Gerucht: Huawei-smartphones krijgen mogelijk socs van MediaTek en Unisoc

Huawei zou zijn smartphones en tablets willen voorzien van socs van MediaTek en Unisoc. Dat is nodig, omdat TSMC door een restrictie van de Amerikaanse overheid geen nieuwe orders voor het produceren van socs meer zou aannemen van Huawei.

De goedkopere telefoons en tablets zouden uitkomen met Unisoc-socs, terwijl de duurdere modellen zouden zijn voorzien van MediaTek-processors, melden Nikkei en CNMO. Nu hebben veel modellen Kirin-socs van Huaweis eigen HiSilicon-divisie, waar tienduizend mensen werken. TSMC zou geen nieuwe orders aannemen om socs te produceren vanwege nieuwe regels van de VS. Volgens die beperkingen mogen bedrijven die van Amerikaanse software of technologie gebruikmaken, alleen met een licentie chips leveren aan Huawei. De maatregel gaat over vier maanden in.

Analisten schatten dat Huawei genoeg eigen Kirin-socs heeft om nieuwe modellen tot aan het einde van het jaar te voorzien van nieuwe Kirin-socs, maar op termijn zal Huawei toch tekorten hebben. Unisoc en MediaTek overwegen of ze Huawei kunnen en willen voorzien van genoeg socs voor zijn producten. Door socs te leveren aan Huawei kunnen ook zij onderdeel worden van de handelsoorlog tussen China en de Verenigde Staten.

Huawei leunt sinds 2011 op zijn eigen socs voor smartphones, en doet dat nu ook voor netwerkapparatuur en andere apparaten. Daarbij ontwerpt het de soc op basis van Arm's Cortex-cores, gpu's van Arm, eigen modemtechnologie en eigen chips voor neurale netwerken. De recentste soc voor high-end smartphones is de Kirin 990. Huawei is de nummer twee van de smartphonemarkt, achter marktleider Samsung. De eerste maatregelen tegen het bedrijf werden een jaar geleden van kracht. Sinds die tijd mogen nieuwe modellen geen Google-apps meer aan boord hebben.