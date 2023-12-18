Eve brengt slim stopcontact met Matter, Thread en energiemonitoring uit in 2024

Eve Systems brengt in februari 2024 een slim stopcontact uit met ondersteuning voor Matter en Thread. De Energy Outlet kan een stopcontact in de muur vervangen en biedt energiemonitoring voor twee apparaten. Het apparaat krijgt een adviesprijs van 50 dollar.

Eve brengt de slimme wandcontactdoos met de naam Energy Outlet uit op 6 februari. Ook brengt de Duitse smarthomefabrikant een slimme lichtschakelaar met Matter uit in het tweede kwartaal van volgend jaar. Er is al een versie van zonder Matter-ondersteuning beschikbaar. Verder komt Eve op 1 februari met slimme rolgordijnen die gebruikmaken van MotionBlinds-motoren. Laatstgenoemde komt alleen beschikbaar in de Verenigde Staten en Duitsland.

Het slimme stopcontact krijgt een adviesprijs van 50 dollar en kan twee aangesloten apparaten individueel bedienen. De smarthomeapparaten maken gebruik van het draadloze Thread-protocol en vereisen geen cloudverbinding. Bediening is mogelijk via de Eve-app op iOS-apparaten of via de Samsung SmartThings-app op Android- of iOS-toestellen. Een Android-versie van de Eve-app is niet beschikbaar. De slimme lichtschakelaar krijgt eveneens een adviesprijs van 50 dollar. De Europese prijzen zijn nog niet bekend. Ook is het onduidelijk of ze op dezelfde data in Europa verkrijgbaar zijn.

Matter is een universele smarthomestandaard waar diverse techbedrijven aan werken. Tweakers schreef vorig jaar een achtergrondartikel over deze nieuwe standaard.