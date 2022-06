Asus ZenBook 13 en 14 met Ice Lake-i7-cpu en 16GB lpddr4x kosten 1299 euro

Asus brengt nieuwe versies van zijn dunne ZenBook 13 en 14 uit. De UX325 en UX425 zijn 13,9mm dik, krijgen een Core i7-1065G7-processor en 16GB lpddr4x-geheugen. De laptops hebben onder andere twee Thunderbolt 3-aansluitingen.

Volgens Asus wegen de ZenBook 13 UX325 en ZenBook UX425 zo'n 1,1kg. Het kleine model krijgt een scherm met een maximale helderheid van 450cd/m² en bij de grotere versie is dan 400cd/m². In Nederland en België levert Asus één configuratie van beide modellen, met een Core i7-cpu van de Ice Lake-generatie, 16GB lpddr4x-geheugen, een 1TB-pci-e-ssd en een 67Wh-accu. In de behuizing zit een webcam met infraroodcamera voor Windows Hello-ondersteuning.

De laptops zijn de opvolgers van de ZenBook 13 UX333 en ZenBook 14 UX433 van vorig jaar. Die modellen waren iets dikker en nog van 14nm-Whiskey Lake-processors voorzien. De nieuwe modellen krijgen 10nm-processors met een betere Iris Plus-gpu. Asus claimt dat de laptops een stevige behuizing hebben die een val van een bureau overleeft.

Op de behuizing zit een hdmi-aansluting, twee usb-c-poorten met Thunderbolt 3-ondersteuning en een usb 3.0-poort met usb-a-connector. Ook hebben de laptops een micro-sd-kaartlezer. De ZenBook 13 en 14 hebben ook een NumberPad. Dat is een Asus-functie waarbij de touchpad gebruikt kan worden als numeriek gedeelte via een overlay. De ZenBook 13 UX325 en ZenBook UX425 komen volgens binnenkort uit in Nederland en België. Een exacte datum noemt de fabrikant niet.