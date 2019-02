Tesla komt volgende week met 'camerabewakingsmodus' en 'hondenmodus'

Elon Musk heeft op Twitter laten weten dat Tesla volgende week de zogeheten Sentry Mode uitbrengt. Deze modus zorgt ervoor dat verscheidene camera's worden gebruikt om een beeld van 360 graden rondom de auto op te nemen. Er komt ook een modus om honden koel te houden.

De zogeheten Sentry Mode komt beschikbaar voor alle auto's die over Autopilot 2.5 beschikken. Twee weken geleden liet Musk al weten dat deze modus zou worden uitgebracht. Hij reageerde toen op een Tesla-bezitter die een deuk in zijn Tesla ontdekte die vlak bij de naar achteren gerichte camera zat.

Het is de bedoeling dat voor de Sentry-modus de acht camera's rondom worden gebruikt, waar alle Tesla's sinds 2016 van voorzien zijn. De nieuwe modus moet bijdragen aan het verminderen van de inbraakpogingen bij en de diefstal van Tesla's.

De nieuwe modus is in feite een uitbreiding van de al bestaande TeslaCam-functie. Bij die functie wordt een enkele, boven de binnenspiegel bevestigde, naar voren gerichte Autopilot-camera gebruikt om beelden op te nemen van wat direct voor de auto gebeurt. Deze functie is dan ook niet geschikt om op te nemen wat er bijvoorbeeld aan de zijkanten van de auto's gebeurt.

Op Twitter liet Musk ook weten dat er volgende week een zogeheten 'hondenmodus' beschikbaar komt. Deze modus zorgt ervoor dat bijvoorbeeld in de auto achtergebleven honden op een warme dag niet te maken krijgen met oplopende temperaturen. De functie moet de temperatuur in het interieur voor uren op een veilig niveau houden. Hiervoor worden de accu's van de Tesla's aangesproken.