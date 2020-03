Waymo haalt 2,25 miljard dollar aan investeringen op

Waymo heeft bij zijn eerste publieke investeringsronde 2,25 miljard dollar, omgerekend 2,02 miljard euro, opgehaald. Tot nu kwam al het geld van moederbedrijf Alphabet. De externe geldstromen moeten als bijkomstigheid hebben dat Waymo 'gedisciplineerder' werkt.

Het geld komt van investeringsfondsen, pensioenfondsen, maar ook van AutoNation, dat het wagenpark van Waymo onderhoudt. De uitspraak over discipline binnen het bedrijf, komt van Ruth Porat, chief financial officer bij moederbedrijf Alphabet. Ze deed de uitspraak bij een investeerdersconferentie, schrijft Reuters. Aangenomen wordt dat Alphabet miljarden dollars in Waymo gestoken heeft. Uit de uitspraken van Porat blijkt dat zei 'meerdere stemmen aan de tafel' verwelkomt voor de extra bestuursdiscipline.

Waymo is een van de bedrijven die werken aan het ontwikkelen van volledig autonoom rijdende auto's. Volgens Waymo's eigen bekendmaking, rollen de eerste level 4 autonomous voertuigen nu van de band in Detroit. Verder hebben voertuigen van het bedrijf in totaal meer dan 32 miljoen kilometer in de praktijk afgelegd en meer dan 16 miljard kilometer in simulaties.

De autonometaxidienst is momenteel nog niet algemeen beschikbaar, zelfs niet in de VS. Het blijft tot nu toe bij beperkte tests in specifieke Amerikaanse steden. Op het moment is Waymo One, de taxidienst voor personen, beschikbaar in de staat Arizona. De afdeling voor zelfrijdende vrachtwagens heet vanaf nu Waymo Via. Andere bedrijven die veel werk verrichten op het gebied van zelfrijdende auto's zijn Uber en Tesla.