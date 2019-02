Google weigert satellietbeelden Belgische kerncentrales onherkenbaar te maken

Google gaat er niet toe over om satellietbeelden van Belgische kerncentrale onherkenbaar te maken in Google Maps. De Belgische regering heeft daar eerder een klacht over ingediend. In Nederland zijn dergelijke installaties al geruime tijd gewoon zichtbaar in Maps.

Google heeft nog niet reageert op de Belgische klacht en is ook niet van plan in te gaan op het verzoek om tot het blurren van satellietbeelden van kerncentrales over te gaan, schrijft De Tijd. Google België laat weten dat zij om juridische redenen niet kan overgaan tot het verwijderen van de beelden, meldt een woordvoerder van Google België.

De Belgische afdeling van Google heeft het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle middels een brief laten weten dat men voor de verwijdering moet aankloppen bij de Ierse vennootschap Google Ireland, de beheerder van Google Earth. Google België verwijst het FANC ook door naar een Zwitsers bedrijf die de satellietbeelden maakt.

Het FANC en de Belgische regering stellen onder meer op basis van een veiligheidsanalyse dat de satellietbeelden van nucleaire installaties zoals die in Doel en Tihange een risico vormen, onder meer in het kader van eventuele aanslagen.

Google heeft eerder wel het besluit genomen de NAVO-luchtmachtbasis in Kleine-Brogel vaag weer te geven, na de nodige druk van de Belgische Defensie. Het Belgische ministerie van Defensie was daar al twee jaar mee bezig en dreigde zelfs met een rechtszaak. Merkwaardig genoeg zijn via de website Geopunt.be de nodige gevoelige installaties gewoon te bekijken. Dit is een website van de Vlaamse overheid; de klachten komen van de federale overheid.

In Nederland zijn dergelijke bases en installaties gewoon zichtbaar. In het verleden maakte Google die ook onherkenbaar, maar sinds juni 2013 is dat na veranderende regelgeving niet meer het geval. De gedachte is dat het oude vergunningstelsel achterhaald is en met het oog op de hedendaagse technologieën geen bescherming meer biedt.