HP voorziet nieuwe Envy x360 15-convertibles van AMD-processors

HP heeft nieuwe laptops en convertibles aangekondigd voor de Envy-lijn. De Envy 13- en 17-laptops krijgen een Intel-processor; de x360 13-convertible krijgt een AMD-processor. De x360 15-convertible wordt verkrijgbaar in uitvoeringen met een AMD- of Intel-processor.

De HP Envy x360 13-convertible krijgt een AMD Ryzen 7-apu met een maximale kloksnelheid van 4GHz en AMD Radeon Vega 10-graphics. Het 13"-scherm is een lcd-paneel en afhankelijk van de uitvoering heeft het een full-hd- of ultra-hd-resolutie. De computer heeft een dikte van 14,7mm en weegt 1,3kg. Verder krijgt het apparaat ssd-opslag en een knop om de webcam te kunnen afsluiten. Alle Envy-apparaten krijgen die webcam-'kill switch' en worden vanaf april verwacht. De x360 13 kost omgerekend met btw vanaf 746 euro.

De x360 15 kan worden gekocht met dezelfde AMD-apu als de x360 13. De convertible kan ook worden geleverd met een Intel i7-processor van de achtste generatie. Deze heeft een kloksnelheid van 4,6GHz. De grafische kracht komt van een Nvidia GeForce MX250-kaart met 4GB gddr5-geheugen.

De x360 15 wordt geleverd met een 15"-scherm. Consumenten kunnen kiezen tussen een oled- en een lcd-paneel met een full-hd- of 4k-resolutie. Alle Envy-apparaten met een Intel-cpu krijgen een zilverkleurige behuizing; de laptops of convertibles met AMD-apu worden in het zwart geleverd. De x360 15 met AMD-processor kost omgerekend met btw minstens 853 euro; voor de Intel-variant moet minimaal 927 euro worden neergeteld.

De HP Envy x360 15

HP heeft ook twee Envy-laptops aangekondigd. Consumenten kunnen kiezen tussen een 13"- of 17"-variant. Allebei krijgen ze een Intel i7-processor uit de achtste generatie mee, met een maximale kloksnelheid van 4,6GHz. De grafische kracht komt van een MX250; bij de 13"-versie heeft die 2GB aan gddr5-geheugen aan boord. De grotere broer krijgt twee keer zoveel grafisch geheugen. Beide laptops krijgen lcd-panelen met full-hd-resolutie, al kan de 13"-variant ook met een 4k-scherm worden geleverd.

De HP Envy 17

De Envy 13-laptop is net zo dik als de x360 13 en weegt 1,18kg. De Envy 17 is iets dikker met zo'n 22,5mm. Ook is deze laptop iets zwaarder met 2,9kg. Laatstgenoemde krijgt een optisch schijfstation, een harde schijf met maximaal 1TB opslag en een pcie-ssd met maximaal 512GB opslag. Beide laptops krijgen een minimumprijs van 959 euro, omgerekend inclusief btw.

De HP Envy 13