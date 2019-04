Prijs van Tesla's Full Self Driving-upgrade stijgt komende tijd met 3000 dollar

Elon Musk heeft gewaarschuwd dat de upgrade voor de volledig zelfrijdende besturing van Tesla-auto's met ingang van 1 mei gestaag duurder gaat worden. Uiteindelijk zal er ongeveer 3000 dollar bovenop de prijs komen, die nu nog op 5000 dollar ligt.

Musk maakt dat bekend via Twitter, maar hij noemt geen concrete prijs. Een andere gebruiker vraagt hem of 3000 dollar een goede indicatie is van de toename, waarop Musk antwoordt: "zoiets, ja". Hier kost de upgrade 5300 euro, wat de toename omgerekend in euro's brengt naar 3180 euro, al zal moeten blijken hoe snel de prijs in de Benelux stijgt en hoeveel er bovenop komt. Wie niet bij aankoop van de wagen de upgrade voor volledig zelfrijdende besturing neemt, betaalt achteraf overigens 7400 euro.

Wat er met die prijs gaat gebeuren vanaf 1 mei, vertelt Musk niet. Eerder deze maand werd ook bekend dat de Tesla Model 3, het goedkoopste model van de automaker tot nu toe, standaard met Autopilot geleverd wordt, wat een niveau onder full self-driving zit en de wagen al enkele duizenden dollars duurder maakt. Aan de andere kant heeft Tesla beloofd dat bestaande auto's met de upgrade voor volledig zelfrijdende besturing voorzien zullen worden van nieuwe hardware in de komende maanden.

Deze zogenaamde Full Self-Driving Computer, voorheen Autopilot Hardware 3.0, zou veel krachtiger worden en de mogelijkheden voor autonoom rijden flink uitbreiden.