 15:19
De fouten die native pixels zouden kunnen maken komen in dat geval voort uit foute videokaart drivers etc.

Wat ik probeer te zeggen, waar je omheen draait, is dat native rendering net zo goed dezelfde fouten kan maken.

Zeg ik dat upscaling al rijp genoeg is om de huidige standaard rendering technieken te vervangen? Nee. Upscaling maakt daar nog teveel fouten voor. Maar het zal uiteindelijk wel de standaard/basis worden nadat het goed genoeg door is ontwikkeld. Waar het al aardig opweg naar is.
atthias @Ricco0217 augustus 2024 15:29
denk je dan dat ze native rendering gaat stoppen dat zou jammerlijk zijn zeg dan kan ik gamen wel afschrijven als hobby

ik hoop dat dat altijd optioneel blijft
SuperDre @atthias17 augustus 2024 14:05
Maarja, het overgrote deel van de gamers maakt gewoon gebruik van die opties.
atthias @SuperDre17 augustus 2024 14:06
helaas wel ja
SuperDre @atthias17 augustus 2024 14:19
Waarom helaas? Meesten zien het verschil toch niet, vooral niet als men niet specifiek aangewezen krijgt waar men op moet letten, maarja, dan ben je bezig met een grafische review en niet met gewoon het spel spelen.
atthias @SuperDre17 augustus 2024 14:21
ik vind het jammer wegens de nadelen die upscaling kan hebben sols overbelichting shimmerign etc

prima als mensen genoegen nemen met mindere kwaliteit maar ik vind dat altijd jammer als mensen settelen voor minder dan dat wat kan
SuperDre @atthias17 augustus 2024 14:30
Maar het is kiezen voor marginale artifacts OF een 'slideshow', nou, dan kies ik ook voor die marginale artifacts die mij tijdens het spelen toch niet opvallen want ik zit in de game, ik ben geen grafische/technische review aan het doen.
atthias @SuperDre17 augustus 2024 15:27
meh geef mij de slide shw dan maar liever 30 FPS en gene artifacts dan 60 FPS met artifacts


maar ieder zijn smaak op dit punt
RoamingZombie @atthias17 augustus 2024 16:04
Als je alleen maar naar perfectie streeft dan zal je altijd teleurgesteld worden.
atthias @RoamingZombie17 augustus 2024 18:22
daarom doe ik dat ook niet maar beste ding mogelijk sure lets gooo
Razortek @Ricco0217 augustus 2024 11:34
De game gebruikt dezelfde engine als die van Avatar, wat waarschijnlijk weer betekend dat RT *altijd* aan staat als je kaart het ondersteund.
Nees @Ricco0217 augustus 2024 15:49
Het probleem is dat het geen 4K is simpel wage, het Fake 4K. eigenlijk moeten ze gewoon zeggen; 1440P Ultra heb je een RTX4080 nodig... Klaar, 4K, kan je gewoon niet draaien!
ymmv @atthias17 augustus 2024 11:56
Dat er upscaling gebruikt wordt heeft met bijna 100% waarschijnlijkheid met raytracing te maken. Star Wars Outlaws gebruikt Nvidia's DLSS 3.5 voor Ray Reconstruction plus low latency via Reflex. Zie deze promo van Nvidia: YouTube: Star Wars™ Outlaws | DLSS 3.5 World Premiere

Ik zie het probleem niet: als je de hw hebt om meer grafische pracht te creëren dmv deze technieken en je ziet zo goed als geen artifacten, dan vind ik het top.
atthias @ymmv17 augustus 2024 11:59
dat is prima maar zoals ik al elders aangaf vind ik het alsnog bizar om volgende reden

dit is gewoon niet nodig en veroorzaakt alleen maar onduidelijkheden geef gewoon native prestaties op en upscaling kan allen maar beter mooi toch
als ik het niet wil gebruiken krijg ik gen accuraat beeld terwijl als je native opgeeft het beeld acurraat is en upschaling alleen nog maar beter kan
Jeroentjeeuh @ymmv17 augustus 2024 12:44
Dat was wel de main reason inderdaad, maar tegenwoordig (ook zonder raytracing) heb je een upscaler nodig...
AuteurJayStout @atthias17 augustus 2024 11:29
Dat is een goede opmerking! Heb ik even aangepast!
atthias @JayStout17 augustus 2024 11:53
hartelijk dank
JDx 17 augustus 2024 11:16
Ik vind dat je dit eigenlijk andersom moet zien, als je tegenwoordig op 4K wil spelen, dan heb je gewoon een 4080 of 4090 in huis, of wellicht een 3090, ik vind 1440 genoeg en heb dus ook een 4070 gekocht, dan kan je meestal spelen wat je verwacht.

Als je een 2080 of 3060 hebt oid dan moet je er gewoon niet meer van uit gaan dat je nieuwe games nog op hoge settings kan spelen.
NosferatuX @JDx17 augustus 2024 14:57
Hoe bedoel je andersom zien? Met een 4080 moet je dus upscaling aan zetten om 60 fps te hebben. Zonder upscaling zal je dus rond de 40 fps hebben.
Ik weet 100% zeker dan de optimalisatie is gedaan op basis van upscaling aan en dat is gewoon niet goed.
JDx @NosferatuX17 augustus 2024 15:04
Dan zou ik adviseren om ze niet te steunen, dit door het gewoon niet te kopen.
Alxndr @JDx17 augustus 2024 11:33
Mensen weten niet (meer) waar setting voor zijn of hoe ze te gebruiken, ik draai 1440 ultra-wide op een 3060Ti, werkt gewoon perfect voor iedere game die ik download.

Instap-kaart, instap settings, zo simpel is het en zo simpel is het altijd geweest. Het is de vloek van deze tijd dan iedereen maar doet alsof ultra settings, 144+++ FPS, Raytracing etc de norm zijn.

Ik vraag me trouwens af hoe dit spel op de consoles draait, want een PS of Xbox zijn toch heel wat minder krachtig dan de PC die hier genoemd wordt.
loki504 @Alxndr17 augustus 2024 14:30
Consoles draaien vaak op een mix van medium/high en zelden max/ultra zoals dat bij pc gebruikelijk is. Maar ik ben het met je eens instellingen aanpassen werkt als een trein als je een oudere/goedkopere kaart hebt. En met de juiste instellingen zie je bijna geen verschil.
Carlos0_0 @JDx17 augustus 2024 11:29
Ja eens ik zij dit ook enige tijd geleden, waren er schijnbaar alleen genoeg niet mee eens.
StGermain 17 augustus 2024 10:46
Lijkt mij wat overdreven die systeemvereisten aangezien ze de snowdrop engine gebruiken die ook in Division 2 gebruikt wordt maar dan ook nog eens dlss en fsr toegevoegd hebben. In Division 2 haal ik op 1440p UW meer dan 100fps constant door enkele zaken terug te schroeven van ultra naar high. Dit op een systeem met 5800X3D en 3060ti.

Disclaimer: Het spel kan natuurlijk ontwikkeld zijn voor xbox en ps en dan slecht geport naar PC, het blijft natuurlijk Ubisoft…
DutchKevv @StGermain17 augustus 2024 10:59
Game engines worden natuurlijk non stop doorontwikkeld he.

Feit dat een engine in een oudere game gebruikt word zegt niks over de huidige status van de engine.

Kijk naar Bethesda en een hun creation engine
Verwijderd @StGermain17 augustus 2024 11:01
Division 2 is ook al 5 jaar oud. Die engine wordt gewoon doorontwikkeld waardoor de systeemeisen automatisch ook zwaarder worden.
StGermain @Verwijderd17 augustus 2024 11:03
Het mag dan 5 of 6 jaar oud zijn, er is nog altijd niks dat het grafisch overtreft ondanks dat het geen raytracing heeft.
Dannyyy @StGermain17 augustus 2024 11:35
Ook niet Alan Wake 2?
Verwijderd @StGermain17 augustus 2024 11:48
Forbidden west is toch wel van een veel hoger niveau qua graphics dan the division 2.
StGermain @Verwijderd17 augustus 2024 12:48
Die vind ik juist niet mooi.
Verwijderd @StGermain17 augustus 2024 14:55
Okay dat kan. Maar grafisch is die echt van een ander niveau dan the division 2. The division 2 is qua graphics alweer achterhaald. Meeste games met UE5 engine hebben veel betere graphics.
k995 @StGermain17 augustus 2024 11:03
Dat is ontwikkeld voor PS4 xbox one, deze voor PS5/xbox x/s
SinergyX
17 augustus 2024 10:57
Gamers die het spel op een 4k-resolutie aan 60fps willen spelen
Ik lees toch duidelijk:
'with upscaling set to quality'

Maar serieus, 1440p op 60fps een 4070 en dat is niet eens native resolutie? Deze game is gemaakt met dezelfde snowdrop engine als Division 2, mag toch wel hopen dat er ook 32:9 in zit. Ik ga eerst toch maar eens heel goed de regeltjes lezen of deze game ook refund kan krijgen, dit klinkt allemaal niet zo best.
XWB Developer @SinergyX17 augustus 2024 11:03
Sowieso even de benchmarks afwachten, o.a. TechPowerUp test altijd de nieuwe games met courante videokaarten.
Wolfos
@SinergyX17 augustus 2024 11:08
Dat is waarschijnlijk ook meteen max settings, dus alle ray tracing op volledige resolutie (wat echt complete onzin is op 4K, RTGI kan zelfs prima op 540p draaien).
Richardus27 @SinergyX17 augustus 2024 18:00
Het feit dat ze aanpasbare graphics settings en het kunnen veranderen van keybinds presenteren met bombarie-muziek alsof het een unicum is geeft mij "port" vibes.

Daarbij het feit dat ze in de trailer zonder sarcasme "Optimized for Intel 14th gen" vertonen terwijl de issues met Intel nu een paar week een hot topic zijn in de PC community is ook een bijzondere keuze...
slamhk @Richardus2717 augustus 2024 19:38
Avatar had exact dezelfde trailer met dezelfde teksten.
AC:mirage had ook een optimised for intel 13th gen promotie (vanwege de P en E-core)

Ubisoft maakt hun games voor PC en consoles platforms, dat zijn geen ports.

Marketing wordt niet altijd uitgevoerd door de developers direct.
Majestici 17 augustus 2024 10:54
Voor alle zeik die Ubisoft krijgt, dit zijn wel hele duidelijke specs. Ze geven gewoon een resolutie aan, een framerate aan, waar ze verwachten de upscaler op moet staan. VRAM en RAM worden aangehaald en de onderdelen benoemd liggen niet 2-3 generaties uit elkaar.

Al denk ik wel dat die 12GB VRAM aan de krappe kant gaat zijn voor 1440p, zeker gezien de 4K specs.
atthias @Majestici17 augustus 2024 12:04
ik vind ze juist er onduidelijk door die upscaling geef gewoon native rendering op en dat upscaling erbij doet is een dikke bonus
dutchgio 17 augustus 2024 11:07
Van wat ik er nu heb gezien is dit weer typisch Ubisoft.
Leuk concept maar matige uitvoering.
Open wereld vol met opvulcontent maar waar geen leven in zit.
jaaoie17 @dutchgio17 augustus 2024 11:28
Hopelijk word het geen Valhalla met een star wars sausje.
jcbvm 17 augustus 2024 11:23
Als ik dit zie vrees ik voor de PS5 versie, of kun je dat niet zo vergelijken?
xoniq @jcbvm17 augustus 2024 11:28
PS5 (huidige) wordt toch vaak gecapped op 30 FPS in 4K? Dus of ze daar de boel terug schroeven en 30 FPS dan zal menig PS5 gebruiker daar niet veel van merken.
jcbvm @xoniq17 augustus 2024 11:58
Ik doelde eigenlijk meer op 1440p op 60 fps, speel zelden nog op 30 fps op de ps5
xoniq @jcbvm17 augustus 2024 11:59
Op 1440p@60 zien de specs er niet zo erg uit. Plus hij kan dan eventueel ook gewoon 'high'.
Martinspire
17 augustus 2024 10:48
Ik ben benieuwd wat de reviewers gaan zeggen over de grafische pracht op pc max vs console. Op zich ben ik denk ik wel content met de weergave op XSX maar als het verschil heel groot is, begint het toch wel te kriebelen om er wellicht een andere GPU in te hangen. Al zijn de prijzen van een 4070 of hoger nog steeds wel behoorlijk om zoiets goed te praten.
Ge0force @Martinspire17 augustus 2024 12:11
Bij de meeste games is er grafisch niet zoveel verschil. Slechts uitzonderlijk kan je voor PC high-res textures downloaden of zijn er unieke features zoals ray-tracing. Ik kies voornamelijk voor de PC vanwege de hogere framerate. Ik word regelmatig misselijk van 30fps, dus ik tweak mijn games rond 90fps@1440p.
arbraxas 17 augustus 2024 11:09
Oh, kan ik mooi op 4K spelen. Ligt nog ergens een oude I7 970 :+
Mn 3950X gaat dit ook trekken icm een 7900XTX. Op 4K zit ik nooit met een cpu bottleneck.

Best grappig dat de cpu specs omhoog gaan met de resolutie, alle benchmarks laten zien dat juist hoe hoger de resolutie, hoe minder belangrijk de cpu. Juist bij 1080P wil je die 5800X3D.
Zal wel aan mij liggen.

[Reactie gewijzigd door arbraxas op 17 augustus 2024 11:12]


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