'TSMC heeft nieuwe bestellingen Huawei stopgezet wegens Amerikaanse maatregelen'

TSMC zou nieuwe bestellingen van Huawei hebben stopgezet, vanwege door de Verenigde Staten ingevoerde beperkingen. Orders die al in productie zijn en bestellingen die al aangenomen zijn, zouden nog wel geleverd worden de komende maanden.

De Taiwanese chipfabrikant TSMC neemt geen nieuwe bestellingen van Huawei meer aan, om aan de regels te voldoen. Dat zeggen bronnen tegen Nikkei Asian Review. Bestellingen die voor halverwege september geleverd worden, zouden nog wel door kunnen gaan. TSMC heeft inhoudelijk niet gereageerd op het bericht en zegt geen uitspraken te doen over contracten met klanten.

De Amerikaanse regering voerde afgelopen vrijdag nieuwe exportbeperkende maatregelen in, die gericht zijn tegen het Chinese Huawei. Volgens die beperkingen mogen bedrijven die van Amerikaanse software of technologie gebruikmaken alleen met een licentie chips leveren aan Huawei. De maatregel gaat over vier maanden in.

Huawei is na Apple de grootste afnemer van chips bij TSMC. De Chinese fabrikant kan als grote klant gebruikmaken van de nieuwste productieprocedés. Vermoedelijk heeft Huawei al contracten afgesloten met TSMC voor het maken van chips op 5nm, die in productie zijn en later dit jaar geleverd worden.

Als Huawei niet in staat is om chips af te nemen bij TSMC, moet het bedrijf alternatieve leveranciers opzoeken. Voor de levering van 14nm-chips is Huawei al overgestapt naar het Chinese SMIC. Die halfgeleiderfabrikant levert nu midrange-socs. Zo is er nu de Kirin 710A, gemaakt op het 14nm-procedé van SMIC. Eerder liet Huawei de Kirin 710 bij TSMC maken op een 12nm-procedé.

Er zijn echter weinig chipfabrikanten die vergelijkbare procedés aanbieden als TSMC. Het Zuid-Koreaanse Samsung kan ook 5nm-chips maken, maar het is aannemelijk dat ook daar Amerikaanse technologie bij is betrokken. Er zijn geen Chinese halfgeleiderfabrikanten die 7nm- en 5nm-chips maken. SMIC heeft volgens cnTechPost wel aangekondigd een 7nm-node op te zetten, die moet eind dit jaar gereed zijn voor productie.