Lancering van Virgin Orbit vanuit Verenigd Koninkrijk is mislukt

Een belangrijke raketlancering van Virgin Orbit is in de nacht van maandag op dinsdag mislukt. Virgin Orbit zou met een raketvliegtuig voor het eerst satellieten lanceren vanuit West-Europa, maar de payload is niet in een baan om de aarde gekomen.

Virgin Orbit lanceerde op maandagavond de Start Me Up-missie vanuit Cornwall in Zuidwest-Engeland. De missie zou de eerste vlucht vanuit West-Europa moeten worden waarbij satellieten in een baan om de aarde werden gebracht. Virgin Orbit lanceert raketten vanaf een Boeing 747-vliegtuig. Dat ging vijf keer goed. Die eerdere missies lanceerden vanaf de Mojave Air and Space Port in Noord-Amerika.

Het vliegtuig, Cosmic Girl, steeg 23.02 uur Nederlandse tijd op. Een uur later, boven de zuidwestelijke kust van Ierland, liet het vliegtuig de LauncherOne-raket los. De eerste trap deed zijn werk naar behoren. Na 3,5 minuut koppelde de twee rakettrappen los van elkaar en ontstak de tweede trap. Op dat punt mislukte de missie.

Virgin Orbit noemde de missie in een inmiddels verwijderde tweet eerst nog succesvol, maar inmiddels erkent het bedrijf dat de missie is mislukt. Ergens tijdens de vijf minuten durende ontbranding van de tweede trap is er 'een abnormaliteit' ontstaan, waardoor dat deel van de raket verloren is gegaan en in de Atlantische Oceaan is gevallen. Wat er precies mis ging, zegt Virgin Orbit niet. Het bedrijf zegt daar nog onderzoek naar te doen.

Met de mislukte lancering is ook de lading verloren gegaan. Tijdens de missie zouden negen satellieten de ruimte in worden gebracht. Dat waren satellieten van het Britse ruimteagentschap, de luchtmacht, de landelijke en de Amerikaanse luchtvaartautoriteit en het Amerikaanse onderzoeksinstituut NRO.

Naast het verlies van de satellieten is de missie ook moreel een zware klap voor Virgin Orbit. Dat bedrijf, dat oorspronkelijk is voortgekomen uit Virgin Galactic, verliest veel geld en kan nieuwe klanten goed gebruiken. De laatste paar lanceringen leek het bedrijf op weg om een succesvolle lanceeraanbieder te worden, maar de mislukking van Start Me Up vertraagt dat proces waarschijnlijk. Ook voor het Verenigd Koninkrijk is de mislukking een zware klap. Sinds de Brexit probeert het land een eigen ruimtevaartindustrie op te zetten, omdat het minder makkelijk mee kan doen aan bepaalde ESA-programma's zoals Galileo. Het VK wilde bijvoorbeeld eerder al een eigen Starlink-concurrent en satellietnavigatiesysteem opzetten. Lanceringen die vanaf het eiland plaatsvinden zijn daarom niet alleen praktisch interessant, maar hebben ook een grote symbolische waarde voor het land.