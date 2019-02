Elon Musk belooft dat Tesla's volgend jaar volledig autonoom kunnen rijden

Elon Musk belooft dat auto's van Tesla voor het einde van 2020 volledig autonoom vanaf een parkeerplaats naar een bestemming kunnen rijden. Hij spreekt over volledige autonomie, wat betekent dat de bestuurder intussen een dutje zou kunnen doen.

Musk belooft ook dat de wagens nog voor het einde van het huidige jaar bijna overal autonoom kunnen rijden, maar dan moet de bestuurder de boel nog wel in de gaten houden. Met andere woorden, Musk belooft level 3-autonomie voor het einde van 2019 en level 4 à 5 voor eind 2020. De Tesla-topman, die zegt zeker van zijn zaak te zijn, doet de uitspraken in een aflevering van de podcast van ARK Invest, een investeringsmaatschappij die geld heeft gestopt in de automaker.

Momenteel hebben Tesla's met de juiste uitbreidingspakketten nog een 'oprit tot afrit'-systeem, wat betekent dat ze op de snelweg autonoom kunnen rijden. Daar wordt weliswaar harder gereden, maar verder zijn de omstandigheden simpeler; er zijn bijvoorbeeld geen fietsers en voetgangers. Op de snelweg kan de auto zelfstandig snelheden regelen, van banen wisselen, door knooppunten navigeren en een afrit nemen.

Wired tekent wel aan dat Musk in het verleden al dergelijke voorspellingen heeft gedaan en dat die niet altijd zijn uitgekomen. Zo zouden delen van het autonoom rijden halverwege 2017 al beschikbaar zijn, maar dat is niet gebeurd. Bloomberg heeft zelfs een webpagina waarop alle deadlines, zowel de gemiste als de gehaalde, worden bijgehouden. Tesla's die na oktober 2016 van de band rollen, hebben al wel de hardware aan boord voor volledig autonoom rijden. Het wachten is op de software.

Ook concurrenten als Waymo, Lyft en Uber werken aan autonoom rijden en hebben deels hun eigen implementatie voor elkaar. Die bedrijven zijn echter bij lange na niet zo scheutig met voorspellingen als de Tesla-topman.