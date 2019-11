Uber moet Waymo betalen of zijn zelfrijdende autotech aanpassen

Uber moet waarschijnlijk een licentieovereenkomst met Waymo sluiten of zijn ontwerpen rondom zelfrijdende auto's aanpassen. Deze conclusie volgt na een onderzoek van een software-expert die heeft gekeken naar de vraag of Uber intellectueel eigendom van Waymo heeft gebruikt.

In een melding aan de Amerikaanse Securities and Exchange Commission beschrijft Uber dat de onafhankelijke software-expert recent bevindingen heeft gedeeld die het bedrijf als 'nadelig' omschrijft. Daarbij gaat het om 'bepaalde functies in onze autonome-voertuigsoftware', aldus Uber.

Deze expert was onderdeel van een in februari 2018 gesloten schikking tussen Waymo en Uber, waarbij Uber 245 miljoen dollar betaalde. Die schikking was het gevolg van een rechtszaak die Waymo in 2017 aanspande, omdat Uber technologie voor zelfrijdende auto's zou hebben gestolen.

Het inhuren van de onafhankelijke software-expert was onderdeel van de schikking. Uber zegt dat de bevindingen van deze expert definitief zijn, al geeft het bedrijf geen andere details over deze bevindingen. Op basis van de melding van Uber lijkt het erop dat het op bepaalde punten technologie heeft gebruikt waarmee het intellectueel eigendom van Waymo is geschonden. Dat betekent dat er vermoedelijk licentiebetalingen aan Waymo zullen volgen, of Uber moet ervoor kiezen om zijn gebruikte technologie op onderdelen aan te passen.

In een verklaring aan persbureau Reuters meldt een woordvoerder van Waymo dat de bevindingen van de sofware-expert een nieuwe bevestiging zijn van Waymo's claims dat Uber zich op oneerlijke wijze intellectuele eigendom van software heeft toegeëigend. Uber wilde verder geen nadere details geven.

Waymo beweerde in begin 2017 dat voormalig Google-werknemer Anthony Levandowski bij zijn vertrek in 2016 in totaal 14.000 bestanden had meegenomen, waar veel technische gegevens over Googles sensoren in zouden staan. Levandowski richtte na zijn vertrek het bedrijf Otto op, dat onderzoek deed naar zelfrijdende vrachtwagens. Dat bedrijf werd vervolgend weer opgekocht door Uber. Levandowski werd in augustus geconfronteerd met 33 aantijgingen van federale aanklagers, die allemaal zien op diefstal en pogingen tot diefstal van bedrijfsgeheimen.