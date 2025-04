PlayStation Stars-credits zijn nog maar jaar geldig, abo's tellen niet meer mee

PlayStation Stars-credits zijn in de toekomst nog maar maximaal een jaar geldig. Sony verandert de voorwaarden van het loyaliteitsprogramma. Ook gaan betalingen voor PlayStation Plus en andere abonnementen niet meer meetellen aan de credits.

Sony schrijft dat in een e-mail aan PlayStation-gebruikers en heeft dat in zijn nieuwe algemene voorwaarden gezet. Het bedrijf verandert die algemene voorwaarden voor PlayStation Stars. Gebruikers moeten die accepteren voor ze het programma verder kunnen gebruiken. In de nieuwe algemene voorwaarden staat dat punten voor PlayStation Stars nog maar beperkt beschikbaar blijven. Punten die vanaf nu worden verdiend, vervallen na een jaar. Spelers moeten ze dus voor die tijd uitgeven. Punten die gebruikers in het verleden al hebben verzameld, blijven twee jaar geldig vanaf het moment ze verdiend zijn.

Ook zegt Sony dat abonnementen voortaan niet meer meetellen in het verzamelen van punten. Gebruikers konden credits verdienen door aankopen in de PlayStation Store te doen. Daar viel het afsluiten van abonnementen zoals PlayStation Plus, maar ook die van games als EA, altijd onder. Dat is in de toekomst niet langer het geval.

PlayStation Stars is een loyaliteitsprogramma waarbij spelers credits kunnen verdienen. Dat gebeurt onder andere wanneer ze software kopen in de PlayStation Store, maar ook door bepaalde acties uit te voeren op gezette tijden. Met die credits kunnen ze weer korting krijgen op games en andere software.