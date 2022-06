Virgin Galactic toont ontwerp van passagiersvliegtuig dat mach 3 moet halen

Virgin Galactic werkt aan een supersonisch vliegtuig voor 9 tot 19 passagiers dat een snelheid van mach 3 zou halen. Het bedrijf toont een concept en heeft een memorandum van overeenstemming bereikt met Rolls-Royce voor het maken van de motoren.

Volgens Virgin Galactic is eerste conceptfase afgerond en werkt het bedrijf nu onder toezicht van de Amerikaanse luchtvaartautoriteit FAA aan het verdere ontwerp. De bedoeling is dat Rolls-Royce de motoren voor het supersonische vliegtuig gaat leveren. Die fabrikant maakte eerder de motoren van de Concorde.

Het supersonische vliegtuig heeft net als de Concorde een delta wing-ontwerp. Virgin Galactic denkt dat het mogelijk is om mach 3 te halen en op een hoogte van ruim 18km te vliegen. De Concorde, het supersonische passagiersvliegtuig dat tussen 1969 en 2003 in gebruik was, haalde een snelheid van mach 2 en vloog op een vergelijkbare hoogte. Met ruimte voor 9 tot 19 passagiers is het vliegtuig van Virgin Galactic wel veel kleiner dan de Concorde, waar 92 tot 128 mensen in plaats konden nemen.

Virgin Galactic claimt dat het vliegtuig duurzame vliegtuigbrandstof zal gebruiken en dat het daarmee een aanjager kan zijn voor het gebruik daarvan in de luchtvaartindustrie. Het bedrijf heeft de eerste conceptfase afgerond en gaat nu werken aan het ontwerp en bepalen welke materialen gebruikt moeten worden.

Er is nog geen formele overeenkomst tussen Virgin Galactic en Rolls-Royce. De bedrijven hebben een memorandum van overeenstemming bereikt waarin hun voornemens zijn vast gelegd. Zo'n overeenkomst is niet bindend. Een tijdplan voor wanneer het vliegtuig af zou moeten zijn, geeft Virgin niet.

Virgin Galactic heeft al een klein supersonisch passagiersvliegtuig gemaakt. Dat is de VSS Unity, die het bedrijf wil gebruiken voor ruimtetoerisme. De VSS Unity is een SpaceShipTwo-model, een vliegtuig dat door een groter vliegtuig de lucht in wordt gebracht en vervolgens met een raketmotor de suborbitale ruimte bereikt. Virgin heeft al jaren plannen voor dergelijk ruimtetoerisme en heeft gezegd daar dit jaar mee te willen beginnen, al zei het bedrijf dat jaren geleden ook al en stelt het die deadline telkens uit.

Virgin Galactic is niet het enige bedrijf dat werkt aan een supersonisch vliegtuig. Het Amerikaanse Boom Supersonic werkt daar ook al een aantal jaar aan. Dat bedrijf wil zijn XB-1 in oktober dit jaar testen. Dat gaat om een 1:3-schaalmodel van het uiteindelijke vliegtuig, de Overture, die mach 2,2 haalt en 55 zitplekken krijgt.