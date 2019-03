Tesla Autopilot krijgt later dit jaar update voor stopborden en verkeerslichten

Tesla's Autopilot krijgt later dit jaar een update waarmee de auto's de capaciteit krijgen om verkeerslichten en stopborden te herkennen en er adequaat op te reageren. Er is eerder al getest met deze nieuwe functies. Daarnaast komt er een functie voor automatisch rijden in de stad.

Tesla meldt op de eigen website bij het aanbieden van zijn modellen dat het herkennen van en reageren op verkeerslichten en stopborden later dit jaar wordt verwacht; een exacte datum voor de release van de update is nog onbekend.

Op een eerder moment moet ook de zogenaamde summon-functie worden uitgebracht. De auto kan dan vanaf een parkeerplaats automatisch naar de eigenaar toe rijden. Wanneer deze functie uitkomt is niet duidelijk, maar gelet op de vermelding op de website zal dat op relatief korte termijn zijn.

Daarnaast wordt er op termijn een functie toegevoegd, waarmee de Tesla-auto's in staat zijn om 'automatisch te rijden binnen de bebouwde kom'. Wat dit precies betekent en wanneer deze functie uitkomt is onduidelijk; ook deze functie wordt 'later dit jaar verwacht'.