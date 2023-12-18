Eve brengt slim stopcontact met Matter, Thread en energiemonitoring uit in 2024

Eve Systems brengt in februari 2024 een slim stopcontact uit met ondersteuning voor Matter en Thread. De Energy Outlet kan een stopcontact in de muur vervangen en biedt energiemonitoring voor twee apparaten. Het apparaat krijgt een adviesprijs van 50 dollar.

Eve brengt de slimme wandcontactdoos met de naam Energy Outlet uit op 6 februari. Ook brengt de Duitse smarthomefabrikant een slimme lichtschakelaar met Matter uit in het tweede kwartaal van volgend jaar. Er is al een versie van zonder Matter-ondersteuning beschikbaar. Verder komt Eve op 1 februari met slimme rolgordijnen die gebruikmaken van MotionBlinds-motoren. Laatstgenoemde komt alleen beschikbaar in de Verenigde Staten en Duitsland.

Het slimme stopcontact krijgt een adviesprijs van 50 dollar en kan twee aangesloten apparaten individueel bedienen. De smarthomeapparaten maken gebruik van het draadloze Thread-protocol en vereisen geen cloudverbinding. Bediening is mogelijk via de Eve-app op iOS-apparaten of via de Samsung SmartThings-app op Android- of iOS-toestellen. Een Android-versie van de Eve-app is niet beschikbaar. De slimme lichtschakelaar krijgt eveneens een adviesprijs van 50 dollar. De Europese prijzen zijn nog niet bekend. Ook is het onduidelijk of ze op dezelfde data in Europa verkrijgbaar zijn.

Matter is een universele smarthomestandaard waar diverse techbedrijven aan werken. Tweakers schreef vorig jaar een achtergrondartikel over deze nieuwe standaard.

Eve Smarthome-productenEve Smarthome-producten

Op bovenstaande afbeelding is een Amerikaans stopcontact te zien. Eve komt ook met een Europese variant.

Door Sabine Schults

Redacteur

Feedback • 18-12-2023 19:35 142

18-12-2023 • 19:35

142

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Eve Energy

geen prijs bekend

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Reacties (142)

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Odie 18 december 2023 23:12
Ik hoor hier niemand over maar Eve is in mijn beleving het meest wanstaltige bedrijf qua support. Ik heb een Eve outdoor cam met de nodige issues. De enige support meneer (ene Volker) antwoordt alleen met standaard antwoorden en ook al toon ik aan dat er een bug in de cam software zit: geen support. “Stuur hem maar als defect naar je verkoper” is het enige dat eruit komt.

Sinds de cam uit is zijn er NUL bugfixss laat staat updates uitgebracht.

Ook mijn tweede cam vertoont aantoonbaar kuren door bugs en meneer Volker weigert elke vorm van support, behalve standaard antwoorden en het “stuur hem terug naar je verkoper wegens defect”.

Nooit maar dan ook nooit meer Eve. Nooit. Had ik al gezegd: nooit meer Eve?

[Reactie gewijzigd door Odie op 23 juli 2024 06:52]

Vicje @Odie19 december 2023 06:37
Ik vrees dat ik langzaam ook terugkom van Eve. Hier 6 eve thermo. Contact gehad, omdat ik denk dat er iets niet klopt. De support gooit het steeds op de temp offset. Naar mijn idee zit daar totaal niet mijn punt. Of, je zou de apparaten moeten kunnen upgraden naar Matter. In het begin de optie gezien, maar even gewacht totdat de eerste bugs eruit zijn. Nu geen button meer. Nergens. Zucht.
msetten @Vicje19 december 2023 13:08
Ik dacht ook eerst dat er iets mis was met de Eve thermostaat op mijn vloerverwarming (aangesloten op stadsverwarming) Wat bleek, zodra ik de gordijnen dicht deed, kon de thermostaat de temperatuur in de kamer niet meer goed meten, want die daalde achter het gordijn. Dus ging de verwarming in volle vaart verder verwarmen. Nu ik het gordijn achter de knop hang, werkt die verder prima. Let dus op even op dit soort mogelijke problemen (of twee knoppen vlak naast elkaar, een van vloer ander van radiator kan ook problemen opleveren want de radiator wordt snel wordt waardoor de vloerverwarming te snel uitgezet wordt. Zoiets lossen ze binnenkort op met nieuwe controller module die je plaatst op plek waar je wil meten)
Vicje @msetten19 december 2023 19:40
Ik snap je probleem en daar kan ik mij ook van alles bij voorstellen. Maar waar ik last van heb is dat de thermo’s bijvoorbeeld ingesteld worden op 19C, maar vrolijk door blijven verwarmen tot 22C. En dat is dan de temperatuur die de thermo’s zelf meten. Niet een thermometer in het midden van de kamer. En dus heb ik niks aan de offset, want dat gaat over het verschil tussen de thermo’s en wat er ergens anders gemeten wordt. Ik heb het over wat ik instel en wat de thermo’s vervolgens doen. Mijns inziens klopt daar geen hout van.

Ik gebruik de offset nu natuurlijk wel om het te compenseren, maar ik compenseer nu het eigen meetverschil.

[Reactie gewijzigd door Vicje op 23 juli 2024 06:52]

iAR @Odie19 december 2023 07:27
Heb je wel eens support gevraagd aan Netatmo (of Resideo)? Daar hebben mensen werkelijk geen idee.

Ik vermeed Eve overigens altijd omdat het enkel Bluetooth producten heeft. Nu ze over zijn op Matter weet ik het nog niet zo. Mijn Hue met matter lijkt in HomeKit niet de meest ideale situatie…
Er worden allerlei gouden bergen beloofd maar ik heb het idee dat de boel steeds minder betrouwbaar werkt.
Eugene_85 @Odie19 december 2023 10:58
Ik heb best wel wat producten van Eve (Motion sensors, Door and Window sensor, Eve weather) Deze werken allemaal via Threads en ik heb daar echt nooit issues mee. In combinatie met verschillende HomePods en Apple TVs is de verbinding vrijwel altijd stabiel. Er is voor deze producten ook regelmatig een firmware update beschikbaar.

Maar ik gebruik ook de Eve Outdoor Cam en deze heeft inderdaad wat problemen. Dit komt vermoedelijk omdat dit Eve product niet op Threads werkt maar enkel via WiFi en alleen via de 2.4 Ghz band. Bij mij werkt de camera wel, maar ik had bijv. heel veel moeite om hem de eerste keer in te stellen. Ik moest de camera iets van 3x factory resetten, terwijl die gewoon nieuw in doos kwam. (De reset button zit heel diep en kan je alleen met een paperclip indrukken, maar ook dat lukte niet altijd) Na vele pogingen werkt het wel met mijn Apple Home netwerk. Maar regelmatig gaat de camera offline en dan na 30 sec. is die weer online.
Het camera gedeelte is matig, maar de lamp daarentegen doet het wel heel goed. Als de camera offline is blijft de lamp wel werken en wordt er beweging geregistreerd.

Maar dit Eve product is niet het allerbeste dat er is idd. Het heeft een hardware update nodig om bijv. te werken met Threads. Waarschijnlijk zal de verbinding dan stabieler zijn.

[Reactie gewijzigd door Eugene_85 op 23 juli 2024 06:52]

Odie @Eugene_8519 december 2023 11:23
Ik heb verschillende issues: als iemand de activity zone triggert krijg ik wel een notificatie, maar AppleTV toont dan geen beeld en zegt dat de stream al in gebruik is. Waar het precies door komt weet ik niet, maar het is niet zoals het hoort.

Verder heb ik een issue met de auto-floodlight als een activiteit wordt gedetecteerd. Dit heeft altijd goed gewerkt, maar ineens werkt het niet goed en gaat het licht niet meer aan. Je hoort de camera wel klikken (IR filter aan/uit) dus hij detecteert de activiteit, hij krijgt ook een 'licht aan' commando maar de floodlight gaat gewoon niet aan. Handmatig gaat de lamp wel aan.

Antwoord van Volker (tot twee keer toe bij twee verschillende exemplaren): hij is defect, stuur maar terug naar je reseller.

Mijn standpunt: hij is niet fysiek defect maar softwarematig. Het aan-commando wordt wel verstuurd (te merken aan het IR filter en de klik) maar iets verzuimd om de LEDS aan te sturen. Ik heb dit nu opgelost door de floodlight niet meer in-Eve te laten aansturen maar vanuit HomeKit, indien de motion sensor activiteit detecteert stuur ik de floodlight aan en schakel ik hem weer uit. Werkt prima, dus geen defecte camera/floodlight. Maar niet zoals het hoort te werken. Dit heeft niets met WiFi en Thread (niet Threads, dat is de applicatie van Meta) of 2.4 GHz te maken, maar gewoon met een brakke implementatie.

Wat me in hoge mate irriteert is dat de enige support persoon van Eve gewoon alleen maar standaard antwoorden oplepelt en totaal niet openstaat voor een analyse van mijn kant, mijn workaround en dus ook weigert tot de conclusie te komen dat de firmware 1.01 (ja echt, zo kwam ie uit de fabriek en daar zijn we op blijven hangen in die twee jaar dat ik hem heb) gewoon buggy is.

Doodzonde, want het is een mooi product maar vooral die arrogante houding van hun support-meneer maakt het voor mij dat ik andere Eve producten mijdt als de pest. Werkt het dan werkt het, maar verwacht nul support in geval van issues: je zult alles met je verkoper moeten oplossen.
Eugene_85 @Odie19 december 2023 11:38
Misschien kan je proberen om de camera een factory reset te geven. Ik heb de standaard support reacties ook wel gelezen van deze meneer. Support bij dit bedrijf is niet het sterkste wat ze hebben. Maar in mijn geval had ik met mijn eerdere producten van Eve echt nooit problemen en het werkt echt zoals het is omschreven. Alleen de Outdoor cam werkt minder goed dan ik had verwacht in mijn geval.

De floodlight heb ik bijv. juist aangestuurd via de Eve app, omdat het via Homekit in eerste instantie niet lekker werkte. Inmiddels werken beide apps goed. Maar de Eve app heeft wel meer opties om de floodlight in te stellen.
In mijn geval staat het zo ingesteld: Als er 5 sec. beweging is gaat de lamp aan voor 15 seconden en dan automatisch weer uit) Dit werkt in mijn geval altijd. Ook het aantal lumen instellen gaat goed. Ik heb de meeste problemen met de camera die dus random uitvalt en daarna weer aan gaat.

En ik ben me ervan bewust idd. Threads is de nieuwe app van Meta maar ik bedoel uiteraard Thread :)
Odie @Eugene_8519 december 2023 11:44
Die factory reset is inderdaad zo ongeveer het enige antwoord waar die Volker mee komt en heb ik al zo vaak uitgevoerd.
kabelmannetje 18 december 2023 20:05
Energiemonitoring terwijl deze zelf continue stroom slurpen. Nee, bedankt.
kiang @kabelmannetje18 december 2023 22:42
Ik heb zelf een slimme stekker, die ongeveer 1 Watt verbruikt. Deze monitort het gebruik van mijn tv, en daardoor kwam ik erachter dat die tv als hij "uit" staat wel 30W (!!!!) verbruikt.

Dmv wat smarthome gedoe heb ik die stekker nu geautomatiseerd, waardoor hij het grootste deel van de dag uit staat, laten we zeggen minstens 80% van de tijd.

Dus, extra verbruik door slimme stekker: 1W x 24h x 365 = 8,75kWh/jaar (= 3,5€ aan de huidige prijzen)

Besparing door slimme stekker: 80% x 30W x24h x 365 = 210240 Wh/jaar (= +-85€ aan de huidige prijzen). Dat is ongeveer 25 keer meer bespaard dan het me kost aan extra stroom.

Elk stopcontact slim maken is dus wel verspilling (hoewel dat echt gigantisch meevalt: alle stekkers in je huis samen verbruiken dan alsnog minder dan 1 led lamp), maar als je er ook maar 1 apparaat wat zuiniger mee maakt bespaar je dat dubbel en dik terug.

[Reactie gewijzigd door kiang op 23 juli 2024 06:52]

stevens20 @kiang18 december 2023 23:49
Advocaat van de duivel hier: dan had je ook tijdelijk een verbruiksmeter er tussen kunnen zetten om het verbruik van je TV te monitoren. Eenmaal gevonden kan die er tussenuit en bespaar je je Watt vanaf dat moment. De meter kan daarna door naar zijn volgende klus.

Een “ouderwets dom” wandcontactdoosje verbruikt niks en zit 20+ jaar in je huis. Bij de slimme oplossing is het maar de vraag hoe lang het support heeft, mee gaat en hoeveel meer grondstoffen gemoeid zijn met de productie. Het opslaan van de data, bereikbaar houden van de data, updaten van apps en vervangen van benodigde hardware brengt ook (milieu)kosten met zich mee.

Deze advocaat ziet toch meer heil in het tijdelijk zelf controleren van je verbruik. Even pluggen, in de gaten houden en je kan je verbruik naar wens/mogelijkheden verlagen.
kiang @stevens2019 december 2023 06:22
Maar hoe kan ik het stopcontact afschakelen zonder tussenstuk? Telkens in mn tv meubel duiken en de stekker eruit? Want mn tv verbruikt 30 watt als hij "uit" staat (op standby) en ik heb het opgezocht en er is geen enkele setting die ik kan aanpassen om dat te verlagen.

Ik kan het handmatig doen door de stekker eruit te trekken, maar dat is een stuk lager qua comfort, en de kans op vergeten is erg groot en dus is de besparing een stuk lager.

[Reactie gewijzigd door kiang op 23 juli 2024 06:52]

Jeroen73 @kiang19 december 2023 08:14
Maar was dat soort sluipverbruik niet al lang verboden? Ik meen me te herinneren dat UIT tegenwoordig toch al max 1 watt zou mogen verbruiken? Dus wat voor TV en hoe oud is die?
kiang @Jeroen7319 december 2023 08:42
Het is een oled uit 2021.

Die <1 Watt regel heeft ene uitzondering voor apparaten die standby ook verbonden zijn met je netwerk, zoals je Sonos speakers, en dus ook een smart tv. Echter ligt het maximum voor die apparaten op 8 Watt, dus blijkbaar voldoet deze tv er niet aan.

Ik zou iemand achteraan moeten, maar daar heb ik persoonlijk geen zin in :p het zou wel iets zijn waar reviewers meer aandacht aan moeten besteden.

[Reactie gewijzigd door kiang op 23 juli 2024 06:52]

Jeroen73 @kiang19 december 2023 09:16
Nou, dan mag ik mijn OLED uit 2021 ook wel eens controleren :D Leuk klusje voor tijdens de kerstdagen...
don spike @kiang19 december 2023 09:56
Dat is wel bijzonder veel standby verbruik voor zo'n relatief nieuwe OLED TV.

Heb meer dan een jaar terug van alle apparaten in huis hun (standby) verbruik gemeten en ook veel verassingen tegen gekomen en waar nodig slimme stekkers geplaatst.

Maar bij de TV (LG OLED 55 C7-serie uit 2017?) had dat niet geen meerwaarde, standby verbruik was echt minimaal. Al is deze niet met het netwerk/internet verbonden (gebruik een Apple TV). Misschien is dat het verschil?

Tweede nieuwe TV nog niet gemeten (LG OLED 65 G3-serie). Ook deze hangt niet aan het netwerk/internet.
Talicus @kiang19 december 2023 11:21
LG OLED tv's runnen in stand-by mode een "Automatic Pixel Refresher" programma.
Dit moet de levensduur van het paneel bevorderen, en burn-in tegengaan.
Je kan horen of de Automatic Pixel Refresher programma actief is als je de TV uit zet. Als je een "klik" hoort dan gaat de TV helemaal uit, als je geen "klik" hoort dan gaat de TV het Automatic Pixel Refresher programma runnen.
Ik gok dat dit het stroomverbruik veroorzaakt. Is het stroomverbruik ook zo hoog als de TV helemaal uit klikt?

Meer info hier:
https://www.lg.com/eg_en/tvs/oled-tvs/oled-reliability/
MornixRS @kiang19 december 2023 11:30
Toch bizar. Is dit verbruik per de specs? Ik heb een 75 inch sony lcd uit 2017 en die verbruikt volgens de specs in standby 0.5 Watt.
arjankoole @Jeroen7319 december 2023 20:32
Maar was dat soort sluipverbruik niet al lang verboden? Ik meen me te herinneren dat UIT tegenwoordig toch al max 1 watt zou mogen verbruiken? Dus wat voor TV en hoe oud is die?
Ik heb het hier ook, alleen is het hier het hele AV spul (best wat spullen) wat 38 W gebruikt. Ik persoonlijk denk dat het de losse draadloze. (Behalve stroom) subwoofer van de soundbar is.

Efin, de slimme stopcontacten gebruiken (veel) minder dan 1W, en zijn nu geautomatiseerd. Scheelt leuk wat stroom per jaar. Als het stopcontact aan of uit gaat, gooit ie ook de switchpoort van de AV switch aan of uit. Scheelt ook weer een aantal watt aan PoE.
Nixy @kiang19 december 2023 08:04
Stekkerblok (al dan niet met overspanningsbeveiliging) met een schakelaar er op? Ik heb dit voor al mijn elektronica die niet permanent aan hoeft te staan. Computer met monitoren en speakers, TV met soundbar en media PCtje etc.
DJ Henk @kiang19 december 2023 11:01
Maar hoe kan ik het stopcontact afschakelen zonder tussenstuk?
Eh, ik vind home automation ook leuk, maar dat tussenstuk kan ook een simpel ding zijn natuurlijk.
kiang @DJ Henk19 december 2023 11:03
Dar vergeet je makkelijk, en het 1 dag vergeten vreet evenvrel stroom als die slimme stekker in een hele maand. Als het om energie besparen gaat is dit dus geen goede oplossing.
Lrrr @kiang19 december 2023 20:15
Daarvoor bestaat de zogeheten ‘stand-bykiller’.
Een stand-bykiller is een apparaat dat het sluipverbruik van een televisie of ander apparaat voorkomt, door het toestel helemaal uit te schakelen wanneer het in de stand-by-stand staat. Wanneer met de afstandsbediening de televisie wordt aangezet, pikt de stand-bykiller het infrarode signaal van de afstandsbediening op, en zet de televisie weer stand-by. Door nogmaals op de afstandsbediening te drukken wordt de televisie dan echt ingeschakeld.
Echter schijnt dit voor moderne tv’s onnodig te zijn:
Een modern televisietoestel verbruikt in stand-bystand minder dan 1 watt, na 2010 is dit zelfs verplicht. Na 2013 is dit zelfs gereduceerd tot 0,5 watt.[bron?] Een stand-bykiller is dus voor moderne toestellen onnodig, omdat hij zelf ook vermogen verbruikt, en hij zou zelfs erger dan de kwaal kunnen zijn.
bron: https://nl.wikipedia.org/wiki/Stand-bykiller

[Reactie gewijzigd door Lrrr op 23 juli 2024 06:52]

kiang @Lrrr19 december 2023 21:57
Dat laatste stuk is dus niet waar in mij geval: ik heb het gemeten, het is continu 30W. Als je online zoekt klagen er meer mensen over, het betreft wss een bug in androidtv op deze toestellen.

Daarnaast klinkt zonnstandby killer leuk, maar zou voor mij niet werken aangezien de stekker in ene meubel zit, en dus geen IR kan oppikken. Daarnaast is mijn huidige oplossing iets beter: de stekker gaat aan zodra er iemand voor de tv zit (adhv een motion sensor die ik al had voor de woonkamer). Daardoor gaat de tv iets eerder aan dan wanneer je op een knop drukt: dat is best fijn, gezien de tv ongeveer 20 seconden nodig heeft om responsief te worden (en dus te reageren op de aan/uit knop) nadat de stroom er weer op zit.
fieuke @kiang20 december 2023 14:03
Ben je zeker dat dat continu is? Mijn LG C2 heeft af en toe ook een verbruik van ongeveer 30W gedurende 20min na hem uit te schakelen:
https://imgur.com/a/hKP33Ak
kiang @fieuke20 december 2023 15:40
Ja: 24/7, gemeten gedurende ongeveer een week. Er is werkelijk geen moment dat de tv minder dan 28W verbruikt. Het is vermoedelijk een bug in de software, die Sony of Google moet fixen, maar dat gebeurt dus niet.

[Reactie gewijzigd door kiang op 23 juli 2024 06:52]

Earth_Apple @stevens2019 december 2023 09:56
Bij de slimme oplossing is het maar de vraag hoe lang het support heeft
Daarom zo veel mogelijk producten kopen met Zigbee of iets dergelijks. Ik draai alles via home assistant, waardoor ze eigenlijk voor eeuwig support hebben. Ik zou zelf geen producten kopen die verbonden moeten zijn met de cloud om te werken, zeker niet inbouw zoals aangegeven in het artikel.

Relevantie van het artikel snap ik ook nog niet helemaal, het gaat tot nu toe alleen maar over een amerikaanse aansluiting?
DamirB @kiang19 december 2023 01:11
Pas op hiermee als de desbetreffende TV een OLED is
kiang @DamirB19 december 2023 06:33
Waarom? Het is een oled.
GoldenBatt @kiang19 december 2023 06:54
Omdat deze na een aantal uur aanstaan een pixel refresh uitvoert zodra hij in standby gaat. Dan vreet hij inderdaad nog even paar watt, maar dat is om je paneel in goede conditie te houden. Als je hem dat weigert kan je na tijd oneffenheden gaan zien oid. Garantie krijg je dan waarschijnlijk ook niet, tv logt vast ergens wanneer hij dat heeft gedaan in verleden dus beroept fabrikant zich daar wel op...

Als goed is zou dat niet te lang moeten duren endus niet 30watt het hele jaar rondt ;)
kiang @GoldenBatt19 december 2023 08:39
Ik dacht wel dat het mogelijk was dat het verbruik hoog was gedurende een korte tijd na het uitzetten, maar ik heb met mn slimme stekker een paar dagen gemeten, het die 30W was echt continu helaas

Ik ga me not even inlezen in die refresh, en dan denk ik een vertraging inbouwen, zodat de stroom er 30m later afgaat of zo. Bedankt voor de uitleg!
DamirB @kiang19 december 2023 09:21
Deze tv's doen vaak 's nachts hun OLED Care cycle tegen burn-in en retentie. Zonder stroom kunnen ze dat niet doen
mvn23 @DamirB19 december 2023 11:30
De mijne doet het volgens het menu na meer dan 4 uur schermtijd sinds de vorige refresh zodra je hem "uit" zet. Meestal is dat inderdaad 's nachts ;)
CodeCaster @kiang18 december 2023 23:23
U heeft ook een Samsung?

Ik was mijn apparaten al eerder langsgegaan met een verbruiksmeter, maar deed dat rondje nog eens toen het idle-verbruik van het huis weer was gestegen.

Wat bleek: de Samsung-tv had met een update een nieuwe instelling, namelijk iets met dat je hem met een app kunt inschakelen. Kost 20 Watt 8)7
kiang @CodeCaster19 december 2023 06:30
Nope, een sony (met Android tv)! Het blijkt een breder iets te zijn met smart tvs.
GoldenBatt @kiang19 december 2023 06:36
Oled toevallig? Die "moet" je ingeplugd houden, die doen een refresh op zijn tijd om paneel in goede conditie te houden, en dat is als ze uitstaan ;)
JeroenH @GoldenBatt19 december 2023 09:29
De "voordelen" van de moderne tijd, pfffff :/

Ik heb een oude HD TV, geen idee hoe groot, geen idee van de framerate, maar de televisieprogramma's zijn net zo slecht als op een 8K 120Hz OLED "smart" TV. :+

Hij zit op een stekkerblok met schakelaar. Als we TV gaan kijken gaat de set aan, als we klaar zijn met TV kijken gaat hij uit. 0,0W sluipverbruik. Hier is de TV dan ook geen bewegend behang, we kijken vrij bewust, dus dan kan dat zo.
telenut @kiang18 december 2023 22:51
in uw som vergeet je wel de kostprijs van die slimme stekker :)
kiang @telenut19 december 2023 06:26
Het ging voornamelijk om het stroomverbruik, maar prima: de kosten waren 25€ voor een slimme stekker, en ik had al een bewegingssensor, maar als je dit moet kopen is het 15€ bij ikea. Binnen een half jaar eruit dus :)
The Realone @telenut18 december 2023 23:16
Maar daar ging het in deze niet om. De opmerking was dat het niet logisch zou zijn om iets wat energie nodig heeft te gebruiken als energiebespaarder.
Caayn @kiang18 december 2023 23:27
30W is een bizar hoog standby verbruik en niet eens toegestaan. Of het gaat om een oud apparaat, of een OLED die net op het meet moment een pixel refresher draait of er staan allerlei "handige" functies (als snel/quick start, aanzetten met telefoon, etc.) aan die je vaak eenvoudig kan uitzetten. Daar heb je echt geen vaste slimme stekker voor nodig.

Heb jij jouw slimme stekkers ook eens doorgemeten? Het verbruik volgens de fabrikant wil nog wel eens afwijken met het werkelijke verbruik. Zeker voor iets wat je 24/7 gebruikt kan dit snel oplopen.

[Reactie gewijzigd door Caayn op 23 juli 2024 06:52]

JeroenH @Caayn19 december 2023 08:04
30Wh

Wel even de eenheden in de gaten houden AUB :/
Tozz @JeroenH19 december 2023 08:36
30 Wh is fout. Een apparaat heeft geen standby verbruik van 30 Wh. Een apparaat heet een standby verbruik van 30W. Als ie dat een uur doet heb je 30 Wh verstookt of 0.03 kWh.

"mijn TV verbruikt in standby stand 30 Wh" slaat nergens op. 30 Wh per wat? Per uur? dag? week? Seconde?

Wel even de eenheden in de gaten houden AUB
xzaz @Tozz19 december 2023 09:15
30 Wh per wat? Per uur? dag? week?
Waar denk je dat die h voor staat?
Isarna @xzaz19 december 2023 10:29
Waar de h voor staat zegt niets over de tijdseenheid waarover je de energie meet. 30 Wh per uur is 30 W. Wattuur is een hoeveelheid energie, zoals Joule. Watt is een eenheid voor vermogen, vergelijkbaar met paardenkrachten.

30 Wh per seconde is 30 Wh / (1/60/60) h = 108.000 W.

30 Wh per dag is 30 Wh / 24 h = 30 / 24 = 1,25 W.
nandervv @Isarna19 december 2023 15:50
Yup. Want Watt = Joule per seconde,

Een WattUur is dus het verbruik dat je krijgt door een uur lang een joule per seconde te 'verstoken', dus 3600 Joule.
Het is immers WattUur, niet Watt per uur. Watt per uur is een wijziging in verbruik, net als versnelling vs snelheid.
Caayn @JeroenH19 december 2023 08:37
Scherp, heb het aangepast.
Kevin-de-Groot @Caayn19 december 2023 00:20
Zoiets heb ik ook gemeten. Later kwam ik erachter dat die ca. 30W verbruikt. Zodra je de televisie uitschakelt (wellicht per ongeluk), dan start hij weer sneller op. Na een tijdje (niet gemeten, maar misschien 10 minuten) gaat de televisie "helemaal" uit en verbruikt deze vrijwel niets.
kiang @Caayn19 december 2023 06:33
Het is geen oud toestel: de Sony A80J (een oled uit 2021). Ik heb online gezocht en dit standvuly verbruik is normaal. Toen ik het doorgemeten heb bleek ook dat het niet een tijdelijk iets is en daalt na een tijdje: die 30W is echt continu, de hele nacht en dag.

Ik heb die slimme stekker niet doorgemeten, maar volgens de specs van de fabrikant is het verbruik ongeveer 1W (ik heb het gecorrigeerd!). ik zou die inderdaad nog eens kunnen nakijken.

[Reactie gewijzigd door kiang op 23 juli 2024 06:52]

Caayn @kiang19 december 2023 08:42
Apart. Ik blijf erbij dat 30W echt niet normaal is, hij moet met de juiste instellingen echt een stuk zuiniger zijn. Wel is het normaal dat de TV gedurende grofweg een half uur na gebruik nog een iets hoger verbruik heeft, hoelang dit exact duurt hangt af van de fabrikant en het soort TV.

Zelf gebruik een WebOS TV (LG), weinig ervaring met moderne AndroidTVs dus ik kan je helaas geen specifieke tips geven voor jouw TV. Heb je al je instellingen gecontroleerd op eventueel aanzetten vanuit zaken als Homekit/Smarthome, telefoon, Casting, snel opstarten, etc. Mogelijk fout ingestelde app zoals Youtube die je TV wakker houdt. Impact op verbruik wordt zelden genoemd bij instellingen.

[Reactie gewijzigd door Caayn op 23 juli 2024 06:52]

YoMarK @kiang19 december 2023 08:49
Als je je stekker uit een OLED trekt, dan ga je burn-in issues krijgen. Doe dit niet.Wat betreft die 30watt, weet je zeker dat dit echt continu is?
kiang @YoMarK19 december 2023 10:11
Jep, in kaart gebracht over meerdere dagen met slimme stekker + homey: dag en nacht 28-30 watt.
Rrob @kiang18 december 2023 23:15
Je kunt er ook domme schakelaar gebruiken om je tv uit te zetten, die kost €2 en verbruikt 0,0. 'Slimme' schakelaars zijn voor luie mensen
kiang @Rrob19 december 2023 06:28
Wat bedoel je met een domme schakelaar? Gewoon een verdeelstekker met een knop?

Kan zeker, maar dan moet ik elke keer achter mn tv meubel kruipen.

Je mag dat lui vinden, maar dat zie ik niet als comfortabele oplossing. Daarnaast: dat kan je vergeten, wat tot een hoger stroomverbruik leidt.
Rrob @kiang19 december 2023 09:36
een losse schakelaar (lichtknop/snoerschakelaar) in het snoer van een verdeelstekker. Die kan je plaatsen waar je er makkelijk bij kunt en hij niet opvalt. Die stekkerblokjes met ingebouwde schakelaar zijn idd niet practisch
Llopigat @Rrob19 december 2023 00:14
Vind ik een beetje te kort door de bocht. Je kan ook op afstand dingen schakelen als je het bijvoorbeeld vergeten bent.

Bovendien is er niks mis met luiheid natuurlijk.
Timo002 @Rrob19 december 2023 01:26
Als je een OLED TV hebt moet deze nog zeker een uur na het uitzetten spanning hebben. Dit om een pixel refresh te doen. Met een slimme stekker kun je dus automatisch na x tijd TV uit je TV helemaal uitschakelen en toch de pixel refresh behouden.

[Reactie gewijzigd door Timo002 op 23 juli 2024 06:52]

kiang @Timo00219 december 2023 06:28
Oh, dat wist ik niet. Heb je een link met meer info hierover? Kan ik in de logica opnemen.
Timo002 @kiang19 december 2023 08:50
Het is afhankelijk van je merk, dus daar zou je moeten zoeken. Zelf heb ik een LG, https://www.lg.com/eg_en/tvs/oled-tvs/oled-reliability. Het is uiteindelijk om inbranden tegen te gaan.

Mijn TV heeft een mogelijkheid om die extern (via bv de afstandsbediening app van de TV) aan te zetten. Hierdoor gaat de TV eigenlijk niet meer uit en blijft deze altijd aan. Dat verbruikt ook erg veel stroom, als je die functie toch niet gebruikt, uitzetten.
LaTiNo156 @Timo00219 december 2023 08:48
Een uur? Had begrepen een kwartier? :|
Timo002 @LaTiNo15619 december 2023 08:51
Zal per TV anders zijn, ik dacht een uur. Maar zou ook zomaar 15 minuten kunnen zijn.
andru123 @kiang19 december 2023 04:36
Slimme WiFi schakelaar? Die maar 0,1W gebruikt in AAN stand? Dat wil ik graag zien.
Ik heb nog nooit een Wifi schakelaar gezien dat minder dan 1W verbruikt in AAN stand.
Welke stekker en hoe heb je gemeten?
kiang @andru12319 december 2023 06:34
Her is geen wifi schakelaar, hij gebruikt zigbee. Maar ik heb inderdaad een fout gemaakt: het is 1watt, niet 0.1. Groot relatief verschil, maar de som veranderd niet significant.

[Reactie gewijzigd door kiang op 23 juli 2024 06:52]

andru123 @kiang19 december 2023 13:10
Ja, Zigbee is zuiniger dan WiFi. Maar probleem met schakelaars is dat er is een relay in zit, die verbruikt veel te veel stroom in AAN stand. (By design, iets met veiligheid te maken). Als het was gewoon een meetapparat, geen schakelaar, zou het veel zuiniger kunnen, denk ik (0,1W is niet ondenkbaar, maar realistisch 0,3-0,5W). Hier een voorbeeld hoe een TP-link schakelaar is omgebouwd om alleen te meten: https://www.briandorey.co...ink-power-consumption-mod
0,1 vs 1 is factor x10 :) Dat kost 4 euro per jaar, in plaats van 40 cent.
kiang @andru12319 december 2023 13:18
0,1 vs 1 is factor x10 :) Dat kost 4 euro per jaar, in plaats van 40 cent.
Relatief wel, maar het bespaart me dus alsnog 250 kWh per jaar.
sjimmie @kiang19 december 2023 07:54
Bizar, onze TV trekt 50-60W als die AAN staat.
Als de jouwe 30W standby doet dan zal die aan nog veel meer verbruiken en is wellicht investeren en een opvolger heel lonend.
kiang @sjimmie19 december 2023 08:40
Nou, dit is een oled uit 2021, dus ik ga echt niet upgraden :+

Als hij aanstaat trekt hij 60-120 watt, afhankelijk van wat er op het beeld staat.
batteries4ever @kiang19 december 2023 11:12
30W lijkt me extreem veel! Is het niet een OLED die anti burn-in routines draait o.i.d.? Draaide hij die 30 W werkelijk 24/7?
sys64738 Moderator F&V @kabelmannetje18 december 2023 20:16
Continue verbruik zal minder dan 1 watt zijn. Als je daarmee je achterliggende apparaten aan en uit kan schakelen (en dus hun sluipverbruik uitsluiten) en het stroomverbruik ervan meten, valt die 1 watt wel mee.
kabelmannetje @sys6473819 december 2023 00:55
Dat is voor 2 stopcontacten dus €6,50 per jaar. Plus de kosten van aanschaf en ze gaan vast niet langer dan 10 jaar mee. Zonder dat het enige meerwaarde geeft. Ik zet mijn apparatuur alleen aan als ik ze gebruik, gewoon met een knop.
CreatiXx @kabelmannetje18 december 2023 20:18
De Niko variant verbruikt 0,15w in stand-by. Dat is nu ook ni heel spannend eh denk ik dan.
Cergorach @kabelmannetje18 december 2023 20:39
Hoeveel stroom slurpen ze dan exact? Is dat significant? 1+W per stopcontact bv. Dat tikt namelijk lekker aan...
tboynl @kabelmannetje18 december 2023 23:19
Ik ben recent begonnen met smartplugs. Heb nu de 12x NOUS A1T smartplugs. Ik merk juist door de eenvoud van het uit/aan schakelen (deels geautomatiseerd) dat apparaten/verlichting juist minder lang aanstaan. Standby verbruik is 0.3W en actief 0.6W. De meeste apparaten achter de smartplug in standby verbruiken eerder meer dan minder.

In het begin had ik ook twijfels, maar nu alles draait ben ik helemaal om :Y)
kabelmannetje @tboynl19 december 2023 03:55
Ik doe lichten gewoon aan als ik dat nodig vind. Zie het nut (en al dat gedoe) om dat allemaal in te moeten stellen niet. En alles dan weer in te moeten stellen als ik er -zoals meestal - niet eens thuis ben. Wat een gedoe zeg.
DNN!S @kabelmannetje19 december 2023 06:26
Het ligt eraan hoe je het uitvoert. Ik zie wel eens vrienden die de telefoon moeten pakken om lichten aan te doen, dat vind ik gedoe en niets slims aan.

Wij hebben het hele huis op Hue zitten maar hebben het gekoppeld aan hardwareknoppen links en rechts in huis tot zelfs een paar knoppen aan de onderkant van de salontafel. >5 jaar geleden eenmalig ingesteld en nooit meer de app hoeven gebruiken, die staat niet eens meer op de telefoon. Ook niets slims aan, maar wel véél handiger dan dagelijks alle lampen 2x handmatig te moeten langslopen.

[Reactie gewijzigd door DNN!S op 23 juli 2024 06:52]

kabelmannetje @DNN!S19 december 2023 07:51
Ik doe de lampen aan als ik er ben en uit als ik er niet ben. Veel makkelijker dan dat lijkt mij lastig.
DNN!S @kabelmannetje19 december 2023 08:19
Ik maak een onderscheid tussen de grote verkeersverlichting en bij-verlichting. Die eerste zit vast aan het huis en gebruiken wij vrijwel niet. Het is juist die bijverlichting waarvan het handig is dat je ze niet alle 10 hoeft langs te lopen maar ze allemaal met één druk op de knop aan of uit gaan :)
kabelmannetje @DNN!S21 december 2023 03:14
Ah ok. Ik heb maar 2 lampjes.
Sine @kabelmannetje19 december 2023 11:34
#@kabelmannetje
Dan is huisautomatisering dus niets voor jou ... voor andere mensen wellicht wel.
Speedster @kabelmannetje19 december 2023 07:43
Helemaal mee eens.

https://verlengsnoer.shop...-140cm-wit-8720573228626/
^ Kost bijna niets en is volgens mij de beste sluipverbruik killer.

Met een Youless kan je het (sluip) verbruik in de gaten houden.
sys64738 Moderator F&V 18 december 2023 19:45
Hmmm. Das nog best interessant. Als ze ook in NL formaat stopcontact uitkomen. En ze werken met Home Assistant en ook nog eens een redelijk vermogen aankunnen (als ze max 100 watt zijn of zo, heb je er niet veel aan. Je (ik) wil vooral het stroomverbruik van de grootverbruikers meten.

Ook beetje jammer dat ze geen eigen Android app maken.
lenwar @sys6473818 december 2023 19:51
Het idee van Threat is juist dat je geen aparte app nodig hebt. Dus dat je gewoon een centrale app gebruikt.
Het feit dat ze dit zo benoemen in dit artikel baart me juist een beetje zorgen.
Odie @lenwar18 december 2023 23:08
Nee das het idee van Matter. Thread is slechts het protocol dat voor de verbinding zorgt. Maar zonder Matter kan thread prima proprietary worden ingezet qua app.
lenwar @Odie19 december 2023 07:05
Threat is een soort Zigbee/Z-Wave. We hadden al twee generiek toepasbare standaarden, maar die waren niet door Google en Apple bedacht, dus er moest er nog een komen😊
(Als ik de specs van Threat goed heb gelezen is het eigenlijk niks meer dan een Zigbee met een extra sausje).

Matter is dan weer een overbodige standaard bovenop Threat, waar ook wifi en Bluetooth enzo er ook bij zit. Het enige voordeel is dat er een generieke(re) aanmeldprocedure is.

Aangezien de functieset van Matter heel beperkt is, kan een fabrikant dus bewust buiten de standaardfunctiesets een functie toevoegen, waardoor je effectief ook altijd hun app nodig hebt. Dat vindt de marketingmolen van die bedrijven weer leuk.
GertMenkel @lenwar18 december 2023 20:12
Het kan zijn dat ze zowel normaal via Matter functionaliteit bieden als via hun eigen Cloud-app. Afhankelijk van je matter bridge kun je er buitenshuis wel of niet bij, en als ze toch al een hele API hebben opgetuigd voor de niet-Matter-producten, kunnen ze die net zo goed laten samenwerken met deze.

Daarnaast zijn er nog andere functies die zo'n app kan hebben, denk aan troubleshooten en firmware updates. Als de app heel via HomeKit het smartgedeelte aanstuurt en eigenlijk alleen de nietgestandaardiseerde features aanbiedt als je hem op Matter-modus zet, kunnen ze de app volgens mij prima verkopen.

Dat gezegd hebbende, werkt de app op Android met SmartThings, dus ik gok dat ze de Eve-app hebben omdat het ding wellicht niet voor echte HomeKit gekeurd is. Dat zou voor de Applegebruikers jammer zijn, al zou Matter ervoor moeten zorgen dat zelfs zonder officiële keuring de boel gewoon met HomeKit zou moeten werken volgens mij.
SirBlade @lenwar18 december 2023 20:29
Het zal wel net zoals met zigbee gaan; de basale zaken (aan/uit, kleur veranderen, sensoren uitlezen) kunnen via de centrale app/hub maar voor specifieke zaken (firmware updates, unieke configuratie opties) moet je de app/hub van de de fabrikant hebben.
Kenhas @SirBlade19 december 2023 09:47
Er zijn nochtans al meerdere merken waarvan je de firmware kunt updaten via Zigbee2MQTT zoals Ikea, Hue,... Ik gebruik meer en meer dingetjes van NodOn. Die kan je updaten via hun eigen app maar is geen "aanstuurapp" maar enkel een app om te updaten. Maar ze werken er blijkbaar zelf aan (of ze werken mee) om de update via Zigbee2MQTT te laten verlopen
SlasZ @sys6473818 december 2023 19:48
Niko heeft anders al lang zigbee stopcontacten met monitoring en remote aan/uit tot 3680 watt. Werkt hier al jaren goed met HA, je kan ze verbinden met eender welke zigbee controller (conbee ii hier).

Linkje met randaarde:
https://www.niko.eu/nl-nl...9b-57b3-b64c-62c8e7e8828d

[Reactie gewijzigd door SlasZ op 23 juli 2024 06:52]

WeiserMaster @SlasZ18 december 2023 19:56
heb je toevallig een linkje of modelnummer voor ons? :)
Zamtakk @WeiserMaster18 december 2023 20:03
Kijk anders ook is naar de Shelly PlugS. Ik gebruik die al lange tijd in combinatie met Home Assistant. Ik heb ze gekocht bij Robb Shop. Draait wel over WiFi en niet Zigbee of Matter, maar het doet zn werk goed.
eymey @Zamtakk18 december 2023 20:24
Pluggen zijn zeker interessant (heb er hier een heel aantal, voornamelijk van Blitzwolf), maar voor sommige typen stekkers/adapters is het toch wel wat fragiel. Een wandcontactdoos met ingebouwde stroommeting vind ik dan best interessant :)

( Al kan het wel tricky zijn als zo'n ding het een keer begeeft op een manier waarop je hem snel wil uitschakelen en vervangen... dan moet je eerst naar de groepenkast en vervolgens met schroevendraaier aan de slag :P )
Get!em @eymey18 december 2023 20:48
Inbouw vind ik dan weer riskant. Een wkd moet toch wel lang meegaan in huis, zeg 20 jaar minimaal. De firmware van slimme dingen is meestal korter qua levensduur. Dus liever pluggen.

Ik zag overigens dat de Tapo p115 ook homeasssistant integratie heeft, eventueel via HACS. En die tapo zijn best stevig en soort van cleane style.

[Reactie gewijzigd door Get!em op 23 juli 2024 06:52]

Horatius @Get!em18 december 2023 21:34
De ikea pluggen waren de goedkoopste die ik kon vinden, niet klein maar zeer populair en dus ook wijdverspreid ondersteund en gebruikt.
Gely @Horatius19 december 2023 08:59
Die Ikea pluggen vind ik persoonlijk waardeloos. Had er 2 en die zijn binnen de 3 jaar allebei stuk gegaan. Het ergste is dat ik ze enkel gebruikte als Zigbee repeater, ze hebben nooit enige belasting gekend, en toch...
jongetje @Get!em18 december 2023 21:45
Zo moeilijk is het ook niet om na 10 jaar een inbouw wcd te vervangen. Staat toch een stuk netter dan dat je er eerst een plug tussen moet zetten.

Het minder mooie is dat het niet netjes onder een afdekraam past als je het bijvoorbeeld naast een schakelaar wilt doen. En dan ziet het er net anders uit dan de rest van het schakelmateriaal.

[Reactie gewijzigd door jongetje op 23 juli 2024 06:52]

teek2 @Get!em18 december 2023 22:51
"Inbouw vind ik dan weer riskant."

Ik weet niet hoe het voor deze stopcontacten is, maar het Berker spul van de Hornbach wat ik hier in huis heb heb ik in 5 minuten vervangen voor een nieuwe unit. 2 Schroefjes (en 2 optionele klemmetjes) los, draad eruit en er in en hoppa (sure, stroom er af halen is irritant natuurlijk).

Goed, ik heb ook liever kwaliteit dan elke paar jaar dat spul vervangen hoor. Maar voor de moeite hoef je het niet te laten vind ik.

I zou graag zien dat er wat meer keuze was in dit segment trouwens, bij mij zitten nu over losse stopcontacten (plugs), zo inbouw is wel echt veel netter.

[Reactie gewijzigd door teek2 op 23 juli 2024 06:52]

cariolive23 @teek219 december 2023 06:15
Goed, ik heb ook liever kwaliteit dan elke paar jaar dat spul vervangen hoor. Maar voor de moeite hoef je het niet te laten vind ik.
Elke 5 jaar al je wcd's vervangen is anders niet goedkoop, zelfs niet wanneer je het zelf doet. Ga maar eens tellen hoeveel je er in huis hebt, en dat keer 50 USD + VAT. Reken op een kleine 60 euro per stuk in Nederland. Ik vermoed dat je al snel een stuk of 20 ~ 30 van deze dingen nodig hebt, kom je op een 1200 tot 1800 euro uit. En dat elke paar jaar opnieuw omdat het "support" weer eens is afgelopen.

Geen idee wat mensen willen besparen met deze dingen, maar geld in elk geval niet.
BlaDeKke @cariolive2319 december 2023 06:56
Aangezien ze stroom gebruiken lijkt me ze overal installeren niet zo slim. Enkel waar nodig. En support… als dat via zigbee werkt, gekoppeld aan HA. Dan denk ik dat het blijft werken tot het toestel defect gaat. Support of niet.
SlasZ @WeiserMaster18 december 2023 20:11
https://www.niko.eu/en/pr...d1-d2ddfc6326dc/170-33505

Dit is met penaarde zoals in België, niet zeker of ze ook met randaarde bestaan.

Hier met randaarde:
https://www.niko.eu/nl-nl...9b-57b3-b64c-62c8e7e8828d

[Reactie gewijzigd door SlasZ op 23 juli 2024 06:52]

Cergorach @SlasZ18 december 2023 20:35
Het is alleen een tikkeltje duurder, met afwerkset: bijna €65, voor 1 stopcontact. Nu zou je er twee in een duo afwerkset kunnen douwen, maar dat maakt het erg duur en groot. $50 => ~€56 (inc. BTW). Als je een heel huis wil voorzien scheelt dat enorm! Niet alleen in aanschaf, maar ook in plaatsingswerk (het lijkt er op dat de EVE versie in bestaande 'duo dozen' past en als je hetzelfde wil bereiken met de Nikko, moet je gaan vrezen gok ik.

Naast kosten vraag ik me ook af of je bij zowel EVE als Niko daadwerkelijk zonder tussenkomst van de fabrikant deze stekkerdozen kan blijven gebruiken, iets wat tegenwoordig niet zo heel normaal meer is...
DataGhost @Cergorach18 december 2023 20:44
In ieder geval die Niko werkt gewoon via Zigbee dus dat kan je met bijv. Homeassistant gewoon gebruiken, volledig lokaal. Het hele idee achter Matter is juist dat het interoperabel moet zijn met apparaten van andere fabrikanten en dat het ook geheel lokaal kan werken, dus dat zou allemaal zonder de fabrikant moeten blijven werken.
latka @Cergorach18 december 2023 20:57
Deze ken ik idd niet, maar ik gebruik legio schakelautomaten en als het ding puur Zigbee is geloof ik wel dat het lokaal bruikbaar blijft. Met Matter ben ik er niet zo zeker van. Dingen met sleutels en DRM zijn ineens mogelijk. Dat voorspelt meestal elende in het kwadraat.
SlasZ @Cergorach18 december 2023 23:54
Niko is inderdaad duurder, daartegen over staat dat het qua uitzicht identiek is aan de overige Niko inbouwapparaten en in België wordt Niko overwegend gebruikt. En je hebt keuze qua afwerking (standaard wit, luxe champagnekleur of strak metaal). En het werkt 100% lokaal.
Daarnaast is het natuurlijk overkill om alle stopcontacten schakelbaar te maken of te monitoren. Het heeft weinig zin een stopcontact die sporadisch gebruikt wordt te gaan monitoren want je weet nooit wat er aangehangen heeft. Meestal doe je monitoring van je vaste verbruikers + totaalverbruik. Ik heb er nu 5: server/unifi, koelkast keuken, koelkasten kelder, home / kantoor pc en home cinema.

[Reactie gewijzigd door SlasZ op 23 juli 2024 06:52]

Indy81 @Cergorach19 december 2023 10:39
"Duur" is relatief. Ik heb een tijdje terug gekeken naar inbouw stopcontacten met een USB lader.
Eén of andere Duitse Youtuber had deze apparaten getest. Van 'goedkopie' laders van 20 euro, tot de laders die uitmaken van een 'systeem', zoals Gira en Busch Jäger.

Wat mij vooral op viel is dat de duurdere, een hogere efficiëntie hadden. 91% tegenover 82% van de goedkopere. Dat viel ook te zien bij het gebruik van een warmtecamera. De duurdere werd zo'n 37°C, maar de goedkoperen liepen al tegen de 60-70°C aan. En dat vind ik best gevaarlijk voor iets dat in de muren zit.
Donstil @sys6473818 december 2023 19:56
Hmmm. Das nog best interessant. Als ze ook in NL formaat stopcontact uitkomen.
Op bovenstaande afbeelding is een Amerikaans stopcontact te zien. Eve komt ook met een Europese variant.
Oon @sys6473818 december 2023 20:01
Maar zoek je dan specifiek inbouw? Want HomeWizard heeft slimme stekkers die gewoon tot 3680 watt gaan en met Home Assistant werken zonder enige extra moeite. Werken over lokale API, dus ook als de servers offline gaan doen ze het gewoon, alleen kun je ze dan niet meer instellen binnen de HomeWizard Energy app (en dus geen nieuwe aansluiten).
Kaoh @Oon18 december 2023 23:47
Ik denk dat hij (net als ik) specifiek een dubbele doos zoekt waarvan beide contacten dan schakelbaar zijn.
Inbouw dozen zijn er steeds maar die moeten bijna altijd in een 1 slots afdekraam. De jaren 80-90 standaard gebruikte dubbele dozen op 1 plek zie je nog niet. Dit plaatje suggereert dat deze wel gaat zijn.
Dat gaat voor mij zeker een paar plekjes oplossen waar ik er nu geen kwijt kan anders dan een logge plug.
SirBlade @Kaoh19 december 2023 11:52
Kijk eens naar de Shelly pluggen, die zijn relatief klein.
Kaoh @SirBlade19 december 2023 19:12
Voldoen niet, een plug is eigenlijk altijd te lomp aan mijn strakke muren.
osxman 18 december 2023 20:27
Slecht plaatje, laat maar meteen de EU variant zien.
Eve is toch/immers Duits bedrijf?

[Reactie gewijzigd door osxman op 23 juli 2024 06:52]

Flooperke 18 december 2023 20:23
Waarom zou je je stroomverbruik willen monitoren? Gaan je apparaten dan minder verbruiken?. Ik zou nog meer smart apparaten willen installeren mede met nog wat extra accesspoints. Dat bespaart zeker stroom en kan je lekker op de bank op je app kijken hoeveel kwh je senseo al verbruikt heeft deze maand. Maar niet te lang kijken anders moet je je telefoon extra opladen met je ingebouwde wandcontact usb-c doos die 100w kan leveren. Maar zetten we om extra te besparen gewoon de cv uit en de open haard aan. Wij zijn het milieu lekker aan het besparen.
Kaoh @Flooperke18 december 2023 23:59
Maar zetten we om extra te besparen gewoon de cv uit en de open haard aan. Wij zijn het milieu lekker aan het besparen.
Een openhaard veroorzaakt wel locale fijnstof uitstoot, dus je draagt bij aan 1 probleem door een andere weer terug te halen, locale vervuilde lucht.
Zeker in combinatie met hoge luchtvochtigheid of laag hangende mist zijn de buren met asmta of andere long klachten je vast zeer dankbaar.

https://www.britannica.com/event/Great-Smog-of-London

Maar stroomverbuik monitoren kan bijvoorbeeld duidelijk maken dat de tv nog aan staat terwijl iedereen het huis uit is, dan kan je eventueel een IR commando sturen vanaf een ander smart device om het uit te zetten, of gewoon de plug uit natuurlijk. Of dat je droger niet meer actief is (en om te voorkomen dat hij uren blijft ontkreuken) en je hem niet vergeet door een berichtje in huis of telefoon
Flooperke @Kaoh19 december 2023 00:10
Ja daarom zeg ik het ook, beetje sarcasme. We moeten zuiniger doen. Gas wordt duurder en iedereen denkt toch aan de portemonee en gaat ouderwets en op schadelijkere manier verwarmen. Ik ruik het iedere dag als ik thuis kom en denk ik dat er iets op me zolder staat af te fikken ofzo.
Portemonee gaat voor milieu.
Chris.nl @Flooperke18 december 2023 20:59
Apparaten gaan er idd niet minder van verbruiken. Je kan wel gaan puzzelen of vervanging praktisch is (kom maar door met een E-waste reactie) en daarnaast is bewustwording ook een goed begin.

'k Zou zelf niet voor slimme stopcontacten gaan, maar ben wel content met een HomeWizard energy plug voor bovenstaande doeleinden.
Zer0 @Flooperke18 december 2023 21:00
Waarom zou je je stroomverbruik willen monitoren?
Bijvoorbeeld om te zien of ze inactief zijn, waarna je ze volledig uit kunt schakelen om sluipverbruik te verminderen, en eventueel een bericht naar je telefoon kunt sturen zodat je weet dat de was klaar is :P
DataGhost @Flooperke18 december 2023 21:13
Je kan er allerlei automatiseringen mee maken als je het stroomverbruik kan meten. Zo krijg ik bijvoorbeeld een waarschuwing op mijn mobiel als ik de droger (2009) heb aangezet zonder "lage temperatuur" te kiezen (ik heb vrijwel altijd synthetische kleding in de was). Of als de wasmachine (2002, geen pieper) klaar is inderdaad, zodat ik niet de volgende dag een stinkende bende tegenkom als ik vergeet dat ik een was had ingezet. Mijn eierkoker maakt een achterlijk hard geluid als die klaar is, dus daarvan laat ik ook direct de stroom uitschakelen met weer een melding naar mijn mobiel. Zo kan je allerlei niet-smart apparaten toch een beetje smart maken.

Maar ik heb ook een paar dingen die ik opgeladen wil hebben maar waarvan het niet zoveel boeit wanneer dat gebeurt, die krijgen alleen maar stroom op het moment dat mijn zonnepanelen terugleveren aan het net. Helemaal automatisch. En mijn vaatwasser heeft alleen maar een startuitstel-mogelijkheid van 3 uur, die schakel ik dus tegenwoordig ook met een smart plug in op het moment dat ik dat wil, dat is doorgaans ook overdag en het liefst als de zon schijnt. Zo verbruik ik zo veel mogelijk van mijn eigen opgewekte energie zonder dat het teruggaat op het vaak overvolle net waar niemand er iets aan heeft. Mede hierom verwacht ik dat zodra het salderen helemaal is afgeschaft deze dingen behoorlijk populair zijn/worden, zeker met de terugleverboetes die nu al hier en daar gevraagd worden.

Verder krijg je er inderdaad wat makkelijker inzichtelijk mee welke apparaten hoeveel stroom verbruiken zodat je daar wat aan zou kunnen doen.

[Reactie gewijzigd door DataGhost op 23 juli 2024 06:52]

Flooperke @DataGhost18 december 2023 21:27
Ik vindt het zeker allemaal mooi enzo en zeker niet verkeerd om te ontwikkelen. Maar zoals een maatje van me alle verlichting op wifi had en als ik dan naar de plee moest eerst de app openen om het licht aan te zetten vondt ik het wel een beetje absurd worden. Ik heb het luxe zei ik tegen hem bij iedere kamer bij me zit een knop daarmee zet ik het licht aan en ook weer uit als ik klaar ben. Maar met een bewegingsensor kan natuurlijk ook, dan schiet het licht uit als je kont af wil vegen en naar het papier wil grijpen en te lang instellen zorgt weer voor onnodig verbruik. Ik krijg jammer genoeg steeds meer rolleyes als ik dit soort dingen lees. Maar techniek is zeker iets moois dat wel hoor 👍 ik heb er gewoon de tijd niet meer voor denk ik en wil mijn brein meer actiever maken dan delen daarvan in apparaten te stoppen die mijn denkvermogen moeten supporten of overnemen.

[Reactie gewijzigd door Flooperke op 23 juli 2024 06:52]

DataGhost @Flooperke18 december 2023 21:42
Iets automatiseren zorgt nog niet automatisch voor dat het onpraktisch is op een andere manier te gebruiken. Ik heb ook nog "traditionele" (smart) lichtknoppen voor als je ooit het gedrag van een bewegingssensor wilt veranderen naar iets anders dan wat voor 99% van de gevallen goed is. Maar ik heb het ook zodanig ingesteld dat dat dus eigenlijk nooit nodig hoeft te zijn. Als er bij mij iemand op de WC zit moet je 5 minuten doodstil zitten voordat het licht uitgaat. Het licht is dan weer aan voordat je met je hand bij de lichtknop bent. Alleen zo doodstil zitten gaat eigenlijk alleen maar als je daadwerkelijk dood bent. Als je de WC verlaat gaat het licht al na 10 seconden uit, dus het blijft ook niet te lang aan. Daarnaast kan je daar ook nog de mechanische ventilatie mee aansturen enzo. Maar verder geniet ik al een hele tijd van een vrijwel automatisch huis waarbij ik geen enkele lichtknop hoef aan te raken, en het licht automatisch is aangepast aan het moment van de dag.

Lichtknoppen zijn leuk maar ik heb ze niet overal op praktische plekken zitten. Bijvoorbeeld bij mijn voordeur zit de lichtknop voor de hal, leuk als je binnenkomt of weggaat, maar als je vanuit de woonkamer de hal inloopt moet je die dus eerst volledig doorlopen voordat je het licht aan kan zetten. Daar is een bewegingssensor dus uitermate handig voor, of desnoods gewoon een smart lichtknop die je makkelijk kan ophangen waar je die wilt gebruiken. Of nog erger: als je 's nachts via de tuin (waar ik mijn fiets parkeer) de woonkamer binnenkomt zit de dichtstbijzijnde lichtknop zo'n zes meter verderop en moet je eerst nog langs een paar banken en een tafel zien te laveren in het pikdonker. Met bijvoorbeeld een simpel deurcontact gaat het licht gewoon aan bij het openen van de deur, maar ook dit kan met een bewegingssensor.

En natuurlijk als ik ergens heen loop met volle handen gaat het licht gewoon vanzelf aan en uit in plaats van dat ik me in rare bochten moet wringen om met een elleboog het licht uit te zetten waar ik vandaan kom en aan te zetten waar ik heen ga, en daarbij misschien wel iets laat vallen/knoei.
en wil mijn brein meer actiever maken dan delen daarvan in apparaten te stoppen die mijn denkvermogen moeten supporten of overnemen.
Nou vind ik persoonlijk het bedienen van een lichtknop niet zodanig mentaal uitdagend dat ik er zin in krijg hoor.

[Reactie gewijzigd door DataGhost op 23 juli 2024 06:52]

Flooperke @DataGhost18 december 2023 21:53
Ja is ook zo, veel praktische toepassingen zekers. Jammer dat het verslavend werkt en velen helemaal doordraaien in het automatiseren. Die lampen van mijn maatje zijn er allemaal uit door de komst van ip v6 en geen fw update. Ewaste dus. Ik hoop dat bedrijven die dit soort mooie dingen ontwikkelen er ook achter staan om jaren lang support te willen geven en de wil om smart devices te kunnen laten samenwerken ipv ieder een eigen systeem maken en voorzichzelf houden.
DataGhost @Flooperke18 december 2023 22:16
En daar is o.a. Matter dus voor in het leven geroepen. Je moet nooit voor producten gaan die niet volledig lokaal kunnen werken. Helaas zijn niet alle producten dat, maar je kan er op letten. Vrijwel alles wat ik heb draaien werkt via Zigbee en zit allemaal aan open-source software geknoopt. Dat blijft verder voor altijd werken zonder dat er firmware-updates nodig zijn. In 2015 kocht ik mijn eerste smart lampen en die gaan tot op de dag van vandaag nog steeds prima mee. Ondertussen zit ik op 29 lampen, 15 smart schakelaars, 12 smart stopcontacten, 36 sensoren en 4 smart thermostaatkranen, dit alles van 6 verschillende fabrikanten. Werkt allemaal samen, werkt allemaal volledig lokaal. Nou moet ik wel zeggen dat ik het behoorlijk apart vind dat die lampen van die vriend van je nu al niet meer werken, IPv4 is in ieder geval in Nederland nog gewoon overal bruikbaar.
multikoe @Flooperke18 december 2023 22:15
Ik denk dat je je maatjes wat zorgvuldiger moet kiezen en buiten je bubbel moet lezen. Wat jij beschrijft is de meest beroerde implementatie van slimme verlichting die je maar kunt verzinnen en de voorbeelden die je kennelijk leest vallen in dezelfde categorie.
De mensen die ik ken en ook ikzelf hebben hun verlichting slim én wife-proof gemaakt. In mijn huis kan alle verlichting waar nodig gewoon met schakelaars of dimmers bediend worden en daar waar het nodig is gaat het automatisch aan m.b.v. sensoren en/of timers (buitenverlichting). De app gebruik ik voor configuratie en spelen.

Het mooie is; ik ben helemaal niet bijzonder, iedereen die ik ken doet het zo. Ik denk dus dat we in totaal verschillende bubbels leven ;)
Gely @multikoe19 december 2023 11:16
Klopt, als je een smart phone uit je zak moet halen om triviale dingen te doen zoals het licht aanzetten wanneer je naar de plee moet dan is er niet echt over nagedacht. Er is misschien wel over nagedacht, maar niet lang genoeg ;)
Dat is de basis van alle automatisatie: dingen uit handen geven die automatisch kunnen gemaakt worden, en niet extra handelingen toevoegen.
Antiloop @Flooperke18 december 2023 22:21
Bijna heel het huis hier zit via zwave/zigbee aangesloten op 2 lampen na (omdat ik daar niet bij kon destijds qua bekabeling), ook icm met bewegingssensors in de rookmelders etc etc

Echter alles is handmatig te bedienen, dus zonder app, of zelfs als het slimme systeem uit staat, alle intelligentie valt dan wel weg natuurlijk

Ik vond dat een harde eis aangezien het vaak praktisch is dat je zelf, maar ook de oppas bijv, snel verlichting in of uit kan schakelen

Maar als we het huis of bijv alleen de kinderkamer verlaten, en we vergeten een lamp, tv of iets anders uit te doen, zal het huis dit alsnog zelf uitschakelen

In sommige gevallen maakt het je gemakzuchtig, maar sommigen vinden het niet nodig dat je iets uitzet nadat je het niet meer gebruikt
Flooperke @Antiloop18 december 2023 22:30
In sommige gevallen maakt het je gemakzuchtig, maar sommigen vinden het niet nodig dat je iets uitzet nadat je het niet meer gebruikt
Mijn dochter bedoel je. Doortrekken doet ze gelukkig wel. Ik zal me nerd gehalte toch maar eens verhogen en er meer induiken. Kan toch handig zijn.
telenut @Flooperke18 december 2023 22:57
hmm, doortrekken vergeten de mijne nog regelmatig. En dat is zowat het enige wat ik nog niet automatiseerde... Die fingerbots zijn niet krachtig genoeg helaas
cariolive23 @DataGhost19 december 2023 06:38
Je kan er allerlei automatiseringen mee maken als je het stroomverbruik kan meten. Zo krijg ik bijvoorbeeld een waarschuwing op mijn mobiel als ik de droger (2009) heb aangezet zonder "lage temperatuur" te kiezen (ik heb vrijwel altijd synthetische kleding in de was). Of als de wasmachine (2002, geen pieper) klaar is inderdaad,
Gezien de leeftijd zijn beiden financieel al lang afgeschreven. Economisch is het waarschijnlijk ook handiger om ze te vervangen, de nieuwe betere drogers en wasmachines verbruiken veel minder energie dan wat er in 2009 en 2002 is geproduceerd. En wanneer het rendement over de jaren heen door het gebruik ook nog eens slechter is geworden, verdien je dit in no-time terug.

Condensdroger (nieuw): Minimaal 300 kWh per jaar, die van jou verbruikt veel meer, mogelijk het dubbele
Warmtepompdroger: Een 130kWh per jaar
Wasmachine (nieuw): 170kWh per jaar
Wasmachine (oud): 400kWh

Wanneer je beide vervangt, schat ik dat je per jaar een 500kWh minder verbruikt. En wellicht ook minder water en kleding, want ook kleding etc. blijft langer mooi in een warmtepompdroger (minder slijtage)
DataGhost @cariolive2319 december 2023 09:45
Economisch valt dat nog heel erg tegen. Wat ik toentertijd kocht was ook A met een onbekend aantal plusjes erachter, dus ook al zijn de energielabels herzien, zo groot zijn de verschillen niet in absolute zin. Van de wasmachine heb ik het al eens uitgerekend, dat zou "maar" een factor twee schelen qua verbruik, maar ook met jouw getallen (ietsjes meer dan factor twee) scheelt dat maar 73 euro per jaar. Dus dan heb je een "terugverdientijd" van meer dan tien jaar. Alleen ik was veel minder dan een heel gezin met kinderen dus dat verandert de zaak. In de afgelopen maand heeft mijn condensdroger 18 kWh gebruikt dus dat komt neer op 216kWh per jaar. Mijn wasmachine zit op 7 kWh dus 84 kWh op jaarbasis. Nou is dit slechts over een maand gemeten (zo lang heb ik ze aan smart plugs hangen) dus zeg dat beide getallen gemiddeld anderhalf keer zo hoog zullen zijn gaat het over 324 en 126kWh respectievelijk. Volgens jouw verhoudingen komen nieuwe apparaten uit op 140 en 54kWh, ofwel een besparing van 59 en 23 euro op jaarbasis. Voor de droger zou dit nog het interessantst zijn, alleen is dit ook een terugverdientijd van een jaar of tien, maar voor de wasmachine slaat het helemaal nergens op.

Daarbij is mijn primaire overweging geweest dat beide machines die ik nu heb helemaal prima werken zonder noemenswaardige issues en dat ik ze zelf kan repareren mocht dat nodig zijn. Wat er aan rendement afgenomen zal zijn weet ik niet, beide apparaten zijn in wezen weinig meer dan een warmte-element (rendement 100% per definitie), een motor en een pomp. Van de droger moet de condensor natuurlijk regelmatig schoongemaakt worden en de machine stofvrij, verder blijven ze met minimaal onderhoud in prima staat, wat ook blijkt uit dat de laatste keer dat ik er iets aan heb moeten repareren volgens mij in 2016 was.

Verder is mijn gevoel dat de levensduur van zulke apparaten de afgelopen jaren behoorlijk hard omlaag is gegaan tenzij je echt de hoofdprijs betaalt voor A-merken die nog wel fatsoenlijk ontwerpen. Dus dan stel ik de aankoop van een nieuw apparaat liever uit tot wanneer het absoluut noodzakelijk is.
cariolive23 @DataGhost19 december 2023 17:10
Alleen ik was veel minder dan een heel gezin met kinderen dus dat verandert de zaak.
Dat maakt een gigantisch verschil!

Wanneer een wasmachine bij een gezin 10 jaar meegaat, zal deze zelfde machine bij een alleenstaande al snel een 20 a 30 jaar meegaan: Draait dan ongeveer hetzelfde aantal wasjes.

ps. Ontkalken van het verwarmingselement zal het rendement direct verbeteren
Jazco2nd 18 december 2023 19:55
Ik mag hopen dat er wel meer Zigbee 3.0/Thread inbouw stopcontacten op de markt zijn? Of is dit dan de eerste?

Edit: jammer dat de pricewatch geen filter heeft op protocol versie.. er zijn erg weinig Thread opties maar misschien wel Zigbee 3.0 opties die nog een Thread update kunnen krijgen?

[Reactie gewijzigd door Jazco2nd op 23 juli 2024 06:52]

DataGhost @Jazco2nd18 december 2023 20:20
Die zijn er ja. Er is al een Niko stopcontact genoemd (34605), daar heb ik even naar gekeken maar volgens mij was er iets met de levering waardoor ik die destijds niet besteld heb. In plaats daarvan heb ik nu een stapeltje losse Tuya plugs en ook een Moes ZK-EU (inbouwstopcontact, wat intern ook gewoon een Tuya-plug is). Die kunnen verder gewoon 16-20A schakelen en gaan prima met Zigbee2MQTT. Het komt wel allemaal van Aliexpress ja, maar voor zover ik heb kunnen zien zitten ze intern redelijk netjes in elkaar. Daarbij de kanttekening dat ik wel heb gekeken naar Choice-stores en goede beoordelingen want je kan natuurlijk ook de kloon van de kloon van de kloon in huis krijgen als je niet oplet. Voor krap een tientje per stuk (en 25 voor de Moes) vond ik het het proberen waard. In dubbele uitvoering heb ik ze nog niet gevonden helaas en die Moes heeft een glazen frontplaat die er specifiek bij hoort, dus niet als onzichtbare drop-in te gebruiken is.

[Reactie gewijzigd door DataGhost op 23 juli 2024 06:52]

Jazco2nd @DataGhost18 december 2023 23:07
Dank!
Jammer dat die Niko alleen 2.4GHz ondersteund en niet ook 868MHz. Ik dacht dat Zigbee 3.0 altijd alle frequenties die onder de specificatie van het protocol valt voorschrijft maar ik zie dat dat een misvatting is.
Verder prima ding. €51.99 bij 2 winkels zie ik:
https://www.dedomoticasto...or-niko-home-control.html

https://www.dedomoticasto...or-niko-home-control.html
DataGhost @Jazco2nd18 december 2023 23:34
Ik ken zelf geen enkel Zigbee-device op een andere band dan 2.4GHz, in ieder geval niet voor consumenten. Heb jij dan Zigbee-dingen op 868MHz? Het schijnt verder dat Zigbee 3.0 alleen maar op 2.4GHz gedefinieerd is en niet op <1GHz.
patrom 18 december 2023 20:01
Zijn deze ook te bedienen met Google home assistent
machiel 18 december 2023 20:09
Ik dacht hier van de week nog aan, die losse stekkers zijn eigenlijk altijd te groot en blokkeren 2 stopcontacten. Heel mooi je stopcontacten zelf slim zijn!
StormRider 18 december 2023 20:16
Hier net in het bezit van een Tapo P110M matter slimme schakelaar. Helaas toch weer deels vast aan een app. Bij een firmware update moet je de de device koppelen aan de Tapp app en kan je hem niet ontkoppelen zonder de Google Home te ontregelen: TP-Link Tapo P110M review door StormRider

Ben heel benieuwd hoe ze dit bij Eve aanvliegen.
m_snel @StormRider18 december 2023 22:44
Ik ben wel benieuwd wat je uiteindelijk met z’n wandcontactdoos gaat schakelen.
Ik zou niet weten wat je daar nu achter moet hangen.
Kaoh @m_snel18 december 2023 23:53
Ik heb er (andere merken) om te schakelen op zitten:
1. Thuiswerkplek
2. Nep aquarium
3. Kerst verlichting (nog oude die zelf geen smart functie heeft)

Het power meten heb ik er nog een paar:
1. Vloer verwarming verdeler pomp
2. Electrische openhaard (kan ik detecteren dat de verwarming ervan aan is gezet door iemand)
3. Drainage pomp, zodat ik weet dat die actief is
4. Wasmachine (net nieuwe voor de smart functies standaard werden in de luze modellen)
5. Droger, idem, zo kan ik dus zelf detecteren of hij nog bezig is, en dat door geven aan de aanwezige bewoners

Kortom, use cases genoeg voor zulke pluggen.
Kaoh @StormRider18 december 2023 23:50
Ja dat is de zwakte van al het spul, firmware updates. En dat dit nou (nog?) niet in die Matter/thread standaard is opgenomen :(.
Want inderdaad opnieuw pairen kan de boel flink ontregelen als het onderdeel van automations is.
cupra4 19 december 2023 09:31
Ik gebruik nu een aantal slimme stekkers door elkaar, want dat werkt prima met home assistant. Ik laat nu standaard mijn OLED tv een uur langer in standby voor een pixel refresh, maar krijg eigenlijk nooit een melding dat dit uitgevoerd is. Ook zie ik in standby geen piek als dit uitgevoerd wordt. Weet iemand hoe dit proces loopt bij een LG tv? Is dit dagelijks, wekelijks of andere frequentie?
SED @cupra419 december 2023 11:22
| Automatic Pixel Refresher — For Effortless Image Retention Recovery |

After every four hours of cumulative use

Pixel Refresher is automatically operated when you turn off the TV after watching it
for more than four hours in total. For example, if you watched TV for two hours yesterday
and three hours today (more than four hours in total), Pixel Refresher will automatically run,
deal with potential image retention issues and reset its operation time.
*This function does not initiate if the TV is not plugged in.
After 2,000 hours of cumulative use

After watching for a total of 2,000 hours or more (five hours per day for a period of one year)
the Pixel Refresher is automatically operated, and the function runs for about an hour

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