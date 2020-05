Eerste vlucht Virgin Orbit is vroegtijdig afgebroken door onbekende fout

De lancering van Virgin Orbits eerste raket is mislukt. Het bedrijf probeerde maandagavond een raket te lanceren vanaf een vliegtuig, maar de raket kwam door 'een onregelmatigheid' niet in een baan om de aarde terecht. Het vliegtuig kon wel weer veilig landen.

Virgin Orbit probeerde maandagavond voor het eerst een orbitale lancering uit te voeren. Daarbij werd de tweetrapsraket LauncherOne gelanceerd vanonder de vleugel van een aangepaste Boeing 747. Kort na de ontsteking van de eerste trap ontstond een 'onregelmatigheid', zegt Virgin.

Het is niet bekend wat er precies mislukte tijdens de lancering. "Nadat de raket loskwam van het vliegtuig, ontstak de motor zoals gepland", schrijft het bedrijf in een verklaring. "Al vroeg in het eerste stadium van de vlucht ontstond een anomaly en werd de missie succesvol afgebroken."

De missie is niet compleet mislukt, want het vliegtuig Cosmic Girl met de twee piloten aan boord wist veilig te landen. De missie vond plaats vanaf de ruimtevaartbasis Mojave Air and Space Port in Californië in de VS. De testvlucht zou de eerste keer zijn dat de LauncherOne-rocket in de lucht werd ontstoken en de ruimte moest bereiken.

Virgin zelf noemt de vlucht deels een succes. "We hebben veel doelen behaald die we voor onszelf hebben vastgesteld, maar niet zoveel als we hadden gewild", zegt ceo Dan Hart. "Toch hebben we een belangrijke stap vooruit gezet en bestuderen we de data van de vlucht voor een volgende keer."

Virgin Orbit is inmiddels een apart bedrijf van het andere commerciële Virgin Galactic. Virgin Orbit wil met de LauncherOne en Cosmic Girl uiteindelijk kleine satellieten in een lage aardbaan kunnen brengen.