Home Assistant brengt decemberrelease met Matter-ondersteuning uit

Home Assistant heeft een nieuwe versie van zijn smarthomeplatform uitgebracht waar ondersteuning voor Matter is ingebouwd. De smarthomestandaard is beschikbaar als alphaversie en vooral interessant voor ontwikkelaars, omdat er nog amper Matter-producten op de markt zijn.

De ondersteuning voor de smarthomestandaard zit in de decemberrelease, 2022.12. Matter is daarin beschikbaar als integratie. De makers van Home Assistant schrijven dat het voorlopig nog gaat om een alpharelease, 'of misschien zelfs een ontwikkelaarspreview'. Daarmee kunnen ook externe ontwikkelaars van het opensource-Home Assistant experimenteren en pullrequests sturen om de integratie te verbeteren. Apparaten kunnen via zowel de webinterface als via de Android- of iOS-apps worden toegevoegd.

Matter is een smarthomestandaard die wordt ondersteund door tientallen kleine en grote fabrikanten. Die open standaard zou brede ondersteuning kunnen krijgen in de smarthomewereld, maar op dit moment zijn er nog vrijwel geen apparaten op de markt te koop die de standaard ondersteunen. Home Assistant lijkt daar vast op voor te sorteren. Het platform brengt vaker dergelijke bètafeatures uit in normale releases.