Asus komt met ZenBook 14-laptops voorzien van AMD Ryzen-processors

Asus brengt ZenBook 14-modellen uit met AMD Ryzen-laptopprocessors. Het zijn de eerste laptops in de ZenBook-serie die Ryzen-cpu's krijgen. Het gaat om de UM431DA en de UM433DA, die beiden met Ryzen 5 3500U of Ryzen 7 3700U uitkomen.

Asus heeft details over de ZenBook 14 UM433DA en de ZenBook 14 UM431DA op zijn website gezet. De gebruikte processors zijn quadcores die op 12nm worden gemaakt. De Ryzen 7-uitvoering heeft een hogere kloksnelheid dan de Ryzen 5. Beide cpu's hebben een tdp van 15W.

De UM431DA is 1,6cm dik, heeft een metalen behuizing en weegt 1,4kg. Het UM433DA-model is 1,7cm dik en weegt volgens de specificaties 1,1kg. De laptops krijgen 8 of 16GB ram en een nvme-ssd van 256GB, 512GB of 1TB. De 433-variant heeft lpddr4-2133-geheugen dat op het moederbord is gesoldeerd, in de 431-uitvoering zit ddr4-2400-geheugen.

Asus levert de Ryzen-uitvoeringen van de ZenBook 14 niet met extra videochips, maar de geïntegreerde Vega-gpu's van de AMD-processors zijn op papier krachtiger dan die van Intel-processors. Bij de uitvoeringen met Intel-cpu stopt Asus ook een MX150-gpu, die weer iets sneller is dan de igpu's van de Ryzen-processors. In andere opzichten zijn de AMD-varianten gelijk aan de Intel-versies. Tweakers publiceerde begin dit jaar een review van de ZenBook 14 met Intel-processor.

Asus maakt al langer laptops met Ryzen-processors, maar tot nu toe gebruikte het merk ze niet in zijn ZenBook-serie. In die serie plaatst Asus dunne en lichte laptops in het hogere segment. Eerder gebruikte Asus de Ryzen-processors met name in lagere segmenten. De ZenBook 14 UM431DA met Ryzen 5 staat in de Pricewatch voor 749 euro.