Toen Intel in 2011 de naam 'ultrabook' wilde introduceren, werd een Asus Zenbook UX21 gebruikt om te tonen hoe dun deze laptops zouden kunnen worden. Destijds bestond er nog maar één Zenbook, maar sindsdien is de naam uitgegroeid tot die van een laptopserie met grotere 15,6"-modellen, convertibles en modellen met een losse grafische kaart en twee schermen. Je zou bijna vergeten dat het allemaal met de ultrabook begon, maar onlangs friste Asus ons geheugen op door twee nieuwe laptops met die formfactor uit te brengen. De Zenbook 13 UX325 en Zenbook 14 UX425 zijn weer ouderwetse high-end laptops in een compact jasje. In deze review kijken we naar beide nieuwe modellen.

Asus UX325 (links) en UX425

Die ouderwetse high-end laptops zien er gelukkig wel modern uit en ze zijn ook nog eens nauwelijks van elkaar te onderscheiden. We kregen er twee ter review van Asus: de Zenbook 13 en de Zenbook 14. Die tweede is, zoals de naam al verklapt, wat groter, maar verder vrijwel identiek aan de Zenbook 13. Beide laptops hebben een behuizing die bijna helemaal van metaal is gemaakt, alleen de rand om het scherm is van plastic. Die rand is zoals gebruikelijk lekker smal en dat ziet er mooi uit, maar hij is niet al te stevig. Je kunt bij beide laptops het scherm enigszins torderen. Asus heeft in de bovenrand gelukkig wel een webcam weten weg te werken, met de veel gebruikte resolutie van 1280x720 pixels. De camera is ook geschikt om in te loggen met behulp van gezichtsherkenning. Aan de achterkant van het scherm tref je het Asus-logo aan, waar omheen een cirkelvormig patroon in het metaal is geborsteld. Dat logo stond bij eerdere Zenbooks in het midden, maar bij de nieuwe Zenbooks staat het rechts daarvan. Het scherm kun je met behulp van een hand soepel openklappen en daardoor komt de laptop iets schuin te staan. Asus noemt het een 'ErgoLift'-scharnier, hoewel het ergonomische voordeel van de hoek van tweeënhalve graad niet bewezen is.

Als je de basis van de laptop vastpakt, geeft hij een behoorlijk stevige indruk. Het liefst wil je het gevoel krijgen dat je een brok onbuigbaar materiaal vasthoudt, maar dat is bij de Zenbooks niet helemaal het geval. Je kunt de behuizing enigszins heen en weer buigen, maar daar moet je wel aardig wat kracht voor zetten. In de praktijk zal dat niet snel gebeuren, maar bijvoorbeeld een Dell XPS 13 voelt nog wat steviger aan. De luidsprekers zijn onder in de behuizing verwerkt en het is dus de bedoeling dat ze het geluid reflecteren via de ondergrond waar de laptop op staat. Opvallend is dat de luidsprekers van de Zenbook 13 op maximale sterkte meer geluid produceren dan die van de Zenbook 14, waarvan het geluid wel wat zacht is. Voor gebruik in een stille ruimte zijn beide toereikend, maar als er meer omgevingsgeluid is, kan de Zenbook 13 toch net wat prettiger werken.

Wat aansluitingen betreft heeft Asus enkele opvallende keuzes gemaakt. Om te beginnen is de fabrikant niet volledig overgestapt op usb-c en daar zijn we blij mee. Er zijn wel twee usb-c-aansluitingen aanwezig, met Thunderbolt 3-ondersteuning, maar rechts zit ook nog een gewone usb-a-aansluiting, die op maximaal 5Gbit/s werkt. Er is verder een hdmi 2.0-aansluiting aanwezig om externe beeldschermen aan te sluiten. Een minijackaansluiting is opvallend genoeg weggelaten. Mocht je toch een headset aan willen sluiten, dan levert Asus een verloopkabeltje mee. Wel weer heel netjes is dat Asus ook een ethernetadapter voor usb-a en een hoes meelevert. Bij veruit de meeste laptops ontbreken beide.

Toetsenbord en touchpad

Met zo veel overeenkomsten is de vraag natuurlijk wanneer je de Zenbook 13 of juist de Zenbook 14 moet kopen. Wat gewicht betreft maakt het niet zo gek veel uit. De 13,3"-er weegt 1,18 kilogram, terwijl zijn grote broer 1,27 kilogram weegt. Natuurlijk is het grotere scherm fijn als je een groter beeld kunt waarderen, en ook de toetsenborden verschillen.

Wat lay-out betreft zijn beide toetsenbordjes gelijk, wat betekent dat de UX425 met een breedte van 30,2 centimeter een uitgerekte versie van het toetsenbord van de UX325 (29,3cm) heeft. Ook op dat kleinere toetsenbord valt prima te tikken, hoewel het even wennen is als je van het toetsenbord van de 14"-Zenbook komt. Wat tegenvalt is dat de behuizing tijdens hard tikken wel enigszins inveert, wat we bij deze laptop eigenlijk niet hadden verwacht. De toetsentravel is dankzij de dunne behuizing beperkt en de maximale travel is te vergelijken met die van een Dell XPS 13. Doordat het actuatiepunt van de travel bij die laptop eerder ligt, lijken de Zenbooks voor je gevoel echter nog wat meer travel te hebben. De aanslag is duidelijk en wordt netjes gedempt.

De touchpads van beide Zenbooks zijn voorzien van Asus' NumberPad, die je kunt inschakelen met het knopje rechtsboven op de touchpad. Dat levert je een numeriek toetsenblokje op de plek van je touchpad op. Het idee is dat je cijfers snel in kunt tikken, zoals op een echt numeriek toetsenblok. Het belangrijkste dat de NumberPad mist, is de feedback die echte knoppen bieden. Daardoor zul je altijd naar de touchpad moeten kijken als je getallen intikt en is het sneller om jezelf te leren blind getallen via de bovenste toetsenrij in te voeren. De NumberPad is leuk bedacht, maar in de praktijk zien we geen meerwaarde.

Dat betekent overigens niet dat de touchpad slecht is, want als je de NumberPad uitschakelt, is het fijn werken met de touchpad van beide Zenbooks. De Precision Touchpads van beide laptops zijn identiek en voorzien van een glazen oppervlak. Ze zijn ook relatief breed en hebben een goede polsdetectie, waardoor er niet per ongeluk wordt geklikt als je tijdens het typen de touchpad raakt.