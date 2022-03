'Tesla-update verwijst naar mogelijkheid streaming van Sentrymode-camerabeelden'

Tesla lijkt te werken aan een optie om camerabeelden van zijn auto's door de eigenaar live te laten bekijken via de Tesla-app. Dat heeft een twittergebruiker ontdekt op basis van een deconstructie van de Tesla software-update 2020.44.25, die op 27 november uitkwam.

De gebruiker, @greentheonly, die door Electrek omschreven wordt als hacker, stelt dat de functie 'klaarstaat', maar tegelijk sluit hij ook niet uit dat de functie niet in een aanstaande update zal zitten. Blijkbaar is de functie al eerder uitgesteld. Hoewel hij het niet nadrukkelijk stelt, heeft hij waarschijnlijk de over-the-air update onderschept en uitgepakt om te kijken wat er allemaal in de code zit.

De functie is plausibel. Nu al hebben Tesla-auto's een zogenaamde Sentry Mode waarin de camera's die in de carrosserie zitten, beeldopnames maken voor de veiligheid, indien de auto 'merkt' dat er gevaar is. Die beelden worden nu opgeslagen op een datadrager, maar aangezien de wagens de mogelijkheid hebben om te communiceren over mobiele netwerken en wifi, is het mogelijk dat deze beelden naar een smartphone gestreamd kunnen worden. De stream heeft een bandbreedte van 4Mbit/s.