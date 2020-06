TSMC kondigt 4nm-procedé aan en wil massaproductie starten in 2023

TSMC heeft bevestigd dat het bedrijf werkt aan een 4nm-procedé. Dit proces is een geavanceerde versie van de N5P-node, die op 5nm wordt gemaakt. De Taiwanese halfgeleiderfabrikant hoopt in 2023 te beginnen met massaproductie van 4nm-chips. De testproductie start later dit jaar.

TSMC deed de aankondiging tijdens een meeting met aandeelhouders, schrijft Digitimes. Dit procedé wordt volgens de chipfabrikant een meer geavanceerde versie van TSMC's N5P-node. TSMC is naar eigen zeggen van plan om massaproductie van 4nm-chips te starten in 2023. Testproductie zou in het derde kwartaal van 2020 van start moeten gaan.

De N4-node wordt gepositioneerd tussen TSMC's 5nm-procedés en de aankomende 3nm-node. Hiermee is het 4nm-proces vergelijkbaar met TSMC's huidige N6-node, die wordt gepositioneerd tussen 7nm en 5nm. De N4-node moet betere prestaties bieden dan de 5nm-procedés van het bedrijf, maar goedkoper zijn dan 3nm-chips. Volgens Digitimes hoopt het bedrijf hiermee meer keuzemogelijkheden te bieden aan zijn klanten.

TSMC is bezig met het installeren van productielijnen voor zijn 3nm-chips, meldt Digitimes. De eerste productietests voor 3nm moeten daarmee van start gaan in 2021. Daarbij stelt het bedrijf dat een meer grootschalige productie conform het 3nm-procedé in 2022 zal starten. Daarmee ligt TSMC op schema: eerder dit jaar stelde het bedrijf al dat het in 2022 zou beginnen met het produceren van 3nm-chips.