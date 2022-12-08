Home Assistant brengt decemberrelease met Matter-ondersteuning uit

Home Assistant heeft een nieuwe versie van zijn smarthomeplatform uitgebracht waar ondersteuning voor Matter is ingebouwd. De smarthomestandaard is beschikbaar als alphaversie en vooral interessant voor ontwikkelaars, omdat er nog amper Matter-producten op de markt zijn.

De ondersteuning voor de smarthomestandaard zit in de decemberrelease, 2022.12. Matter is daarin beschikbaar als integratie. De makers van Home Assistant schrijven dat het voorlopig nog gaat om een alpharelease, 'of misschien zelfs een ontwikkelaarspreview'. Daarmee kunnen ook externe ontwikkelaars van het opensource-Home Assistant experimenteren en pullrequests sturen om de integratie te verbeteren. Apparaten kunnen via zowel de webinterface als via de Android- of iOS-apps worden toegevoegd.

Matter is een smarthomestandaard die wordt ondersteund door tientallen kleine en grote fabrikanten. Die open standaard zou brede ondersteuning kunnen krijgen in de smarthomewereld, maar op dit moment zijn er nog vrijwel geen apparaten op de markt te koop die de standaard ondersteunen. Home Assistant lijkt daar vast op voor te sorteren. Het platform brengt vaker dergelijke bètafeatures uit in normale releases.

Home Assistant Matter

In de decemberrelease zitten ook andere features, waaronder 'features' in de nieuwe Tile-kaarten. Daarmee kunnen gebruikers extra elementen toevoegen aan de onlangs geïntroduceerde Tiles, zoals een helderheidsslider. Ook wordt er een lokale agenda toegevoegd, waarmee gebruikers geen gebruik meer hoeven te maken van externe agenda's zoals Google Calendar. Daarnaast is er een nieuwe entity toegevoegd: text. Daarmee kunnen gebruikers een tekst invoeren als onderdeel van een integratie.

Home Assistant agenda

Door Tijs Hofmans

Nieuwscoördinator

Feedback • 08-12-2022 09:50 81

08-12-2022 • 09:50

81

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Reacties (81)

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sys64738 Moderator F&V 8 december 2022 11:09
Matter is leuk maar vooral als je met HUBs werkt. Als je toch al Home Assistant draait, kun je sowieso spul van alle fabrikanten aan elkaar knopen. Hoewel het Matter stickertje natuurlijk wel iets meer garantie geeft dat het ook echt met HA werkt. Bij Zigbee is dat in 99% van de gevallen ook wel zo maar kun je niet alles koppelen.

Verder is Matter beperkt tot de standaard zaken. Dus je LED snoer op standje "Funky flash 4" zetten, zal waarschijnlijk toch wel weer alleen werken met de HUB van dezelfde leverancier. Ook in dat aspect lijkt het op Zigbee (maar dan met iets meer garanties).

voorlopig werkt Zigbee uitstekend voor mij en ik zie mezelf hier op de korte termijn echt weinig geld aan uitgeven.

btw: die features in Tile-kaarten zijn wel hele mooie aanvulling. Dat maakt die dingen erg handig.

[Reactie gewijzigd door sys64738 op 23 juli 2024 22:34]

Meessen @sys647388 december 2022 11:50
Het probleem met zigbee is dat elk apparaat individueel aan bijv Z2M moet worden toegevoegd (soort translatie script) anders is er een grote kans dat het niet werkt.
Hierdoor moet je maar hopen dat iemand van de community de moeite daarvoor neemt en het ook nog goed doet.
Hopelijk lost matter dit op.
Polderviking @Meessen8 december 2022 12:06
Dat is wel zo maar de community is dusdanig dat je wel echt iets bizar obscuurs moet hebben wil het niet met HA praten linksom of rechtsom.
En het is natuurlijk ook niet zo moeilijk om op voorhand even te Googlen of het ding dat je gaat kopen werkt in HA.

Denk zelf ook dat Matter vooral interessant kan zijn voor mensen die dus juist niet in HA of Homey zitten en of op technisch vlak niet willen "pielen". En bij voorkeur ook niet allang geïnvesteerd hebben in van alles.
Zit er voor mijn eigen HA instance ook niet echt op te wachten. Ben alles wat nog geen Zigbee is naar Zigbee aan het overzetten in mijn huis en dan blijf ik er echt wel even van af want die gekke smarthome hobby heeft me wel even genoeg gekost. :)

[Reactie gewijzigd door Polderviking op 23 juli 2024 22:34]

Relief2009 @sys647388 december 2022 13:03
Dat is niet de bedoeling. Het is de bedoeling dat ook de eindproducten Matter ondersteunen. Aqara gaat bijvoorbeeld bij de huidige producten de M2 Hub van matter voorzien en ook aantal andere producten (Thermostat E1 bijvoorbeeld en Aqara FP1 Human Presence Sensor).

[Reactie gewijzigd door Relief2009 op 23 juli 2024 22:34]

TheDudez 8 december 2022 10:00
Matter is toch alleen een verkoop praatje? een soort van Sticker kijk mij ik ben goed bezig. Ik werk met andere producten samen.
DaniGeus @TheDudez8 december 2022 10:05
Matter is niet per-sé een verkoop praatje. Je zou het inderdaad kunnen zien als een soort sticker ''Hey ik werk met andere apparaten/protocollen'' is mooi maar Matter doet ook werkelijk wat er gezegd wordt dat het moet doen. Dus een verkoop praatje vind ik het niet.
Jaapvaak @TheDudez8 december 2022 12:47
Nee joh, Matter is een op IP gebaseerd connectiviteitsprotocol dat smarthome-apparaten van verschillende merken laat samenwerken. T gebruikt geen royalty's, is opensource en connected met bestaande technieken, zoals ethernet, wifi 802.11, Thread en Bluetooth Low Energy.
cascer1 @TheDudez8 december 2022 10:02
Het is een communicatiestandaard net zoals zigbee en zwave. Het is volgens mij handig als alles in je huis één standaard gebruikt (wat het idee van Matter zou zijn dacht ik) maar volgens mij krijgen we nu gewoon gedoe met dat dingen verschillende versies van Matter gaan praten.
Tjidde @cascer18 december 2022 10:20
Met een mogelijk nadeel (en een beetje mijn angst) is dat over een paar jaar een nieuwe standaard opgezet zal worden van Matter is te versplinterd door de versie updates aan de standaard.

Waardoor je elke X jaar compleet van standaard moet veranderen als je up-to-date wilt blijven.

Ik heb niet super goed gekeken naar de documentatie van de standaard. Maar kon zo 123 niet vinden of er ook een beschrijving is van hoe om te gaan met nieuwe versies. Hoe men er voor wilt zorgen dat je niet het probleem wat het probeert op te lossen opnieuw veroorzaakt.

Je wilt niet dat je nu spullen hebt die kunnen praten met Matter v1 maar straks (zei het via een lokale/centrale "server") niet kunnen praten met v2(die al aangekondigd is) of visa-versa. Zo zit in v2 de optie om brandmelders te checken en te doen. Ik zou het wel zo fijn vinden dat als mijn brandmelder afgaat automatisch al het licht bijvoorbeeld in huis aankan. Zal dat hoog waarschijnlijk wel kunnen maar 100% zeker of alles altijd maar blijft werken als je lampen of schakelaar hebt op v1 en een random IoT ding op v4 dat het goed gaat.

Als men er voor zorgt dat enkel de "server" updates nodig heeft voor nieuwe functies. Zou het fijn zijn. Maar zie de kans wel dat er in de toekomst breaking changes komen op spullen die enkel v1 draaien. Of dat men versies gaan uitfaseren want te oud.


En bijvoorbeeld elke x jaar al je lampen vervangen omdat je een nieuwe versie wilt is ook niet wat je wilt. Want een lamp die het doet moet je niet willen vervangen.

Al met al tijd zal het leren.
Keyb @Tjidde8 december 2022 10:35
https://xkcd.com/927/
Splorky @Tjidde8 december 2022 12:34
Ik heb gemengde gevoelens bij Matter.

Ik denk echter dat er een paar dingen uit elkaar gehaald moeten worden denk ik. Matter kan geheel lokaal draaien. Het is wat dat betreft vergelijkbaar met zigbee of andere proprietary protocollen van draadloze communicatie.

Nu heeft iedere smarthome fabrikant met draadloze apparaten zijn eigen "proprietary" hub om met het netwerk te verbinden.

Matter maakt de communicatie tussen draadloze smarthome apparaten simpeler, via wifi (of energiezuinige variant), en de hub is met matter ook een meer gestandaardiseerd iets (ik heb thuis 4 hubs, of draadloze communicatie gateways voor een variété aan non-wifi smarthome apparaten, dit kan vervangen worden door één matter hub bij wijze van spreken).

Of de fabrikant er dan voor kiest om een cloud dienst te vereisen is denk ik aan de fabrikant.
Het is IP gebaseerd dus het nodigt mogelijk uit om communicatie via de cloud te vereisen.
ook hoeft van mij niet ieder smarthome apparaat met internet te praten, eigenlijk bij voorkeur niet want nu is het nog nieuw en leuk, maar over 3 jaar is het product EOL en succes verder met je security thuis (of er komt een EOL update die veel functionaliteit weg haalt want blijkt niet veilig te zijn, je mag zelf denk ik niet kiezen tussen die 2 kwaden, dus mag je een nieuwe product kopen).

Ik zou liever een verbeterde variant van zigbee willen zien zodat apparaten volledig losgekoppeld zijn met internet, en alleen de hub goed beveiligt hoeft te worden. Zigbee is niet het protocol voor veel bandbreedte dus voor camera's is matter misschien meer geschikt. MQTT is ook via IP, lichtgewicht, maar ook niet met de cloud in gedachten.

Mogelijk zit ik er her en der naast, want ik heb nog weinig ervaring met Matter.
Mijn grootste angsten met matter zijn: beveiliging (internet), planned obsolescence (functie kill EOL update), en dat datagraaiers al alles indexeren als ze de kans krijgen (Google).
Voordelen is wel: (een van de) open protocollen, zou fijn zijn als proprietary protocollen nu niet meer nodig zijn en één hub voor alle smarthome apparaten.
ctrl-tab @Splorky8 december 2022 13:48
Ik zou liever een verbeterde variant van zigbee willen zien zodat apparaten volledig losgekoppeld zijn met internet, en alleen de hub goed beveiligt hoeft te worden.
Welk zigbee apparaat is gekoppeld met internet? Ik ken er geen?
Als je een hub zoals zigbee2mqtt pakt heb je verder ook niks met internet te maken (hoogstens om een containertje binnen te trekken ;) )
Splorky @ctrl-tab8 december 2022 18:19
Zigbee is incompatibel met IP, dus voor zo ver ik weet zijn er geen Zigbee apparaten die direct aan het internet gehangen worden kunnen worden. Zigbee2mqtt komt het dichtste bij Zigbee over IP denk ik. De hubs, zoals bijvoorbeeld de Philips Hue hub hangt zigbee indirect aan het internet, http commando's via de hub naar Zigbee, en feeback terug van Zigbee naar IP.

Nu is Philips dan nog aardig door een local network api op de hub te zetten, met optionele cloud integratie. Mijn thermostaat hub (proprietary draadloos protocol) heeft persé internet nodig om via wifi bediend te kunnen worden.

Het staat misschien wat krom, maar doelde vooral de vergelijking dat ieder matter apparaat direct met internet kan praten (in tegen stelling tot Zigbee)
Splorky @wpeterw8 december 2022 18:23
Kan best zijn dat ik teveel woorden gebruik zonder dat je er wat aan heb, toch ben ik blij dat ik niet iemand ben die alleen een link naar wikipedia geef, ieder z'n ding ;)

inhoudelijke feedback geen probleem natuurlijk.
langestefan @Tjidde8 december 2022 11:28
Dat gebeurt nu ook niet met Zigbee. Je kan spullen gewoon backwards compatible maken.
DaniGeus @cascer18 december 2022 10:08
Als het goed is niet. Matter V1/2/3/4 zie ik zo gauw niet komen net zoals Zigbee & Z-Wave het zelfde zijn gebleven maar de apparaten wel een update krijgen voor matter ondersteuning net zoals nieuwere versies van andere protocollen die ook ''cross-version'' met elkaar kunnen praten.
TheDudez @cascer18 december 2022 10:06
Oh leuk nog een protocol er bij. Volgens mij is de strijd all aardig gewone door zigbee. Zwave sterft langzaam uit.
NielsFL @TheDudez8 december 2022 10:25
De laag onder Matter: Thread, is compatible met de onderste lagen van de Zigbee stack. Het is nog net geen copy&paste. Daarom gaat de introductie van Matter ook zo razendsnel: de hardware was er al, en je zigbee devices zullen ook gewoon blijven werken binnen je Matter netwerk. Het is alleen de applicatie laag die echt anders is.
TheDudez @NielsFL8 december 2022 10:28
Het is dus gewoon een zigbee plus? Hopelijk dan ook een matter2mqtt. https://github.com/Koenkk/zigbee2mqtt/discussions/7443
NielsFL @TheDudez8 december 2022 10:41
Als je dergelijke termen wilt gebruiken is het meer een Zigbee 5.0 ofzo. De applicatielaag is namelijk wel anders.

Maar goed, de Zigbee Alliance heet nu de Connectivity Standards Alliance. Het is dezelfde club, maar nu met meer steun van Apple, Google, etc.
itavero @NielsFL8 december 2022 12:49
Anders, maar ook weer niet heel anders.. ze gebruiken praktisch dezelfde cluster definities als in Zigbee en ook een hoop concepten zijn gelijk gebleven (ook al hebben sommige dingen nu een andere term wellicht).
De paar opvallende "nieuwe" dingen die ik dusver in de standaard heb gezien (op applicatie niveau) waren volgens mij allemaal nog "provisional" (m.a.w. "we weten het nog niet helemaal zeker") of een gevolg van veranderingen in onderliggende lagen.

Onder de applicatie laag is er inderdaad wel meer verschil, aangezien daar o.a. Weave van Google/Nest ingefietst is en de boel nu boven op IP werkt.
ctrl-tab @TheDudez8 december 2022 13:56
Is het idee niet dat je die MQTT juist niet meer nodig hebt?
Je koppelt je HA dan gewoon met wat voorheen Z2M was.

Volgens mij moet Z2M omgebouwd worden zodat de adapter slechts de interface is naar het Zigbeenetwerk, en de applicatielogica van Z2M moet IP gaan praten (vertaalslag IP adress --> Zigbee id)

Dan zal die aan de achterkant geen Thread gaan - of moeten - praten, dat vereist aanpassingen aan devices.
Maar aan de voorkant praat hij dan netjes Matter.

Kan er langs zitten, maar dit is hoe ik het begrijp.

Overdenkende; Z2M zal nog altijd iets van state bij moeten houden. Dat zou alsnog MQTT kunnen zijn. Maar endpoint is dan IP.

[Reactie gewijzigd door ctrl-tab op 23 juli 2024 22:34]

ctrl-tab @wpeterw9 december 2022 09:48
leg uit?
DaniGeus @TheDudez8 december 2022 10:09
Als je je verdiept in wat matter moet doen zul je zien dat Matter meer een standaard wordt dan enkel een protocol dat op een x aantal merken van apparaten werkt zoals Z-Wave en Zigbee dat doen.

[Reactie gewijzigd door DaniGeus op 23 juli 2024 22:34]

pixeled @cascer18 december 2022 13:32
Yeah... Insert relevante XKCD ;)
Sine @pixeled8 december 2022 16:03
Niet helemaal (of helemaal niet) het is een uitbereiding van de al bestaande standaard, door het bedrijf wat de vorige standaard op de markt gezet heeft.
K0L3N @TheDudez8 december 2022 10:05
Van wat ik begrepen heb is Matter echt een eigen protocol.
Dus hoe meer producten Matter gaan ondersteunen, en hoe meer platformen het gaan ondersteunen hoe serieuzer het gaat worden.
Nu zie je dat Home Assistant voor ieder platform een losse plugin heeft, dan zou je op een punt kunnen komen dat je alleen nog Matter nodig hebt (wat voornamelijk voor goedkopere hubs best wel interessant zou kunnen zijn.)
brabbelaar @TheDudez8 december 2022 12:54
Matter is toch alleen een verkoop praatje? een soort van Sticker kijk mij ik ben goed bezig. Ik werk met andere producten samen.
Ik heb een paar smart stopcontacten, gewoon zomaar gekocht in de loop der tijd. Hebben verschillende apps nodig om te bedienen. Ik heb ook niet de indruk dat ik ze aan en uit kan zetten zonder dat een server in China of waar dan ook het ook weet. Zou het graag via open source software die ik thuis host laten lopen. Ik weet eigenlijk niet waar te beginnen. Zo'n sticker zou een goed begin zijn :)
undutchable020 @TheDudez8 december 2022 13:19
Dan heb je Matter niet goed begrepen. Het is een dat we van allemaal verschillende standaarden zoals van Amazon, Google en Apple naar één standaard gaan. Als je apparaten kunnen dan met elkaar communiceren ongeacht waar je ze koopt. Je hoeft bijvoorbeeld dus niet meer allemaal dure Homekit apparaten meer te halen en vastzitten in het ecosysteem van Apple of Amazon enz.
DoctorBazinga 8 december 2022 10:11
Ik meen me te herinneren dat Aqara een (firm-/)software update (voor de M2 hub) had beloofd/aangekondigd voor het laatste kwartaal van dit jaar met/voor Matter support.

Iemand, die meer weet ?
Ervaringen ?

Oh ja, en dan is daar ook de nieuwe Homey Pro (early 2023) … ;) (met zsm Matter support).

Dat wordt een killercombinatie: HA + Homey. _/-\o_ (Best of two worlds) O-)

[Reactie gewijzigd door DoctorBazinga op 23 juli 2024 22:34]

VySio @DoctorBazinga8 december 2022 10:33
Waarom zou je én HA én Homey willen hebben?

Ik heb namelijk pas besloten om homey 2023 te gaan aanschaffen, en ik heb nog niets. Dus daarom mijn oprechte vraag.

[Reactie gewijzigd door VySio op 23 juli 2024 22:34]

kipppertje @VySio8 december 2022 11:02
HA heeft veel meer integraties en mogelijkheden. Dus als je HA op een Raspberry Pi draait met Homey ernaast, kun je gebruik maken van alle adapters en dergelijke die in Homey zitten en de automations via HA doen. Om een voorbeeld te geven, mijn auto heeft een app (en community integratie met HA), dus dan kun je iets doen als "wanneer mijn auto thuis komt 's avonds, doe automatisch de buitenverlichting (via Homey) op 100% voor 20 minuten en daarna weer op de normale stand".
DoctorBazinga @VySio8 december 2022 11:04
Ik heb de Homey Pro (2019) al en ook de Homey Pro (early 2023h al (voor)besteld.

Maar ik ben deze zomer begonnen met (het mogelijk overgaan) naar Home Assistant omdat verschillende integraties en apparatuur die ik heb niet of slecht worden ondersteund op de Homey (Pro).

Zoals mijn Philips Hue Sync (box) (en de daarbijbehorende 10 hue lampen).
Athom heeft het nog steeds niet gepresteerd om een wezenlijke functie/knop/schakel voor het aan & uit respectievelijk het starten en stoppen van de Sync functionaliteit te integreren. Ze hebben alleen de functie van aan uit van de hele syncbox. De Alexa app bijvoorbeeld heeft dat wel. En ook in HA kan ik dat (weliswaar met een extra integratie/add-on) aan-/besturen zoals ik het wil. Anders heb ik apparatuur van rond de 1000€ Euro dat ik niet goed/optimaal kan aansturen.
Ik ben namelijk genoodzaakt om de Philips Hue sync box elke keer aan te zetten al ik een externe bron wil verbinden met mijn TV die via de HDMI poorten van sync box is verbonden . Anders geen of zwart beeld.

Maar ik wil niet altijd ook (meteen) de ook de sync aan. Zeker niet op klaarlichte dag (met zoveel ramen/licht) in mijn woonkamer. Dat moet alleen gebeuren na zonsondergang of als de verduisterende gordijnen dicht zijn als f na zonsondergang.
Dus moet die 2e knop/functie van aan/uit oftewel start/stop van de eigenlijke sync functie er komen. Maar tot nu toe : NADA!! |:(

Ik wil dus dit kunnen automatiseren en ook een of andere fysieke knop aan de aan/uit (=start/stop) Sync (functie kunnen) koppelen.

Trouwens zijn mijn WEMO stekkers ,mijn Osram (met hub) stekkers & mijn oude KaKu stekkers opeens niet meer ondersteund door Homey maar wel (nig steeds) door Home Assistant. |:(
Athom/Homey heeft de afgelopen jaren zoveel ondersteuning weggegooid of zelfs niet geleverd dat ik De nieuwe Homey Pro als lux alternative antenne voor al die standaarden ga ge-/misbruiken, denk ik.

ATHOM : FIX EINDELIJK DE HUE SYNC FUNCTIONALITEIT !! (aub).
Kansloze zaak @DoctorBazinga8 december 2022 12:00
Wat bedoel je met de Sync functionaliteit? Ik bedoel, wat doet het?
F-I-X @Kansloze zaak8 december 2022 12:19
Die start de synchronisatie van de verlichting met het beeld van de TV. Het hele ambilight gebeuren.

De Hue Sync box is idd niet echt handig en waarom ze de HDMI switch en start-stop niet eens fixen aan de Philips kant. Echt een ramp elke keer met de mediabox / Shield etc. Of handmatig switchen of via de Hé Google (wat ook niet meer zo vloeiend gaat tegenwoordig)
AJediIAm @VySio8 december 2022 12:52
Ik heb zowel Homey als Home Assistant.

Homey is erg goed voor automations en heeft alle antennes aan boord. Het heeft bovendien een lage learning curve voor basis dingetjes. Ik gebruik Homey voornamelijk voor eenvoudige automations zoals licht scènes en gordijnen.

Home Assistant is erg goed voor dashboards en lange termijn inzicht. Het heeft ook veel meer integraties (al is Homey beter in sommige integraties).
Home Assistant heeft een steilere learning curve maar complexer dingen zijn daarna wel goed mogelijk.
Ik gebruik Home Assistant voornamelijk voor energy management.
DaniGeus @DoctorBazinga8 december 2022 10:15
Had nog niet eens gezien dat er een nieuwe Homey was.. Ziet er beter uit dan zijn voorganger :)
DoctorBazinga @DaniGeus8 december 2022 10:18
Alleen geen Audio (uitgang) maar wel de (van mij ook geopperde, in hun forum,) (usb) ethernet poort. :Y)
DaniGeus @DoctorBazinga8 december 2022 10:20
Achja die audio uitgang is dan jammer. :')
Kansloze zaak @DaniGeus8 december 2022 12:01
Ik ga niet upgraden, want geen audio uitgang. In mijn huis wordt er veel met spraak bevestigd.
Zou zelf willen dat je soms een vraag kan laten stellen waar je dan Ja of Nee op kan antwoorden.

Je gaat nu TV kijken, en het is buiten licht. Wil je dat ik de Luxaflex dicht maak?
DaniGeus @Kansloze zaak8 december 2022 12:16
Dat is wel een goeie. :')
DoctorBazinga @Kansloze zaak12 december 2022 01:27
Je zou dit ook via bepaalde omstandigheden/ voorwaarden automatisch kunnen beantwoorden.

Luxaflex dicht als het overdag & zonnig is en/of boven een bepaalde lichtsterkte in je woonkamer is.

Konstant die vragen aan je kop gesmeten te krijgen lijk me ook geen pretje imho.
Raziel @DoctorBazinga11 december 2022 20:20
Geen audio als in de zin: er zit geen speaker in? Mijn huidige Homey is ook mijn (Eufy) deurbel gong. De homebase (die normaal de gong is) staat boven, Homey is de gong beneden. Voor mij geen upgrade dan.
DoctorBazinga @Raziel12 december 2022 00:22
Je kunt ook met de app Homesh je oude Homey met de nieuwe koppelen.
En er zijn nog 2 of 2 mogelijkheden om je Eufy deurbel op een of andere audiobron te laten rinkelen. (Ook met de nieuwe).

En miischien heeft Athom eens een inkeer en last via een USB-C hue en een usb-audio-adapter weer geluid toe (out-put en misschien ook input).

Ik heb trouwens op mijn huidige Homey Pro (2019) een paar grote desktop speakers via de 3.5 mm poort aangesloten.

[Reactie gewijzigd door DoctorBazinga op 23 juli 2024 22:34]

KingLeaf @DoctorBazinga8 december 2022 10:43
Dat wordt een killercombinatie: HA + Homey. _/-\o_ (Best of two worlds) O-)
Waarom zou je Homey gebruiken als je alles via HA kan doen?
DoctorBazinga @KingLeaf8 december 2022 11:11
Ik ben midden in de transitie naar HA. :Y)
Maar Homey herft toch wat voordelen nog wat bijvoorbeeld Zwave betreft en ik wordt nog niet helemaal wijs uit HA wat sommige functionaliteit betreft.

Vooral niet met WebHooks ontvangen en versturen. Is in Homey makkelijker lijkt me. In HA wordt ik er niet wijs uit. En ook de indentificatie en de “properties” van de apparatuur of de gebeurtenis die een flow triggered is in Homey voor mij nog makkelijk(er) te achterhalen & te gebruiken dan in HA.
Daar heb ik echt nog hulp bij nodig.
icecreamfarmer @DoctorBazinga8 december 2022 16:05
Zwave kan ook gewoon via HA.
Zo draai ik mijn domotica namelijk.
DoctorBazinga @icecreamfarmer8 december 2022 19:31
Weet ik.
Ik heb zelfs ZHA geïnstalleerd en een USB z-wave stick op een usb-extensioncable erin geplugd. :Y)

Maar sommigen zwave apparatuur lijkt beter op de Homey(Pro) te werken. 🤷🏻
mhnl1979 8 december 2022 10:09
Is het trouwens ook niet zo dat heel veel proucten die nu al op de markt zijn (zoals bijvoorbeeld IKEA Trädfri) Matter ondersteuning krijgen? Dus dan zou het wel een voordeel zijn als er meer ondersteuning is.
FdG @mhnl19798 december 2022 10:27
De vraag is tot op welk niveau. Ik hoor al veel geruchten dat Matter ondersteuning dan bijvoorbeeld alleen komt in de bridge, en niet in de individuele lampen. Op die manier schieten we er niet zo veel mee op. Dat is trouwens niet alleen met Tradfri zo; maar met meer leveranciers. Het uiteindelijke doel is natuurlijk om niet meer veel verschillende bridges nodig te hebben, en om alles lokaal te kunnen draaien.
Rannasha @FdG8 december 2022 10:34
Ondersteuning is het makkelijkst toe te voegen op een bridge of hub, dus daar zul je dat het meeste zien bij bestaande producten.

Voor de daadwerkelijke apparaten (lampen, schakelaars, enz...) hangt het er sterk vanaf welke hardware in het apparaat zit. Sommige Zigbee-chips zijn geschikt om ook het vergelijkbare Thread te ondersteunen, war gebruikt wordt door Matter. Apparaten met dergelijke chips zouden dus met een firmware update Matter-compatibel gemaakt kunnen worden.
Verwijderd @FdG8 december 2022 13:42
Ik hoor al veel geruchten dat Matter ondersteuning dan bijvoorbeeld alleen komt in de bridge, en niet in de individuele lampen.
Dat zijn de inderdaad bijvoorbeeld de bestaande producten die een Matter upgrade krijgen (zoals de Phlilps Hue bridge). Je kan namelijk niet zomaar via matter de achterliggende apparaten direct benaderen. Daar is Thread weer voor. Thread is een andere standaard die samen met Matter wordt ontwikkeld. Het is een IPv6 (zigbee-achtig) netwerk met borderrouters (toegangs / koppelpunten). De border router fungeert dan als gateway om de apparaten direct te benaderen maar zal in veel gevallen ook een smarthome hub zijn. De nieuwe Apple TV 'praat' bijvoorbeeld al Thread en fungeert ook automatisch als border router. Het mooie aan het systeem is ook dat je meerdere border routers (redunancy) kan hebben.

Het uiteindelijke doel is natuurlijk om niet meer veel verschillende bridges nodig te hebben, en om alles lokaal te kunnen draaien.
Dat is dus het doel van Thread, niet Matter. We zullen echter veel 'home controllers / hubs' blijven zien komen van fabrikanten die uiteraard graag jouw huis 'slim' willen aansturen. Het wordt een oorlog tussen Google, Apple en Samsung (Withings) naar mijn mening. Al zie ik graag dat HA de standaard zou worden.
DaniGeus @mhnl19798 december 2022 10:12
Klopt Google, Apple, Ikea en ga zo maar door werken hier in allemaal samen om dit de nieuwe standaard te maken in het smarthome segment.
Verwijderd 8 december 2022 09:52
Vanmorgen toevallig de update gedaan, draait als een zonnetje!
Nu nog de SkyConnect stick geleverd krijgen! O-)
sabedje @Verwijderd8 december 2022 10:06
owh ja.. was alweer vergeten dat ik die ooit heb gepre-ordered hahah.
lijkt me dat die meteen de matter update zal krijgen dan?
Verwijderd @sabedje8 december 2022 10:07
Geen idee of de firmware update snel komt, de hardware heeft helaas wat vertraging, maar met geluk voor kerst ;)
randommen @Verwijderd9 december 2022 19:21
Mijne afgelopen maand besteld en van de week verzonden, morgen in huis.

Speelgoed :D
Kroesss @sabedje8 december 2022 12:48
Waar kun je die pre-orderen? Ik heb destijds wel mijn mailadres achtergelaten (dat ik intresse had), maar ik heb nooit een mail gehad dat de pre-order open ging.

[Reactie gewijzigd door Kroesss op 23 juli 2024 22:34]

sabedje @Kroesss8 december 2022 13:04
https://www.home-assistant.io/skyconnect/
hier is zijn de sites waar je dat kan doen, ik weet alleen niet of ze nog beschikbaar zijn
Kroesss @sabedje8 december 2022 13:28
Top! Bij sommigen inderdaad out-of-stock, maar bij een paar van die shops is het nog wel te krijgen.

Thanks!

Wel bijzonder dat er geen Nederlandse shops tussen staan terwijl HA van origine toch een Nederlands product is.

[Reactie gewijzigd door Kroesss op 23 juli 2024 22:34]

Williams123 @Verwijderd8 december 2022 14:21
Sonoff ZBDongle-E Zigbee 3.0 USB dongle EFR32MG21

ik heb deze stick deze ondersteunt volgens mij ook thread(matter)
ricardogn 8 december 2022 10:26
Dat de standaard er komt is goed. Wat ik ervan begreep is dat het door meerdere partijen ondersteund wordt en zo een wildgroei verder voorkomt. Home-Assistant kan natuurlijk al over de verschillende platformen heen communiceren. Of je een lamp nou aanzet via ZigBee of Z-Wave of MQQT is in de User interface irrevant. Denk het meer in de technische kant van het protocol zit (welke frequentie, ontvangers qua hardware en wel of geen terugkoppeling van de status van apparaat)
DennusB 8 december 2022 11:28
Home-Assistant is de laatste maanden echt ontzettend lekker bezig, enorm (kwalitatief) goede releases en hele fijne extra features :) Hele blije gebruiker hier!
bzuidgeest 8 december 2022 11:27
Nu nog hardware om matter op te gebruiken. Ik zit te wachten op de beschikbaarheid ESP H2 en dan hopelijk ESPHome ondersteuning.
EraYaN @bzuidgeest8 december 2022 12:47
Hopelijk komt het snel ESPHome is toch wel een hele mooie oplossing. Scheelt dat de ESP units ook goed te betalen zijn.

[Reactie gewijzigd door EraYaN op 23 juli 2024 22:34]

MiesvanderLippe 8 december 2022 11:28
Kun je 'm dan ook aan Apple Home koppelen zonder dat stomme mDNS? Dan heb ik namleijk lang genoeg gewacht met het oplossen van het probleem van HASS in Docker draaien :D
EraYaN @MiesvanderLippe8 december 2022 12:48
Matter gebruikt ook mDNS (vooral in de Thread border router voor Thread devices, niet de devices zelf) voor node discovery dus dat gaat nergens heen, je kunt beter je netwerk config gewoon goed instellen zodat het gewoon werkt. (Je kunt een avahi reflector toevoegen als je gene host mode wil gebruiken)

[Reactie gewijzigd door EraYaN op 23 juli 2024 22:34]

Amanoo 8 december 2022 11:35
Ik krijg vandaag mijn Home Assistant SkyConnect binnen, dus dat is al mooi. Gek genoeg een refund erop gehad, maar alsnog is due verstuurd. Die doet ZigBee en Matter.

Ik moet alleen nog uitzoeken wet Matter precies is. Ik weet niet eens of dat meer een soort applicatieprotocol is, of een linklaag protocol.

[Reactie gewijzigd door Amanoo op 23 juli 2024 22:34]

GertJan2012 @Amanoo8 december 2022 11:54
Die van mij zal er binnenkort zijn, maar ik kan nergens vinden of het direct al werkt met bijvoorbeeld Zigbee2Mqtt? (Van matter is al wel bekend dat die functionaliteit later via een firmware update wordt toegevoegd.)
RobertMaes @Amanoo8 december 2022 12:51
Mag ik vragen waar je deze besteld hebt? Ikzelf preorder bij m.nu. Nog niks gehoord over potentiële levering. Op product pagina van deze winkel staat nog steeds verwacht november/december.
Amanoo @RobertMaes8 december 2022 16:11
Ik had hem van raspberrypi.dk, preordered in oktober. En een refund gehad, dus ik was even in spanning of ik hem nog zou krijgen. Maar blijkbaar kreeg ik hem gratis. Geen idee waarom ze het deden.

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