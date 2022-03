'TSMC werkt met AMD en Google aan 3d-stapelen van chips'

TSMC werkt samen met AMD en Google aan het 3d-stapelen van chips. Dat meldt Nikkei Asia. De fabrikant zou deze 3d-chips willen produceren bij een nieuwe fab in Taiwan. Daarnaast heeft TSMC de bouw van een andere fab voor 3nm deze week voltooid.

Volgens bronnen van Nikkei moet de 3d-chip-productiefaciliteit 2021 klaar zijn. Deze fab wordt gevestigd in Miaoli, Taiwan. Een jaar later zou massaproductie beginnen in die productiefaciliteit, meldt de krant op basis van anonieme bronnen. Met 3d-stacking kunnen verschillende onderdelen voor een chip op elkaar ‘gestapeld’ worden. Intel hanteert dit principe bijvoorbeeld al met zijn Lakefield-processors, waarbij de cores en i/o-onderdelen op elkaar zijn gestapeld. Dat bedrijf plaatst daarbij ook Lpddr4x-4266-geheugenchips op de processor. Ook andere foundries, zoals Samsung, werken aan 3d-gestapelde chips.

Volgens Nikkei worden AMD en Google de eerste klanten voor TSMC’s gestapelde chips, die de foundry SoIC-chips zou noemen. De twee bedrijven zouden deze chips als eerste afnemen, en ook helpen bij het testen en 'certificeren' van deze SoIC’s. Hoewel er nog geen specifieke details worden gedeeld, zou AMD in de toekomst dus ook 3d-chips kunnen uitbrengen. Dat bedrijf gebruikt momenteel al zogeheten 2,5d-stacking met verschillende chiplets in zijn cpu's. Google zou de 3d-chips op zijn beurt willen gebruiken voor autonome voertuigen, naast ‘andere gebruiksscenario’s’.

Verder meldde Digitimes eerder deze week dat TSMC klaar is met de bouw van zijn 3nm-productiefaciliteit in Taiwan. Deze fab moet in 2022 beginnen met de massaproductie van 3nm-chips. TSMC deelde in april al details over zijn 3nm-node. Zo wordt dit het laatste TSMC-procedé dat gebruikmaakt van finfets. Het bedrijf stelde toen al dat 3nm-massaproductie in de tweede helft van 2022 zou starten.