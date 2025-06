Dochterbedrijf Bosch gaat Matter-ondersteuning met pilot testen

BSH Hausgeräte, dat onder de merken Bosch en Siemens huishoudelijke apparaten verkoopt, zegt tegen Tweakers dat er een pilot voor Matter-ondersteuning komt. Uiteindelijk wil het bedrijf alle nieuwe apparaten en bestaande Home Connect-hardware Matter-ondersteuning geven.

Het Duitse bedrijf zegt dat er voor een pilot een XXL-inbouwkoelkast met Matter-ondersteuning uitkomt, maar geeft geen verdere details over dit product. Aan de hand van de resultaten gaat het bedrijf kijken of meer nieuwe producten ondersteuning voor de smarthomeconnectiestandaard krijgen. "Ons uitgangspunt is dat in de toekomst al onze nieuwe apparaten Matter-ondersteuning zullen krijgen", zegt een woordvoerder. Het is niet duidelijk wanneer de eventuele adoptie van Matter voor BSH-producten zou plaatsvinden.

Daarnaast zegt BSH dat er gekeken wordt of bestaande Home Connect-producten ook een update kunnen krijgen voor Matter-ondersteuning. Home Connect is het huidige ecosysteem voor smarthomeproducten van BSH Hausgeräte. Het bedrijf komt voort uit een joint venture tussen Bosch en Siemens en verkoopt ook onder de merknamen Gaggenau en Neff huishoudelijke apparaten.