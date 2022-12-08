Uber gaat zelfrijdendetaxidienst aanbieden in Las Vegas

Uber is begonnen met het aanbieden van robottaxidiensten in de Amerikaanse stad Las Vegas. Het bedrijf is daarvoor een tienjarige samenwerking aangegaan met Motional. De autonome voertuigen beschikken over een veiligheidschauffeur, maar die verdwijnt in 2023.

De voertuigen zullen volgens The Verge volledig autonoom kunnen rijden dankzij de technologie van Motional; dat is een joint venture tussen Hyundai en Aptiv. De taxidienst is momenteel gratis te gebruiken, maar Uber zegt dat in de toekomst voor de dienst moet worden betaald. Wanneer precies, is niet duidelijk.

De samenwerking tussen Uber en Motional duurt naar verluidt tien jaar en is niet exclusief. Motional biedt zijn diensten immers ook aan aan Lyft, een van de voornaamste concurrenten van Uber. Uber heeft ook plannen om de taxidienst uit te breiden naar andere steden in de Verenigde Staten, waaronder Los Angeles. Daar zijn inmiddels al de nodige vergunningen aangevraagd voor eenzelfde soort taxidienst.

Uber kwam in 2020 nog in het nieuws toen bekend was geworden dat het bedrijf zijn divisie voor de ontwikkeling van zelfrijdende auto’s had verkocht. Ook Lyft heeft inmiddels besloten om deze divisie van de hand te doen. Het bedrijf heeft in 2021 zijn divisie voor zelfrijdende auto’s verkocht aan Toyota.

Zelfrijdende taxidienst Uber en Motional
Voertuig van zelfrijdendetaxidienst Uber en Motional

Door Jay Stout

Redacteur

Feedback • 08-12-2022 09:50 63

08-12-2022 • 09:50

63

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Reacties (63)

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holoduke51 8 december 2022 10:11
Het zit kennelijk zo diep in onze aard om altijd te liegen over de werkelijke mogelijkheden van nieuwe producten. Wie denkt dat in 2023 de chauffeur echt weg is, is heel naief. Natuurlijk gebeurt dat niet. Dit zijn slinkse verkoop praatjes geweest om investeerders binnen te trekken. Echt autonoom rijden zit er de komende 20 jaar echt nog niet in.
batjes @holoduke518 december 2022 10:42
Echt autonoom rijden gaat nog wel even duren. Maar in die ~20 jaar zal wel stapje voor stapje steeds meer weggeautomatiseerd worden.

De industriële revolutie duurde ook niet slechts 10 jaar.

Het gaat sneller dan men denkt. Kijk alleen al hoe ver het vervoer de afgelopen 20 jaar is gekomen. Veel auto's rijden al een groot gedeelte van de rit zo goed als autonoom.

Als je nu een starter bent in de beroepsmarkt, dan is het raadzaam om wel vooruit te kijken en er rekening mee te houden. Ik zou persoonlijk niet als 20 jarige nu een carriëre willen starten in de taxibranche of logistieke sector.
sfc1971 @batjes8 december 2022 10:54
Veel auto's? Zeg eens precies hoeveel auto's dat doen? En wat precies is een groot gedeelte van de rit?

https://www.google.com/se...eftijd+van+auto+op+de+weg

De gemiddelde auto heeft geen eens een parkeer radar laat staan dat die autonoom kan rijden. De meeste nieuwe auto's kunnen het ook niet en die zullen nog minstens 10 jaar rond rijden.
downcom @sfc19718 december 2022 12:58
Brandstofprijzen rijzen de pan uit, motoren op fossiele brandstof gaat vanaf 2030 helemaal verboden worden (nieuwe modellen) deze twee factoren zal de markt versnelt doen veranderen. Nu krijg je nog wat voor je occasion omdat er overal chip tekorten zijn en dit invloed heeft op de nieuwe auto's wanneer dit weer op orde is zullen de prijzen van occasions enorm dalen waardoor bijvoorbeeld leasen van een nieuwe auto icm met de afschrijving enorm zal de maand kosten gigantisch oplopen. Ik denk dat de plannen van de overheid perfect zijn nu maar hopen dat er voldoende grondstoffen zijn en vrede in de landen van herkomst anders kan dat nog wel eens roet in het eten gooien.
sfc1971 @downcom8 december 2022 13:36
Hoezo gaat het feit dat benzine motoren niet meer nieuw mogen worden verkocht een invloed hebben op autonoom rijden? Denk je dat mensen opeens alleen maar dure nieuwe auto's gaan kopen? 2de hands benzine motoren zullen nog heel lang rond rijden.

En welk percentage van de bevolking denk jij dat voor een lease contract wordt overwogen?

En brandstof prijzen zijn alweer een tijdje aan het dalen en wat hebben die te maken met autonoom rijden? Als brandstof kosten mensen beïnvloede zouden er minder Suv's op de weg zijn.

Een nieuwe fiat panda komt nu met automatisch remmen en verder niets. Denk jij dat dit snel gaat veranderen? https://www.autovisie.nl/...opste-autos-in-nederland/

Vind voor mij in die lijst eens een auto die autonoom kan rijden op de snelweg?

En over tien jaar is een Tesla nog steeds een dure auto, misschien niet in tweede hands aanschaf prijs maar wel in onderhoud kosten. Daarom is het een slecht idee een tweede hands porsche te kopen voor zeg 5000 euro want de eerste de best onderhouds beurt sta je vreemd te kijken en als er iets kapot mocht gaan kun je de auto net zo goed weggooien.

Waarom denk je dat dure auto's zo snel total loss worden verklaard? Omdat een kleine botsing zoveel kapot maakt dat het niet meer loont om te vervangen, een oude bumper haal je bij de sloop op maar alle sensoren die erin horen?

Ik denk dat je zelfs zal zien dat auto's over hun leven autonomie gaan verliezen omdat de onderdelen kapot gaan en het niet loont om ze te vervangen net zoals je nu ook vaak tweede hands auto's ziet waar bij staat dat X niet werkt.

[Reactie gewijzigd door sfc1971 op 24 juli 2024 20:21]

downcom @sfc19718 december 2022 14:00
Nieuwe auto's, nieuwere technieken, goedkoper om er rekening mee te houden, in het kader duurzaam en dat de elektrische auto niet na 8 jaar gigantisch ouderwets is. Dit zijn dan ook de eisen als leasemaatschappij die stiekem meer te vertellen heeft dan wij denken. Anders komt het auto-tje gewoon simpel weg niet op de lijst.

Ik denk dat je mij totaal niet begrijpt. Overigens zoek eens op de nieuwe Fiat panda elektrisch waarvan de eerste beelden in februari naar buiten kwamen. enorm veel sensoren en camera's. We komen er niet onderuit om dit achterwegen te laten om duurzaam te zijn en de auto over 10 jaar ook nog een plaats te geven op de weg. Nou met al deze hardware is autonoom rijden mogelijk.
jpsch @downcom8 december 2022 14:09
Elektrische auto's worden alleen maar duurder en het onderhoud is tot nu toe ook niet goedkoper.
porky-nl @jpsch8 december 2022 14:26
Hoe kom je er bij dat onderhoud nu niet voordeliger is?
jpsch @porky-nl8 december 2022 14:44
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https://www.ad.nl/auto/el...ze-ouder-worden~a6c5552c/
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Elektrische auto's zijn duurder in onderhoud dan auto's met een verbrandingsmotor, maar het verschil wordt naarmate de tijd verstrijkt steeds kleiner.
porky-nl @jpsch8 december 2022 14:56
Grappig ik vond deze tekst:

Per onderhoudsmoment geeft een eigenaar van een EV doorgaans €193 uit, de gemiddelde onderhoudsbeurt voor een auto met verbrandingsmotor zorgt voor een bedrag van €317 op de factuur.

Dus zeg het maar. Persoonlijk denk ik dat ev goedkoper is. Zitten toch veel minder onderhouds gevoelige onderdelen op dan een op Dino sap.
WillySis
@jpsch9 december 2022 10:23
Ik heb ook andere berekeningen gezien.
De eerste drie jaar zijn de kosten voor elektrische en benzine or diesel auto's gewoon laag. Als het goed is hoeft er alleen olie worden ververst en wat filters worden schoongemaakt of vervangen. Uiteraard zal er in die tijd ook nog een nieuw setje banden gemonteerd moeten worden. Na drie jaar beginnen de onderhoudskosten voor een auto met een verbrandingsmotor beduidend sneller op te lopen dan bij de elektrische auto's.

Bij een aantal elektrische auto's zijn in het artikel veel kinderziektes meegenomen zoals problemen met de bedrading. In veel gevallen is het ook niet terecht dat de rekening bij de klant gelegd wordt. Het gaat namelijk om ontwerp en productiefouten die horen onder garantie opgelost te worden.

Zelf rij ik ook elektrisch. De auto is nu een jaar oud en is onlangs voor het eerst naar de garage geweest. Voor € 100,- is de transmissie olie vervangen en het filter van de airco vervangen. Voor het tweede jaar is dat ook het te verwachten onderhoud. Daarnaast zullen de banden een keertje vervangen moeten worden.
kodak @batjes8 december 2022 11:24
Het punt is dat bewering over te halen doelen niet gebaseerd zijn op duidelijke grenzen. Uit het verleden blijkt geen haalbaarheid voor de toekomst, alleen dat het kan veranderen. Dus tenzij deze verkopers al zeker weten dat ze aan de eisen zullen voldoen is het beweren dat er in welk komende jaar ook geen bestuurder meer zal zijn eerder misleiding.
WillySis
@holoduke518 december 2022 12:26
Waarom zou dit liegen zijn over de werkelijke mogelijkheden van zelfstandig rijden?
Technisch is zelfstandig rijden nu zeker mogelijk. Het grootste probleem is de onvoorspelbaarheid van de overige weggebruikers.
Uber rijdt op diverse plaatsen al met taxi's zonder een fysieke chauffeur. Als Uber een auto zelfstandig over "The Strip" durft te sturen, dan moet men toch zeker zijn van zijn zaak. De ontwikkeling van de zelfrijdende functie is overigens verkocht aan Aurora Innovation.
mjtdevries @WillySis8 december 2022 14:18
Gaat die auto zelfstandig over "the strip" rijden of is het een afgebakend stukje zoals dat "hyperloop" fiasco? Uit dit artikel word dat niet duidelijk.
WillySis
@mjtdevries8 december 2022 14:37
Even doorgezocht.
De taxiservice van Uber wordt uitgevoerd door Motional (joint venture of Hyundai and Aptiv) Deze rijdt in Las Vegas ook al voor Lyft (de concurrent van Uber). Na een aantal keer een week testen (met en zonder chauffeur) in 2018 mag Motional overal in Las Vegas autonoom rijden. The strip is daar dus onderdeel van.

Dat Uber nu zelfstandige taxi's de weg op stuurt is nieuw voor Uber, maar dus niet voor Las Vegas.
Nuke Nike @WillySis8 december 2022 21:53
Ik reed een paar maand terug nog over de Strip in Vegas. Het is superdruk ja, maar ook zeer gereguleerd (nvdr: lang voor rode lichten staan, no jaywalking, ...) en een nagenoeg rechte strook. The Strip is wss zéér geschikt/eenvoudig voor autonome auto's.

Ik zag er ook een autonome auto. No idea what company. Maar ben er gerust in dat de Vegas Strip een excellente plaats is om autonome wagens te testen/toe te passen.

En ook de rest van residentieel Vegas is super vierkant en eenvoudig te navigeren. Eerlijk gezegd denk ik dat de "highways" in en rond Vegas een pak moeilijker kunnen zijn, want ik spreek uit ervaring, dat is echt een hoop "spaghetti"

[Reactie gewijzigd door Nuke Nike op 24 juli 2024 20:21]

holoduke51 @WillySis10 december 2022 07:31
Technisch nog helemaal niet mogelijk. Ja over een recht stuk snelweg. Of een schone weg met heel veel voorspelbaarheid. Maar voorspelbaar is de weg niet. Onoverzichtelijk ook,m vaak. Dat is technisch niet op te lossen nu. Te weinig computing power.
WillySis
@holoduke5110 december 2022 12:20
Ik denk dat vooral jouw kennis wat achter loopt. De auto's die Uber nu in Las Vegas inzet (van Moitional) rijden daar al twee jaar zelfstandig rond. Vooral voor concurrent Lyft.
Ook in andere steden of gedeeltes daarvan tijden al taxi's zonder chauffeur rond. Dat is niet beperkt tot de VS. Ook in Korea en India worden inmiddels proeven gedaan. Ook in Nederland zijn al korte proeven gedaan met vrachtwagens op stukken snelweg.
Mathijs22 @holoduke518 december 2022 10:58
Wie denkt dat in 2023 de chauffeur echt weg is, is heel naief.
Tjee, dan ben ik wel erg blind! ik heb dan de mens in de Waymo taxi die ik begin dit jaar heb gebruikt in SF over het hoofd gezien. Ik zou zweren dat de bestuurderstoel leeg was.

Dank dat je me erop gewezen hebt dat dat onmogelijk is en dat ik naief ben.
Verwijderd @Mathijs228 december 2022 13:25
Zo bizar dat mensen niet verder kunnen kijken dan hun eigen neus of zelfs maar een simpele google zoekopdracht willen uitvoeren voordat ze commentaar plaatsen. Het lijkt Twitter wel...

Het zit kennelijk zo diep in onze aard om altijd te misinformatie te verspreiden over de werkelijke mogelijkheden van nieuwe producten.
kabelmannetje @holoduke518 december 2022 18:50
Oh, ik heb anders een zelfrijdende taxi genomen. Kan je dit verklaren? Zat de bestuurder wellicht onder de motorkap?
Verwijderd @holoduke518 december 2022 11:53
Het kan wel een bepaald gebied zijn. Die dingen worden echt niet in de desert gestuurd ofzo.

Las vegas strip wat van / naar hotels of casino's gebeurd kan prima met zo'n ding. Die wegen zijn best straight toe straight aan.
Iblies @Verwijderd8 december 2022 12:04
Klopt inderdaad. Het weer in Las Vegas is redelijk constant over het jaar heen.

Niemand die vb zo gek is om te gaan rijden in vb New York. Dat verkeer is een heel stuk onvoorspelbaarder en het weer veranderd door het jaar heen.
Nuke Nike @Iblies8 december 2022 21:59
Ja en nee. De gemiddelde snelheid van een auto in New York is wss 3km/uur ;-) Denk dat dat autonoom kan gereden worden, zonder zorgen ;-)
Andros @Verwijderd8 december 2022 12:10
Wat is er mis met de woorden "woestijn" en "recht"?
YangWenli @holoduke518 december 2022 13:07
Amerikaanse steden hebben het voordeel dat ze geen fietsers, voetgangers of trams hebben. Dan wordt het al een stuk makkelijker :*)
Anomnomnomymous @YangWenli8 december 2022 16:24
Uh, wat? Er zijn fietsers in Amerikaanse steden, en in dat principe nog veel gevaarlijker dan in Nederland, daar ze de weg met auto’s moeten delen (waar je in Nederland over het algemeen een toegewijd fietspad hebt).

En er zijn ook 15+ steden met trams…

“Geen voetgangers” gaat al helemaal nergens over…

[Reactie gewijzigd door Anomnomnomymous op 24 juli 2024 20:21]

Groningerkoek @holoduke518 december 2022 11:34
Er zit een wereld van verschil tussen een zelfrijdende auto die je door heel europa inclusief alle binnensteden kunt laten rijden en een zelfrijdende auto in een afgebakend relatief klein gebied waar bijna alle drukkere wegen recht-toe recht-aan zijn met bredere stroken en fietsers een zeldzaamheid zijn.
Anomnomnomymous @Groningerkoek8 december 2022 16:18
Je moet ergens beginnen. Je realiseert je ook dat er voor dit traject ook nog eerst geoefend wordt op afgesloten circuits? Wat verwacht je zelf - dat deze technologie in ene keer goed genoeg is om volwaardig overal te rijden?
Babystapjes - en dit zijn de eerste paar.
En dan de resultaten bekijken, en opschalen.
Ik ben zelf niet zo negatief als vele anderen in posts rond autonoom rijden; ik denk zelf dat binnen 10 jaar de technologie goed genoeg zal zijn om op 95% van de wegen te kunnen rijden.
Ik kan niet wachten!
Groningerkoek @Anomnomnomymous8 december 2022 17:56
Mijn post was in reactie op iemand die stelde dat wat men nu in Vegas wil doen onmogelijk zal blijken te zijn.
Rutger Muller @holoduke518 december 2022 11:49
Tesla is er al bijna hoor. Is ook volgens mij een van de weinige bedrijven die zich altijd op L5 gericht hebben (geen voorgeprogrammeerde paden nodig): https://www.youtube.com/watch?v=qFAlwAawSvU
mjtdevries @Rutger Muller8 december 2022 14:15
Oh ja, tuurlijk. Tesla is er zoals altijd al bijna.
Maar simpel inparkeren kunnen de huidige Tesla's niet. Dat doen alle andere merken beter.
https://www.youtube.com/watch?v=nsb2XBAIWyA

En die video die jij linkt, laat ook duidelijk zien hoe ver Tesla er nog vanaf is. Het lijkt leuk in situaties waarin er niets aan de hand is, maar zodra het wat lastiger word gaat de auto heel nerveus worden en gaat onverwachte dingen doen.
Rutger Muller @mjtdevries9 december 2022 17:36
Niet per se, in de video zie je ook dat de auto juist al in bepaalde gevallen bewust voor fallback (een minder snel pad) kan kiezen ipv (vooralsnog) te complexe situaties aan te gaan.

Ik snap de kritiek op Tesla FSD echt niet, gaat gestaag vooruit.
Rutger Muller @mjtdevries9 december 2022 17:38
Waarom het parkeren niet werkt legt een Youtube comment uit:

“Andrew Taal
3 weeks ago
Tesla's Autopark hasn't actually been updated since it's release, it isn't using the Full Self-Driving or any modern Tesla AI features. The big push for FSD v11 is to finally have "Actually Smart Summon" and Smart Autopark added to the Tesla Vision AI system.”
mjtdevries @Rutger Muller9 december 2022 18:48
Het is wel degelijk geupdate.
In het begin werkte het namelijk prima. Maar daarna heeft Tesla besloten om alleen nog maar de cameras als sensor te gebruiken en sindsdien is het een drama. De Tesla parkeert zoals je in de videos op Youtube ziet van mensen die niet kunnen parkeren.

En niemand die zich dan afvraagt waarom Tesla niet een deel van die geweldige updates al vrijgeeft om de parkeerfunctie te herstellen? Zodat ze weer een beetje in de buurt komen van de rest van de autowereld?
Rutger Muller @mjtdevries11 december 2022 10:59
Ok, dan klopt het niet helemaal wat hij zegt. Self-parking is zo te zien niet goed, en zo hoor ik nog wel vaker gegronde klachten tegen Tesla. Maar, L5 autonoom rijden blijft toch een heel andere ball game, daar wil je zo veel mogelijk op neurale netwerken zitten, en niet te vaak terugvallen op algoritmes.

Ik had de comment trouwens uit een andere video, moest even zoeken om hem terug te vinden:
https://www.youtube.com/w...gwrnR9O_4f8esKb91F4AaABAg
Jazco2nd @holoduke519 december 2022 06:13
Inderdaad. Al werkt het technisch: zolang de autoverzekeraar het niet dekt, kan de chauffeur niet uit de auto worden gehaald..
HaskoF 8 december 2022 09:53
Hyundai zit er ook in, zoals op de foto is te zien lijkt de auto op een Honda IoniQ. Wel bijzonder om te zien. Ben benieuwd naar de eerste ritten.
grrfield @HaskoF8 december 2022 09:57
Dat zal wel lukken zeker: matrixvorm en brede lanen.
Snake @grrfield8 december 2022 19:01
Nooit gereden in Vegas zeker? Op de freeway (I-15) door Vegas heel veel verschil in snelheid tussen de rijstroken. En rond de strip heel veel stop&go, met voetgangers.

Anticiperen is heel belangrijk. Reactief rijden ipv proactief zorgt voor heel veel bruske maneuvers.

Bron: woon 3 uur van Vegas.
grrfield @Snake9 december 2022 21:14
Je woont dus niet in Brugge of Amsterdam. Dat was mijn punt, maar dat had je niet door. Je woont immers lekker op '3 uur van Vegas', wat dat ook moge toevoegen.

[Reactie gewijzigd door grrfield op 24 juli 2024 20:21]

SilentDecode @HaskoF8 december 2022 11:14
Honda IoniQ
Lijkt mij meer op een Hyundai hoor.
Jazco2nd @HaskoF9 december 2022 06:12
Honda is een Japans automerk :)
Hyundai Ioniq bedoel je neem ik aan.
pkuyper 8 december 2022 10:19
Ik denk dat je de technische mogelijkheden nogal onderschat.

Er zitten zeker nog haken en ogen aan, volledig zelfrijdend is nu nog niet altijd vergelijkbaar met een mens v.w.b. reageren op "onvoorziene situaties".
Echter is het voornamelijk een juridische strijd v.w.b. aansprakelijkheid.
Verder zal er een acceptatie moeten zijn dat het nooit 100% ongelukvrij zal zijn. Net zoals wanneer mensen zelf rijden, maar dat vinden we dan onvoorkoombaar en accepteren we wel dat er ongelukken gebeuren.

Wat ga je bijvoorbeeld als uitkomst accepteren:
- remweg is in alle mogelijke opties te kort om een aanrijding te voorkomen.
- keuze tussen de auto waarin je met maximaal 4 personen zit laten verongelukken en daarmee vermijden om een winkelcentrum in te rijden met hoge kans op méér slachtoffers.

Analytisch is de keuze duidelijk, maar zou je nog in de auto stappen als keuze 1 gemaakt zou kunnen worden?
Huppol @pkuyper8 december 2022 10:38
Goed punt. Lijkt mij inderdaad dat hier een keuze in gemaakt moet worden. Dat lijkt heel simpel, maar ethische vraagstukken blijken in de praktijk toch altijd verschillende kampen te hebben waarbij (gelukkig) niet iedereen met een ‘nuchtere’ bril kijkt.

Een aanrijding is inderdaad niet onoverkomelijk. Bijvoorbeeld wanneer een dier onverwacht voor een auto springt. In het donker zou de zelfrijzende auto hier zelfs beter op moeten anticiperen! Maar wat als een voetgangen tussen geparkeerde auto’s oversteekt zonder op te letten?

Je zou verwachten dat wanneer aan alle regels voldaan wordt, zoals voldoende afstand houden om te kunnen remmen in noodsituaties, de zelfsturende auto in de toekomst vrijwel nooit een ongeluk zal veroorzaken door eigen (onverwacht/onoplettend) gedrag.

[Reactie gewijzigd door Huppol op 24 juli 2024 20:21]

leonol @pkuyper8 december 2022 10:59
Daar worden ook onderzoeken naar gedaan; hoeveel veiligheid verwachten we van een zelfrijdende auto. Ik dacht dat het grofweg uit kwam op 10 x veiliger dan een menselijke bestuurder. Dat is heel wat, maar geeft wel een duidelijke en niet onmogelijke stip aan de horizon.
Milanobrotchen @pkuyper8 december 2022 11:09
Wat ga je bijvoorbeeld als uitkomst accepteren:
- remweg is in alle mogelijke opties te kort om een aanrijding te voorkomen.
- keuze tussen de auto waarin je met maximaal 4 personen zit laten verongelukken en daarmee vermijden om een winkelcentrum in te rijden met hoge kans op méér slachtoffers.
Zolang ik maar op mijn bestemming kom 8-) 8-) 8-) 8-) 8-)
DoctorBazinga 8 december 2022 10:23
Ergens tussen de woordjes in een spatie vergeten in de tiltel misschien?? 8)7
Vermillio @DoctorBazinga8 december 2022 10:29
We zijn tegenwoordig al zo ver dat niet alleen de auto's zelfrijdend zijn, ook de taxidienst bestuurt zichzelf :+
Spatienazi @Vermillio8 december 2022 12:54
Als de taxidienst zichzelf zou rijden, dan is het een "zelfrijdende taxidienst", juist mét een spatie. De titel heeft het dus niet verkeerd. :)
DoctorBazinga @Vermillio8 december 2022 10:34
En (ver)stuurd zichzelf al op pad/weg zonder (enige) passagier. 8)7
hcQd @DoctorBazinga8 december 2022 11:11
Zelfrijdendetaxi-dienst, als je het wat teveel lettergrepen achter elkaar vindt worden
DoctorBazinga @hcQd8 december 2022 11:16
Ik dacht echt meer aan ‘gewoon’ dit: “zelfrijdende taxidienst”. [bijvoegelijk naamwoord en dan zelfstandig naamwoord }> ] IMHO
deMercer @DoctorBazinga8 december 2022 11:27
Alleen rijdt de dienst niet zelf, maar de taxi’s van die dienst. ;) Dus een dienst met zelfrijdende taxi’s?
DoctorBazinga @deMercer8 december 2022 11:35
🤷🏻 :?

Zou trouwens “ Uber biedt dienst met zelfrijdende taxi’s in Las Vegas aan“ niet beter zijn kwa woorden maar ook kwa begrijpen wat er bedoeld wordt. Misschien nog “binnenkort” erbij/ertussen. Imho. O-)

[Reactie gewijzigd door DoctorBazinga op 24 juli 2024 20:21]

deMercer @DoctorBazinga8 december 2022 12:09
_/-\o_
Spatienazi @DoctorBazinga8 december 2022 10:38
Je verwijst vast naar "zelfrijdendetaxidienst", maar ook dat is één woord. De titel is correct geschreven. :)
avlt @DoctorBazinga8 december 2022 10:59
Het zijn inderdaad ook wat veel aan elkaargeplaktewoorden...

Verder filosoferend over de betekenis: is niet iedere taxi zelfrijdend? Je hoeft ze niet aan te duwen, toch? Volgens mij is het überhaupt de reden om een taxi te nemen; als je zelf kan rijden heb je geen taxi nodig 8)7
slijkie 8 december 2022 10:33
Uber, ook al een lange tijd niet veel meer over gehoord/gelezen denk ik ineens.
Renegade666 8 december 2022 10:52
Denk wel dat het voor steden in de VS wat makkelijker gaat om dit soort dingen te doen dan bv hier. Daar is meeste grid gebouwd, dus recht aan, recht toe.
Als bv Groningen pakt (als voorbeeld), daar word het een stuk lastiger.
Milanobrotchen @Renegade6668 december 2022 11:37
Inderdaad recht, Plus zij hebben ook veel lijnen op de weg. Wij hier in nederland hebben dat op heel veel plekken niet.
JackJack @Milanobrotchen8 december 2022 13:03
Ik heb zelf meegemaakt dat de auto soms ook de verkeerde lijn pakt. Dan wordt je ineens heel zenuwachtig als (niet) bestuurder ;)
Sabertooth96 9 december 2022 11:27
Tesla claimt jaren vooruit te lopen op autonomous driving. Hoe verklaren ze dan deze vooruitgangen?

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