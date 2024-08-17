Ubisoft deelt systeemeisen Star Wars Outlaws, voor 4k60 minstens RTX 4080 nodig

Ubisoft heeft de systeemeisen voor de pc-versie van Star Wars Outlaws gedeeld. Om de game op 1080p te draaien, is minstens een GeForce GTX 1660 6GB of RX 5600 XT 6GB en 16GB aan werkgeheugen nodig. Het spel vereist 65GB aan opslagruimte en is vanaf 30 augustus te koop.

Wie het spel op 1440p wil spelen, met een framerate van 60fps, moet volgens Ubisoft minstens over een RTX 4070 12GB of een AMD RX 6800 XT 16GB beschikken. Wat de cpu betreft, is er dan minstens een Intel Core i5-11600K of AMD Ryzen 7 5800X nodig. Gamers die het spel op een 4k-resolutie met 60fps willen spelen, moeten over een RTX 4080 16GB of AMD RX 7900 XTX 24GB beschikken. De cpu moet in dat geval minstens een Intel Core i7 of AMD Ryzen 7 5800X3D zijn en er moet ook op zijn minst 16GB aan werkgeheugen aanwezig zijn. Bij elk van de vermelde presets wordt er gebruikgemaakt van upscalingtechnologie. Het betreft dus geen native rendering.

Ubisoft schrijft in een blogpost dat Star Wars Outlaws Nvidia DLSS 3.5 ondersteunt, maar ook AMD FSR 3.0 en Intel XeSS 1.3. Wat DLSS betreft, is er ondersteuning voor ray reconstruction, Frame Generation en Super Resolution. Bij FSR 3.0 is er ondersteuning voor upscaling en frame generation. Het spel kan met een 21:9-beeldverhouding gespeeld worden, maar ook met meerdere monitors via multi-monitorsupport.

Star Wars Outlaws wordt ontwikkeld door Massive Entertainment. Deze ontwikkelaar heeft ook Avatar: Frontiers of Pandora gemaakt. De game komt uit voor pc, PlayStation 5 en Xbox Series-consoles en is vanaf 30 augustus te koop.

Update, 11.30 uur: Zin aan de broodtekst toegevoegd waarin te lezen staat dat er bij elk van de vermelde presets gebruik wordt gemaakt van upscalingtechnologie. Met dank aan de reactie van atthias.