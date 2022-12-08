Uber gaat zelfrijdendetaxidienst aanbieden in Las Vegas

Uber is begonnen met het aanbieden van robottaxidiensten in de Amerikaanse stad Las Vegas. Het bedrijf is daarvoor een tienjarige samenwerking aangegaan met Motional. De autonome voertuigen beschikken over een veiligheidschauffeur, maar die verdwijnt in 2023.

De voertuigen zullen volgens The Verge volledig autonoom kunnen rijden dankzij de technologie van Motional; dat is een joint venture tussen Hyundai en Aptiv. De taxidienst is momenteel gratis te gebruiken, maar Uber zegt dat in de toekomst voor de dienst moet worden betaald. Wanneer precies, is niet duidelijk.

De samenwerking tussen Uber en Motional duurt naar verluidt tien jaar en is niet exclusief. Motional biedt zijn diensten immers ook aan aan Lyft, een van de voornaamste concurrenten van Uber. Uber heeft ook plannen om de taxidienst uit te breiden naar andere steden in de Verenigde Staten, waaronder Los Angeles. Daar zijn inmiddels al de nodige vergunningen aangevraagd voor eenzelfde soort taxidienst.

Uber kwam in 2020 nog in het nieuws toen bekend was geworden dat het bedrijf zijn divisie voor de ontwikkeling van zelfrijdende auto’s had verkocht. Ook Lyft heeft inmiddels besloten om deze divisie van de hand te doen. Het bedrijf heeft in 2021 zijn divisie voor zelfrijdende auto’s verkocht aan Toyota.