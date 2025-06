Ubisoft: ontwikkeling Prince of Persia-remake passeert belangrijke mijlpaal

Ubisoft herbevestigt dat de Prince of Persia: The Sands of Time-remake nog steeds in ontwikkeling is en dat de ontwikkeling een 'belangrijke interne mijlpaal' heeft gepasseerd. Er heerst al lange tijd onduidelijkheid over de in 2020 aangekondigde remake.

Volgens de ontwikkelaar vordert de ontwikkeling van de game en is er een niet nader beschreven mijlpaal gepasseerd. De laatste officiële communicatie rondom de game vond in mei plaats, toen bleek dat het spel ondanks de aankondiging in 2020 nog in een zeer vroeg ontwikkelingsstadium verkeerde. Toen benadrukte een producer nog dat er dit jaar geen informatie meer gedeeld zou worden.

De Prince of Persia: The Sands of Time-remake heeft vooralsnog geen officiële releasedatum, nadat de game voor onbepaalde tijd werd uitgesteld. Eind 2022 werden pre-orders voor het spel zelfs nog terugbetaald, wat volgens de ontwikkelaar werd gedaan omdat de game nog geen releasedatum had.