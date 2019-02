HP werkt aan vr-headset met lcd's en resolutie van 2160x2160 pixels per oog

HP werkt aan een vr-headset met de codenaam Copper. De headset, die werkt met Windows Mixed Reality, heeft een lcd met een resolutie van 2160x2160 pixels per oog, een veel hogere resolutie dan headsets als de Oculus Rift en HTC Vive Pro.

De HP Copper, wat vermoedelijk niet de uiteindelijke naam zal worden, heeft lcd's met een rgb-pixelindeling, wat het scherm veel scherper moet maken dan bijvoorbeeld de 1440x1600 pixels van de Samsung Odyssey en HTC Vive Pro. HP's huidige vr-headset uit 2017 heeft een resolutie van 1440x1440 pixels per oog. De beeldhoek is wel ongeveer hetzelfde als bij voorgaande headsets, meldt Road to VR op basis van een preview de headset. HP liet de headset alvast zien, maar heeft hem nog niet aangekondigd en wilde geen details geven.

De Copper heeft bovendien een lager gewicht dan zijn voorganger, die 830 gram weegt. Het gewicht en de resolutie waren de belangrijkste punten die HP wilde verbeteren. De headset zal vooral bedoeld zijn voor bedrijven, maar hij zal ook te koop zijn voor consumenten.

Wanneer HP de Copper aanbiedt en tegen welke prijs, is nog onbekend. Ook andere details wil HP nog geheim houden. Foto's maken mocht niet, maar HP heeft wel een render gepubliceerd van het ontwerp, dat meer lijkt op de Oculus Rift dan op de voorgaande Windows Mixed Reality-headset van HP.