Virgin Galactic toont interieur van SpaceShipTwo voor ruimtetoerisme

Virgin Galactic heeft het interieur onthuld van het SpaceShipTwo Unity-ruimtevaartuig. Het is de bedoeling dat toeristen daarmee naar een hoogte van zo'n honderd kilometer worden gevlogen, zodat ze gewichtloosheid kunnen ervaren en de ronding van de aarde zien.

Het bedrijf van Richard Branson liet dinsdag voor het eerst zien hoe passagiers de reis zullen beleven. De VSS Unity, het ruimtevaartuig waar de toeristen plaats in zullen nemen, heeft plek voor zes passagiers. Die krijgen allemaal een stoel aan een raam, maar op het hoogste punt van de vlucht mogen de ruimtetoeristen hun stoel verlaten om gewichtloosheid te ervaren en uit de andere raampjes te kijken.

VSS Unity is voorzien van twaalf ronde ramen met een zachte rand, waar passagiers zich aan vast kunnen grijpen. De achterkant van de cabine is voorzien van een spiegel, zodat reizigers zichzelf kunnen zien zweven. Camera's hoeven de passagiers niet mee te nemen zegt Virgin Galactic; het toestel is voorzien van zestien camera's die alles binnen en buiten vastleggen voor het nageslacht.

Het interieur is verder voorzien van wanden bekleed met zacht foam. Dat is geluiddempend en maakt bewegen in de cabine comfortabel, aldus Virgin Galactic. Aan de achterkant van iedere stoel zit een schermpje met vluchtdata; hierop is informatie over snelheid en g-krachten te zien.

Virgin Galactic wil met VSS Unity commerciële suborbitale vluchten aanbieden naar het randje van de ruimte. Op een hoogte van zo'n honderd kilometer is de ronding van de aarde te zien, gewichtloosheid te ervaren en kunnen deelnemers de donkere ruimte in kijken. De cabine is ook in te richten voor wetenschappelijke experimenten, zegt het bedrijf.

SpaceShipTwo VSS Unity wordt met een groter vliegtuig, genaamd WhiteKnightTwo, tot een hoogte van zo'n 15km gebracht. Op die hoogte wordt VSS Unity ontkoppeld en wordt de raketmotor ingeschakeld om de rand van de ruimte te bereiken.

Wanneer de eerste commerciële vluchten daadwerkelijk plaatsvinden, is nog niet duidelijk. Virgin Galactic heeft meerdere tests succesvol afgerond en zei eerder dit jaar dat het plan is om in 2020 te beginnen met de vluchten. Er zijn inmiddels meer dan zeshonderd geïnteresseerden volgens het bedrijf. Meevliegen kost ruim 200.000 euro.